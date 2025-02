Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 15 febbraio alle 17:15, allo Stadio San Nicola, andrà in scena Bari-Cremonese, visibile su DAZN anche in modalità gratuita. l match, valido per la 26ª giornata di Serie BKT, metterà di fronte due squadre con obiettivi ben definiti: il Bari di Moreno Longo, determinato a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, affronterà la Cremonese di Giovanni Stroppa che, forte della vittoria contro il Sudtirol di domenica scorsa, è intenzionata a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica in un momento chiave della stagione.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 26a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 26ª giornata di Serie B si apre venerdì 14 febbraio 2025 con l’anticipo tra Catanzaro e Cittadella, in programma alle 20:30. Al Ceravolo, le due squadre si affrontano in un match che promette scintille, soprattutto dopo lo 0-0 dell’andata che ha lasciato l’amaro in bocca a entrambe le formazioni. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Dario Mastroianni.

Sabato 15 febbraio entra nel vivo il turno con un ricco programma di gare. Alle 15:00, torna l’appuntamento con Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per non perdere nemmeno un’emozione della giornata. Contemporaneamente, cinque partite animeranno il pomeriggio. La Carrarese, ancora a secco di punti nel 2025 e falcidiata dagli infortuni, ospita la Salernitana di Breda in un delicato scontro salvezza. All’andata i campani si imposero 4-1, ma ora entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona rossa. La telecronaca sarà di Lorenzo Del Papa. A Modena, lo Spezia, reduce dal rocambolesco pareggio dell’ultimo turno con due gol nel recupero, sfida i canarini che vogliono consolidare la loro corsa ai playoff. Luca Sgarbi racconterà le emozioni della partita. Il Sassuolo, lanciatissimo verso la promozione dopo i passi falsi di Pisa e Spezia, affronta al Mapei Stadium un Brescia rinfrancato dal ritorno in panchina di Rolando Maran. All’andata i neroverdi dominarono con un netto 5-2. Giorgio Basile sarà la voce della sfida. A Bolzano, invece, la Sampdoria di Andrea Pirlo cerca continuità dopo aver conquistato sette punti nelle ultime tre giornate, abbandonando momentaneamente la zona playout. Il Südtirol, però, è un avversario ostico e la partita si preannuncia equilibrata, con soli tre punti di distacco in classifica. Edoardo Testoni sarà il telecronista dell’incontro.

Sempre sabato, alle 17:15, riflettori puntati sullo Stadio San Nicola, dove il Bari sfida la Cremonese in un scontro diretto per i playoff. Dopo il pareggio dell’andata, entrambe le squadre vogliono i tre punti per dare una svolta alla propria stagione. L’incontro sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.com e sarà raccontato da Orazio Accomando.

Domenica 16 febbraio, si riparte alle 15:00 con una nuova edizione di Zona Serie BKT, sempre con Alessandro Iori alla conduzione, per seguire in tempo reale tutte le emozioni della giornata. In contemporanea, si giocano quattro sfide decisive per la classifica. Il Frosinone, che senza la penalizzazione del Cosenza sarebbe ultimo, ha assoluto bisogno di punti per tenere viva la speranza di salvezza. Di fronte, una Reggiana in crisi, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare. All’andata i granata si imposero 2-0, ma ora il copione potrebbe cambiare. La telecronaca sarà affidata a Marco Calabresi. A Castellammare di Stabia, la Juve Stabia, reduce da due vittorie consecutive contro Carrarese e Bari, punta al tris contro il Cosenza, fanalino di coda. I calabresi, però, arrivano carichi dopo il successo nell’ultimo turno. Andrea Calogero commenterà la gara. Al Renzo Barbera, il Palermo, reduce dalla beffa di La Spezia dove si è fatto rimontare dal 2-0 al 2-2 nei minuti di recupero, cerca riscatto contro un Mantova anch’esso in crisi. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.

L’ultimo match del turno si giocherà alle 17:15, con il Pisa di Pippo Inzaghi impegnato nella trasferta di Cesena. Dopo l’inattesa sconfitta interna contro il Cittadella, i nerazzurri vogliono subito rialzarsi, ma al Manuzzi non sarà semplice. All’andata, il Pisa si impose con un netto 3-1 grazie a un primo tempo perfetto. Ricky Buscaglia sarà il telecronista della sfida.

VENERDI 14 FEBBRAIO 2025

ore 20:30 Serie B 26a Giornata: Catanzaro vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Catanzaro e Cittadella scendono in campo al Ceravolo per l'anticipo della 26esima giornata di Serie B. All'andata la partita finì a reti inviolate: ci sarà maggiore spettacolo questa volta?

SABATO 15 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 26a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Il 2025 della Carrarese è stregato, la formazione di Antonio Calabro non ha ancora raccolto punti nel nuovo anno e gli infortuni non lasciano in pace i gialloblù. In Toscana arriva la Salernitana di Breda in uno scontro diretto per la salvezza da non fallire per entrambe. All'andata i campani si sono imposti 4-1: chi la spunterà stavolta?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Con due gol in pieno recupero lo Spezia ha evitato la sconfitta nell'ultimo turno, ma ha perso una buona occasione per avvicinare maggiormente il secondo posto. La trasferta di Modena è scomoda con i canarini in scia del treno playoff. All'andata decise la rete di Francesco Esposito: come finirà stavolta?



Telecronaca: Giorgio Basile

Approfittando dei passi falsi di Pisa e Spezia, il Sassuolo sta correndo verso la promozione. Per i neroverdi di Grosso però è vietato abbassare la guardia e al Mapei Stadium arriva il Brescia rinfrancato dal ritorno di Maran in panchina. All'andata finì 5-2 per la capolista: come finirà stavolta?



Telecronaca: Edoardo Testoni

Sette punti nelle ultime tre giornate, così la Sampdoria è uscita dalla zona playout di slancio. La sfida del Druso contro il Südtirol però è fondamentale per entrambe le formazioni in chiave salvezza, distanti solo tre punti. All'andata vinsero i blucerchiati con la rete di Venuti: chi vincerà stavolta?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Orazio Accomando

Dopo il pareggio dell'andata Bari e Cremonese puntano a vincere questo scontro diretto in piena zona playoff. Chi avrà la meglio al San Nicola?

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025

ore 15:00 Serie B 26a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Marco Calabresi

Senza la penalizzazione del Cosenza, il Frosinone sarebbe ultimo in classifica. Il tempo per provare la risalita inizia a stringere e la sfida contro la Reggiana, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, porterà risposte importanti per i gialloblù. Come finirà dopo il 2-0 dell'andata in favore degli emiliani?



Telecronaca: Andrea Calogero

Dopo le vittorie contro Carrarese e Bari, la Juve Stabia cerca il terzo successo consecutivo al Menti. Ospite di giornata il Cosenza fanalino di coda, ma rinfrancato dall'ultimo successo contro la formazione di Calabro. All'andata finì 1-1: chi conquisterà i tre punti stavolta?



Telecronaca: Riccardo Mancini

I due punti gettati al vento a La Spezia nell'ultimo turno, passando dal 2-0 al 2-2 nel recupero, certificano il momento difficile del Palermo. Al Barbera arriva il Mantova che non se la sta passando tanto meglio. In palio tre punti d'oro per entrambe le formazioni: chi li saprà raccogliere?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

La sconfitta interna contro il Cittadella ha sorpreso tutti, ma il Pisa di Pippo Inzaghi ora è chiamato al riscatto immediato nella difficile trasferta di Cesena. All'andata i nerazzurri si sono imposti 3-1 con un grande primo tempo: come finirà al Manuzzi?

