Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 33a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà il match tra Bari e Palermo, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20:30 allo stadio San Nicola, ad aprire la 33ª giornata di Serie BKT. All'andata erano stati i rosanero, guidati da Dionisi, ad avere la meglio. Il Palermo si presenta a Bari forte della recente vittoria contro la capolista Sassuolo e determinato a proseguire il proprio momento positivo. Dall'altra parte, il Bari di Longo, nono in classifica a pari punti con il Modena e a soli quattro punti dal Palermo, è alla ricerca di una vittoria che manca da febbraio scorso.

DAZN SERIE B DIRETTA - 33a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Venerdì 11 aprile alle ore 20:30, il turno si apre con Bari vs Palermo (telecronaca di Riccardo Mancini), visibile gratuitamente su dazn.com per tutti gli utenti registrati. Aria da big match al San Nicola dove il Bari cerca la svolta dopo tre pareggi consecutivi. Di fronte un Palermo rilanciato dalla vittoria a Salerno. All’andata decise Le Douaron, ma ora la posta è più alta: in palio ci sono punti pesantissimi in ottica playoff.

Sabato 12 aprile alle ore 15:00, si parte con Zona SerieBKT, il programma condotto da Alessandro Iori per seguire in tempo reale emozioni e gol da tutti i campi. In contemporanea cinque sfide. Carrarese vs Catanzaro (telecronaca di Luca Sgarbi) mette di fronte due squadre in piena lotta: i toscani cercano punti salvezza, i giallorossi vogliono tornare a vincere fuori casa. Cosenza vs Brescia (telecronaca di Orazio Accomando) è uno scontro diretto per evitare la zona rossa: i Lupi non possono più sbagliare, le Rondinelle vogliono dare continuità alla vittoria esterna di La Spezia. Reggiana vs Pisa (telecronaca di Ricky Buscaglia) oppone i padroni di casa affamati di punti salvezza alla squadra di Inzaghi che sogna la Serie A. Salernitana vs Sudtirol (telecronaca di Marco Calabresi) è una rivincita della gara d’andata finita 3-2 per gli altoatesini con gol allo scadere: i granata vogliono sfruttare il fattore Arechi. Alle 17:15 va in scena Sampdoria vs Cittadella (telecronaca di Edoardo Testoni), sfida delicatissima in zona playout con i blucerchiati a secco di vittorie casalinghe da troppo tempo. Alle 19:30 è tempo di derby con Modena vs Sassuolo (telecronaca di Alessandro Iori): i neroverdi puntano dritti alla promozione, i Canarini cercano il colpo per tenere vivo il sogno playoff.

Domenica 13 aprile alle ore 15:00, due match da non perdere. Cesena vs Frosinone (telecronaca di Giorgio Basile) racconta la favola ciociara, capace di passare dall’incubo retrocessione a una posizione da sogno. Ma al Manuzzi la pressione sarà altissima. In contemporanea Cremonese vs Juve Stabia (telecronaca di Giovanni Marrucci) promette scintille: entrambe puntano al colpo grosso per un accesso diretto alle semifinali playoff. Infine, alle 17:15, chiude la giornata Mantova vs Spezia (telecronaca di Dario Mastroianni). All’andata fu 1-1 con gol nel recupero, ora per i liguri servono i tre punti per scalare la griglia playoff, mentre i virgiliani vogliono allontanarsi dalla zona rossa.

VENERDI 11 APRILE 2025

ore 20:30 Serie B 33a Giornata: Bari vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Aria da big match al San Nicola dove il Bari di Moreno Longo spera di tornare al successo dopo tre pareggi consecutivi. Il match contro il Palermo è uno scontro diretto importante in chiave playoff con i rosanero reduci dalla bella vittoria di Salerno nell'ultima trasferta. All'andata decise Le Douaron: come finirà stavolta?

SABATO 12 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 33a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Telecronaca: Luca Sgarbi

Telecronaca: Orazio Accomando

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Telecronaca: Marco Calabresi

Telecronaca: Edoardo Testoni

Telecronaca: Alessandro Iori

Nuovo derby emiliano per il Sassuolo di Fabio Grosso, ormai in pieno countdown verso il ritorno diretto in Serie A Enilive. I neroverdi sono impegnati al Braglia contro i Canarini che si trovano nel limbo tra le ambizioni playoff e lo spauracchi salvezza: chi conquisterà i tre punti?

DOMENICA 13 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 33a Giornata: Cesena vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Telecronaca: Dario Mastroianni

Lo scorso Santo Stefano solo una rete di Falcinelli in pieno recupero evitò allo Spezia la sconfitta interna contro il Mantova, ma nella corsa al miglior piazzamento possibile per i playoff i liguri sono chiamati al successo sul campo dei virgiliani. I biancorossi sono in piena bagarre per la salvezza: chi vincerà?

