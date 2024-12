InfoJobs e DAZN, vivi Milan-Roma da protagonista e guadagna 1.000 euro

Se sei un vero appassionato di calcio e non ti perdi mai una partita, soprattutto della tua squadra del cuore, InfoJobs ha la soluzione perfetta per te, una di quelle esperienze lavorative che non considereresti mai un obbligo, ma un’opportunità per fare ciò che ami. Per questa nuova edizione dei Cool Jobs, InfoJobs - piattaforma leader nella ricerca di lavoro online – ha pensato a un’esperienza imperdibile che darà agli appassionati di calcio l’opportunità di vivere la propria passione in campo, in maniera unica e ‘ravvicinata’, la stessa di DAZN.

Da oggi sono aperte su InfoJobs le candidature per diventare “Tifoso a bordocampo”: un’opportunità incredibile che unisce lavoro e passione, regalando al fortunato selezionato l’occasione di trovarsi a bordocampo, ad un passo dai suoi idoli, insieme alla squadra di DAZN che sarà presente allo stadio, per uno degli ultimi big match dell’anno, Milan-Roma, in programma il 29 dicembre.

Questo Cool Job ti consentirà di assistere al big match da protagonista e di documentare il backstage di una delle partite più belle dell’anno, a fronte di un compenso di circa 1.000 euro per un giorno.

Nessun problema se ci si trova lontani da San Siro, InfoJobs ha pensato a tutto, infatti, sarà organizzata in toto la trasferta, inclusi i trasporti dalla propria città di residenza, sistemazione in hotel e una maglietta della squadra del cuore.

L’unico requisito imprescindibile? Essere dei veri appassionati di calcio.

"Per questa nuova edizione dei Cool Jobs in Italia, noi di InfoJobs, abbiamo deciso di continuare ad offrire la possibilità di vivere l’esperienza unica di cimentarsi con quei lavori che tutti hanno sempre sognato di fare. E sicuramente, in un paese come l’Italia dove il calcio è una passione che accomuna tutti, siamo contenti di poter rendere questo sogno realtà, seppur per un giorno, al fianco della squadra di DAZN” commenta Michele Antonelli, Marketing Manager di InfoJobs.

Non diteci che ci state ancora pensando. Candidatevi subito! Come?

Non importa chi tu sia, quanti anni hai o da dove vieni: se sei appassionato di calcio, dimostra la tua passione e raccontaci, tramite i tuoi profili social, perché dovresti essere proprio tu la persona ideale per questa esperienza.

L’offerta, rivolta ad ambo i sessi, è disponibile a questo link.