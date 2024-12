Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 20a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida tra Sampdoria e Pisa, in programma domenica 29 dicembre alle 19:30, sarà l’ultimo appuntamento della 20ª giornata di Serie BKT. Il match del Ferraris sarà visibile su DAZN anche

in modalità gratuita.

Tra i match più attesi della prima gara del girone di ritorno, vedrà il Pisa, guidato da Filippo Inzaghi, puntare a consolidare la sua posizione nella parte alta della classifica, mentre la Sampdoria di Leonardo Semplici è determinata a conquistare tre punti, fondamentali per allontanarsi dalla zona play out. Nella gara d’andata i toscani avevano dominato con un netto 3-0, ma questa volta i blucerchiati cercheranno di ribaltare la situazione forti del tifo del proprio pubblico.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 20a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 20ª giornata della Serie BKT, in programma domenica 29 dicembre 2024, si preannuncia ricca di emozioni, con sfide avvincenti in tutti gli stadi. La giornata si apre alle 12:30 con il match tra Cremonese e Brescia. La telecronaca sarà affidata a Federico Zanon. La partita è una rivincita dell'andata, quando il Brescia riuscì a portarsi a casa una vittoria per 3-2 in una partita estremamente combattuta. Da quel momento, la squadra di mister Piangolo Bisoli ha cercato stabilità, ma la classifica non è ancora quella sperata. La Cremonese, che in quel periodo aveva iniziato a risalire, cercherà di riscattarsi e continuare a lottare per avvicinarsi alla zona playoff. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in un incontro che potrebbe essere decisivo per i rispettivi obiettivi stagionali.

Sempre alle 15:00, l'appuntamento con Zona Serie BKT condotto da Alessandro Iori permetterà di seguire in diretta tutte le altre sfide in programma, per non perdersi nemmeno un’emozione di questa giornata di campionato.

Nel frattempo, sul campo, si disputano altre partite interessanti. Il Bari ospita lo Spezia al San Nicola in una sfida dal grande fascino, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. I biancorossi sono pronti a cominciare il girone di ritorno con una vittoria, ma dovranno affrontare una squadra ligure che ha avuto un inizio di stagione da incorniciare, trovandosi nelle zone alte della classifica. La partita dell'andata si concluse con uno 0-0, ma in questa occasione il Bari cercherà di conquistare i tre punti per rilanciarsi, mentre lo Spezia proverà a confermare la propria solidità e a lottare per restare nei piani alti della Serie BKT.

Contemporaneamente, al Mazza, la Carrarese ospita il Cesena, con la telecronaca di Lorenzo Del Papa. La squadra toscana saluta l’anno che l’ha vista tornare in cadetteria, mentre il Cesena, che ha avuto un ottimo avvio di stagione, cercherà di continuare sulla strada giusta. L’andata è stata decisa da una doppietta di Cristian Shpendi, ma stavolta la sfida si preannuncia molto equilibrata, con il Cesena che tenterà di imporsi anche in trasferta. La Carrarese, dal canto suo, vorrà regalare una vittoria ai propri tifosi per chiudere il 2024 nel miglior modo possibile. Sempre alle 15:00, il Mantova ospita la Reggiana in un incontro che si preannuncia spettacolare, con la telecronaca di Luca Sgarbi. La partita di andata, terminata 2-2, ha regalato un finale mozzafiato, con il Mantova che, dopo aver subito un doppio vantaggio dei reggiani, è riuscito a pareggiare grazie a un autogol nel recupero. Le due squadre hanno avuto un percorso simile nella prima parte della stagione, e questa sfida sarà l’occasione giusta per entrambe per dimostrare di voler lottare per posizioni più tranquille in classifica. Chi riuscirà a prevalere stavolta? Il Mantova, tra le mura amiche, o la Reggiana, intenzionata a riscattare il deludente risultato dell’andata?

Nel frattempo, anche il Modena ospita il Südtirol al Braglia, con la telecronaca di Giorgio Basile. La squadra emiliana ha registrato una svolta positiva dopo l’arrivo di Paolo Mandelli in panchina, ma la classifica non è ancora quella sperata, e i Canarini devono assolutamente vincere per avvicinarsi alle posizioni che contano. Il Südtirol, dopo il successo in extremis nell’andata (2-1), ha trovato qualche difficoltà nella seconda parte di stagione. Il match si preannuncia incerto, ma entrambe le squadre sono alla ricerca di un risultato positivo per uscire dalla parte bassa della classifica. In contemporanea, il Sassuolo affronta il Cosenza al Mapei Stadium, con Marco Calabresi alla telecronaca. La partita dell'andata, vinta dai neroverdi grazie a un gol di Laurienté nella ripresa, ha visto un Sassuolo dominante, ma con il Cosenza che ha venduto cara la pelle. Anche questa volta, il Sassuolo di Grosso parte favorito, ma la squadra calabrese, con la testa rivolta alla salvezza, cercherà di strappare punti in trasferta. Nonostante la superiorità tecnica del Sassuolo, il Cosenza ha dimostrato di poter sorprendere anche le squadre più forti.

Alle 17:15, il Catanzaro ospita la Salernitana, con Orazio Accomando alla telecronaca. I tifosi della Salernitana sperano di lasciarsi alle spalle un anno complicato, ma al Nicola Ceravolo si troveranno di fronte una squadra che sta vivendo una stagione positiva e che cercherà di confermare il suo stato di forma. La sfida dell’andata è terminata con uno 0-0, ma stavolta si prevede un incontro più combattuto, con entrambe le squadre determinate a chiudere il 2024 con un buon risultato. Sempre alle 17:15, il Cittadella ospita il Palermo, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. L’incontro dell’andata si è deciso con un gol di Pandolfi all’ultimo minuto che ha regalato la vittoria ai veneti, ma il Palermo, che ha incontrato difficoltà in questa stagione, cercherà di riscattarsi in una partita che potrebbe essere fondamentale per il futuro della squadra. La sfida è quindi vitale per entrambe le compagini, che vogliono risalire in classifica e allontanarsi dalla zona più bassa della Serie BKT. L’ultima partita delle 17:15 vede la Juve Stabia affrontare il Frosinone, con Luca Farina alla telecronaca. Le Vespe, grazie a un girone di andata ben al di sopra delle aspettative, sono riuscite a conquistare la salvezza virtuale, ma non si accontenteranno. Dall’altra parte, il Frosinone, che si trova in una posizione difficile e ha faticato a trovare continuità, cercherà di dare una scossa al suo campionato. La partita dell'andata finì 0-0, ma questa volta la posta in palio sarà molto più alta.

La giornata si chiude alle 19:30 con la partita tra Sampdoria e Pisa, che sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini. La Sampdoria, sotto la guida di Leonardo Semplici, cerca di risalire in classifica, ma si troverà di fronte un Pisa ambizioso, che ha vinto 3-0 all'andata e si presenta con grande fiducia. Per i blucerchiati, questa partita rappresenta un’ultima opportunità di chiudere un anno difficile con un successo che possa dare slancio alla seconda parte della stagione. Come finirà questa sfida ricca di implicazioni per il futuro?

DOMENICA 29 DICEMBRE 2024

ore 12:30 Serie B 20a Giornata: Cremonese vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Un primo tempo disputato ad altissimo livello ha consentito al Brescia di conquistare i tre punti nella gara d'andata. Da quel 3-2 però le cose sono cambiate e con l'ingaggio di Piepaolo Bisoli le Rondinelle cercano stabilità. Obiettivo anche della Cremonese che vuole tornare a contatto delle prime: come finirà?



Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il girone di ritorno del Bari si apre al San Nicola contro lo Spezia di D'Angelo protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello. Le ambizioni dei liguri passano dalla trasferta contro i biancorossi che a campi invertiti hanno strappato lo 0-0: come finirà stavolta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La Carrarese saluta l'anno che l'ha vista tornare in cadetteria ospitando il Cesena nella prima giornata di ritorno. Davanti al proprio pubblico i toscani si sono tolti diverse soddisfazioni, così come il Cesena nella prima parte di stagione. La doppietta di Cristian Shpendi ha deciso l'andata: come finirà stavolta contro il fratello?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Il 2-2 dell'andata è stato entusiasmante con il doppio vantaggio dei gigliati con Vergara e Reinhart pareggiato da Bragantini e da un incredibile autogol in pieno recupero. Al Mapei Stadium è successo tutto nella ripresa, ma le due squadre hanno avuto un cammino simile nella prima parte di stagione: chi vincerà stavolta?



Telecronaca: Giorgio Basile

Con l'arrivo in panchina di Paolo Mandelli la stagione del Modena ha registrato una svolta positiva, ma la classifica non è ancora quella che i Canarini sognavano a inizio stagione. Discorso simile per gli altoatesini che dopo il successo in extremis dell'andata (2-1) hanno incontrato qualche difficoltà: chi vincerà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il gol di Laurienté nella ripresa nella gara d'andata ha regalato i tre punti tra i più sofferti ai neroverdi di Grosso in stagione, dominanti per tutto il girone d'andata. Per chiudere il 2024 gli emiliani ricevono il Cosenza in una partita che nasconde diverse insidie: chi la spunterà?



Telecronaca: Orazio Accomando

I tifosi della Salernitana chiudono il 2024 con la trasferta di Catanzaro sperando di lasciarsi alle spalle un'annata più che complicata. Al Nicola Ceravolo però sono attesi novanta minuti di passione contro i giallorossi di Caserta. All'andata la sfida dell'Arechi è terminata 0-0: chi la spunterà stavolta?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Il gol di Pandolfi nella gara d'andata che ha regalato i tre punti ai veneti a tempo scaduto è stato un segnale che la stagione dei rosanero sarebbe stata più complicata del previsto. Da allora i granata non hanno trovato molte soddisfazioni mentre i tifosi del Palermo chiedono una svolta alla propria squadra: chi conquisterà i tre punti?



Telecronaca: Luca Farina

Le Vespe di Pagliuca nel girone di andata hanno strappato risultati e consensi con un rendimento al di sopra delle aspettative. Non si può dire lo stesso per il Frosinone, rimasto impantanato nella parte bassa di classifica e alla ricerca costante di continuità. Allo Stirpe finì 0-0: chi vincerà questa volta?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

Il compito di Leonardo Semplici è chiaro ed è riportare i blucerchiati in alto in classifica, ma allo stesso tempo non è facile come dimostrato dalle gestioni Pirlo e Sottil. L'ultimo appuntamento del 2024 è in casa contro l'ambizioso Pisa di Pippo Inzaghi, vittorioso 3-0 all'andata: come finirà?

