Speciale Digitale Terrestre 2020 | Movimenti mux DVB-T, canali DTT LCN, frequenze, test

Su Digital-News (www.digital-news.it) e sul nostro Forum (www.digital-forum.it) , abbiamo seguito e segnalato passo dopo passo tutti i movimenti registrati (canali nuovi, spostamenti di frequenze, di numerazioni LCN, trasmissioni test, ecc...) durante il 2020 nelle frequenze del digitale terrestre (nazionali e i principali mux interregionali/locali). Grazie ad un riassunto preparato da Alessandro Pastorello vogliamo ripercorrere tutto il cammino di quanto accaduto negli ultimi 12 mesi certi che anche nel 2021 non mancheranno certo di regalarci novità e situazioni interessanti.

GENNAIO 2020

01.01.2020

Mux TIMB2: Continuano le novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Sul canale è ora in onda anche il nuovo programma "BOM Talent".

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" LCN 36. Nella giornata di ieri in occasione della fine dell'anno, sotto al logo di rete era presente un countdown al 2020.

News: Nella serata di ieri, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato trasmesso in simulcast dai seguenti canali: "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 3, "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 3, "Rete4" LCN 4, "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5" LCN 5, "Canale5 HD" LCN 5/505, "LA7" LCN 7, "TV2000" LCN 28, "RTL 102.5" LCN 36, "Rai News 24" LCN 48, "Sky TG24" LCN 50, "TGCOM24" LCN 51, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502, "Rai 3 HD" LCN 503 e "LA7 HD" LCN 507. Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica però, è stato trasmesso in HD solo dai canali Rai!

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Le dirette televisive del canale, continuano regolarmente dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con il "commento" della diretta televisiva di Juwelo Germania. Dalla giornata odierna inoltre, è sempre presente una doppia conduzione, e dalle ore 10.00 alle ore 15.00 la diretta è sempre presente anche sul canale "CANALE 65" LCN 65 presente nel Mux TIMB2.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Ieri sera alle ore 22.00, sul canale è iniziata la diretta televisiva per il concerto di Capodanno 2020. Per il canale è stato il primo evento in diretta e di fatto l'inaugurazione del nuovo canale televisivo! Segnaliamo però un curioso errore tecnico! All'inizio della diretta, una presentatrice ha annunciato le varie numerazione del digitale terrestre, tivùsat e sky per seguire il canale televisivo. La presentatrice però, ha detto "canale 67 di tivùsat"! Su TivùSat però, il canale si trova sul canale 65! Sul canale 67 infatti, c'è "Virgin Radio"!!!



02.01.2020

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Durante la diretta del Capodanno, è stata aggiunta una barra in sovraimpressione per i messaggi dei telespettatori. A fine serata inoltre, è apparsa un'altra barra con i titoli di coda. Al termine della diretta, il canale è tornato a trasmettere la normale programmazione con i video musicali. Per un istante però, si è intravista la grafica di un videoclip musicale con la grafica che segnava 00.25. Il primo video musicale in onda però, è andato in onda alle ore 01.06.

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Da alcune settimane, la programmazione di Odeon 24 / Nuvola61 inizia alle ore 17.30! In mattinata inoltre, il canale ha erroneamente trasmesso con il logo di Nuvola61 durante le televendite del lotto.

Mux DFree: Novità per "Mediaset Italia Due" LCN 66. Durante le ore notturne il canale ritrasmette sempre la programmazione di "R101 TV". Segnaliamo però che da un po' di tempo, il logo di rete di Italia2 non viene più spostato in alto a destra.

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. Nella serata di ieri, in occasione del programma "Il boss del paranormal", il logo di rete è stato personalizzato e risultava animato.

News: Novità in vista sul digitale terrestre e più precisamente per Mediaset e per Sky! Apprendiamo da digital-forum che dopo l'Epifania, sono previsti alcuni spostamenti dei canali Sky per prepararsi allo spegnimento delle frequenze 700 MHz, in particolare del canale UHF 52 (Mux Mediaset1). I cambi di Mux non riguarderanno la nostra zona. Di seguito il calendario dei movimenti: - Dal 13 al 30 Gennaio 2020: province di Oristano, Sassari: Mediaset 1 (UHF 50), Mediaset 4 (UHF 52) - Dal 3 Febbraio all'8 Maggio 2020: province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia: DFree (UHF 50), Mediaset 1 (UHF 52) - Dal 20 Aprile al 30 Maggio 2020: province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto: DFree (UHF 50), Mediaset 1 (UHF 52) - Dal 4 al 30 Maggio 2020: province di Roma, Latina, Viterbo: DFree (UHF 50), Mediaset 1 (UHF 52).

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "TV8" LCN 8. Nel pomeriggio il canale ha erroneamente trasmesso con la scritta "Pubblicità" in sovraimpressione, anche durante la normale programmazione.

Mux 2 Rai: L'emittente radiofonica "Rai Radio Classica" (senza LCN) è stata rinominata correttamente in "Rai Radio 3 Classica". Nell'applicazione Mhp / HbbTV "Telecomando" però, è ancora presente il vecchio logo di rete di Rai Radio Classica.



03.01.2020

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Sul canale continuano a essere presenti nuovi programmi e nuovi speciali musicali.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO CUSANO TV ITALIA" LCN 264. La barra "NEWS" presente in sovraimpressione, è stata leggermente riposizionata.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Di recente la sigla del Meteo TGR è stata modificata e rinnovata. In realtà però, non è stata rinnovata. Ci fanno sapere infatti, che questa variante viene utilizzata solo nelle settimane dove non si riesce a vendere lo spazio pubblicitario che solitamente anticipa il meteo dopo la sigla di chiusura del tg.

Mux TIMB3: Novità per "Spike" LCN 49. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato modificato e risulta animato.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Canale5" LCN 5 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Intorno alle ore 13.40, durante la pubblicità, uno spot pubblicitario ha iniziato a bloccarsi e/o risultava a scatti. Dopo qualche secondo, lo spot si è bloccato del tutto e il canale è rimasto con un fermo immagine per diversi secondi. Diversi secondi dopo il canale è andato a schermo nero. Dopo 30/40 secondi circa, il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ripartendo dallo spot "incriminato". Dopo questi problemi tecnici però, il logo di rete è risultato "bloccato" per circa mezz'ora. Infatti, nella parte iniziale della telenovala "Una Vita", non è stato utilizzato il logo "PRIMA" e non era presente nessun'altra grafica e/o bollino.



04.01.2020

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per il Tg1 in onda su "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Nei giorni scorsi in occasione del nuovo anno, prima della sigla di chiusura, è stato trasmesso una breve clip con gli auguri per un buon 2020 da parte del Tg1.



05.01.2020

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TOP CALCIO 24) LCN 152. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati.

News: Novità in vista sul digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum che il 10 Gennaio verrà effettuata una riconfigurazione del Mux Mediaset1 e del Mux Mediaset5. I canali "Premium Action" LCN 459, "Sky Sport Serie A" LCN 483, "Sky Sport" LCN 484 e "Sky Sport" LCN 485 passeranno dal Mux Mediaset1 al Mux Mediaset5. I canali "Sky Atlantic" LCN 456, "FOX" LCN 457 e "National Geographic" LCN 458 invece, passeranno dal Mux Mediaset5 al Mux Mediaset1. Inoltre, nel Mux Mediaset5 verrà inserito un cartello informativo.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Lo studio italiano di Juwelo è stato cambiato e rinnovato.



06.01.2020

Mux Mediaset2: Novità in vista per "Mediaset Extra" LCN 34. Da questa mattina sul canale è presente in sovraimpressione in alto a destra la scritta "CINE34 DAL 20 GENNAIO SU QUESTO CANALE". Durante i programmi nel formato 4:3 però, la scritta e il logo rimangono erroneamente nelle proporzioni 16:9. Contemporaneamente, sul canale "Mediaset Extra 2" LCN 55 presente nel Mux ReteA1, non è presente alcuna scritta in sovraimpressione, ma il logo del canale "segue" quello che fa il canale "Mediaset Extra". Infatti, durante i programmi nel formato 4:3, anche il logo di Mediaset Extra 2 risulta erroneamente nelle proporzioni 16:9.

Mux Mediaset: Novità sui canali free del gruppo Mediaset! Dalla giornata odierna, sui canali mediaset sono saltuariamente presenti due promo che annunciano la partenza del nuovo canale "Cine 34" sul canale 34 del digitale terrestre, a partire da Lunedì 20 Gennaio 2020! Nel primo promo viene detto: "Sono stato bambino, sono stato amato, sono stato un seduttore, un eroe, un genio. Sono e sarò il cinema italiano. Se hai bisogno di vedermi sempre, accendi la tv sul 34. Dal 20 gennaio. Cine 34 Italia al cinema.". Nel secondo promo invece, viene detto: "Sono stato bambino, sono stato amato, sono stato un seduttore, un eroe, un genio. Sono stato paura, dolore e successo. Sorriso e pianto. Sono stato nei tuoi sogni. Sono e sarò il cinema italiano. La mia storia piena di orgoglio e di passione. Se hai bisogno di vedermi sempre, accendi la tv sul 34. Dal 20 gennaio. Cine 34 Italia al cinema.".

Mux Mediaset2: Ulteriori novità per "Mediaset Extra" LCN 34. Sul canale è presente un ulteriore promo di rete dedicato alla partenza di "Cine 34" prevista per Lunedì 20 Gennaio 2020. In questo promo è presente Gianmarco Tognazzi. Segnaliamo inoltre che durante i programmi nel formato 4:3, il logo di rete e la scritta in sovraimpressione in alto a destra, sono ora nel corretto formato 4:3. Questo promo è ovviamente presente anche sul canale "Mediaset Extra 2" LCN 55 presente nel Mux ReteA1.



07.01.2020

News: Novità per molti canali presenti sul digitale terrestre! Dalla giornata odierna, con la fine delle festività natalizie, i vari canali sono tornati a trasmettere con il "normale" logo di rete e i "normali" bumper di rete. Segnaliamo però, che alcuni canali avevano già eliminato gli addobbi alcuni giorni fa.

Mux DFree: Problemi tecnici per "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243 . Per alcuni minuti il canale è risultato senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "SFERA TV" LCN 248. Per alcuni minuti il canale è risultato completamente a schermo nero. Alla destra però, era curiosamente presente una linea verticale blu. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Di recente il logo di rete è stato leggermente riposizionato ed è stato spostato leggermente più in basso. Questa modifica confermerebbe quindi un cambio di emissione.

Mux TIMB2: Eliminati i canali "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" LCN 224. Fine delle trasmissioni? Inizialmente nel Mux TIMB2 però, le EPG (EIT) dei 4 canali erano curiosamente ancora presenti! Poco dopo però, sono state eliminate.

Mux TIMB2: Ulteriori novità per i canali "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" LCN 224 eliminati in tarda mattinata nel Mux TIMB2. Sulle pagine facebook di Alice e Marcopolo è stato scritto: "Cari telespettatori, i nostri Canali torneranno in onda il prima possibile. Stiamo cambiando le frequenze per adeguarci ai nuovi parametri di distribuzione. Ci scusiamo per l’interruzione".



08.01.2020

Mux 2 Rai: Nella giornata di ieri l'emittente radiofonica "Rai Radio 3 Classica" (senza LCN) è stata rinominata in "Rai Radio3 Classica".

Mux Mediaset: Novità sui canali free del gruppo Mediaset! Sui canali Mediaset è saltuariamente in onda un nuovo promo dedicato a Cine34 in partenza Lunedì 20 Gennaio 2020. In questo promo è presente Giorgio Tirabassi.

News: Ulteriori novità in vista sul digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum grazie a ERCOLINO che i due cartelli in HEVC Main 10 verranno attivato tra il 13 e il 14 Gennaio 2020! Un canale cartello con LCN 100 verrà attivato nel Mux 1 Rai, dove ci sono i canali "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai News 24" LCN 48, "Rai Radio1", "Rai Radio2" e "Rai Radio3". Inizialmente questo canale cartello era previsto nel Mux 2 Rai. L'altro canale cartello con LCN 200 invece, verrà attivato nel Mux Mediaset4 dove ci sono i canali "Rete4" LCN 4/104, "Canale5" LCN 5/105, "Italia1" LCN 6/106, "Iris" LCN 22/522, "La 5" LCN 30/530, "TGCOM24" LCN 51/551, "Mediaset Play" LCN 805 e "Infinity" LCN 899. I due canali cartello saranno trasmessi in HD 720p in HEVC Main 10. Sul cartello ci sarà una semplice scritta "Test HEVC Main 10". I due canali cartello serviranno per verificare la compatibilità del proprio televisore o decoder ai nuovi standard di trasmissione a partire dal Giugno 2022.

Mux Retecapri: Aggiunti i canali "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "ALICE" LCN 223 e "MARCOPOLO" LCN 224. I 4 canali però, sono in realtà solo 1. Infatti, i canali "MARCOPOLO" LCN 222, "ALICE" LCN 223 e "MARCOPOLO" LCN 224, almeno per il momento, non sono altro che delle copie con gli stessi pid audio/video di "ALICE" LCN 221. In onda è al momento presente un cartello nel formato 4:3 con scritto "ALMAMEDIA - CI SCUSIAMO PER L'INTERRUZIONE I PROGRAMMI RIPRENDERANNO IL PRIMA POSSIBILE".



09.01.2020

Mux Mediaset2: Novità per "Mediaset Extra" LCN 34. Dalla serata di ieri il canale ha iniziato a trasmettere la diretta del Grande Fratello VIP.

Mux ReteA1: Novità per "Mediaset Extra 2" LCN 55. Dalla serata di ieri il canale ha iniziato a trasmettere la diretta del Grande Fratello VIP.

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Nitegate" LCN 401. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Mediaset2: Novità per "Mediaset Extra" LCN 34. Da alcune settimane, il logo di rete risultava leggermente più "marcato". Da alcuni giorni, il logo di rete è tornato alla normalità. Molto probabilmente, dipendeva dall'animazione del logo "festivo".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux ReteA1: Novità per "Canale5" LCN 5, "Italia1" LCN 6, "La 5" LCN 30, "Mediaset Extra" LCN 34, "Mediaset Extra 2" LCN 55, "Canale5 HD" LCN 505 e "Italia1 HD" LCN 506. Nella sigla di chiusura degli speciali del Grande Fratelli VIP, sono presenti i loghi dei canali mediaset che trasmettono i vari speciali. Segnaliamo però che sotto al logo di Italia1, è curiosamente presente la scritta MEDIASET, assente invece sotto ai loghi di Canale5 e La 5.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5, "Italia1" LCN 6, "La 5" LCN 30, "Canale5 HD" LCN 505 e "Italia1 HD" LCN 506. Durante gli speciali del grande fratello, è presente in sovraimpressione la seguente scritta "Puoi seguire 24 ore su 24 il grande fratello su: Mediaset Extra (canale 34 e 55)...". Nella scritta quindi, non viene esplicitamente nominato Mediaset Extra 2. Ricordiamo che dal 20 Gennaio 2020, Mediaset Extra sarà visibile esclusivamente sulla numerazione LCN 55.

Mux Mediaset: Novità per l'applicazione HbbTV Mediaset Play in onda sui canali free del gruppo Mediaset. Tramite questa applicazione, è possibile seguire più regie per la diretta del grande fratello vip! Infatti, sono presenti le regie 1 e 2, e c'è la possibilità di seguire una 3° regia con le immagini di un'ora prima.



10.01.2020

Mux Canale Italia 2: Eliminato il canale "Nitegate" LCN 401.

Mux Mediaset2 + Mux ReteA1: Novità per "Mediaset Extra" LCN 34 e "Mediaset Extra 2" LCN 55. Con l'inizio del Grande Fratello VIP, la programmazione notturna di Mediaset Extra 2 è stata modificata. Su "Mediaset Extra" infatti, stando all'epg è presente la seguente programmazione: 02.00 Grande Fratello VIP (diretta) - 07.04 Grande Fratello VIP (rewind) - 09.15 Grande Fratello VIP (diretta) . Su "Mediaset Extra 2" invece, stando all'epg è presente la seguente programmazione: 02.00 Grande Fratello VIP (diretta) - 06.05 Grande Fratello VIP (rewind) - 09.00 Grande Fratello VIP (diretta). La programmazione dei due canali quindi, sembrerebbe essere sempre leggermente differente nelle ore notturne / prime ore del mattino.

Mux 1 Rai: Novità in vista nel Mux 1 Rai. Apprendiamo da digital-forum che il cartello in HD 720p HEVC Main 10 non verrà inserito tra il 13 e il 14 Gennaio 2020 come previsto. L'inserimento del cartello avverrà tra il 16 e il 17 Gennaio 2020. Ricordiamo che il canale avrà numerazione LCN 100.

Mux Mediaset1: Cambio di frequenza per i canali "Premium Action" LCN 459, "Sky Sport Serie A" LCN 483, "Sky Sport" LCN 484 e "Sky Sport" LCN 485. I canali sono passati dal Mux Mediaset1 al Mux Mediaset5. Sui 4 canali che risultano ora senza numerazione LCN, è presente un cartello in modalità fantasma con scritto "Gentile cliente, la frequenza di questo canale è stata modificata. Per continuare la visione basta risintonizzare il tuo decoder digitale terrestre o la tua TV.". Inoltre sono stati aggiunti i canali "Sky Atlantic" LCN 456, "FOX" LCN 457 e "National Geographic" LCN 458.

Mux Mediaset5: Cambio di frequenza per i canali "Sky Atlantic" LCN 456, "FOX" LCN 457 e "National Geographic" LCN 458. I canali sono passati dal Mux Mediaset5 al Mux Mediaset1. Sui 3 canali che risultano ora senza numerazione LCN è presente un cartello in modalità fantasma con scritto "Gentile cliente, la frequenza di questo canale è stata modificata. Per continuare la visione basta risintonizzare il tuo decoder digitale terrestre o la tua TV." Inoltre sono stati aggiunti i canali "Premium Action" LCN 459, "Sky Sport Serie A" LCN 483, "Sky Sport" LCN 484 e "Sky Sport" LCN 485.

Mux Locali: Il canale "Parole Di Vita" LCN 245 / "Parole DI Vita" LCN 245 sta venendo gradualmente eliminato dai Mux Locali. Nel Nord Italia il canale occupa ora la numerazione LCN 188.

Mux Locali: Eliminato il canale "Italia Network Television" LCN 262. Il canale, almeno per il momento ha cessato le proprie trasmissioni sul digitale terrestre.

Mux Retecapri: Nel primo pomeriggio il canale "TRY HbbTV CAPRI" (senza LCN), ha curiosamente trasmesso per alcuni minuti la programmazione di "ALICE". Il canale era trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. L'audio del canale invece, era curiosamente in Dolby AC3, ma muto. In seguito il canale è stato disattivato e di conseguenza è risultato per diversi minuti inattivo (a schermo nero). Poco dopo il canale è stato eliminato dal Mux! Contemporaneamente, sul canale "ALICE" LCN 221 era presente il solito cartello.

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per alcune ore. In onda però, erano per lo più presenti continui spot pubblicitari in loop e schermate nere. In onda di conseguenza sono andati pochi programmi, con alcuni problemi tecnici. In seguito il canale è stato disattivato e per tutto il pomeriggio è risultato inattivo (a schermo nero). Durante le trasmissioni, il canale era trasmesso in MPEG-4 (H264) SD 16:9, e di conseguenza era visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il bitrate del canale si aggirava su 1,71 Mbps circa e l'audio era a 128 kbps stereo. In precedenza era presente un cartello nel formato 4:3 in MPEG-2. Con l'inizio delle trasmissioni, sono stati modificati anche i pid audio/video. Il canale "ALICE" LCN 223 è ora una copia con gli stessi pid audio/video di "ALICE" LCN 221.

Mux Retecapri: Novità per "MARCOPOLO" LCN 222. Da questo pomeriggio il canale trasmette con dei pid audio/video propri con il solito cartello che fino a questa mattina era presente sul canale "ALICE" LCN 221. Il canale "MARCOPOLO" LCN 224 è ora una copia con gli stessi pid audio/video di "MARCOPOLO" LCN 222. Nel corso del pomeriggio il canale è stato disattivato e di conseguenza il canale è risultato per tutto il pomeriggio inattivo (a schermo nero).

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221. Nel tardo pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD 16:9 con un bitrate di 1,71 Mbps circa e audio a 128 kbps stereo.

Mux Retecapri: Novità per "MARCOPOLO" LCN 222. Nel tardo pomeriggio il canale ha iniziato a trasmettere la propria programmazione. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD 16:9 con un bitrate di 1,80 Mbps circa e audio a 128 kbps stereo. Il canale è quindi visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.



11.01.2020

Mux Canale Italia 2: Riaggiunto il canale "Nitegate" LCN 401. Il canale però, risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Da alcuni giorni l'emissione dei due canali sembrerebbe essere stata unificata. Infatti, il logo tra le due versioni è ora identico! Su entrambi i canali, il logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux Mediaset2: Novità per "20 Mediaset" LCN 20. In occasione di alcuni programmi come gli Highlights Dakar 2020, il logo di rete viene spostato in alto a destra.



12.01.2020

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. Sulle pagine facebook dei rispettivi canali, è stato scritto "ALICE È DI NUOVO IN ONDA (canale 221 - 223) - Se non vedete il canale risintonizzate il vostro televisore" e "Marcopolo Tv è di nuovo in onda Canale 222 / 224 - Se non vedete il canale risintonizzate il televisore".

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. I due canali soffrono di problemi audio/video. Segnaliamo inoltre che in mattinata sul canale "ALICE" non era presente alcuna trasmissione. In onda infatti, era presente unicamente una schermata nera con il solo logo di rete.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "R101 TV" LCN 167. Da questa mattinata risulta bloccata in alto a sinistra la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone. Questa scritta infatti, rimane presente anche durante la pubblicità, e durante i videoclip musicali rimane erroneamente fissa nonostante tra un video e l'altro sia presente la grafica corretta. Di conseguenza i titoli risultano sovrapposti!

Mux Mediaset3: Novità per "R101 TV" LCN 167. Nel pomeriggio sono stati risolti i problemi tecnici e in alto a sinistra non risulta più bloccata la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone.

Mux Mediaset: Novità sui canali free del gruppo Mediaset! Sui canali Mediaset è saltuariamente in onda un promo di "RADIO 105 TV". In questo promo viene detto: "Radio 105 TV è il canale televisivo di Radio 105, 24 ore al giorno di contemporary music. Il meglio della musica nazionale e internazionale. Radio 105 TV. Radio 105 TV, ascoltaci e guardaci sul canale 157 del digitale terrestre. Radio 105 proud to be different.".



13.01.2020

Mux Mediaset: Novità sui canali free del gruppo Mediaset! Sui canali Mediaset sono saltuariamente in onda due nuovi promo dedicati a Cine34 in partenza Lunedì 20 Gennaio 2020. In questi promo sono presenti Claudio Amendola e Claudio Bisio.

Mux Mediaset: Ulteriori novità sui canali free del gruppo Mediaset! Sui canali Mediaset è saltuariamente in onda un nuovo promo dedicato a Cine34 in partenza Lunedì 20 Gennaio 2020. Alla fine di questo promo c'è scritto "Non ci resta che piangere".

Mux Mediaset2 + Mux ReteA1: Problemi tecnici per "Mediaset Extra" LCN 34 e "Mediaset Extra 2" LCN 55. Durante gli spot pubblicitari, la scritta "Pubblicità" è nuovamente presente in basso a sinistra e non più in basso a sinistra dello "schermo" dove viene trasmessa la pubblicità.

Mux 1 Rai + Mux Mediaset4: Novità in vista nel Mux 1 Rai + Mux Mediaset4. Apprendiamo da digital-forum che il canale cartello "Test HEVC Main 10" a 720p verrà aggiunto nel Mux 1 Rai, Venerdì 17 Gennaio in mattinata. Il canale cartello "Test HEVC Main 10" a 720p nel Mux Mediaset4 invece, verrà aggiunto Mercoledì 15 Gennaio in mattinata, tutto ciò salvo cambiamenti dell'ultimo momento.

Mux Mediaset3: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Sul canale è ora presente la pubblicità! Di conseguenza sul canale sono ora presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset2: Novità in vista sul digitale terrestre! Dalla giornata odierna sul canale "Mediaset Extra" LCN 34, è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Da Sabato 18 Gennaio la diretta di Grande Fratello VIP vi aspetta tutti i giorni su Mediaset Extra al canale 55 - Da Sabato 18 Gennaio la diretta di Grande Fratello VIP vi aspetta tutti i giorni su Mediaset Extra al canale 55.". Dal Sabato 18 Gennaio quindi, sul canale 34 del digitale terrestre partiranno molto probabilmente i promo di Cine34! Da Sabato 18 Gennaio cesserà di esistere "Mediaset Extra 2" LCN 55 nel Mux ReteA1 e al suo posto sarà presente "Mediaset Extra"!. Questa scritta non è presente sul canale "Mediaset Extra 2" LCN 55.

