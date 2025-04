Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 34a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà il match tra Pisa-Cremonese, in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:30 all'Arena Garibaldi a chiudere la 34ª giornata di Serie BKT, disponibile su Dazn anche in modalità gratuita. Il Pisa è carico dal 2-0 con la Reggiana, vittoria grazie alla quale ha consolidato la sua seconda posizione in classifica arrivando a toccare i 66 punti. La Cremonese è sotto di due posizioni e 13 punti, pronta a ottenere la rivalsa dopo il pareggio con la Juve Stabia della scorsa giornata.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

DAZN SERIE B DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Lunedì 21 aprile 2025, il lunedì di Pasquetta diventa un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Serie B, con un’intera giornata scandita da partite che raccontano sogni di promozione, paure di retrocessione e scontri diretti dal sapore di spareggio. Si comincia alle 12:30 allo Stadio Druso dove Sudtirol e Bari aprono il sipario: Giorgio Basile racconta in diretta una sfida che profuma di rivincita. I pugliesi arrivano rinvigoriti dal successo contro il Palermo, ma i padroni di casa cercano una vittoria che manca da troppo, in un clima che si preannuncia infuocato come all’andata, decisa in extremis da Hamza El Kaouakibi.

Alle 15:00 scatta il multischermo di Zona Serie BKT, con Alessandro Iori a dirigere l’orchestra di emozioni in tempo reale. Proprio mentre si aprono tutti gli altri campi, ogni match porta con sé una storia da vivere. Al Rigamonti, Brescia e Reggiana si giocano un pezzo di permanenza, con Lorenzo Del Papa in telecronaca. Tre punti di distanza e una classifica cortissima rendono questo scontro una roulette emotiva, specie dopo la vittoria emiliana dell’andata. A Cittadella, Giovanni Marrucci segue una sfida cruciale tra i padroni di casa e una Salernitana risorta nel turno precedente: due punti li separano e la tensione è già altissima, memori del clamoroso ribaltone dell’andata.

A Castellammare di Stabia, il Menti ospita una sfida dai due volti: la Juve Stabia, sorprendente e ambiziosa, vuole blindare la zona playoff, mentre la Sampdoria, seguita da Marco Calabresi, cerca disperatamente stabilità dopo l’ennesimo cambio tecnico. Il rischio di sprofondare nei playout è concreto. A Mantova invece, Andrea Calogero racconta il momento d’oro dei virgiliani, che vogliono affondare un Catanzaro in frenata per alimentare la speranza salvezza. Match spartiacque anche al Barbera, dove Riccardo Mancini segue il tentativo del Palermo di rialzarsi dopo il colpo subito dal Bari: di fronte una Carrarese solidissima, che continua a sommare pareggi e punti preziosi.

Mentre esplodono gli altri campi, al Mapei Stadium si respira aria di festa. La voce di Dario Mastroianni accompagna il racconto di Sassuolo vs Frosinone, una partita che vale poco in termini di classifica per i padroni di casa, ma che ha il sapore di una celebrazione. La squadra di Fabio Grosso è già con un piede in Serie A, la promozione è matematica e il pubblico neroverde è pronto a rendere omaggio a un cammino perfetto. Di fronte però c’è un Frosinone affamato di punti salvezza, che non vuole mollare la striscia positiva e sogna un colpo che potrebbe cambiare tutto in fondo alla classifica. Le emozioni al Mapei saranno forse meno tese, ma non per questo meno vibranti: la festa può cominciare, ma con un occhio al risultato.

A La Spezia, l’obiettivo è doppio: sognare la Serie A e non perdere il podio. I liguri, raccontati da Edoardo Testoni, sfidano il fanalino di coda Cosenza, in un match che sembra già scritto ma che nasconde trappole. E poi il derby dell’Emilia-Romagna alle 17:30, con Orazio Accomando che racconta Modena vs Cesena, due squadre a caccia del miglior piazzamento playoff ma con stati di forma opposti: i romagnoli hanno smarrito certezze, i canarini vogliono approfittarne davanti ai propri tifosi.

Chiusura in grande stile alle 20:30 con il big match tra Pisa e Cremonese, trasmesso gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com. Ancora Alessandro Iori a scandire i 90 minuti che potrebbero cambiare gli equilibri del campionato. Il Pisa ha nel mirino la promozione diretta, ma la Cremonese non può concedersi passi falsi. All’andata fu dominio grigiorosso, ma l’Arena Garibaldi promette battaglia. Tutto in un giorno, tutto in diretta.

LUNEDI 21 APRILE 2025

ore 12:30 Serie B 34a Giornata: Sudtirol vs Bari (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

La giornata di Pasquetta si apre al Druso di Bolzano. Il Sudtirol va a caccia di un successo che manca da più di un mese contro un Bari rinfrancato dal 2-1 rifilato al Palermo. All'andata una rete di Hamza El Kaouakibi nei minuti finali consegnò i 3 punti agli altoatesini. Come finirà al ritorno?





Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Tre punti separano le due squadre in classifica con le Rondinelle attualmente fuori dalla zona calda, ma solo per differenza reti. Nella bagarre per evitare la retrocessione la sfida del Rigamonti mette in palio punti fondamentali. All'andata si sono imposti gli emiliani: chi vincerà stavolta?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il successo contro il Sudtirol nell'ultimo turno ha riavvicinato la Salernitana alla zona salvezza e contro il Cittadella è un altro scontro in tal senso dopo il clamoroso 2-1 in rimonta nel recupero dell'andata. I veneti hanno due punti di vantaggio sui campani, ma non vincono da inizio marzo: chi la spunterà?





Telecronaca: Marco Calabresi

Da una parte l'obiettivo nobile di piazzarsi nel miglior modo possibile per i playoff da neopromossa, dall'altra la volontà dopo l'ennesimo cambio in panchina di lasciare le sabbie mobili della zona playout. La Samp sfida la Juve Stabia al Menti con pochi errori a disposizione: chi vincerà?



Telecronaca: Andrea Calogero

Sette punti nelle ultime tre giornate e i virgiliani hanno lasciato la zona retrocessione. Nello stesso periodo il Catanzaro ha raccolto solo due punti ed ora deve difendere la posizione playoff dal ritorno delle avversarie. All'andata finì 2-2, chi vincerà il confronto del Martelli?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Dopo le vittorie convincenti contro Salernitana e Palermo è arrivata la doccia fredda di Bari per il Palermo, sempre in lotta per un piazzamento ai playoff. Al Barbera arriva la Carrarese che pareggio dopo pareggio sta costruendo la propria classifica: chi la spunterà?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La distanza dal secondo posto del Pisa è di sette punti a cinque giornate dalla fine, ma i liguri allo stesso tempo devono difendere il terzo posto dal ritorno della Cremonese. Al Picco arriva il Cosenza ultimo in classifica e senza vittorie da quattro turni: chi vincerà?





Telecronaca: Dario Mastroianni

Che festa sia al Mapei Stadium dove i tifosi neroverdi accolgono i giocatori di Fabio Grosso ormai matematicamente promossi in Serie A. Protagonista nei festeggiamenti il Frosinone che vuole continuare la striscia positiva dimenticandosi della zona retrocessione: come finirà?



Telecronaca: Orazio Accomando

Pasquetta doc in Emilia-Romagna con i tifosi di Modena e Cesena che possono viversi questo duello al Braglia. Due formazioni in orbita playoff anche se i romagnoli sono in forte frenata con quattro punti raccolti nelle ultime cinque giornate. Chi si imporrà?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Alessandro Iori

Il big match di giornata chiude il 34° turno all'Arena Garibaldi. Il Pisa secondo in classifica e lanciato verso la promozione ospita la Cremonese che deve difendere almeno il quarto posto per evitarsi un turno ai playoff. All'andata gli uomini di Inzaghi si sono imposti nettamente: come finirà stavolta?

