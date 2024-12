Ascolti 16a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Lazio-Inter in 'free' supera 1,3 milioni

La 16a giornata della Serie A 2024/25 in onda nel weekend (dal 13 al 16 Dicembre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 5,3 milioni di ascoltatori (5.380.869) compresivo del dato di ZONA GOL DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria.

Tra le partite del weekend calcistico, l'incontro più seguito è stato Lazio – Inter, trasmesso in modalità "free", lunedì 16 dicembre dalle 20:46 alle 22:43, che ha registrato ben 1.347.412 spettatori, consolidandosi come l’evento di punta e in esclusiva su DAZN. A seguire, la sfida tra Milan e Genoa, andata in onda domenica 15 dicembre dalle 20:48 alle 22:43, ha attirato 974.641 spettatori, confermando l'alto interesse per la squadra rossonera. Al terzo posto si posiziona Udinese – Napoli, giocata sabato 14 dicembre dalle 18:00 alle 19:54, che ha ottenuto 745.763 spettatori, un'altra esclusiva DAZN.

Proseguendo, l’incontro di domenica pomeriggio tra Como e Roma, trasmesso dalle 18:02 alle 19:58, ha coinvolto 480.069 spettatori, mentre la sfida serale di sabato tra Juventus e Venezia, in onda dalle 20:45 alle 22:41, ha raccolto 528.227 spettatori, confermando un seguito importante per la squadra bianconera. Nella giornata di sabato, la partita Cagliari – Atalanta, disputata dalle 15:00 alle 16:51, ha registrato 416.677 spettatori, sempre in esclusiva DAZN.

Tra gli incontri meno seguiti del weekend troviamo Bologna – Fiorentina, giocata domenica 15 dicembre dalle 15:00 alle 16:54, con 308.364 spettatori, seguita dalla sfida delle 12:30 tra Lecce e Monza, che ha attirato 247.766 spettatori, entrambe esclusive DAZN. Domenica pomeriggio, il match Zona DAZN, andato in onda dalle 15:00 alle 16:54, ha registrato 143.358 spettatori, mentre Empoli – Torino, disputata venerdì 13 dicembre dalle 20:46 alle 22:38, ha raccolto 152.235 spettatori. Chiude la classifica Parma – Verona, trasmessa domenica dalle 15:00 alle 16:52, che ha totalizzato 36.357 spettatori, segnando il risultato più basso della giornata.

La diciassettesima giornata si aprirà venerdì 20 dicembre con Hellas Verona contro Milan alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Sabato 21 dicembre, Torino sfiderà il Bologna alle 15.00, il Genoa affronterà il Napoli alle 18.00, e Lecce giocherà contro la Lazio alle 20.45, questa partita sarà visibile in co-esclusiva su DAZN e Sky. Domenica 22 dicembre, Roma contro Parma alle 12.30, Venezia contro Cagliari alle 15.00, e Atalanta contro Empoli alle 18.00 in co-esclusiva su DAZN e Sky, prima della chiusura della giornata con Monza contro Juventus alle 20.45, esclusivamente su DAZN. Il lunedì 23 dicembre, si giocheranno Fiorentina contro Udinese alle 18.30 e Inter contro Como alle 20.45, su DAZN e ques'tultima anche in co-esclusiva su Sky.

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK su tutti i dispositivi e comprendono quindi anche i TV nelle seconde case. Tuttavia, gli ascolti Dazn provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky e TivùSat sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i TV nelle seconde case.

Venerdì 13/12/24 20:46 – 22:38* EMPOLI – TORINO 152.235**

Sabato 14/12/24 15:00 – 16:51* CAGLIARI – ATALANTA 416.677** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14/12/24 18:00 – 19:54* UDINESE – NAPOLI 745.763** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 14/12/24 20:45 – 22:41* JUVENTUS – VENEZIA 528.227**

Domenica 15/12/24 12:30 – 14:25* LECCE – MONZA 247.766** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/12/24 15:00 – 16:54* BOLOGNA – FIORENTINA 308.364** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/12/24 15:00 – 16:52* PARMA – VERONA 36.357** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/12/24 15:00 – 16:54* ZONA DAZN 143.358** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15/12/24 18:02 – 19:58* COMO – ROMA 480.069**

Domenica 15/12/24 20:48 – 22:43* MILAN – GENOA 974.641** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 16/12/24 20:46 – 22:43* LAZIO – INTER 1.347.412** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device