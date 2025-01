Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà lo scontro al vertice tra Spezia e Sassuolo, disponibile su DAZN anche in modalità gratuita. a inaugurare la 23esima giornata di Serie BKT. Il Sassuolo, capolista a +5 dalla seconda, si sposta in terra ligure per affrontar i ragazzi di Luca D’Angelo che, forti del 4-0 inflitto alla Carrarese durante lo scorso turno, sognano il consolidamento del terzo posto in classifica con l’ambizione di conquistare il secondo e dunque l’accesso diretto alla massima serie.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 23a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 23esima giornata della Serie BKT prende il via venerdì 24 gennaio 2025, alle 20:30, con il big match tra Spezia e Sassuolo, trasmesso in diretta dallo Stadio Alberto Picco. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia. Il Sassuolo di Fabio Grosso, saldamente in vetta alla classifica, è chiamato a difendere il primato contro uno Spezia agguerrito, guidato da Luca D’Angelo, che punta al ritorno in Serie A. All’andata le due squadre si fermarono sullo 0-0, ma questa volta, davanti ai propri tifosi, i liguri vogliono provare a ribaltare i pronostici. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.

Sabato 25 gennaio 2025, alle 15:00, si accendono le telecamere di "Zona Serie BKT", il programma condotto da Alessandro Iori che permette di seguire in tempo reale tutte le emozioni e i gol della giornata. Contemporaneamente, il Cesena ospita il Bari allo Stadio Dino Manuzzi, con la telecronaca di Riccardo Mancini. Dopo aver interrotto una serie negativa vincendo in rimonta contro la Sampdoria, il Cesena di William Viali cerca continuità, ma dovrà vedersela contro un Bari in forma, imbattuto da tre giornate e vittorioso di misura all’andata. Sempre alle 15:00, al San Vito-Luigi Marulla, il Cosenza, ultimo in classifica, ospita il Cittadella, con Lorenzo Del Papa al microfono. Si tratta di una sfida delicata in ottica salvezza, con i padroni di casa che cercano riscatto dopo un periodo complicato e il Cittadella che prova a consolidare i progressi recenti. L’1-1 dell’andata è già alle spalle, ma il match si preannuncia equilibrato. In contemporanea, il Frosinone affronta il Südtirol al Benito Stirpe, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. Entrambe le squadre, coinvolte nella lotta per non retrocedere, hanno bisogno di punti vitali: chi riuscirà a prevalere? Allo Stadio Romeo Menti, la Juve Stabia sfida la Carrarese, con Marco Calabresi alla telecronaca. L’ultimo confronto tra le due squadre, terminato 0-0, è stato avaro di emozioni, ma entrambe le formazioni vogliono iniziare il 2025 con il piede giusto, soprattutto i campani, desiderosi di regalare una gioia ai propri tifosi.

Alle 17:15, il Mantova di Davide Possanzini ospita la Sampdoria di Leonardo Semplici, con Edoardo Testoni al commento. I virgiliani, rinvigoriti dalla vittoria esterna nell’ultimo turno, affrontano una Samp ancora a caccia del primo successo con il nuovo tecnico in panchina. Si preannuncia una partita ricca di significato, con punti preziosi in palio al Martelli.

Domenica 26 gennaio 2025, la 23ª giornata di Serie B si prospetta ricca di emozioni, con appuntamenti imperdibili per gli appassionati. A partire dalle 15:00, Zona Serie BKT, moderata da Alessandro Iori, offre la possibilità di seguire in diretta ogni gol e ogni momento saliente delle partite del pomeriggio, per non perdersi nulla di una giornata decisiva per molte squadre.

Alle 15:00 il Brescia ospita il Catanzaro allo stadio Rigamonti. Il match si presenta come una vera e propria sfida da dentro o fuori per le Rondinelle, che non riescono a trovare la vittoria da ben dieci partite, un digiuno che in casa dura addirittura da settembre. La trasferta di Bari, chiusa con un altro pareggio, il sesto consecutivo, ha confermato la difficoltà della squadra nel gestire momenti chiave. Il Catanzaro, invece, si presenta a questa sfida con il morale più alto, ricordando il precedente dell’andata, deciso da una rete in extremis di Bonini. La squadra calabrese non intende mollare la presa, puntando a una posizione solida nella corsa ai playoff. La telecronaca sarà affidata a Luca Sgarbi. Sempre alle 15:00, l’Arena Garibaldi di Pisa sarà teatro di un confronto avvincente tra il Pisa di Filippo Inzaghi e la Salernitana di Roberto Breda. La squadra toscana, impegnata nella lotta per i primi posti della classifica, dovrà fare i conti con una Salernitana rinvigorita dalla vittoria al cardiopalma contro la Reggiana, arrivata grazie a un gol al 100’. L’impatto di Alberto Cerri, autore di tre gol sotto la guida di Breda, ha dato nuova linfa ai campani, che però si trovano di fronte una formazione solida e ambiziosa. Il Pisa, che mira a confermare il proprio status di contender per la promozione, proverà a sfruttare il fattore campo per avere la meglio. La partita sarà raccontata dalla voce di Orazio Accomando. A Reggio Emilia, sempre alle 15:00, si affrontano la Reggiana e il Palermo, in un match che potrebbe rappresentare un crocevia importante per entrambe. La squadra emiliana, reduce da una sconfitta beffarda nel recupero contro la Salernitana, deve immediatamente reagire per non perdere terreno nella lotta salvezza. Il Palermo, invece, punta a consolidarsi nella zona playoff, ma per farlo deve migliorare nella continuità di risultati, un aspetto che finora è mancato alla formazione siciliana. La trasferta al Mapei Stadium si preannuncia combattuta e tutta da seguire, con la telecronaca di Dario Mastroianni.

