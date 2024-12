Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Cresce l’attesa per la 18esima giornata di Serie BKT, un turno che promette di regalare grandi emozioni con Catanzaro - Spezia, visibile su DAZN in modalità gratuita.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati: il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi), l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€, mentre il mensile a 9,90€ al mese per i primi 3 mesi, anziché 19,90€. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 18a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 18ª giornata della Serie BKT si preannuncia ricca di emozioni, iniziando venerdì 20 dicembre con un incontro dal grande significato simbolico: alle 20:30, lo stadio Arechi sarà teatro della sfida tra Salernitana e Brescia, raccontata da Edoardo Testoni. Un duello che rievoca il confronto della stagione 2020/2021, quando i campani conquistarono la promozione. Con obiettivi attuali ben diversi, entrambe le squadre cercheranno tre punti cruciali per chiudere l’anno in bellezza.

Il sabato calcistico prende il via il 21 dicembre alle 15:00, con Zona Serie BKT, condotta da Alessandro Iori, che seguirà aggiornamenti e gol in tempo reale. Al San Nicola, il Bari di Moreno Longo ospita il Sudtirol, con la telecronaca di Marco Calabresi. I pugliesi, reduci da due successi casalinghi consecutivi, vogliono proseguire il momento positivo contro un avversario ostico. Sempre alle 15:00, allo Stadio dei Marmi, la Carrarese sfida il Cosenza, con Luca Sgarbi al microfono. I padroni di casa vogliono mantenere l'imbattibilità interna che dura da cinque partite, mentre i calabresi cercano punti importanti per consolidare la loro posizione a metà classifica. Al Dino Martelli, il Mantova affronta il Frosinone, con Giovanni Marrucci a raccontare l’incontro. I virgiliani puntano a ritrovare il successo casalingo, mentre i ciociari vogliono confermare il loro ottimo rendimento in trasferta. Al MAPEI Stadium, il big match tra Sassuolo e Palermo, affidato alla voce di Ricky Buscaglia, promette spettacolo: i neroverdi, guidati da Fabio Grosso, cercano di consolidare la leadership, ma i rosanero vogliono riscattare una stagione finora deludente.

Alle 17:15, due sfide concluderanno il sabato. Al Ceravolo, il Catanzaro sfida lo Spezia, con Lorenzo Del Papa al commento. I giallorossi mirano a replicare il 3-0 della scorsa stagione, mentre i liguri cercano un colpo esterno per risalire la classifica. In contemporanea, al Tombolato, il Cittadella affronta la Reggiana, una gara cruciale per entrambe le squadre che puntano a ritrovare continuità. La telecronaca è affidata a Giorgio Basile. Infine, al Braglia, il Modena ospita il Pisa in una partita ricca di spunti. La squadra di Pippo Inzaghi, reduce da un acceso confronto con il Bari, sfida i padroni di casa di Mandelli, che non perdono in casa da quattro gare. La telecronaca sarà curata da Orazio Accomando.

Domenica 22 dicembre si riparte alle 15:00 al Menti, la Juve Stabia ospita il Cesena, con Dario Mastroianni a raccontare l’incontro. Entrambe le neopromosse stanno vivendo una stagione sorprendente e vogliono confermare il loro posto in zona playoff. A chiudere il turno, alle 17:15, il match allo Zini, dove la Cremonese sfida la Sampdoria. Con Riccardo Mancini al commento, i grigiorossi cercano riscatto dopo una fase difficile, mentre la squadra di Leonardo Semplici, all’esordio in trasferta, vuole concludere il 2024 con una vittoria importante. Chi riuscirà a imporsi?

VENERDI 20 DICEMBRE 2024

ore 20:30 Serie B 18a Giornata: Salernitana vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

L'ultimo scontro diretto all'Arechi tra Salernitana e Brescia risale alla stagione 2020/2021, che si concluse con la promozione della squadra campana. Questa volta la sfida ha un sapore differente e gli obiettivi sono cambiati: chi otterrà 3 punti pesanti nell'anticipo della diciottesima giornata?

SABATO 21 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Bari vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Ultima gara casalinga prima di Natale per il Bari di Longo che al San Nicola ha regalato due vittorie consecutive ai propri tifosi rinnovando le ambizioni di alta classifica. A dicembre del 2023 questo confronto finì 2-1 per i pugliesi grazie a un gol di Di Cesare nella ripresa: come finirà stavolta?



Telecronaca: Marco Calabresi Ultima gara casalinga prima di Natale per il Bari di Longo che al San Nicola ha regalato due vittorie consecutive ai propri tifosi rinnovando le ambizioni di alta classifica. A dicembre del 2023 questo confronto finì 2-1 per i pugliesi grazie a un gol di Di Cesare nella ripresa: come finirà stavolta? ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Carrarese vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Luca Sgarbi

I gialloblù di mister Calabro tornano allo Stadio dei Marmi dove non hanno subito gol nelle ultime cinque partite. L'avversario di turno è il Cosenza, alla seconda trasferta di fila dopo quella di Cesena. In palio punti importanti al centro della classifica: chi li conquisterà?



Telecronaca: Luca Sgarbi I gialloblù di mister Calabro tornano allo Stadio dei Marmi dove non hanno subito gol nelle ultime cinque partite. L'avversario di turno è il Cosenza, alla seconda trasferta di fila dopo quella di Cesena. In palio punti importanti al centro della classifica: chi li conquisterà? ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Mantova vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

La vittoria al Dino Martelli per i padroni di casa manca da inizio novembre e il Frosinone, guidato da Leandro Greco, dopo aver affrontato la capolista Sassuolo ha tutta la voglia di confermare la crescita in trasferta delle ultime settimane. L'ultima volta qui finì 3-1 per i virgiliani: come finirà stavolta?



Telecronaca: Giovanni Marrucci La vittoria al Dino Martelli per i padroni di casa manca da inizio novembre e il Frosinone, guidato da Leandro Greco, dopo aver affrontato la capolista Sassuolo ha tutta la voglia di confermare la crescita in trasferta delle ultime settimane. L'ultima volta qui finì 3-1 per i virgiliani: come finirà stavolta? ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Sassuolo vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il big match del 18° turno si gioca al MAPEI Stadium dove i neroverdi di Fabio Grosso, lanciatissimi in piena zona promozione diretta, ospitano il Palermo. Il rendimento dei rosanero in stagione è sotto le aspettative iniziali, ma la qualità in rosa c'è e gli ingredienti per un match spettacolare ci sono: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Il big match del 18° turno si gioca al MAPEI Stadium dove i neroverdi di Fabio Grosso, lanciatissimi in piena zona promozione diretta, ospitano il Palermo. Il rendimento dei rosanero in stagione è sotto le aspettative iniziali, ma la qualità in rosa c'è e gli ingredienti per un match spettacolare ci sono: come finirà? ore 17:15 Serie B 18a Giornata: Catanzaro vs Spezia (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Seconda trasferta consecutiva in campionato per lo Spezia che affronta un Catanzaro rinvigorito dalle ultime prestazioni casalinghe. Nella scorsa stagione non ci fu storia nel 3-0 dei giallorossi di inizio stagione: quest'anno come finirà al Ceravolo?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Seconda trasferta consecutiva in campionato per lo Spezia che affronta un Catanzaro rinvigorito dalle ultime prestazioni casalinghe. Nella scorsa stagione non ci fu storia nel 3-0 dei giallorossi di inizio stagione: quest'anno come finirà al Ceravolo? ore 17:15 Serie B 18a Giornata: Cittadella vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Una rete nel recupero del primo tempo di Francesco Amatucci ha regalato i tre punti al Cittadella nell'ultimo confronto al Tombolato contro la Reggiana nella scorsa stagione. Da allora è passato più di un anno ed entrambe le squadre in questo campionato cercano continuità: chi conquisterà i tre punti?



Telecronaca: Giorgio Basile Una rete nel recupero del primo tempo di Francesco Amatucci ha regalato i tre punti al Cittadella nell'ultimo confronto al Tombolato contro la Reggiana nella scorsa stagione. Da allora è passato più di un anno ed entrambe le squadre in questo campionato cercano continuità: chi conquisterà i tre punti? ore 17:15 Serie B 18a Giornata: Modena vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Orazio Acccomando

Dopo il big match casalingo contro il Bari, per il Pisa di Pippo Inzaghi c'è la scomoda trasferta di Modena. I Canarini, rinvigoriti dalla cura Mandelli, in casa sono imbattuti da quattro partite e anche contro i nerazzurri puntano a bissare il 2-0 del settembre 2023 firmato da Tremolada e Strizzolo: chi vincerà?

DOMENICA 22 DICEMBRE 2024

ore 15:00 Serie B 18a Giornata: Juve Stabia vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Juve Stabia e Cesena, da neopromosse nel campionato, stanno disputando una stagione di alto livello e costantemente in zona playoff. L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato in parità, 2-2 nella Supercoppa della scorsa Serie C: come finirà stavolta?



Telecronaca: Dario Mastroianni Juve Stabia e Cesena, da neopromosse nel campionato, stanno disputando una stagione di alto livello e costantemente in zona playoff. L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato in parità, 2-2 nella Supercoppa della scorsa Serie C: come finirà stavolta? ore 17:15 Serie B 18a Giornata: Cremonese vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Prima trasferta delicata per Leonardo Semplici alla guida della Sampdoria, impegnata allo Zini contro la Cremonese. I grigiorossi hanno perso due delle ultime tre gare davanti al proprio pubblico e prima di Natale vogliono regalare tre punti ai propri tifosi per rinvigorire le ambizioni di alta classifica: come finirà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog