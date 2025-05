Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 36a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sarà Juve Stabia-Catanzaro, in programma giovedì 1° maggio alle 12:30 allo Stadio Romeo Menti Castellammare di Stabia (NA), ad aprire la 36ª giornata del campionato di Serie BKT: la partita sarà disponibile su DAZN anche in modalità gratuita. La lotta per i playoff si fa sempre più intensa. La Juve Stabia, attualmente quinta con 50 punti, mantiene un margine di due punti proprio su Catanzaro e Palermo. In palio giovedì, quindi, ci saranno punti fondamentali in uno scontro diretto che potrebbe essere decisivo per assicurarsi un posto nei playoff.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 36a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



Giovedì 1° maggio 2025 sarà una giornata fondamentale per la Serie B, con la 36ª giornata che si sviluppa lungo tutto l’arco della giornata. Si parte alle ore 12:30 con Juve Stabia vs Catanzaro in diretta su DAZN, visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com. La telecronaca sarà affidata a Orazio Accomando. Si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, in una sfida tra due squadre in corsa per un posto nei Playoff. All’andata, allo stadio Ceravolo, finì 0-0. Ora entrambe cercano la svolta.

Alle ore 15:00 prende il via Zona Serie BKT, in diretta con la conduzione di Alessandro Iori, per non perdere neanche un gol da tutti i campi.

Sempre alle 15:00 vanno in scena in contemporanea otto match decisivi. Cosenza vs Bari, con Giorgio Basile alla telecronaca, mette di fronte un Cosenza ferito dalla sconfitta di Salerno e un Bari agganciato dal Modena nella corsa Playoff: allo stadio San Vito-Marulla è vietato sbagliare. Al Martelli, Mantova vs Cesena sarà raccontata da Marco Calabresi. I lombardi vogliono blindare la salvezza, mentre il Cesena cerca punti pesanti per restare agganciato al treno spareggi: all’andata al Manuzzi finì 4-2 per i romagnoli. Derby caldissimo al Braglia tra Modena e Reggiana, con Giovanni Marrucci alla telecronaca. I canarini di Paolo Mandelli, dopo aver sbancato Bari, sognano ancora i Playoff. La Reggiana, invece, rinvigorita dal successo sul Cittadella, lotta per la salvezza. Al Barbera il Palermo di Alessio Dionisi, in piena zona Playoff, ospita il Sudtirol, con diretta affidata a Ricky Buscaglia. Gli altoatesini non battono i rosanero da tre scontri diretti e all’andata al Druso finì 3-1 per i siciliani.

All’Arena Garibaldi, il Pisa ospita il Frosinone in una sfida che può valere la Serie A. I toscani sono reduci dalla vittoria a Brescia e hanno il primo match point per la promozione, ma il Frosinone di Vivarini non perde dal 2 febbraio. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni. A Marassi si gioca Sampdoria vs Cremonese, con Riccardo Mancini alla voce. I blucerchiati sono risprofondati in zona Playout dopo la sconfitta contro la Carrarese, mentre la Cremonese è imbattuta da sette giornate e proiettata verso i Playoff. All’andata finì pari allo Zini. Allo stadio Alberto Picco, lo Spezia riceve la visita della Salernitana. I liguri, che puntano ai Playoff, devono difendere il terzo posto dall’assalto della Cremonese. I campani, invece, sono rinati con due vittorie consecutive su Sudtirol e Cosenza. Telecronaca di Dario Mastroianni.

Alle ore 17:15 al Tombolato va in scena Cittadella vs Brescia, con Lorenzo Del Papa al microfono. Le due squadre sono appaiate a quota 35 punti, e questa sarà una vera sfida salvezza. All’andata un gol di Carissoni decise la sfida a favore dei veneti. Gran finale alle ore 19:30 con Sassuolo vs Carrarese, in diretta dal Mapei Stadium con la voce di Alessandro Iori. Il Sassuolo è lanciato verso il ritorno in Serie A, mentre la Carrarese, dopo il successo sulla Sampdoria, si è allontanata dalle sabbie mobili della classifica. La giornata della Serie B si chiude con una gara che promette spettacolo e scintille.

GIOVEDI 1 MAGGIO 2025

ore 12:30 Serie B 36a Giornata: Juve Stabia vs Catanzaro (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Orazio Accomando

A Castellammare di Stabia prende il via la lunga giornata della Serie cadetta. Entrambe le squadre si giocano un piazzamento in zona Playoff. All'andata finì 0-0 a Catanzaro, qualcuno riuscirà a rompere l'equilibrio al ritorno?





Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Giorgio Basile

La sconfitta di Salerno è stato un duro colpo per il Cosenza che si gioca le ultime chance di salvezza contro il Bari. I pugliesi si sono fatti agganciare in classifica dal Modena nella scorsa giornata e devono riprendere l'inseguimento alla zona Playoff. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Le ambizioni Playoff del Cesena si scontrano con la voglia di mettere al sicuro la salvezza del Mantova. All'andata la sfida regalò molti gol, con i romagnoli vittoriosi per 4-2 al Manuzzi. Come finirà al ritorno?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Derby ad alta tensione al Braglia. La Reggiana, reduce dal pesantissimo successo contro il Cittadella, cerca punti salvezza in casa del Modena. La squadra di Mandelli è tornata a credere nei Playoff dopo la vittoria di Bari. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

I rosanero di Alessio Dionisi, in piena zona Playoff, sfidano il Sudtirol al Barbera. Gli altoatesini hanno perso gli ultimi 3 scontri diretti contro il Palermo, all'andata i siciliani si imposero per 3-1 al Druso. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La vittoria di Brescia ha avvicinato ulteriormente il Pisa al ritorno nella massima serie. Il primo match point per i toscani è all'Arena Garibaldi contro il Frosinone, squadra che non perde dallo scorso 2 febbraio. Come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

La sconfitta di Carrara ha riportato la Sampdoria in zona Playout. A Marassi arriva una Cremonese già proiettata verso i Playoff e imbattuta da 7 partite. La gara d'andata si è conclusa in parità, come finirà al ritorno?



Telecronaca: Dario Mastroianni

Il sogno promozione dello Spezia dovrà quasi certamente passare per i Playoff, ma ora c'è da blindare il terzo posto dall'assalto della Cremonese. Al Picco arriva la Salernitana, rinvigorita dalle due vittorie consecutive conquistate contro Sudtirol e Cosenza. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Appaiate a quota 35 punti, Cittadella e Brescia si incontrano al Tombolato in uno scontro diretto fondamentale per la corsa salvezza. Un gol di Carissoni decise il match d'andata in favore dei veneti. Come finirà al ritorno?



Telecronaca: Alessandro Iori

Il B-day del 1° maggio si chiude al Mapei Stadium. Il Sassuolo si avvicina ad ampi passi verso il titolo, mentre la Carrarese si è allontanata dalla zona calda grazie al successo contro la Sampdoria. Come finirà?