Il turno si chiude alle 17:15 allo stadio Zini di Cremona, dove la Cremonese ospita il Modena. I grigiorossi, quarti in classifica e reduci da una convincente vittoria contro il Cosenza, vogliono confermare il loro buon momento e continuare a inseguire le prime posizioni. Il Modena, invece, si trova a fare i conti con una crisi di risultati, visto che la vittoria manca da quattro giornate. All’andata il match fu spettacolare e si chiuse sul 2-2, con tante occasioni e ribaltamenti di fronte. I tifosi si aspettano un’altra gara ricca di emozioni e gol. La telecronaca sarà affidata a Giorgio Basile.

VENERDI 24 GENNAIO 2025

ore 20:30 Serie B 23a Giornata: Spezia vs Sassuolo (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Ricky Buscaglia

I neroverdi di Fabio Grosso sono scappati via in classifica, ma lo Spezia di D'Angelo ha lo stesso obiettivo in testa: tornare in Serie A. Dopo il derby di Carrara i liguri tornano in casa proprio per il big match contro la capolista già frenata all'andata sullo 0-0: come finirà al Picco?

SABATO 25 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Con un successo in rimonta in casa della Sampdoria la formazione di Mignani ha interrotto una striscia negativa di risultati. Ora il tecnico vuole ritrovare il successo anche al Manuzzi contro la sua ex squadra, il Bari reduce da tre giornate di imbattibilità. All'andata vinsero di misura i pugliesi: come finirà stavolta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Sfida fondamentale in chiave salvezza quella del San Vito-Luigi Marulla. I padroni di casa, ultimi in classifica anche per via della penalizzazione, affrontano il Cittadella che al netto dell'ultimo ko interno ha saputo rialzarsi nelle scorse settimane. La gara d'andata si è chiusa senza reti e con poche emozioni: chi vincerà stavolta?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Un gol di Darboe nella ripresa ha evitato al Frosinone la sconfitta nell'ultimo turno nonostante l'inferiorità numerica, ma i gialloblù sono ancora in zona retrocessione e quello contro il Südtirol è uno scontro diretto che nessuna delle due formazioni può permettersi di sbagliare. L'1-1 dell'andata è un lontano ricordo: chi la spunterà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Il match di andata in Toscana è andato in archivio senza sussulti con uno 0-0 non indimenticabile. Entrambe le formazioni stanno disputando un buon campionato, ma per la prima casalinga del 2025 Pagliuca vuole regalare un successo ai suoi tifosi approfittando delle difficoltà esterne dei gialloblù: come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La bella vittoria in trasferta nell'ultimo turno ha ridato il sorriso alla squadra di Davide Possanzini, spesso lodata per il gioco ma con pochi risultati. Da ex, il tecnico del Mantova dovrà fare i conti con il bisogno di punti della Sampdoria, ancora senza vittorie dall'arrivo di Semplici in panchina: come finirà al Martelli?

DOMENICA 26 GENNAIO 2025

ore 15:00 Serie B 23a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Luca Sgarbi

Due volte in svantaggio e altrettante in grado di ritrovare l'equilibrio. Il Brescia nella trasferta di Bari ha raccolto il sesto pareggio consecutivo, ma la vittoria per le Rondinelle manca da 10 partite e addirittura da settembre in casa. All'andata la rete di Bonini in pienissimo recupero regalò tre punti al Catanzaro: come finirà stavolta?



Telecronaca: Orazio Accomando

La vittoria in rimonta al 100' contro la Reggiana ha regalato i primi tre punti a Roberto Breda sulla panchina della Salernitana, vitali in chiave salvezza. Dal suo arrivo in granata Alberto Cerri ha già segnato tre gol, ma ora la sfida è in casa del Pisa di Pippo Inzaghi che lotta per ben altri obiettivi: come finirà all'Arena Garibaldi?



Telecronaca: Dario Mastroianni

La sconfitta in pieno recupero nell'ultimo turno brucia ancora, ma per la Reggiana non c'è tempo per metabolizzare che in Emilia arriva il Palermo. I rosanero ambiscono alla zona playoff ma il buon proposito del 2025 è trovare continuità di risultati: come finirà la sfida?



Telecronaca: Giorgio Basile

Il 23° turno in cadetteria si chiude allo Zini di Cremona dove i grigiorossi, quarti in classifica e reduci dal bel successo contro il Cosenza, ricevono il Modena che cerca un successo che manca da quattro giornate. All'andata finì 2-2 in casa dei gialloblù in un match ricco di occasioni da gol: chi la spunterà stavolta?