Mux Canale Italia 2: Il canale "Nitegate" LCN 401 continua a risultare inattivo (a schermo nero). Il canale però, non ha associato nessun pid audio/video. Di conseguenza è a tutti gli effetti un canale dati.

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Scuola" LCN 146. L'EPG del canale è tornata a essere correttamente sincronizzata con la programmazione in onda.

Mux Mediaset2: Novità per "Mediaset Extra" LCN 34. La scritta scorrevole in sovraimpressione è stata modificata, e ora è presente la seguente scritta: "Da Sabato la diretta di Grande Fratello Vip sarà trasmessa sul canale 55.".

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Dalla giornata odierna il logo di BOM CHANNEL è stato leggermente modificato. Anche il logo di "ibox" è stato modificato, ed è stato nettamente rimpicciolito. Ora infatti, in alto a sinistra è presente solo una scritta che riporta un generico "ibox".



14.01.2020

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia" (LCN variabile). Il canale non è più trasmesso in MPEG-4 (H264), ma è ora trasmesso nuovamente in MPEG-2. Di conseguenza il canale è nuovamente visibile su tutti i decoder/tv.



15.01.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Sextosenso" LCN 402 e "Satisfaction" LCN 403. Sull'EPG dei due canali è ora presente la seguente scritta: "Sextosenso 2 - www.nitegatetv.it0918039192" e "Satisfaction 2 www.nitegatetv.it0918039192".

Mux Mediaset: Mancano pochi giorni alla partenza di "Cine 34" sul digitale terrestre! Sui canali free del gruppo Mediaset è presente un ulteriore promo dedicato con Massimo Boldi.

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Dalla giornata di ieri il canale è trasmesso nuovamente in MPEG-2, e non più in MPEG-4 (H264). Di conseguenza il canale è tornato a essere visibile su tutti i decoder/tv. Il bitrate del canale però, è rimasto invariato a 1,35 Mbps circa. Segnaliamo infine che sul canale sono approdati anche i trailer di Coming Soon.

Mux Retecapri: Problemi tecnici in mattinata per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. I due canali sono risultati per diversi minuti inattivi (a schermo nero). In seguito però, sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset4: Aggiunto il canale "Test HEVC Main10" LCN 200. In onda è presente un cartello su sfondo blu / bianco con scritto "Test HEVC Main10". Questo canale cartello è sintonizzabile e visibile esclusivamente sui decoder/tv HD e/o 4K compatibili con il nuovo standard DVB-T HEVC che verrà utilizzato da Giugno 2022 quando si passerà al DVB-T2! Se il proprio decoder/tv invece non sintonizza nulla o se lo sintonizza rimane a schermo nero, significa che non è compatibile e da Giugno 2022 bisognerà cambiare televisore o affiancare alla tv un nuovo decoder DVB-T2 HEVC.

Mux ReteA1: Novità per "Motor Trend 56->59" LCN 56. L'EPG del canale è stata modificata e ora riporta la seguente scritta "Dal 2 febbraio Motor Trend sarà solo sul canale 59: continua a seguire il tuo canale di motori preferito!".

Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per "Boing Plus" LCN 45 e "Mediaset Extra 2" LCN 55. Sui due canali sono state attivate le applicazioni Mhp / HbbTV.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. L'applicazione HbbTV è stata leggermente modificata.

Mux Retecapri: Da alcuni giorni i canali "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222, sono tornati a trasmettere dopo una breve interruzione a causa dell'improvvisa eliminazione dal Mux TIMB2. Segnaliamo però, che da quando sono tornati a trasmettere nel Mux Retecapri, la programmazione dei due canali è molto ripetitiva e non corrisponde al palinsesto che invece dovrebbe andare in onda effettivamente. La programmazione dei due canali quindi, sembrerebbe almeno per il momento, molto "povera".

Mux Mediaset2: Novità per "Mediaset Extra" LCN 34. Durante la diretta del Grande Fratello VIP, il logo di Mediaset Extra è stato spostato nettamente più a sinistra, e alla destra del logo è stata aggiunta la scritta "ch34 -> ch55". Sul canale inoltre, è presente come sempre la scritta scorrevole che avvisa del cambio. In più, è ora presente un ulteriore messaggio con scritto "Da Sabato 18 Gennaio la diretta di Grande Fratello VIP sarà trasmessa solo sul canale 55".

Mux TIMB1: Novità per l'applicazione HbbTV di "RTL 102.5" LCN 36. Dalla giornata odierna sono state attivate le radiovisioni / visual radio di tutte le radio "digital space" del gruppo RTL 102.5! Di conseguenza sono ora attive "RTL 102.5 Radio Doc", "RTL 102.5 Via Radio", "RTL 102.5 Best", "RTL 102.5 Groove", "RTL 102.5 Bro&Sis", "RTL 102.5 Rewind", "RTL 102.5 Romeo & Juliet" e "RTL 102.5 Guardia Costiera". Il canale "RTL 102.5 Best" però, è l'unica radiovisione effettiva. I canali "RTL 102.5 Radio Doc" e "RTL 102.5 Rewind" invece, erano già attive da alcuni mesi. Le altre radiovisioni / visual radio invece, sono inedite! Questa applicazione HbbTV è in funzione anche sul canale satellitare "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat. Sui canali "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266 invece, è tutt'ora presente la vecchia applicazione.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. La grafica del canale è stata rinnovata. Il logo di rete infatti, è stato nuovamente spostato in alto a sinistra. In alto a destra invece, è presente la scritta "CANALE 158" insieme all'orologio. Sotto a queste due scritte, sono presenti le informazioni con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone. In basso invece, è stata aggiunta una barra con le notizie scorrevoli.

16.01.2020

Mux Retecapri: Da alcuni giorni i canali "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222, sono tornati a trasmettere dopo una breve interruzione a causa dell'improvvisa eliminazione dal Mux TIMB2 Ch 55. Come abbiamo segnalato ieri, da quando sono tornati a trasmettere nel Mux Retecapri, la programmazione dei due canali è molto ripetitiva e non corrisponde al palinsesto che invece dovrebbe andare in onda effettivamente. La programmazione dei due canali quindi, sembrerebbe almeno per il momento, molto "povera". Sulla pagina facebook di Alice infatti, è stato scritto: "... al momento quello che vede è un palinsesto d'emergenza perchè stiamo effettuando tutte le prove tecniche necessarie per un avvio regolare. Dalla prossima settimana dovremmo regolarizzarci con il consueto palinsesto" e "... stiamo ancora ultimando tutte le prove tecniche per un funzionamento ottimale e al momento quello che sta vedendo (repliche comprese) è solo un palinsesto d'emergenza. Il nuovo palinsesto partirà quando saranno ultimate tutte le prove necessarie".

Mux ReteA1: Problemi tecnici o test di emissione per "Mediaset Extra 2" LCN 55. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per diversi minuti con l'emissione di "Mediaset Extra" LCN 34 canale presente nel Mux Mediaset2. Di conseguenza per diversi minuti il canale "Mediaset Extra 2" non risultava in onda. Nel corso del pomeriggio è poi tornata correttamente in onda l'emissione di "Mediaset Extra 2".



17.01.2020

Mux 1 Rai: Aggiunto il canale "Test HEVC main10" LCN 100. In onda è presente un cartello su sfondo blu / bianco con scritto "Test HEVC Main10". Questo canale cartello è sintonizzabile e visibile esclusivamente sui decoder/tv HD e/o 4K compatibili con il nuovo standard DVB-T HEVC che verrà utilizzato da Giugno 2022 quando si passerà al DVB-T2! Se il proprio decoder/tv invece non sintonizza nulla o se lo sintonizza rimane a schermo nero, significa che non è compatibile e da Giugno 2022 bisognerà cambiare televisore o affiancare alla tv un nuovo decoder DVB-T2 HEVC.

Mux Rai: Novità per l'applicazione HbbTV Telecomando presente sui canali Rai. Da alcuni giorni è attivo 24/24h il canale "Rai 4K". In onda è presente un bumper di rete in loop. Sull'EPG del canale invece, è presente la seguente scritta "sabato 18 gennaio - 21:25 Meraviglie - La Penisola dei tesori - sabato 25 gennaio - 21:25 Meraviglie - La Penisola dei tesori".

