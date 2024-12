Coppa Intercontinentale FIFA Finale 2024 Real Madrid-Pachuca Diretta GRATIS su DAZN

L’attesa è finita: la Coppa Intercontinentale FIFA 2024 arriva alla sua emozionante conclusione. La finalissima, trasmessa in esclusiva su DAZN e gratuitamente per tutti gli appassionati in Italia e in mercati selezionati, si giocherà a Doha, Qatar, il 18 dicembre alle ore 18:00.

A sfidarsi per il titolo di campione del mondo saranno il leggendario Real Madrid di Carlo Ancelotti e i combattivi messicani del Pachuca, decisi a sorprendere e riscrivere la storia del calcio internazionale. Per raggiungere la finalissima, il Pachuca ha battuto l’Al Ahly, conquistandosi il diritto di sfidare i blancos per il titolo nella sfida decisiva del torneo.

Il Real Madrid ha conquistato il posto per la finale della Coppa Intercontinentale FIFA 2024 il 1° giugno scorso, battendo il Borussia Dortmund a Wembley nella finale della UEFA Champions League, terminata 2-0 per i blancos. Il giorno dopo, il Pachuca ha sconfitto il Columbus Crew per 3-0 nella finale della Concacaf Champions Cup. Il trionfo continentale del Pachuca ha assicurato il suo posto al Derby delle Americhe FIFA, dove ha battuto il Botafogo per 3-0. Successivamente la squadra messicana ha battuto l'Al Ahly ai rigori dopo uno 0-0 in partita. L'esperienza del Real Madrid e un parco giocatori davvero invidiabile rendono gli spagnoli la squadra favorita in partenza, ma le qualità della rosa del Pachuca promettono una gara tanto affascinante.

Il Real Madrid sarà senza gli assenti di lunga data Dani Carvajal ed Eder Militao, mentre David Alaba e Ferland Mendy restano fuori. Non ci sono nuovi problemi di infortuni per il Pachuca, con Gustavo Cabral pronto a guidare la difesa in assenza di Sergio Barreto.

Probabili formazioni

Real Madrid : Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rudiger, Fran Garcia, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

: Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rudiger, Fran Garcia, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr. Pachuca: Carlos Moreno, Bryan Gonzalez, Gustavo Cabral, Luis Rodriguez, Andres Micolta, Pedro Pedraza, Arturo Gonzalez, Alan Bautista, Elias Montiel, Oussama Idrissi, Salomon Rondon.

La telecronaca dell’evento sarà affidata all’inconfondibile Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini, per garantire agli spettatori un’esperienza indimenticabile.

L’acquisizione dei diritti di questa edizione della Coppa Intercontinentale FIFA, completamente rinnovata, segna un ulteriore passo verso il Mondiale per Club FIFA 2025, per il quale DAZN ha già acquisito i diritti globali, confermandosi come il punto di riferimento per il grande calcio mondiale.