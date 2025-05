Serie B 2024/25 - Diretta DAZN Playoff Preliminare e Playout Andata: Palinsesto e Telecronisti

Dopo 38 giornate di emozioni su DAZN, ci sarà ancora una squadra che può essere promossa in Serie A Enilive attraverso i playoff, sempre pronti a regalare sorprese, gioie e dolori ai tifosi. Ogni anno vengono promosse tre squadre in Serie A Enilive dalla Serie BKT. Le prime due in classifica (quest'anno Sassuolo e Pisa) sono salite direttamente, la terza deve passare dai playoff e le posizioni di partenza possono sempre essere ribaltate.

Attraverso un turno preliminare in gara unica, semifinale e finale andata e ritorno, la post season della Serie BKT è sempre un momento imperdibile per i tifosi, pronti a provare ogni tipo di emozione possibile nelle partite che possono portare la loro squadra del cuore in Serie A Enilive. Ogni anno la serie cadetta mette in mostra una bagarre forsennata fino all'ultima giornata. Anche in questa stagione, le pretendenti alla terza tessera per la promozione sono tante.

DAZN SERIE B DIRETTA - PLAYOFF PRELIMINARE E PLAYOUT ANDATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



Catanzaro-Cesena è la sfida che apre il turno preliminare dei playoff di Serie B, in programma sabato 17 maggio alle ore 17:15 in diretta su DAZN, con telecronaca affidata a Ricky Buscaglia. I giallorossi, che hanno chiuso al sesto posto, possono sfruttare il fattore campo in un match secco che vale l'accesso alla semifinale. Nella stagione regolare i precedenti raccontano un equilibrio perfetto: 2-0 per il Cesena all’andata, 4-2 per il Catanzaro al ritorno. Ora, però, ogni dettaglio fa la differenza: il sogno Serie A passa da qui.

Alle 19:30, sempre sabato, sarà il turno di Juve Stabia-Palermo, incrocio ad altissima tensione trasmesso in diretta su DAZN con la telecronaca di Dario Mastroianni. La neopromossa Juve Stabia ha stupito tutti con un quinto posto che ha superato le aspettative. Ma la voglia di sorprendere non si è esaurita. Dall’altra parte, un Palermo arrivato ai playoff in extremis ma con ambizioni importanti e un organico costruito per puntare in alto. I rosanero hanno vinto entrambi i precedenti stagionali: riusciranno a ripetersi anche al Menti?

Lunedì 19 maggio alle 20:30, riflettori puntati sull’andata del playout salvezza tra Salernitana e Frosinone, in diretta su DAZN con Riccardo Mancini alla telecronaca. Le due formazioni si sono guadagnate questa chance all’ultima giornata, evitando la retrocessione diretta. Ora, però, serve qualcosa in più: all’Arechi la Salernitana proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Frosinone cercherà di replicare il successo dell’andata in campionato. Il match di ritorno, allora, passerà anche da quanto accadrà in questi 90 minuti ad alta tensione.

SABATO 17 MAGGIO 2025

ore 17:15 Serie B Playoff Turno Preliminare: Catanzaro vs Cesena (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Catanzaro e Cesena si affrontano ai playoff con la voglia di giocarsi fino in fondo il sogno chiamato Serie A. Il sesto posto in classifica regala ai giallorossi l'impegno casalingo. In stagione regolare i padroni di casa si sono imposti 4-2 dopo aver perso 0-2 in Romagna: chi passerà il turno?



Telecronaca: Dario Mastroianni

La Juve Stabia ha chiuso al quinto posto la stagione regolare da neopromossa ma la formazione di Pagliuca non ha alcuna voglia di smettere di stupire. Al Menti arriva l'ambizioso Palermo, capace a rientrare nelle prime otto all'ultimo respiro. I precedenti stagionali sorridono ai rosanero: chi conquisterà la semifinale?

LUNEDI 19 MAGGIO 2025

ore 20:30 Serie B Playoff Turno Preliminare: Salernitana vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Evitata la retrocessione diretta all'ultimo respiro, Salernitana e Frosinone si ritrovano all'Arechi per l'andata del Playout. I ciociari avevano battuto in casa i campani nel primo precedente stagionale, mentre al ritorno lo scontro si era concluso in parità. Come finirà questa volta?

