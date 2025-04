Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 35a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 35/a giornata del campionato di Serie BKT si aprirà con Frosinone-Spezia, in programma domani venerdì 25 aprile alle 12.30 allo Stadio Benito Stirpe, disponibile su Dazn anche in modalità gratuita. . All'andata era stato lo Spezia ad avere la meglio, conquistando i tre punti con un combattuto 2-1 casalingo. Ora, sotto la guida di Paolo Bianco, il Frosinone è deciso a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Dall'altra parte, lo Spezia mira a consolidare la sua posizione in zona play-off, consapevole che ogni punto è fondamentale in questa fase delicata del campionato.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

Il venerdì di Serie B si apre con il match delle 12:30 allo Stadio Benito Stirpe, dove il Frosinone, imbattuto da quasi tre mesi, prova a prolungare la propria striscia positiva contro uno Spezia agguerrito, deciso a restare in piena corsa per la promozione diretta. Il match è visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su DAZN.com, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. Alle 15:00 scatta il blocco principale del pomeriggio, con sei partite in contemporanea e con Zona SerieBKT, moderata da Alessandro Iori, pronta a raccontare tutto, senza farti perdere neanche un’azione.

Allo stadio San Nicola, il Bari di Riccardo Mancini ospita il Modena, in un duello che potrebbe valere l'accesso ai playoff. All’andata finì con una rimonta firmata Palumbo e Pedro Mendes, ma il ritorno potrebbe riservare sorprese. Al Rigamonti, Dario Mastroianni racconterà Brescia-Pisa, con i toscani di Filippo Inzaghi che sognano la promozione e i lombardi che non perdono in casa contro il Pisa dal 2021, quando fu Sibilli a decidere il match.

Sempre alle 15:00, per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria mette piede allo Stadio dei Marmi di Carrara. La squadra ora guidata da Alberico Evani cerca punti pesanti contro una Carrarese coriacea, che all’andata aveva strappato un pareggio a Marassi. A raccontare il match ci sarà Edoardo Testoni. Al Mapei Stadium, invece, va in scena un autentico scontro diretto per la salvezza: Reggiana-Cittadella è una partita da dentro o fuori, con la telecronaca di Giorgio Basile. I veneti hanno vinto gli ultimi tre confronti, ma il momento difficile di entrambe le squadre lascia ogni pronostico aperto.

A Salerno, all’Arechi, sfida tesissima tra Salernitana e Cosenza, due squadre che non possono permettersi passi falsi. Il Cosenza si gioca quasi tutto in quella che sembra un’ultima spiaggia, mentre la Salernitana è chiamata a rispondere al proprio pubblico. Telecronaca affidata a Marco Calabresi. Alle 18:00 spazio a Cremonese-Mantova, con Lorenzo Del Papa in postazione. I grigiorossi vogliono riscattare il ko dell’andata deciso da Salvatore Burrai, ma il Mantova di Possanzini non è squadra da sottovalutare.

La giornata si chiude in bellezza alle 20:30 con Cesena-Sassuolo, un derby che promette spettacolo e tensione. Il Cesena, a secco di vittorie da quasi due mesi, ha un disperato bisogno di punti per rilanciarsi in ottica playoff, mentre il Sassuolo vuole tornare a ruggire dopo un periodo di alti e bassi. A raccontare tutto ci sarà ancora Alessandro Iori.

Il weekend si completa domenica 27 aprile con due partite chiave alle ore 15:00. Al Ceravolo va in scena Catanzaro-Palermo, una sfida che vale tantissimo in chiave playoff. Il Catanzaro è reduce da una flessione preoccupante, mentre il Palermo, ferito dalla sconfitta di Bari, punta a vendicare la sconfitta dell’andata. Alla voce Orazio Accomando, il compito di trasmettere tutta l’intensità del match.

In contemporanea, al Druso di Bolzano, si gioca Sudtirol-Juve Stabia con Giovanni Marrucci alla telecronaca. I padroni di casa devono invertire la rotta per evitare la zona playout, mentre i campani sognano il colpo grosso per tornare nei primi quattro posti. Dopo il successo di misura dell’andata, la Juve Stabia cercherà il bis, ma nulla è scontato. In un turno così equilibrato, ogni gol può fare la differenza.

VENERDI 25 APRILE 2025

ore 12:30 Serie B 35a Giornata: Frosinone vs Spezia (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Ricky Buscaglia

La 35a giornata si apre al Benito Stirpe, dove il Frosinone vuole allungare la sua striscia di imbattibilità. I ciociari non perdono dal 2 febbraio, ma di fronte ci sarà uno Spezia determinato a tenere aperta la corsa al secondo posto. Come finirà?





