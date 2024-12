Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida all'Olimpico tra Lazio e Inter negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo, con vittorie sia da una parte che dall'altra.

Il Monday Night mette in palio 3 punti fondamentali nella corsa al vertice della classifica. Come finirà?





Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli, DAZN svela la seconda partita che verrà trasmessa in modalità gratuita: si tratta del big match tra Lazio e Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45. L’evento segna un’altra tappa fondamentale nella strategia di DAZN di portare la bellezza del grande calcio italiano a un numero sempre più ampio di tifosi, erientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che prevede la trasmissione un numero limitato di partite di Serie A Enilive (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

La sfida si preannuncia ricca di emozioni: mentre Simone Inzaghi tornerà all'Olimpico, lì dove ha iniziato la sua carriera da allenatore alla guida della Lazio, i ragazzi di Baroni dovranno invece dare il tutto per tutto per consolidare il proprio posizionamento nella parte alta della classifica.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell’Olimpico.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta:

“Quello che stiamo sperimentando è un concetto nuovo di trasmissione in chiaro, in linea con la strategia che sta portando avanti il Gruppo e che sta facendo di DAZN una piattaforma di intrattenimento in grado di trasmettere in tutto il mondo eventi sportivi in live streaming, anche in modalità gratuita. Questa opportunità non fa che confermare il nostro impegno nel coinvolgere sempre più tifosi attraverso nuove modalità di fruizione dei nostri contenuti sportivi, sempre più flessibili e interattive”.

"Il calcio è un patrimonio di tutti e per questo motivo abbiamo previsto, nell'ultima asta dei diritti, la possibilità eccezionale per il broadcaster di offrire gratuitamente fino a 5 incontri in ogni campionato di A - ha affermato Luigi De Siervo, AD di Lega Serie A -. Questa scelta va nella direzione di permettere a più italiani possibile di vedere alcune importanti gare di questo fantastico campionato di Serie A, premiando coloro che decidono di seguire le partite attraverso i canali ufficiali, rinunciando così alla visione sui siti pirata. Ci auguriamo, infatti, che con iniziative come queste si possano far riflettere tutti gli appassionati sull’importanza di supportare la propria squadra solo attraverso i broadcaster ufficiali, che rappresentano l'unica via per contribuire alla sostenibilità del nostro amato torneo”.

Anche per Lazio-Inter sarà attiva Fan Zone, la funzionalità di DAZN che permette di mandare messaggi via chat per commentare la partita con gli altri tifosi, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza interattiva.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da Desktop/mobile.

Vai su Dazn.com/home, seleziona l'evento in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV.

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Per fruire della miglior esperienza possibile, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Lazio-Inter da parte di account DAZN gratuiti senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

DAZN SERIE A DIRETTA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 13 DICEMBRE 2024

ore 20:45 Serie A 16a Giornata: Empoli vs Torino (diretta)

[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

Empoli e Torino aprono la 16esima giornata di Serie A nel secondo confronto stagionale. Le due squadre, infatti, a fine settembre si sono già affrontate in Coppa Italia con la vittoria in trasferta dei toscani targata Haas. Come andrà al Carlo Castellani - Computer Gross Arena?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:15

SABATO 14 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie A 16a Giornata: Cagliari vs Atalanta (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Fabio Bazzani

Trasferta complicata per l’Atalanta contro il Cagliari di Piccoli, in prestito proprio dai nerazzurri. Lo scorso anno i sardi conquistarono in rimonta una vittoria poi fondamentale per la lotta salvezza. Gasperini, nella rincorsa alla vetta, spera ora in un risultato diverso: ci riuscirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:30



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

L’ambizione Scudetto del Napoli di Antonio Conte prosegue su un campo diventato storico nel maggio 2023, quando il pari consegnò agli azzurri un titolo atteso 33 anni. Dopo una stagione negativa la rivoluzione estiva ha riacceso ora le speranze dei tifosi: arriverà un’altra vittoria a Udine?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15: Davide Bernardi



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Valon Behrami

La Juventus sta vivendo un momento particolare della sua stagione dopo che infortuni e impegni ravvicinati hanno messo a dura prova il lavoro di Thiago Motta alla prima stagione in bianconero. All’Allianz arriva ora il Venezia, alla ricerca di un’impresa in trasferta: come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 20:00

DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

ore 12:30 Serie A 16a Giornata: Lecce vs Monza (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini

Al Via del Mare il Lecce di Giampaolo attende un Monza che condivide con i padroni di casa l'obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla. Quest'anno la parte bassa della classifica coinvolge diverse squadre in pochi punti, dando vita così ad un campionato che sarà avvincente fino alla fine. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 12:15





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commnento: Emanuele Giaccherini

La prima volta da ex per Vincenzo Italiano, pronto ad ospitare la Fiorentina al Dall'Ara dopo due stagioni in viola in cui ha conquistato 3 finali. Difficile fare pronostici per una sfida che si preannuncia equilibrata e aperta ad ogni risultato: chi sarà decisivo?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:30



[disponibile anche su DAZN 2 - Sky e Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Dario Mastroianni

La sfida al Tardini tra Parma ed Hellas Verona potrebbe rappresentare un crocevia importante in ottica salvezza: chi conquisterà questi importanti 3 punti?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 14:45



[disponibile anche su DAZN 2 - Tivùsat can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Trasferta lungolago per la Roma, che arriva al Sinigaglia con l'obiettivo 3 punti per risalire la classifica. La squadra di Fabregas vive un momento non semplicissimo e cerca punti per dare continuità al progetto tecnico. Come finirà?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 17:15



[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Marco Parolo

Appuntamento a San Siro dove il Milan di Fonseca ospita il Genoa di Patrick Vieira, che ha vissuto una brevissima e non fortunata esperienza in maglia rossonera prima di passare all'Arsenal. I valori delle rose rendono il Milan nettamente favorito: ci saranno sorprese?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45





[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

Conduce: Giorgia Rossi

Tutte le domeniche dopo il sunday night di #SerieAEnilive arriva il talk show presentato da Giorgia Rossi con i super talent della squadra #DAZN nel nuovissimo studio virtuale!

LUNEDI 16 DICEMBRE 2024

ore 20:45 Serie A 16a Giornata: (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky e Tivùsat can. 214]

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

La sfida all'Olimpico tra Lazio e Inter negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo, con vittorie sia da una parte che dall'altra. Come finirà il monday night del sedicesimo turno di campionato?

Collegamento con lo stadio a partire dalle ore 19:45: Diletta Leotta, Bobo Vieri