Mux Mediaset: Novità per MediasetPlay in onda sui canali free del gruppo Mediaset! Tramite la sezione "Radio Mediaset" è possibile scegliere tra i canali tv/radio di Radio Mediaset. Tutti i canali selezionabili funzionano correttamente, compreso "Virgin Radio TV"!! Infatti, tramite questa applicazione è ora possibile seguire il canale musicale "Virgin Radio TV" tramite lo streaming! Tra i loghi, manca ancora "Radio 105 TV". Sotto al logo di "Virgin Radio TV" invece, è ancora presente la scritta "Canale 157".

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart presente sul canale "Sportitalia" LCN 60. L'applicazione HbbTV è stata rinnovata graficamente. Infatti, i canali "Sportitalia HD", "SI Solo Calcio HD", "SI Motori HD" e "SI LIve HD" hanno ora una presunta numerazione LCN: "Canale 100", "Canale 101", "Canale 102" e "Canale 103".

Mux DFree: Ulteriori novità per l'applicazione HbbTV SiSmart presente sul canale "Sportitalia" LCN 60. Sull'applicazione HbbTV sono stati aggiunti 3 nuovi canali! I nuovi canali sono "UDINESE TV", "BE.PITV" e "RADIOBIANCONERA TV" rispettivamente al "Canale 104", "Canale 105" e "Canale 106" di SI Smart. Su "UDINESE TV" è presente un cartello con scritto: "Prossimamente in onda sul canale 104 di Si Smart". Sugli altri due canali invece, sono regolarmente presenti le trasmissioni.

Mux Mediaset2 + Mux ReteA1: Mancano poche ore alla fine delle trasmissioni di "Mediaset Extra" sulla numerazione LCN 34 del digitale terrestre, ma anche di "Mediaset Extra 2" sulla numerazione LCN 55 del digitale terrestre. Da domani mattina infatti, al posto di "Mediaset Extra 2" LCN 55, arriverà il canale "Mediaset Extra" LCN 55. Contemporaneamente, al posto di "Mediaset Extra" LCN 34 canale presente nel Mux Mediaset2, arriverà il canale "Cine34". Le trasmissioni di "Cine34" inizieranno ufficialmente Lunedì 20 Gennaio alle ore 06.00.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Da alcuni giorni le dirette del canale sono tornate a essere in onda anche dalle ore 20.00 alle ore 01.00! Di conseguenza il canale è ora tornato a trasmettere in diretta come alcuni mesi fa, dalle ore 10.00 alle ore 01.00! A differenza di prima però, vengono sempre commentate le televendite tedesche.

Mux TIMB2: Novità per "Parole di Vita" LCN 245. Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi)! Gli eventi riportati però, non sono continui (ci sono alcuni buchi tra un programma e l'altro). Da digital-forum inoltre, apprendiamo che prossimamente verranno attivati anche i sottotitoli!



18.01.2020

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Nonostante la diretta del canale sia stata prolungata fino all'01 di notte, dalle ore 01.00 alle ore 10.00 durante i "documentari" è ancora presente la vecchia scritta che indica le dirette dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Mux ReteA1: Alle ore 06.00 di questa mattina, sono cessate le trasmissioni di "Mediaset Extra 2" LCN 55. Al suo posto è ora presente il canale "Mediaset Extra" LCN 55. Di conseguenza il canale "Mediaset Extra 2" LCN 55 è stato rinominato correttamente in "Mediaset Extra" LCN 55. Segnaliamo inoltre che la scritta "DIRETTA" sotto al logo del Grande Fratello VIP è stata nettamente rimpicciolita.

Mux Mediaset2: Alle ore 06.00 di questa mattina, sono cessate le trasmissioni di "Mediaset Extra" sul canale 34 del digitale terrestre! Al suo posto è ora presente il canale "Cine34" LCN 34. Il canale "Mediaset Extra" LCN 34 infatti, è stato rinominato correttamente in "Cine34" LCN 34. La stessa cosa è avvenuta sul canale copia con LCN 534. In onda sono presenti dei promo di rete in loop. Il logo di "Cine34 Mediaset" è posizionato in basso a destra. Le trasmissioni del canale inizieranno ufficialmente Lunedì 20 Gennaio alle ore 06.00! Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta "Dal 20 Gennaio Arriva Cine34 - Il primo canale interamente dedicato al cinema italiano. Grandi classici, cult indimenticabili, tesori restaurati e capolavori mai visti in tv".

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV "SiSmart" presente sul canale "Sportitalia" LCN 60. Dalla serata di ieri è tornata a essere presente la "vecchia" versione con la vecchia grafica e i soli 4 canali targati Sportitalia. Molto probabilmente quello di ieri pomeriggio è stato un test, e solo più avanti verrà lanciata ufficialmente la "nuova" versione.

Mux Mediaset3: Novità in vista per "RADIO 105" LCN 157. Nell'edizione serale di StudioAperto su Italia1, è andato in onda un servizio dedicato a Radio 105 TV. Durante questo servizio sono state annunciate alcune novità! Prossimamente infatti, partirà la radiovisione del programma del mattino con Daniele Battaglia e Diletta Leotta "105 Take Away". Inoltre ci sarà la radiovisione anche del programma serale con Max Brigante "105 mi casa", e infine, c'è un progetto speciale legato al programma "Lo zoo di 105".



19.01.2020

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Sul canale è saltuariamente presente un breve bumper di rete dedicato al Grande Fratello VIP con scritto: "La diretta di Grande Fratello VIP è visibile solo su Mediaset Extra al canale 55".

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Sul canale è saltuariamente presente un breve programma di presentazioni dei film di Fellini.

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Poco prima delle ore 06.00, sul canale è presente un breve bumper di rete in modo da far ripartire la programmazione giornaliera alle ore 06.00 esatte.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. Il canale ritrasmette per buona parte delle 24 ore la programmazione di "PRIMA RETE" LCN 184? Infatti, poco prima delle ore 20.00 si è intravista la fine di un programma televisivo, seguito dal bumper di rete utilizzato dai canali del gruppo Telecolor e sono poi iniziate le televendite del lotto.



20.01.2020

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "RADIO 105" LCN 157. Il canale risulta senza la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone.

Mux Mediaset: Novità per i canali free del gruppo Mediaset! Con la partenza di "Cine34" LCN 34, il promo che pubblicizza i programmi di prima serata sui canali Mediaset, è stato leggermente modificato con l'aggiunta del nuovo canale "Cine34".

Mux Mediaset: Novità per i canali free del gruppo Mediaset! Con la partenza di "Cine34" LCN 34, il bumper di introduzione dei programmi mediaset è stato leggermente modificato con l'aggiunta del logo di "Cine34".

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Alle ore 05.26 circa di questa mattina, con 34 minuti di anticipo, sono partite ufficialmente le trasmissioni di Cine34! Il canale ha iniziato a trasmettere con il logo errato 4:3. Anche la scritta "FELLINI 100" in alto a sinistra risultava nel formato errato 4:3. In seguito, durante il film, dopo varie prove, è stato inserito il logo corretto nel formato 16:9. Anche la scritta in alto a sinistra è stata inserita correttamente nel formato 16:9. Per alcuni secondi però, si è intravisto anche il logo "Cine34 PRIMA". Molti dei film in onda sono nella versione rimasterizzata in HD e/o 4K. Il canale però, è trasmesso in SD, e di conseguenza i film sono trasmessi in Standard Definition. Segnaliamo inoltre che durante i film con la scritta "FELLINI 100", il logo di rete di Cine34 risulta posizionato leggermente più in alto e più a sinistra.

Mux Mediaset2: Novità per "TOPcrime" LCN 39. Il canale continua a trasmettere alcune serie televisive con il logo posizionato in alto a destra.



21.01.2020

Mux Mediaset3: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Da questa mattina è stata riaggiunta in sovraimpressione la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone. Segnaliamo inoltre che sul sito del canale televisivo è stato attivato lo streaming. In precedenza era presente la versione "web", che da alcuni giorni era stata "disattivata".

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221. Dalla giornata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione "effettiva" come dal palinsesto. Inizialmente infatti, il canale aveva trasmesso una programmazione provvisoria. Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva infatti, è stato scritto: "Gentili telespettatori, siamo lieti di annunciarvi che il canale Alice è in onda con una nuova programmazione in alta qualità. Vi ringraziamo per il supporto e vi assicuriamo che stiamo continuando a lavorare per migliorare la distribuzione del segnale televisivo.".

Mux Retecapri: Novità per "MARCOPOLO" LCN 222. Dalla giornata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione "effettiva" come dal palinsesto. Inizialmente infatti, il canale aveva trasmesso una programmazione provvisoria. Segnaliamo però, che rispetto al palinsesto, i programmi in onda sono trasmessi con 30/35 minuti di anticipo. Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva infatti, è stato scritto: "Gentili telespettatori, siamo lieti di annunciarvi che il canale Marcopolo è in onda con una nuova programmazione in alta qualità. Vi ringraziamo per il supporto e vi assicuriamo che stiamo continuando a lavorare per migliorare la distribuzione del segnale televisivo!".

Mux DFree: Novità per "SiSmart" applicazione HbbTV in onda sul canale "Sportitalia" LCN 60. Dalla giornata odierna è nuovamente presente la "nuova" versione con i 3 nuovi canali! Nuovo test o è partita ufficialmente?

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. In giornata sul canale è stato trasmesso uno speciale del Tg5. Per l'occasione il logo di rete è stato spostato in alto a destra.

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Il logo di rete di BOM CHANNEL è stato ulteriormente modificato e rimpicciolito. Inoltre, il logo di "ibox" è stato spostato nettamente più a destra.

Mux ReteA1 + Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend 56->59" LCN 56 e "Motor Trend" LCN 59. Sul canale sono presenti alcuni promo di rete, bumper e banner in sovraimpressione dove avvisano che dal 2 Febbraio il canale sarà visibile solo sul canale 59! Dal 2 Febbraio infatti, al posto del canale "Motor Trend 56->59" LCN 56 arriverà il nuovo canale "HGTV" LCN 56.



22.01.2020

Mux Europa7 (DVB-T2): Novità per il Mux Europa7 (DVB-T2), visibile da alcuni anni esclusivamente nel Lazio! Dallo scorso 20 Dicembre, il Mux risulta spento e/o acceso ma completamente vuoto. Da alcuni giorni invece, il Mux è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Il canale è trasmesso con l'aspect ratio dinamico 4:3 / 16:9. Di conseguenza quando il canale ha a disposizione un film nelle proporzioni 4:3, questo viene trasmesso nel corretto formato 4:3. Di conseguenza anche il logo di rete è nelle corrette proporzioni 4:3. Segnaliamo però una curiosità! Sul canale satellitare "Cine34" LCN 34 di TivùSat, l'aspect ratio è impostato su 16:9 fisso. Molto probabilmente la causa è l'encoder diverso (MPEG-4 H264 SD). Di conseguenza sul satellite il film viene trasmesso nell'errato formato 16:9, e le immagini risultano allargate a schermo pieno.

Mux Retecapri: Novità per "MARCOPOLO" LCN 222. Nella giornata di ieri, rispetto al palinsesto pubblicato sul sito web dell'emittente, i programmi in onda erano trasmessi con 30/35 minuti di anticipo. Dalla giornata odierna invece, i programmi in onda sono in ritardo di 10 minuti circa rispetto al palinsesto pubblicato sul sito web.

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV "SiSmart" presente sul canale "Sportitalia" LCN 60. Dalla giornata odierna, sono partite le trasmissioni di "UDINESE TV".



23.01.2020

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "20 Mediaset" LCN 20. In alto a sinistra sono erroneamente presenti due scritte sovrapposte! Una è corretta e l'altra no. Infatti, in sovraimpressione è erroneamente bloccata la scritta "Covert Affairs II". Durante le serie in onda invece, è regolarmente presente la scritta della serie in onda, che però si sovrappone a questa scritta bloccata. La stessa cosa accade ovviamente sul canale "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat.

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. Durante i film in prima visione assoluta, il logo di rete viene modificato, e al posto della scritta "MEDIASET" è presente la scritta "1° ASSOLUTA".



24.01.2020

News: Novità per l'applicazione "TV Plus" disponibile sulle recenti Tv Samsung! Di recente sono stati aggiunti i canali "HorizonSports" sul 4055 e "The Boat Show" sul 4056. Su canali come "Top Crimine" invece, vengono curiosamente inserite alcune pause con cartello.

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV "SiSmart" presente sul canale "Sportitalia" LCN 60. Sul canale "BE.PITV" sono in onda anche delle trasmissioni con il logo di rete "BE.PITV", posizionato in alto a destra.

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV "SiSmart" presente sul canale "Sportitalia" LCN 60. Segnaliamo che sul canale "Udinese TV" sono in onda anche dei programmi non sportivi. Sul canale infatti, è presente anche il programma "Detto da voi" che in passato era trasmesso dai canali "Acqua" LCN 65 / "ibox65" LCN 65.

Mux Mediaset1: Eliminati i canali cartello in modalità fantasma "Sky Sport" (senza LCN), "Sky Sport" (senza LCN), "Premium Action" (senza LCN) e "Sky Sport Serie A" (senza LCN).

Mux Mediaset5: Eliminati i canali cartello in modalità fantasma "Sky Atlantic" (senza LCN), "FOX" (senza LCN) e "National Geographic" (senza LCN).

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. La grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone è stata rinnovata ed è ora posizionata in basso a sinistra. Ringrazio TvInside per la segnalazione.



25.01.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 143" LCN 143. Dalla giornata di ieri il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux TIMB1: Novità per "RTL Rewind" visibile tramite l'applicazione HbbTV di "RTL 102.5" LCN 36. Il canale ha cambiato nome e logo in "RTL Napulè". La grafica però, riporta ancora il vecchio nome/logo.



26.01.2020

Mux Retecapri: Novità per "249TV" (249 SPORT) LCN 249. Nelle ore notturne, il canale trasmette i promo della pay tv hard "SCT" / "Nitegate".

Mux Mediaset1: Durante le partite di calcio di SerieA, viene attivato il canale "Sky Sport Serie A HD" LCN 473. Per motivi di spazio però, viene momentaneamente spento il canale "Sky Sport 24 HD" LCN 471. Sull'EPG del canale infatti c'è scritto: "Sky Sport 24 HD - La programmazione su questo canale sarà di nuovo disponibile alle 01:00".

Mux Mediaset5: Durante le partite di calcio di SerieA, viene attivato il canale "Sky Sport" LCN 484. Per motivi di spazio però, viene momentaneamente spento il canale "Premium Action" LCN 459. Sull'EPG del canale infatti c'è scritto: "Premium Action - La programmazione su questo canale sarà di nuovo disponibile alle 18:09". Quando verranno accesi anche i canali "Sky Sport" LCN 485 e "Sky Sport" LCN 486 quali canali verranno spenti?

News: Novità per i canali free del gruppo Discovery! Sui canali è saltuariamente presente un nuovo spot de "lativù" dove viene detto: "Questo è Ugo. Ugo è un camaleonte, e si adatta sempre. Ugo ha due grandi passioni. Oltre a cambiare sempre, adora guardare la TV, ma sempre gratis. E vuole vedere tutto con la migliore qualità d'immagine, quando vuole lui. Per fortuna c'è lativù. Cerca il bollino sui televisori certificati, per vedere sempre meglio, di più e ondemand. Scopri se puoi accedere al bonus tv del Ministero dello Sviluppo Economico. La TV cambia, cambia la TV.".

Mux ReteA1: Novità in vista sul digitale terrestre e più precisamente nel Mux ReteA1! Da Domenica 2 Febbraio al posto del canale "Motor Trend 56->59" LCN 56 arriverà il nuovo canale edito da Discovery "HGTV" (Home & Garden TV) LCN 56! Sul canale infatti, sono saltuariamente presenti due promo di rete, uno più corto e uno più lungo, che annunciano l'arrivo del nuovo canale. Nei promo viene detto: "E' in arrivo Home & Garden TV, finalmente a casa. Dal 2 Febbraio sul canale 56". Inoltre, sul canale sono presenti anche dei banner in sovraimpressione che pubblicizzano il nuovo canale in partenza. Questi promo / banner sono presenti anche sul canale "Motor Trend" LCN 59 presente nel Mux TIMB2. Ecco le immagini:



27.01.2020

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "Spike" LCN 49. In mattinata in alto a sinistra era curiosamente presente un punto di domanda: "?". Nel corso della settimana il problema tecnico è stato risolto.



28.01.2020

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. La grafica in sovraimpressione con le notizie scorrevoli è stata leggermente modificata.



