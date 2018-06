Riorganizzazione mux Mediaset: arrivano Extra HD e 20 HD, inseriti i canali Sky DTT

La scorsa notte, con l'inizio del mese di Giugno, è avvenuta una riorganizzazione dei canali televisivi presenti sulle frequenze in mano a Mediaset sul digitale terrestre. Sono variate nel contempo anche le posizioni sul telecomando di molti degli canali già presenti nella numerazione automatica LCN.

Questa operazione è stata in gran parte propedeutica al lancio a partire dal 5 Giugno della nuova offerta Sky sul digitale terrestre che già alla partenza metterà insieme i canali Premium Cinema e Serie TV con una selezione dei migliori canali Sky. Saranno dunque per la prima volta visibili sottoscrivendo (in promo fino al 30 Giugno al costo di 19,90€ per 12 mesi) la nuova offerta Sky alcuni dei canali più visti della piattaforma satellitare come Sky Uno, Sky Atlantic, Fox e National Geographic insieme all'informazione sportiva all-news con Sky Sport 24 e ai grandi eventi in onda su Sky Sport 1.

Tra le novità di giornata anche l'arrivo sul digitale terrestre in chiaro delle versioni HD dei canali 20 Mediaset (canale 520) e Mediaset Extra (canale 534). Su quest'ultimo dal 13 Giugno al 15 Luglio sarà presente in Alta Definizione una programmazione dedicata per tutto il giorno ai Mondiali di Calcio Russia 2018 che farà da supporto alla ricca offerta proposta in chiaro sulle reti generaliste Mediaset i cui dettagli saranno noti nei prossimi giorni.

Come sempre in questi casi suggeriamo la risintonizzazione automatica/completa delle frequenze del proprio tv/decoder in modo da poter essere sicuri di "agganciare" in maniera corretta i parametri tecnici di tutti i canali interessati al cambiamentoi.

L'elenco completo delle modifiche effettuate il 1/6/2018:

Mux Mediaset1:

Fine delle trasmissioni per i canali Premium Action +24 LCN 312, Premium Cinema 2 +24 LCN 333, Premium Energy +24 LCN 335, Cartoon Network - Premium LCN 350, Premium Sport 2 LCN 371 e Premium Calcio 2 HD LCN 389. I sei canali risultano ora senza numerazione LCN. Inoltre, sono ora in modalità fantasma e in onda è presente un cartello con scritto: "Risintonizza subito il tuo decoder o la tua tv per scoprire la nuova numerazione dei canali".

Cambio di numerazione LCN per i canali Premium Calcio 1 LCN 382, Premium Calcio 2 LCN 383, Premium Calcio 3 LCN 384, Premium Calcio 4 LCN 385, Premium Calcio 5 LCN 386 e Premium Calcio 6 LCN 387. I canali occupano ora rispettivamente le numerazioni LCN 384, 385, 386, 387, 388 e 389.

Cambio di numerazione LCN per il canale Premium Stories che è passato dalla LCN 317 alla LCN 319.

Cambio di numerazione LCN per il canale Premium Sport che è passato dalla LCN 370 alla LCN 374.

Aggiunti i canali Premium Action LCN 460, Premium Crime LCN 461, Premium Joi LCN 462 e Premium Stories LCN 463. Il canale Premium Stories LCN 463 non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di Premium Stories LCN 319.

Inoltre, sono stati aggiunti i canali Sky TG 24 LCN 310 seguito dalla copia con LCN 455 e Sky Sport 24 LCN 371 seguito dalla copia con LCN 469. Segnaliamo che sul canale Premium Stories LCN 319 e LCN 463 è stato aggiunto il doppio audio.

Cambio di numerazione LCN anche per il canale Premium Play che è passato dalla LCN 310 alla LCN 301. Nell'EPG del canale Test Vetrina LCN 393 è presente la seguente scritta: "Test visione integrale Sky Sport 1 - Test visione integrale Sky Sport 1". Sull'EPG dei canali Sky TG 24 LCN 310 e LCN 455 e di Sky Sport 24 LCN 371 e LCN 469 è invece presente la seguente scritta: "In arrivo dal 5 giugno - Dal 5 giugno questo canale è disponibile per i clienti Sky sul digitale terrestre.".

