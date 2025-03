Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 30esima giornata di Serie BKT si chiuderà con un derby infuocato: l'atteso match allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Cosenza, in programma domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:15. Un appuntamento imperdibile che sarà disponibile su DAZN anche in modalità gratuita, con il commento tecnico di Orazio Accomando.

Il Catanzaro, guidato da Fabio Caserta, punta a sfruttare il fattore campo per ridurre il distacco dalla Cremonese e consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Dall’altra parte, il Cosenza arriva al derby con il morale alto dopo la vittoria contro la Reggiana. L’ultimo incontro tra le due squadre è terminato con un pareggio per 1-1, un risultato che promette un’altra sfida avvincente fino al fischio finale

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

La 30ª giornata di Serie B prende il via venerdì 14 marzo 2025 con l'anticipo tra Palermo e Cremonese, in programma alle 20:30 al Renzo Barbera. Pochi punti separano le due squadre, che si trovano in una lotta serrata per i playoff. Ogni vittoria potrebbe essere decisiva in questo fase della stagione, e il Palermo cercherà di sfruttare il fattore campo per portarsi a casa i tre punti. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni.

Sabato 15 marzo, la giornata entra nel vivo con un programma ricco di sfide decisive. Alle 15:00 torna l’appuntamento con Zona Serie BKT, condotto da Alessandro Iori, per non perdere nemmeno un’emozione della giornata. Contemporaneamente, si disputano cinque gare interessanti. Al Manuzzi, il Cesena, in serie positiva, ospita lo Spezia, che ha appena conquistato tre punti fondamentali nello scontro diretto contro il Pisa. I liguri sono chiamati a confermare il loro buon momento, ma il Cesena venderà cara la pelle. La telecronaca sarà di Luca Sgarbi. Sempre alle 15:00, il Cittadella affronta il Sassuolo al Tombolato. La capolista, reduce da un pareggio contro il Bari, cerca di allungare la sua marcia verso la Serie A, ma il Cittadella ha bisogno di riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Südtirol. La telecronaca sarà di Dario Mastroianni. A Frosinone, il Frosinone di Fabio Grosso affronta il Brescia, che cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta dell’andata. Con la missione salvezza ancora in corso, il Frosinone si prepara ad una battaglia fondamentale. Marco Calabresi sarà la voce di questo incontro. Al Menti, la Juve Stabia, reduce da un periodo difficile, ospita il Modena, che ha bisogno di punti per evitare la retrocessione. Giorgio Basile racconterà la partita. Infine, alle 17:15, il Pisa ospita il Mantova in una partita che potrebbe risultare cruciale per le aspirazioni promozione dei toscani. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini. Alle 19:30, il Bari ospita la Salernitana al San Nicola. Nonostante un buon pareggio con il Sassuolo, i pugliesi vogliono assolutamente tre punti per centrare i playoff, mentre la Salernitana, in lotta per la salvezza, proverà a continuare la sua rincorsa. Alessandro Iori sarà la voce dell'incontro.

Domenica 16 marzo, la giornata continua con un altro appuntamento alle 15:00. Al Ceravolo, il Catanzaro ospita il Cosenza per un derby calabrese che si preannuncia combattuto. Il Catanzaro, reduce da una sconfitta pesante contro la Cremonese, non può permettersi altri passi falsi, mentre il Cosenza, purtroppo all'ultimo posto, è reduce da buoni segnali nelle ultime due giornate. Orazio Accomando commenterà la partita. Al Sudtirol, invece, gli altoatesini sono entusiasti dopo la grande vittoria contro il Cittadella e affronteranno la Carrarese, che sta cercando di riprendersi dopo un periodo difficile. Giovanni Marrucci sarà alla telecronaca. Allo Zini, la Reggiana ospita la Sampdoria in una partita chiave per la salvezza. I blucerchiati, reduci da tre pareggi consecutivi, cercheranno di allontanarsi dalla zona playout. Ricky Buscaglia sarà la voce dell'incontro.

VENERDI 14 MARZO 2025

ore 20:30 Serie B 30a Giornata: Palermo vs Cremonese (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Nell'anticipo della 30esima giornata si affrontano al Renzo Barbera il Palermo e la Cremonese. Pochi punti separano le due squadre e con una lotta playoff che coinvolge diverse formazioni ogni vittoria potrebbe essere decisiva: chi avrà la meglio?

SABATO 15 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Cesena vs Spezia (diretta)

Telecronaca:Luca Sgarbi

Il successo in rimonta nello scontro diretto contro il Pisa ha dato nuove speranze di promozione allo Spezia che ora è chiamato a dare continuità nella difficile trasferta del Manuzzi. I romagnoli sono in serie positiva e venderanno cara la pelle anche contro i fratelli Esposito: chi la spunterà?



Telecronaca:Luca Sgarbi Il successo in rimonta nello scontro diretto contro il Pisa ha dato nuove speranze di promozione allo Spezia che ora è chiamato a dare continuità nella difficile trasferta del Manuzzi. I romagnoli sono in serie positiva e venderanno cara la pelle anche contro i fratelli Esposito: chi la spunterà? ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Cittadella vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

I neroverdi di Fabio Grosso, reduci dal pareggio interno contro il Bari, stanno volando verso la promozione. Prossima tappa il Tombolato contro il Cittadella che ha da farsi perdonare le debacle contro il Sudtirol nell'ultimo turno. Un'impresa ardua contro la capolista: come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroianni I neroverdi di Fabio Grosso, reduci dal pareggio interno contro il Bari, stanno volando verso la promozione. Prossima tappa il Tombolato contro il Cittadella che ha da farsi perdonare le debacle contro il Sudtirol nell'ultimo turno. Un'impresa ardua contro la capolista: come finirà? ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Frosinone vs Brescia (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Cinque risultati utili consecutivi, due vittorie di fila e nove punti nelle ultime cinque giornate. Il Frosinone è nel pieno della missione salvezza e contro il Brescia cerca altri tre punti per provare addirittura il sorpasso in classifica. I gialloblù possono vendicare lo 0-4 dell'andata: chi la spunterà?



Telecronaca: Marco Calabresi Cinque risultati utili consecutivi, due vittorie di fila e nove punti nelle ultime cinque giornate. Il Frosinone è nel pieno della missione salvezza e contro il Brescia cerca altri tre punti per provare addirittura il sorpasso in classifica. I gialloblù possono vendicare lo 0-4 dell'andata: chi la spunterà? ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Juve Stabia vs Modena (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Un punto nelle ultime tre giornate, le Vespe ora devono difendere con forza il piazzamento playoff nell'ultima parte di campionato. Primo avversario il Modena che dopo un periodo di appannamento si ritrova a galleggiare in zona playout: come finirà al Menti?



Telecronaca: Giorgio Basile Un punto nelle ultime tre giornate, le Vespe ora devono difendere con forza il piazzamento playoff nell'ultima parte di campionato. Primo avversario il Modena che dopo un periodo di appannamento si ritrova a galleggiare in zona playout: come finirà al Menti? ore 17:15 Serie B 30a Giornata: Pisa vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Gli scontri diretti contro Sassuolo e Spezia hanno portato zero punti al Pisa di Pippo Inzaghi, ancora secondo ma con il fiato sul collo dei liguri. Nella corsa alla Serie A i toscani affrontano il Mantova che dopo un periodo negativo si trova ora a galleggiare in zona playout: come finirà la sfida?



Telecronaca: Riccardo Mancini Gli scontri diretti contro Sassuolo e Spezia hanno portato zero punti al Pisa di Pippo Inzaghi, ancora secondo ma con il fiato sul collo dei liguri. Nella corsa alla Serie A i toscani affrontano il Mantova che dopo un periodo negativo si trova ora a galleggiare in zona playout: come finirà la sfida? ore 19:30 Serie B 30a Giornata: Bari vs Salernitana (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Il pareggio in casa del Sassuolo ha lasciato l'amaro in bocca nonostante la forza dell'avversario al Bari che ora, spinto dal San Nicola, affronta la Salernitana per cercare di centrare i playoff. I campani hanno vinto l'ultimo turno ma sono ancora in zona retrocessione: chi la spunterà?

DOMENICA 16 MARZO 2025

ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Reggiana vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei giornate per la Reggiana che una settimana prima del derby contro il Sassuolo, al Mapei Stadium riceve la Sampdoria in uno scontro diretto per la salvezza. I blucerchiati sono reduci da tre pareggi consecutivi, ma con tre punti in questa sfida potrebbero lasciare la zona playout: chi ce la farà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia Tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei giornate per la Reggiana che una settimana prima del derby contro il Sassuolo, al Mapei Stadium riceve la Sampdoria in uno scontro diretto per la salvezza. I blucerchiati sono reduci da tre pareggi consecutivi, ma con tre punti in questa sfida potrebbero lasciare la zona playout: chi ce la farà? ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Sudtirol vs Carrarese (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

I cinque gol in casa del Cittadella hanno dato ancora più entusiasmo agli altoatesini che nelle ultime quattro giornate hanno raccolto otto punti. Al contrario, i toscani stanno vivendo un momento difficile e cercano una reazione importante dopo l'ultimo ko in campionato: chi vincerà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci I cinque gol in casa del Cittadella hanno dato ancora più entusiasmo agli altoatesini che nelle ultime quattro giornate hanno raccolto otto punti. Al contrario, i toscani stanno vivendo un momento difficile e cercano una reazione importante dopo l'ultimo ko in campionato: chi vincerà? ore 15:00 Serie B 30a Giornata: Catanzato vs Cosenza (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Orazio Accomando

Derby calabrese al Ceravolo dove il Catanzaro, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Cremonese che è costato il quarto posto, affronta il Cosenza ultimo in classifica ma reduce da quattro punti nelle ultime due giornate. All'andata un rigore al 106' di Ciervo consegnò l'1-1 ai Lupi: come finirà stavolta?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog