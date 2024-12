Ascolti 15a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Napoli-Lazio supera 1,1 milioni di ascoltatori

La 15a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 6 al 9 Dicembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,3 milioni di ascoltatori (5.331.386) compresivo del dato di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria.

Tra le partite del weekend calcistico, l’incontro più seguito è stato quello tra Napoli e Lazio, trasmesso domenica 8 dicembre dalle 20:46 alle 22:40, che ha registrato ben 1.164.044 spettatori, consolidandosi come l’evento di punta e in esclusiva su DAZN. A seguire, la sfida tra Juventus e Bologna, giocata sabato 7 dicembre dalle 18:01 alle 19:56, ha attirato 983.042 spettatori, confermando l’alto interesse per la squadra bianconera. Al terzo posto si colloca il match tra Inter e Parma, trasmesso venerdì 6 dicembre dalle 18:30 alle 20:23, con 729.143 spettatori, un’altra esclusiva DAZN che ha riscosso notevole successo.

Proseguendo, l’incontro serale di venerdì tra Atalanta e Milan, in onda dalle 20:45 alle 22:40, ha coinvolto 701.201 spettatori, seguito dalla partita Roma – Lecce, disputata sabato 7 dicembre dalle 20:45 alle 22:40, che ha ottenuto 430.917 spettatori. Domenica mattina, la sfida tra Fiorentina e Cagliari, trasmessa dalle 12:33 alle 14:27, ha visto la partecipazione di 409.144 spettatori, confermando un buon interesse anche nelle fasce orarie meno consuete.

Tra gli incontri pomeridiani e serali di minor richiamo, troviamo Genoa – Torino, giocata sabato 7 dicembre dalle 15:01 alle 16:56, con 279.902 spettatori, seguita da Monza – Udinese, trasmessa lunedì 9 dicembre dalle 20:46 alle 22:40, che ha registrato 242.273 spettatori. Venezia – Como, domenica 8 dicembre dalle 18:02 alle 19:55, ha raccolto 197.310 spettatori, mentre Verona – Empoli, giocata dalle 15:00 alle 16:55, chiude la classifica con 194.410 spettatori

Per la sedicesima giornata, venerdì 13 dicembre si giocherà Empoli contro Torino alle 20.45 in co-esclusiva su DAZN e Sky. Il giorno successivo, Cagliari affronterà l'Atalanta alle 15.00, mentre Udinese sfiderà il Napoli alle 18.00, entrambi su DAZN. Alle 20.45, la Juventus giocherà contro il Venezia in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 15 dicembre, Lecce contro Monza si giocherà alle 12.30, Bologna contro Fiorentina e Parma contro Hellas Verona alle 15.00, tutti su DAZN. Alle 18.00, Como sfiderà la Roma in co-esclusiva su DAZN e Sky, e alle 20.45 il Milan affronterà il Genoa, esclusivamente su DAZN. Infine, lunedì 16 dicembre, Lazio e Inter si sfideranno alle 20.45, in esclusiva su DAZN, quest'ultima visibile in chiaro senza necessità di un abbonamento.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi e comprendono quindi anche i TV nelle seconde case. Tuttavia, gli ascolti Dazn provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky e TivùSat sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i TV nelle seconde case.

Venerdì 06/12/24 18:30 – 20:23* INTER – PARMA 729.143** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 06/12/24 20:45 – 22:40* ATALANTA – MILAN 701.201**

Sabato 07/12/24 15:01 – 16:56* GENOA – TORINO 279.902** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 07/12/24 18:01 – 19:56* JUVENTUS – BOLOGNA 983.042** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 07/12/24 20:45 – 22:40* ROMA – LECCE 430.917**

Domenica 08/12/24 12:33 – 14:27* FIORENTINA – CAGLIARI 409.144** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 08/12/24 15:00 – 16:55* VERONA– EMPOLI 194.410** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 08/12/24 18:02 – 19:55* VENEZIA– COMO 197.310**

Domenica 08/12/24 20:46 – 22:40* NAPOLI – LAZIO 1.164.044** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 09/12/24 20:46 – 22:40* MONZA – UDINESE 242.273** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device