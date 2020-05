TV locali, primi bandi per assegnazione diritti frequenze digitale terrestre

Il Ministero – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, indice una procedura per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello, per le Aree Tecniche e le Sub-aree Tecniche di seguito indicate, di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS (PNAF) modificata con delibera AgCom 162/20/CONS.

Area Tecnica 1 – Piemonte

Area Tecnica 2 – Valle d’Aosta

Area Tecnica 3 – Lombardia e Piemonte orientale

Area Tecnica 4 – Trentino-Alto Adige

Sub-area Tecnica 4-a - Provincia autonoma di Trento

Sub-area Tecnica 4-b - Provincia autonoma di Bolzano

L’avviso del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 15.5.2020.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro il 14 luglio 2020, alla Divisione IV della DGSCERP, esclusivamente tramite procedura informatizzata specificata sul sito bandioperatorilocali.mise.gov.it in cui sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la compilazione della domanda.

Le richieste di chiarimenti inerenti la procedura di gara potranno essere formulate entro il 22 maggio 2020 ed inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: rup_bando_operatori@mise.gov.it.

Le richieste di chiarimenti pervenute oltre detto termine non verranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della DGSCERP.

Documenti e allegati