Banda 700, al via in Toscana la fase 1 del rilascio frequenze DTT

Prosegue la fase 1 del rilascio delle frequenze della banda 700 relative alle aree ristrette. Dopo le province sarde di Oristano e Sassari, e quelle ligure di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, da oggi è il momento delle province toscane di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto. Si tratta di una migrazione provvisoria che, nelle province toscane interesserà i programmi trasmessi dai multiplex nazionali DFree e Mediaset 1 (attualmente diffusi sui canali UHF 50 e 52) che saranno progressivamente associati a diverse frequenze di trasmissione (ovvero rispettivamente la 23 e la 58).

I cittadini utenti che dovessero vedere apparire lo schermo nero su alcuni programmi, per ora dovranno semplicemente procedere alla ri-sintonizzazione del proprio televisore, per continuare ad accedere a tutta l’offerta televisiva del digitale terrestre. Negli apparecchi televisivi di recentissima generazione, con la transizione di frequenza, la risintonizzazione dovrebbe avvenire automaticamente. Dovranno, quindi, farla manualmente solo coloro che dovessero veder apparire lo schermo nero al posto del programma prescelto e comunque sempre e solo dopo la data indicata.

MUX MEDIASET 1- QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Sky Atlantic - 456

FOX - 457

National Geographic - 458

Premium Crime - 460

Premium Stories - 462

Premium Emotion - 465

IoRestoACasa 1 - 471

IoRestoACasa 2 - 472

MUX D-FREE- QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 -- (Disponibili 24,88 Mbps)

Sportitalia - 60

Mediaset Italia Due - 66

PADRE PIO TV - 145

TV 153 - 153

TV 243 (QUADRIFOGLIO TV 243) - 243

Premium Cinema - 463

Premium Energy - 464

Premium Comedy - 466

Mediaset Italia Due - 566

Radio R101 - 771

Radio Monte Carlo - 772

RADIO 105 - 785

VIRGIN RADIO - 786

In rosso sono contrassegnati i canali pay, in verde i canali in alta definizione, in blu i canali radiofonici, in arancione i canali SD visibili solo sui decoder/tv HD, in rosa quelli di test / servizio / dati, in grigio i canali stranieri.

Come sempre in questi casi suggeriamo nelle zone coinvolte la risintonizzazione automatica/completa delle frequenze del proprio tv/decoder in modo da poter essere sicuri di "agganciare" in maniera corretta i parametri tecnici di tutti i canali interessati al cambiamento.

Di seguito grazie al materiale gentilmente concesso da OTG TV il piano giorno per giorno relativo alla regione TOSCANA (emittente, data di spostamento, postazione di riferimento, comune, provincia, frequenza di origine, nuova frequenza)

D-Free 21-apr Santa Lucia Carrara MS 50 23

Mediaset 1 21-apr Santa Lucia Carrara MS 52 58

D-Free 21-apr San Carlo - Tombara Massa MS 50 23

Mediaset 1 21-apr San Carlo - Tombara Massa MS 52 58





D-Free 22-apr Pedona - Cimitero Camaiore LU 50 23

Mediaset 1 22-apr Pedona - Cimitero Camaiore LU 52 58

D-Free 22-apr Monte Rotondo Seravezza LU 50 23

Mediaset 1 22-apr Monte Rotondo Seravezza LU 52 58





D-Free 23-apr La Foce - Via gli Ossi Carrara MS 50 23

Mediaset 1 23-apr La Foce - Via gli Ossi Carrara MS 52 58

D-Free 23-apr Campocecina - Acquasparta Fivizzano MS 50 23

Mediaset 1 23-apr Campocecina - Acquasparta Fivizzano MS 52 58





D-Free 24-apr Cermaggiore Camporgiano LU 50 23

Mediaset 1 24-apr Cermaggiore Camporgiano LU 52 58

Mediaset 1 24-apr Foce di Rifogliola Minucciano LU 52 58





D-Free 27-apr Castello Podenzana MS 50 23

Mediaset 1 27-apr Castello Podenzana MS 52 58

D-Free 27-apr Arzelato - Case Narolo Pontremoli MS 50 23

Mediaset 1 27-apr Arzelato - Case Narolo Pontremoli MS 52 58





D-Free 28-apr Malandrone Alto Castellina Marittima PI 50 23

Mediaset 1 28-apr Malandrone Alto Castellina Marittima PI 52 58

D-Free 28-apr Castiglioncello - Via Monti Rosignano Marittimo LI 50 23

Mediaset 1 28-apr Castiglioncello - Via Monti Rosignano Marittimo LI 52 58





D-Free 29-apr Monte Serra Calci PI 50 23

Mediaset 1 29-apr Monte Serra Calci PI 52 58





D-Free 30-apr Venti di Corsanico Massarosa LU 50 23

Mediaset 1 30-apr Venti di Corsanico Massarosa LU 52 58





D-Free 04-mag Monte Spiaggione Casola in Lunigiana MS 50 23





D-Free 05-mag Caugliano Fivizzano MS 50 23

Mediaset 1 05-mag Caugliano Fivizzano MS 52 58

D-Free 05-mag Aquila - Via Cimitero Volterra PI 50 23

Mediaset 1 05-mag Aquila - Via Cimitero Volterra PI 52 58





D-Free 06-mag Monte Calvo Gavorrano GR 50 23

Mediaset 1 06-mag Monte Calvo Gavorrano GR 52 58

D-Free 06-mag Punta Semaforo Piombino LI 50 23

Mediaset 1 06-mag Punta Semaforo Piombino LI 52 58





D-Free 07-mag Monte Calamita Capoliveri LI 50 23

Mediaset 1 07-mag Monte Calamita Capoliveri LI 52 58

D-Free 07-mag Forte Falcone Portoferraio LI 50 23

Mediaset 1 07-mag Forte Falcone Portoferraio LI 52 58





D-Free 08-mag Monte Perone Marciana LI 50 23

Mediaset 1 08-mag Monte Perone Marciana LI 52 58





D-Free 12-mag Monte Argentario Monte Argentario GR 50 23

Mediaset 1 12-mag Monte Argentario Monte Argentario GR 52 58





D-Free 13-mag Poggino Roselle Grosseto GR 50 23

Mediaset 1 13-mag Poggino Roselle Grosseto GR 52 58

Mediaset 1 13-mag Porto Santo Stefano - Carrubo Monte Argentario GR 52 58





D-Free 14-mag Monte Amiata Vetta Castel del Piano GR 50 23

Mediaset 1 14-mag Monte Amiata Vetta Castel del Piano GR 52 58





D-Free 15-mag Poggio Trivallo Arcidosso GR 50 23

Mediaset 1 15-mag Poggio Trivallo Arcidosso GR 52 58





D-Free 19-mag Via Sant’Elena San Giuliano Terme PI 50 23

Mediaset 1 19-mag Via Sant’Elena San Giuliano Terme PI 52 58

D-Free 19-mag Poggio dei Cavoli Vecchiano PI 50 23

Mediaset 1 19-mag Poggio dei Cavoli Vecchiano PI 52 58





D-Free 20-mag Corsagna - Cimitero Borgo a Mozzano LU 50 23

Mediaset 1 20-mag Corsagna - Cimitero Borgo a Mozzano LU 52 58

D-Free 20-mag Pizzorne - Pietra Pertusa Capannori LU 50 23

Mediaset 1 20-mag Pizzorne - Pietra Pertusa Capannori LU 52 58





D-Free 21-mag Lugliano - Via Castello Bagni di Lucca LU 50 23

Mediaset 1 21-mag Lugliano - Via Castello Bagni di Lucca LU 52 58

D-Free 21-mag Pieve di Controne - Valfiore Bagni di Lucca LU 50 23

Mediaset 1 21-mag Pieve di Controne - Valfiore Bagni di Lucca LU 52 58





D-Free 22-mag Colle Pastini Coreglia Antelminelli LU 50 23

Mediaset 1 22-mag Colle Pastini Coreglia Antelminelli LU 52 58

D-Free 22-mag Rossole Molazzana LU 50 23

Mediaset 1 22-mag Rossole Molazzana LU 52 58





D-Free 25-mag La Ferrarese - Liscia Castelnuovo di Garfagnana LU 50 23

Mediaset 1 25-mag La Ferrarese - Liscia Castelnuovo di Garfagnana LU 52 58

D-Free 25-mag Pian di Mezzo - Casina Rossa Villa Collemandina LU 50 23

Mediaset 1 25-mag Pian di Mezzo - Casina Rossa Villa Collemandina LU 52 58





D-Free 26-mag La Porta Stazzema LU 50 23

D-Free 26-mag Campocatino Vagli Sotto LU 50 23