Mux Mediaset3:

Fine delle trasmissioni per i canali Premium Comedy LCN 337, Sky Sport HD LCN 379, Premium Sport HD LCN 380 e Test Vetrina LCN 393. I quattro canali risultano ora senza numerazione LCN. Inoltre, sono ora in modalità fantasma e in onda è presente un cartello con scritto: "Risintonizza subito il tuo decoder o la tua tv per scoprirela nuova numerazione dei canali".

Aggiunti i canali Investigation Discovery -Premium LCN 320, Studio Universal - Premium LCN 334 e Premium Sport 2 LCN 375.

Aggiunto il canale Canale5 HD LCN 505.

Mux Mediaset5:

Fine delle trasmissioni per i canali Premium Crime +24 LCN 314, Premium Joi LCN 315, Investigation Discovery -Premium LCN 320, Premium Cinema +24 LCN 331, Premium Emotion LCN 336, Studio Universal - Premium LCN 338 e Premium Calcio 1 HD LCN 388. I sette canali risultano ora senza numerazione LCN. Inoltre, sono ora in modalità fantasma e in onda è presente un cartello con scritto: "Risintonizza subito il tuo decoder o la tua tv per scoprirela nuova numerazione dei canali".

Il canale Sky Sport LCN 319 è stato rinominato in Sky Sport 1 e risulta ora senza numerazione LCN. La stessa cosa è capitata al canale copia Sky Sport LCN 374 che è stato rinominato in Sky Sport 1 e risulta ora senza numerazione LCN.

Il canale Sky Uno LCN 318 è stato rinominato in Sky Uno Vetrina e risulta ora senza numerazione LCN. Aggiunti i canali Sky Sport 1 HD (senza LCN), Sky Atlantic (senza LCN) e FOX (senza LCN). Nel Mux inoltre, sono stati aggiunti i canali National Geographic LCN 314, Sky Uno Vetrina LCN 456, Sky Atlantic LCN 457, FOX LCN 458, National Geographic LCN 459 e Sky Sport 1 HD LCN 470. Il canale National Geographic quindi, ha una propria copia e si trova sia sulla numerazione LCN 314 sia sulla numerazione LCN 459. Nell'EPG dei nuovi canali aggiunti, è presente la seguente scritta: "In arrivo dal 5 giugno - Dal 5 giugno questo canale è disponibile per i clienti Sky sul digitale terrestre. Chiamaci 800 918 210 o vieni su sky.it/digitaleterrestre".

I canali Sky Sport 1, Sky Sport 1, Sky Uno Vetrina, Sky Sport 1 HD, Sky Atlantic e FOX non risultano più senza numerazione LCN. Dalla tarda mattinata, il canale Sky Uno Vetrina occupa la LCN 311, il canale Sky Atlantic occupa la LCN 312, il canale FOX occupa la LCN 313, il canale Sky Sport 1 occupa la LCN 370, il canale Sky Sport 1 HD occupa la LCN 380 e il canale Sky Sport 1 occupa la LCN 468.

Mux DFree:

Fine delle trasmissioni per il canale Premium Cinema 2 HD LCN 332. Il canale risulta ora senza numerazione LCN. Inoltre, è ora in modalità fantasma e in onda è presente un cartello con scritto: "Risintonizza subito il tuo decoder o la tua tv per scoprirela nuova numerazione dei canali". Il canale Premium Cinema HD LCN 330 non è più trasmesso in HD ma in SD. Il canale infatti, è stato rinominato in Premium Cinema e occupa sempre la numerazione LCN 330.

Aggiunta una copia del canale Premium Cinema LCN 464.

Il canale Premium Energy HD LCN 334 non è più trasmesso in HD ma in SD. Il canale infatti, è stato rinominato in Premium Energy e occupa ora la numerazione LCN 331.

Aggiunti i canali Premium Energy LCN 465, Premium Emotion LCN 466, Premium Comedy LCN 467. Aggiunti inoltre i canali copia Premium Energy LCN 331 e Premium Emotion LCN 332.

Mux La3:

Fine delle trasmissioni per i canali Premium Action LCN 311 e Premium Crime HD LCN 313. I due canali risultano ora senza numerazione LCN. Inoltre, sono ora in modalità fantasma e in onda è presente un cartello con scritto: "Risintonizza subito il tuo decoder o la tua tv per scoprirela nuova numerazione dei canali".

Fine delle trasmissioni per il canale Canale5 HD LCN 505. Il canale risulta ora senza numerazione LCN. Inoltre, è ora in modalità fantasma e in onda è presente un cartello con scritto: "Risintonizza subito il tuo decoder o la tua tv per scoprirela nuova numerazione dei canali". Aggiunti i canali 20 Mediaset HD LCN 520 e Mediaset Extra HD LCN 534.

Ecco dunque la nuova composizione delle frequenze DTT

Mediaset 1-2-3-4-5, D-Free e La3

aggiornata al 1° Giugno 2018



[a fianco del canale la posizione LCN sul telecomando]



MUX MEDIASET 1 Ch 52 (Freq 722 Mhz)

(In Sardegna Ch 50 - 706 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Premium Menu - 300



Premium Play - 301

- 301 Sky TG 24 - 310



Premium Action - 316



Premium Crime - 317



Premium Joi - 318



Premium Stories - 319



Sky Sport 24 - 371



Premium Sport - 374



Premium Calcio 1 - 384



Premium Calcio 2 - 385



Premium Calcio 3 - 386



Premium Calcio 4 - 387



Premium Calcio 5 - 388



Premium Calcio 6 - 389



Test Vetrina - 393



Premium Online - 399

- 399 Sky TG 24 - 455



Premium Action - 460



Premium Crime - 461



Premium Joi - 462



Premium Stories - 463



Sky Sport 24 - 469



MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz)

(In Sardegna Ch 46 - 674 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

20 Mediaset - 20

QVC - 32

Food Network - 33

Mediaset Extra - 34

Focus - 35

TOPcrime - 39

Boing - 40

Cartoonito - 46

MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz)

(In Sardegna Ch 29 - 538 Mhz; in Sicilia, escl. Messina, Ch 24 - 498 Mhz; a Reggio Calabria Ch. 24 - 498 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Investigation Discovery -Premium - 320



Studio Universal - Premium - 334



Eurosport 1 - 372



Eurosport 2 - 373



Premium Sport 2- 375



Canale5 HD - 505



MUX MEDIASET 4 Ch 49 (Freq 698 Mhz)

(In Sardegna Ch 52 - 722 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 -- (Disponibili 22,39 Mbps)

Rete4 - 4

Canale5 - 5

Italia1 - 6

Iris - 7

La 5 - 30

TGCOM24 - 51

Rete4 HD (Rete4) - 504

Mediaset On Demand - 805



Infinity - 899

MUX MEDIASET 5 Ch 56 (Freq 754 Mhz)

(In Sardegna Ch 42 - 642 Mhz; In Sicilia, escl. Messina, Ch 54 - 738 Mhz; a Reggio Calabria ch. 54 - 738 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Sky Uno Vetrina - 311



Sky Atlantic - 312



FOX - 313



National Geographic - 314



Sky Sport 1 - 370



Sky Sport 1 HD - 380



Sky Uno Vetrina - 456



Sky Atlantic - 457



FOX - 458



National Geographic - 459



Sky Sport 1 - 468



Sky Sport 1 HD - 470



MUX D-FREE Ch 50 (Freq 706 Mhz)

(In Sardegna Ch 38 - 610 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Sportitalia - 60

PADRE PIO TV

Sportitalia - 153

Zelig243 - 243

RADIO ZETA - 266

Premium Cinema - 330



Premium Energy - 331



Premium Emotion - 332



Premium Comedy - 333



Premium Cinema - 464



Premium Energy - 465



Premium Emotion - 466



Premium Comedy - 467



MUX LA3 Ch 37 (Freq 602 Mhz)

(In Sardegna Ch 22 - 482 Mhz) - QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Mediaset Italia Due - 120

105 TV

R101 TV

Italia1 HD - 506



20 Mediaset HD - 520



Mediaset Extra HD - 534



Radio R101

RADIO 105

VIRGIN RADIO



In rosso sono contrassegnati i canali pay, in verde i canali in alta definizione, in blu i canali radiofonici, in arancione i canali SD visibili solo sui decoder/tv HD, in rosa quelli di test / servizio / dati, in grigio i canali stranieri.