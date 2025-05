Serie A Basket, ultima giornata su DAZN: tutto da decidere con 'Zona Serie A Unipol'

La stagione regolare della Serie A di basket arriva al suo atto finale. Dopo mesi di equilibrio, sorprese e rincorse, si entra nei minuti più importanti dell’anno: la trentesima giornata, quella che decreterà la vincitrice della regular season, definirà il tabellone playoff e, purtroppo per qualcuno, porterà i saluti alla categoria. Tutto si decide in un weekend e su DAZN sarà possibile viverlo in un unico grande racconto in diretta.

Il grande spettacolo si accenderà domenica 11 maggio con sei sfide in contemporanea alle 18.15: a Bologna va in scena il confronto tra le prime due della classe, con la Virtus Segafredo Bologna che ospita la Trapani Shark in una sfida dal sapore di finale anticipata e l’EA7 Emporio Armani Milano sarà spettatrice interessata per capire quale delle due squadre finirà nel proprio lato del tabellone playoff. La Germani Brescia affronta i veneti della Nutribullet Treviso Basket e l'Unahotels Reggio Emilia ospita l'Estra Pistoia. Entrambe avranno un occhio di riguardo per gli anticipi di sabato, sfide che peseranno tantissimo sull'equilibrio dei playoff, con la Dolomiti Energia Trentino impegnata in trasferta contro il Napoli Basket e la Pallacanestro Trieste in campo neutro a Verona contro il Banco di Sardegna Sassari. A completare il programma anche i match Umana Reyer Venezia-Openjobmetis Varese e Vanoli Basket Cremona-Bertram Derthona Tortona, quest’ultimo con i padroni di casa che festeggeranno davanti al proprio pubblico una salvezza che sembrava difficilissima al termine del girone di andata.

Per raccontare in tempo reale l’emozione delle sei sfide in contemporanea dell'ultima giornata di Regular Season, su DAZN debutterà “ZONA BASKET SERIE A UNIPOL”, il format multipartita già protagonista nei campionati di Serie A e B di calcio. Un unico spazio in diretta che unisce risultati, highlights e momenti chiave da tutti i campi, in un flusso continuo pensato per chi vuole seguire ogni svolta del campionato senza perdere nemmeno un istante. A guidare il racconto, la voce di Matteo Gandini e l’analisi tecnica di Simone Pianigiani, pronti a restituire l’energia e la complessità di una serata che può cambiare tutto.