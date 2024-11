Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Conduttrice USA morsa in faccia da un cane in diretta televisiva

Kyle Dyer è una conduttrice del canale tv americano 9news. Durante un’intervista in studio mercoledì mattina la sventurata si avvicina ad un cane, Max, che però non gradisce le sue attenzioni e la morde in pieno volto. Sulla pagina Facebook di Kyle i commenti dei suoi fan preoccupati riempono la bacheca, ma con una preghiera. “Kyle, guarisci presto, ma non fate del male al cane”. Max era in studio perché protagonista di una storia di tutt’altro genere,. Era stato salvato dopo che si trovava in difficoltà in un lago ghiacciato...