29.01.2020

News: Novità in vista per "DONNASHOPPING TV" e le sue televendite! Su alcuni canali del gruppo GoldTV che trasmettono le televendite del lotto, è saltuariamente in onda un promo che pubblicizza l'approdo dal 1° Febbraio delle televendite di donnashopping sui canali LCN 162, 163, 165, 225, 230, 232, 235, 243, 248 e 278 del digitale terrestre! Sui canali LCN 163 e 278 in realtà, le televendite di donnashopping sono già presenti dal tempo.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158 e "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 64 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In giornata i due canali hanno trasmesso per diversi minuti una programmazione differente e/o non in simulcast tra digitale terrestre e satellite! Infatti, la versione satellitare ha iniziato a fare continui switch ogni volta che terminava un video musicale, e ripartiva con un altro video già iniziato. Dopo alcuni minuti i problemi tecnici si sono assestati sul satellite e il canale è tornato a trasmettere regolaremente. Sul digitale terrestre però, la programmazione musicale risultava differente. In seguito la versione del digitale terrestre è tornata a trasmettere la stessa programmazione presente sul satellite, ma risultava in ritardo di circa 30 secondi / 1 minuto. Alcuni minuti dopo, probabilmente dopo un breve switch, la versione presente sul digitale terrestre è tornata correttamente in simulcast con la versione presente sul satellite. Durante la programmazione "differente" l'orologio in sovraimpressione segnava l'orario corretto su entrambe le versioni, ma differente nel momento in cui sul DTT veniva trasmesso lo stesso identico momento passato diversi secondi prima sul satellite. Di conseguenza se in quel preciso momento del video, sul satellite erano le 13.57, sul digitale terrestre erano poi le 13.58. Le notizie scorrevoli invece, erano perfettamente sincronizzate nel momento in cui sul digitale terrestre veniva trasmesso l'esatto momento del video passato poco prima sul satellite.



30.01.2020

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Nella serata di ieri sul canale è stato curiosamente trasmesso il documentario "5 poesie per Sissel".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Problemi tecnici in mattinata per "Juwelo" LCN 133. La diretta televisiva è iniziata con alcuni minuti di ritardo. Inoltre, appena è iniziata la diretta, il canale ha trasmesso per alcuni minuti senza logo di rete. Di conseguenza, sul canale "CANALE 65" LCN 65, era esclusivamente presente in sovraimpressione il logo di CANALE 65.

Mux Retecapri: L'orologio del Mux segna ora l'ora corretta! Da diversi anni risultava avanti di un'ora!

Mux TIMB1: Novità per l'applicazione HbbTV di "RTL 102.5" LCN 36. Nel menù scorrevole, il logo di "RTL Rewind" è stato correttamente sostituito con il logo di "RTL Napulè". La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul satellite sul canale "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat.

Mux Mediaset + Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV Mediaset Play e più precisamente nella sezione Radio Mediaset! La grafica con il menù scorrevole è stata leggermente modificata. Inoltre, è stato aggiunto il logo di "RADIO 105 TV". Infine segnaliamo che a sorpresa è stato aggiunto lo streaming di "Radio Monte Carlo TV"!! I canali Virgin Radio TV e Radio Monte Carlo TV quindi, sono visibili tramite lo streaming, mentre con gli altri canali tv/radio si viene rimandati ai canali tv/radio trasmessi nel Mux Mediaset3 e nel Mux DFree.



31.01.2020

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. L'applicazione HbbTV presente sul canale risulta ora personalizzata.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "CANALE 65" LCN 65. Durante la ritrasmissione di Juwelo, e più precisamente quando le immagini sono molto chiare, l'immagine viene leggermente distorta ai lati.

Mux ReteA1 + Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend 56->59" LCN 56 e "Motor Trend" LCN 59. Da questa mattina è stata aggiunta in alto a destra la seguente scritta: "Home & Garden TV dal 2 febbraio sul canale 56". Ricordiamo infatti, che dalle ore 06.00 del 2 Febbraio 2020, al posto del canale "Motor Trend 56->59" LCN 56 arriverà il canale "HGTV - Home&Garden" LCN 56.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "FIRE TV" LCN 147. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux ReteA2: Novità in vista per le televendite di "Arte Network" in onda su "LINEA ITALIA" LCN 140. In alto a destra è presente la scritta: "Dal 1° Febbraio saremo sul canale 143". Le televendite di "Arte Network" quindi, saranno visibili dalla giornata di domani sul canale "Italia 143" LCN 143 presente nel Mux Canale Italia 2.

FEBBRAIO 2020

01.02.2020

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Di recente le dirette televisive sono tornate a essere presenti solo dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Di conseguenza sul canale non sono più presenti le dirette delle televendite dalle ore 20.00 alle ore 01.00.

Mux ReteA2: In mattinata sul canale "FIRE TV" LCN 147 è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Locali: Novità per "SPORTIVI'" (LCN variabile). In mattinata il canale ha cambiato nome, logo e identificativo in "MS SPORT".

Mux Canale Italia: Nel pomeriggio il canale "CANTANDO BALLANDO" LCN 161 ha curiosamente trasmesso la programmazione di "Italiamia".



02.02.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 143" LCN 143. Dalla giornata di ieri, sono in onda in alcune fasce orarie le televendite di "Arte Network".

Mux ReteA1: Novità per "Motor Trend 56->59" LCN 56. Come avevamo già segnalato alcune settimane fa, nelle ore notturne il canale trasmetteva una programmazione differenziata rispetto al canale "Motor Trend" LCN 59 presente nel Mux TIMB2. A un ulteriore controllo, segnaliamo che la programmazione differenziata era in onda dalle ore 02.40 circa di notte alle ore 07.00 circa del mattino. Nel momento in cui veniva effettuato lo "switch", il logo di rete risultava assente per alcuni secondi e in sovraimpressione rimaneva esclusivamente presente il logo "56->59". Dopo pochi secondi, veniva riaggiunto il logo di "Motor Trend" ma con alcune novità. Infatti, il logo di rete "D | Motor Trend" risultava posizionato leggermente più in alto. I colori del logo inoltre, erano più accesi. L'immagine del canale infine, si alzava leggermente. Durante questa programmazione differenziata, sul canale non era in onda alcuna pubblicità, ma solo promo di rete. Sul canale "Motor Trend" LCN 59 invece, erano regolarmente presenti i promo di rete e la pubblicità.

Mux ReteA1: Alle ore 06.00 di questa mattina sono iniziate le trasmissioni di "HGTV - Home&Garden" LCN 56! Il canale "Motor Trend 56->59" LCN 56 infatti, è stato rinominato correttamente in "HGTV - Home&Garden". Le trasmissioni di "Motor Trend 56->59" LCN 56 quindi, sono cessate e il canale "Motor Trend" LCN 59 è ora visibile esclusivamente tramite il Mux TIMB2 Ch 55 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Il logo di "D | HGTV Home & Garden" è posizionato in alto a sinistra. In alto a destra invece, è presente la scritta "MOTORTREND LO TROVI AL CANALE 59".



03.02.2020

Mux Locali: Novità per "DONNASHOPPING TV" LCN 163. Dal 1 Febbraio, sembrerebbe scoparsa del tutto la programmazione dedicata alle televendite del lotto con il logo di "QTV 163" (QUADRIFOGLIO TV 163). Il canale quindi, trasmette nuovamente 24/24h con il logo di "donna shopping canale 163".



04.02.2020

Mux Locali: Aggiunto il canale "UNO MUSIC" LCN 263. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. Novità in vista?

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 11" (LCN variabile) e "Serenissima" (LCN variabile). In basso a sinistra non è più presente il logo di "LIFE 120 CHANNEL". Dalla giornata odierna è presente l'inedito logo di "LIFE TV NETWORK".



05.02.2020

Mux TIMB2 + Mux Locali: Novità per "Parole di Vita" LCN 245 / "Parole Di Vita" LCN 245. Apprendiamo da digital-forum che nella giornata odierna è stata effettuata una modifica all'encoder del canale. Di conseguenza il canale si apre ora immediatamente. In precedenza invece, prima che apparissero le immagini passavano alcuni secondi. Su alcuni decoder/tv però, audio e video non sembrerebbero perfettamente sincronizzati. La modifica è comunque "provvisoria" poichè a breve dovrebbero sostituire l'encoder.

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. In alto a destra è stata eliminata la scritta "MOTORTREND LO TROVI AL CANALE 59".

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "Italia Channel" LCN 123. Il canale è risultato per diversi minuti inattivo (a schermo nero). La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sui canali copia "Mediatext.it" LCN 166 e "Pianeta Tv" LCN 251. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



06.02.2020

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "Juwelo" LCN 133. Per diversi minuti il canale è risultato inattivo (a schermo nero). In seguito però, è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO CUSANO TV ITALIA" LCN 264. In mattinata in sovraimpressione non era presente la barra con l'orologio e le notizie scorrevoli. In seguito però, è stata riaggiunta.