Telecronaca: Ricky Buscaglia La 35a giornata si apre al Benito Stirpe, dove il Frosinone vuole allungare la sua striscia di imbattibilità. I ciociari non perdono dal 2 febbraio, ma di fronte ci sarà uno Spezia determinato a tenere aperta la corsa al secondo posto. Come finirà? ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Bari vs Modena (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Bari e Modena vogliono tenere vive le speranze Playoff nella sfida del San Nicola. All'andata gli emiliani si imposero in rimonta grazie alle reti di Palumbo e Pedro Mendes. Come finirà al ritorno?



Telecronaca: Riccardo Mancini Bari e Modena vogliono tenere vive le speranze Playoff nella sfida del San Nicola. All'andata gli emiliani si imposero in rimonta grazie alle reti di Palumbo e Pedro Mendes. Come finirà al ritorno? ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Brescia vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

Il Pisa di Flippo Inzaghi si gioca al Rigamonti punti pesanti per la corsa alla promozione. Il Brescia non perde in casa contro i toscani dal 2021, quando fu decisiva una rete di Sibilli. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Dario Mastroianni Il Pisa di Flippo Inzaghi si gioca al Rigamonti punti pesanti per la corsa alla promozione. Il Brescia non perde in casa contro i toscani dal 2021, quando fu decisiva una rete di Sibilli. Come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Carrarese vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Prima visita allo Stadio dei Marmi per la Sampdoria che sotto la nuova gestione Evani affrontano una trasferta delicata in ottica salvezza. La Carrarese aveva imposto il pareggio all'andata, come finirà questa volta?



Telecronaca: Edoardo Testoni Prima visita allo Stadio dei Marmi per la Sampdoria che sotto la nuova gestione Evani affrontano una trasferta delicata in ottica salvezza. La Carrarese aveva imposto il pareggio all'andata, come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Reggiana vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Vietato sbagliare nello scontro salvezza del Mapei Stadium. Reggiana e Cittadella vanno alla ricerca di una vittoria per spezzare il momento negativo. I veneti hanno prevalso negli ultimi 3 confronti diretti, come finirà questa volta?



Telecronaca: Giorgio Basile Vietato sbagliare nello scontro salvezza del Mapei Stadium. Reggiana e Cittadella vanno alla ricerca di una vittoria per spezzare il momento negativo. I veneti hanno prevalso negli ultimi 3 confronti diretti, come finirà questa volta? ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Salernitana vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi

Una sorta di ultima spiaggia per il Cosenza, ma anche la Salernitana non può permettersi di perdere punti nel match dell'Arechi. Scontro caldissimo per la zona salvezza, all'andata la sfida si concluse in parità. Come finirà al ritorno?



Telecronaca: Marco Calabresi Una sorta di ultima spiaggia per il Cosenza, ma anche la Salernitana non può permettersi di perdere punti nel match dell'Arechi. Scontro caldissimo per la zona salvezza, all'andata la sfida si concluse in parità. Come finirà al ritorno? ore 18:00 Serie B 35a Giornata: Cremonese vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Reduce da due pareggi consecutivi tra le mura amiche, la Cremonese ospita allo Zini il Mantova di Possanzini. I grigiorossi proveranno a vendicare la sconfitta subita all'andata, quando fu decisiva la rete segnata da Salvatore Burrai. Come finirà al ritorno?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Reduce da due pareggi consecutivi tra le mura amiche, la Cremonese ospita allo Zini il Mantova di Possanzini. I grigiorossi proveranno a vendicare la sconfitta subita all'andata, quando fu decisiva la rete segnata da Salvatore Burrai. Come finirà al ritorno? ore 20:30 Serie B 35a Giornata: Cesena vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

Il venerdì di campionato si chiude allo Stadio Manuzzi con il derby tra Cesena e Sassuolo. Senza vittorie da quasi due mesi, i padroni di casa cercano un successo per avvicinare la zona Playoff. Come finirà?

DOMENICA 27 APRILE 2025

ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Catanzaro vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Orazio Accomando

Scontro diretto per un posto ai playoff al Ceravolo tra il Catanzaro, reduce da due punti nelle ultime tre giornate, e il Palermo che con la sconfitta di Bari ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive. I rosanero vogliono vendicare la sconfitta dell'andata, ma l'obiettivo comune alza a posta in palio: chi vincerà?



Telecronaca: Orazio Accomando Scontro diretto per un posto ai playoff al Ceravolo tra il Catanzaro, reduce da due punti nelle ultime tre giornate, e il Palermo che con la sconfitta di Bari ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive. I rosanero vogliono vendicare la sconfitta dell'andata, ma l'obiettivo comune alza a posta in palio: chi vincerà? ore 15:00 Serie B 35a Giornata: Sudtirol vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

Due punti nelle ultime quattro giornate hanno fatto scivolare i bolzanini in zona pericolosa. Al Druso arriva la Juve Stabia in piena corsa per rientrare nei primi quattro posti e dunque evitarsi un turno ai playoff. All'andata i campani si sono imposti di misura: come finirà questa volta?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog