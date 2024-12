Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 17a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Cresce l’attesa per la 17esima giornata di Serie BKT, un turno che promette di regalare grandi emozioni e che si chiuderà con la sfida di domenica tra Salernitana e Juve Stabia, visibile su DAZN in modalità gratuita. In programma per domenica 15 dicembre alle 17.15, il match dell’Arechi vedrà i padroni di casa tentare il tutto per tutto per allontanarsi dalla zona play out mentre le Vespe, guidate da Guido Pagliuca, scenderanno in campo con la determinazione di chi vuole inaugurare una scia positiva dopo il successo conquistato al Romeo Menti contro il Sudtirol.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

DAZN SERIE B DIRETTA - 17a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 17ª giornata della Serie BKT prende il via venerdì 13 dicembre con l'attesa sfida tra Pisa e Bari, in programma alle 20:30 all'Arena Garibaldi, con la telecronaca di Dario Mastroianni. La squadra di Filippo Inzaghi, imbattuta da quattro turni casalinghi, affronta il Bari di Moreno Longo, reduce da una serie di prestazioni altalenanti. Nella passata stagione le due squadre si divisero la posta in palio sia all'andata che al ritorno: stavolta, chi avrà la meglio?

Sabato 14 dicembre, alle 15:00, Zona Serie BKT condotta da Alessandro Iori si accende per raccontare tutte le emozioni degli incontri in contemporanea. All'Orogel Stadium-Dino Manuzzi, la sfida tra Cesena e Cosenza, con telecronaca di Luca Sgarbi, vede i romagnoli, in piena zona playoff, sfidare un Cosenza in crescita, intenzionato a proseguire la striscia positiva. Al Benito Stirpe, il Frosinone ospita il Sassuolo, con Edoardo Testoni al microfono. Entrambe retrocesse lo scorso anno, i neroverdi stanno dominando il campionato mentre i ciociari cercano stabilità per avvicinarsi alla zona playoff. Grande attesa al Mapei Stadium per il Derby del Secchia tra Reggiana e Modena, raccontato da Orazio Accomando: una sfida che va oltre i tre punti e accende i cuori dei tifosi emiliani. Al Druso, il Sudtirol di Bisoli cerca di interrompere il digiuno di vittorie casalinghe che dura da agosto, sfidando un Mantova ambizioso, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. La giornata si conclude alle 17:15 con il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, raccontato da Marco Calabresi. Al Ferraris, i blucerchiati cercano riscatto dopo un inizio difficile, mentre i liguri vogliono consolidare la propria posizione playoff.

Domenica 15 dicembre, alle 15:00, torna Zona Serie BKT con Alessandro Iori per seguire tutti gli aggiornamenti. Al Rigamonti, Brescia e Carrarese si affrontano in un duello importante per le zone alte della classifica, con Andrea Calogero al commento. Al Tombolato, Cittadella e Cremonese si sfidano in una gara cruciale per i sogni promozione, sotto la voce di Giorgio Basile. Al Barbera, il Palermo di Eugenio Corini tenta di spezzare il tabù Catanzaro, che non batte da oltre trent'anni, con Ricky Buscaglia a raccontare l'evento. La 17ª giornata si chiude alle 17:15 con il derby campano tra Salernitana e Juve Stabia, visibile gratuitamente per gli utenti registrati su DAZN. All'Arechi, i granata cercano conferme dopo il successo contro la Carrarese, mentre le "vespe" vogliono confermare il buon rendimento esterno. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini: chi uscirà vittorioso da questo acceso confronto?

VENERDI 13 DICEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 17a Giornata: Pisa vs Bari (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

All'Arena Garibaldi si apre il diciasettesimo turno di campionato con la sfida tra il Pisa di Filippo Inzaghi e il Bari di Moreno Longo. Nella passata stagione le due squadre pareggiarono sia all'andata che al ritorno: come finirà questa volta?

SABATO 14 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 17a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Luca Sgarbi

Appuntamento all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi, dove i padroni di casa del Cesena, in piena zona playoff, ospitano un Cosenza in netta crescita nelle ultime uscite. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Entrambe retrocesse nella passata stagione ma con un rendimento nella serie cadetta agli antipodi. Se i neroverdi sono lanciatissimi verso la promozione, il Frosinone non è riuscito a trovare continuità di risultati nella prima parte del campionato. La sfida allo Stirpe rappresenta quindi per i padroni di casa un potenziale trampolino di lancio per accorciare sulla zona playoff: come finirà?



Telecronaca: Orazio Accomando

Grande attesa al Mapei Stadium per il Derby del Secchia, sicuramente tra le partite più sentite in Emilia Romagna. Una vittoria potrebbe valere ben più dei semplici 3 punti in classifica: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Al Druso si gioca la sfida tra Südtirol e Mantova. Il club tirolese non vince una partita casalinga da agosto contro la Salernitana: riusciranno ad interrompere questa striscia negativa?



Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo il derby emiliano, a poche ore di distanza va in scena il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Nella passata stagione i blucerchiati riuscirono a spuntare la gara al Ferraris vincendo 2-1 grazie ad un'inedita doppietta di Depaoli: come andrà questa volta?

DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 17a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Andrea Calogero

Appuntamento al Rigamonti dove il Brescia di Rolando Maran ospita in questo turno la Carrarese allenata da Antonio Calabro. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giorgio Basile

Trasferta al Tombolato per la Cremonese che punta ad espugnare il campo del Cittadella per continuare ad alimentare il sogno promozione. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Al Barbera il Palermo ha il compito di sfatare il tabù Catanzaro. I rosanero infatti non vincono una gara ufficiale contro il club calabrese dal 1986 e da 9 sfide consecutive: riusciranno ad interrompere la striscia?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il derby campano tra Salernitana e Juve Stabia chiude la 17a giornata all'Arechi. I granata vogliono dare continuità alle prestazioni interne dopo il 4-1 contro la Carrarese, ma le api hanno raccolto più punti in trasferta che in casa in questo campionato. L'ultima volta nel 2020 vinsero i padroni di casa 2-1: chi la spunterà stavolta?

