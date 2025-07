Amichevoli estive su DAZN: Inter, Juventus, Milan, Roma e le big della Serie A protagoniste

Concluso il Mondiale per Club FIFA, che ha acceso l’estate del grande calcio internazionale su DAZN, la stagione calcistica continua a tenere alto il ritmo nei mesi più caldi dell’anno. Su DAZN tornano le amichevoli estive, con protagoniste le big del nostro campionato Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma – ma non solo – pronte a scendere in campo per testare la forma e accendere l’entusiasmo in vista della nuova stagione.

Le prime sfide disponibili su DAZN vedono protagoniste Como, Fiorentina, Juventus, Milan e Roma, con un calendario pronto ad arricchirsi con ulteriori Club e match che saranno annunciati nei prossimi giorni, per uno spettacolo calcistico che continua durante tutta l’estate.

A inaugurare la stagione di amichevoli estive sarà il Como di Fàbregas che incontrerà il Lille il 18 luglio, successivamente in campo il 26 luglio la Roma di Gasperini sfiderà il Kaiserslautern in Germania. I primi appuntamenti dei rossoneri, con il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della squadra, sono previsti per il 23 luglio contro l’Arsenal e il 26 luglio contro il Liverpool.

Agosto si apre con la Roma che sarà di scena a Lens il 2 del mese, mentre il 3 agosto sarà la volta delprimo appuntamento per la Fiorentina contro il Leicester. Il weekend del 9 agosto promette spettacolo: in campo il Milan contro il Leeds a Dublino e ancora la Fiorentina, impegnata contro il Manchester United. Il giorno dopo, il Milan proseguirà la sua tournée sfidando il Chelsea a Londra, mentre la Juventus sarà impegnata, per la sua prima sfida, in un'amichevole di grande richiamo internazionale contro il Borussia Dortmund.

Con le amichevoli estive su DAZN si accende l’appuntamento con il calcio italiano: i test estivi segnano il debutto dei nuovi allenatori e delle formazioni rinnovate, offrendo ai tifosi un primo sguardo sulle squadre che affronteranno il prossimo campionato. Dopo un campionato da cardiopalma, infatti, cresce l’attesa per la Serie A Enilive 2025-2026, a partire dal 23 agosto, le 20 squadre si daranno battaglia sul campo per il titolo di Campione d’Italia.

Le amichevoli arricchiscono un’estate di grande sport su DAZN, che non si ferma al calcio: grazie ai canali Eurosport HD1 e HD2 disponibili in app, i fan del ciclismo potranno seguire in diretta ogni tappa del Tour de France, per tutto il mese di luglio; e mentre si pedala verso Parigi, continuano anche le sfide delle nazionali azzurre impegnate nella Volleyball Nations League, con la nazionale femminile che ha concluso la terza tappa in Olanda, qualificandosi alla fase Finale, e la maschile che entra nella terza settimana di gara in programma dal 16 al 20 luglio.

Como vs Lille - 18/07/2025 ore 19:30

Kaiserslautern vs Roma - 26/07/2025 ore 18:00

Lens vs Roma - 02/08/2025 ore 18:00

Leicester vs Fiorentina - 03/08/2025 ore 16:00

Man United vs Fiorentina - 09/08/2025 ore 13:45

Leeds vs Milan - 09/08/2025 ore 17:00

Chelsea vs Milan - 10/08/2025 ore 16:00

Dortmund vs Juventus - 10/08/2025 ore 17:30

COME VEDERE LE AMICHEVOLI SU DAZN - Tutte le amichevoli sono incluse, senza costi aggiuntivi, all’interno degli abbonamenti DAZN Plus, DAZN Standard e Goal Pass, ad eccezione delle partite del Napoli che saranno messe a disposizione dal club stesso in modalità pay-per-view per gli utenti già abbonati a DAZN. I due appuntamenti del Milan contro l’Arsenal e il Liverpool, sono entrambi visibili su Milan TV, disponibile su DAZN all’interno dei pacchetti Plus e Standard.

L’offerta di DAZN comprende anche tutte le partite di Serie A fino al 2029, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, la nuova ricca offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione 2025/2026 e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027 , il grande fighting , selezionate partite di NFL e molto altro ancora.