Mux ReteA2: Novità per "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61. Nella giornata odierna sul canale è presente una lunga diretta targata "LIFE120DAY". Per l'occasione il canale trasmette senza logo di rete.

Novità per "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) (LCN variabile). Nella giornata odierna, tramite il canale satellitare "LIFE TV NETWORK", sul canale è presente una lunga diretta targata "LIFE120DAY".

Mux Canale Italia 2: Novità per "Serenissima" (LCN variabile). Nella giornata odierna, tramite il canale satellitare "LIFE TV NETWORK", sul canale è presente una lunga diretta targata "LIFE120DAY".

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. Da questa mattina, sul canale è stata rinnovata graficamente la barra con le notizie scorrevoli.

Mux Mediaset3: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Da questa mattina, sul canale è stata rinnovata graficamente la barra con le notizie scorrevoli.

Mux Mediaset3: Novità per "R101 TV" LCN 167. Da questa mattina, sul canale è stata rinnovata graficamente la barra con le notizie scorrevoli.

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. In mattinata il canale ha trasmesso in diretta "Mission beyond - Il ritorno", cioè la diretta del rientro sulla Terra di Luca Parmitano. Per l'occasione il logo di "FOCUS MEDIASET" è stato sostituito dal logo di "FOCUS DIRETTA". Alcune immagini erano curiosamente tratte dal canale "NASA TV HD".

Mux ReteA2: Novità per "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61. In giornata sul canale è stato correttamente riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.



07.02.2020

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. L'EPG del canale risulta ora corretta.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "TV8" LCN 8. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso per più di un'ora senza logo di rete. Nel corso della serata, dopo un breve blocco audio/video, è stato reinserito il logo di rete in sovraimpressione.

Mux Locali: Eliminato il canale "Parole Di Vita" LCN 245. Aggiunto il canale "Matrix" LCN 246 / "Radio Ricordi TV" LCN 246 / "Play Radio" LCN 246.



10.02.2020

Mux Mediaset2 + Mux TIMB1 + Mux TIMB3 + Mux TIMB2 + Mux ReteA1: Di recente il promo di "prima serata" dei canali Discovery è stato leggermente modificato. Infatti, è stato aggiunto il logo del canale "HGTV - Home&Garden" partito recentemente sul canale 56 del digitale terrestre.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione della festa di San Valentino prevista per questa settimana, il logo di rete è stato personalizzato.

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "20 Mediaset" LCN 20. In mattinata, ma anche nel pomeriggio, il canale ha curiosamente trasmesso senza logo di rete la serie "Gotham". Sul canale satellitare "20 MEDIASET HD" LCN 20/120 di TivùSat, oltre al logo di rete risultava assente anche il logo "HD".

Mux TIMB2: Novità per "ibox.it" (BOM CHANNEL) LCN 68. Da questo pomeriggio sul canale non è più presente in sovraimpressione il logo di "ibox". Il canale quindi, trasmette ora esclusivamente con il logo di "BOM CHANNEL". L'identificativo del canale però, almeno per il momento, è rimasto invariato.



11.02.2020

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Di recente è stata aggiunta la web radio "Sanremo Story".

Mux TIMB1: Novità per l'applicazione HbbTV di "RTL 102.5" LCN 36. I loghi dei canali "RTL 102.5 Best", "RTL 102.5 Guardia Costiera", "RTL 102.5 Groove", "RTL 102.5 Napulè", "RTL 102.5 Romeo&Juliet", "RTL 102.5 Bro&Sis", "RTL 102.5 Doc", "RTL 102.5 Via Radio" sono stati leggermente modificati. Parte del logo infatti, non risulta più di colore rosso, ma di colore bianco. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite, sul canale "RTL 102.5 HD".

Mux TIMB2: Il canale "ibox.it" LCN 68 è stato rinominato correttamente in "BOM Channel" LCN 68. Il canale inoltre, è ora trasmesso nuovamente in MPEG-4 (H264). Di conseguenza il canale è ora visibile solo sui decoder/tv HD.

News: Novità in vista sul digitale terrestre? A breve dovrebbe sbarcare sul digitale terrestre il canale "Giornale Radio TV"! Sul sito dell'emittente televisiva viene pubblicizzata la numerazione LCN 262 del digitale terrestre. In precedenza su questa numerazione LCN era presente il canale "Italia Network Television", dello stesso gruppo editoriale. Sul canale youtube è presente la seguente descrizione: "Giornale Radio è un prodotto editoriale realizzato per il segmento dell’informazione "All News". Questo proposta Radio è unica in Italia e propone la programmazione di notiziari senza aggiunta di commenti e opinioni. Nelle 24 ore le edizioni sono trasmesse a "Rullo continuo". Ogni 15 minuti l’ascoltatore è aggiornato in diretta dalle 06:00 alle 24:00. Gli appuntamenti con i Notiziari sono realizzati dalle redazioni di quattro Agenzie Stampa Nazionali. La direzione della testata è affidata a Massimo Lualdi che con la redazione interna completa la proposta informativa con i Notiziari Tematici. Ogni giorno vengono trasmessi 200 edizioni di notiziari e oltre 100 rubriche. Giornale Radio mette al centro l’informazione e il rapporto di interscambio continuo con l’ascoltatore, per questo ha scelto il Claim - "Noi siamo con Voi!".". Stay Tuned!



12.02.2020

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Nella serata di ieri, sui canali "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502, prima dell'inizio del reality "Pechino Express", è stato curiosamente trasmesso un cartello con scritto "Il programma che va ora in onda è stato registrato prima dell'attuale emergenza sanitaria.".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. L'episodio 4x18 della serie "La signora in giallo" è stato trasmesso in 16:9 pillarbox come di consueto. La banda nera sulla destra però, non era correttamente in verticale, ma era erroneamente in diagonale.

News: Novità per l'applicazione "TV Plus" disponibile sulle recenti Tv Samsung! Apprendiamo da Genova in Digitale che di recente è stato aggiunto il canale "Fashion TV" sulla numerazione 4352.



13.02.2020

Mux Locali: Nella serata di ieri il canale "MS SPORT" (LCN variabile), ha trasmesso un evento sportivo in diretta. Sotto al logo di rete però, non era presente la scritta "LIVE". Sul canale satellitare "MS CHANNEL" invece, che ha trasmesso lo stesso evento sportivo in diretta, era correttamente presente sotto al logo di rete la scritta "LIVE".

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Cine34" LCN 34. Il film "Amici piu' di prima" è stato curiosamente trasmesso con una riga verticale viola alla destra delle immagini.

Mux DFree: Novità per il canale "BE.PITV" visibile in streaming tramite SiSmart, applicazione HbbTV di "Sportitalia" LCN 60. Nel pomeriggio sul canale era in onda una programmazione targata "NVCH" che stava per NeroVerdeChannel del Castellanzese Calcio.

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart di "Sportitalia" LCN 60. Apprendiamo da Genova in Digitale che è stato attivato sul canale 107 di SiSmart, il canale "RADIO NERAZZURRA TV".



14.02.2020

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Anche quest'anno in occasione della festa di San Valentino e del mese dell'amore, il logo di rete risulta animato con alcuni cuoricini.

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. In occasione di San Valentino, il logo di rete è stato modificato e risulta curiosamente a forma di cuore!

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Nella serata di ieri, durante l'edizione serale del Tg3, è stato trasmesso un servizio dedicato al programma "Skianto" andato poi in onda ieri sera in prima serata su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante il servizio del Tg3, su buona parte delle immagini era curiosamente presente il logo di "Rai 3" in alto a destra, di colore bianco, in una posiziona insolita e di grandezza nettamente superiore al normale. Durante la trasmissione vera e propria in prima serata però, questo logo non era presente, ma era presente il normale logo di rete in alto a sinistra.



15.02.2020

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici o fine delle trasmissioni per "Sextosenso" LCN 402 e "Satisfaction" LCN 403? Da diversi giorni i due canali non vengono più "attivati" nelle ore notturne. Di conseguenza i due canali risultano inattivi (canali dati) 24/24h. Da diverso tempo anche il canale "Nitegate" LCN 401 risulta inattivo (canale dati). Segnaliamo infine che anche il canale www.nitegatetv.it è inaccessibile.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "TV8" LCN 8. Da alcuni giorni il canale soffre saltuariamente di alcuni buchi audio.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ALICE" LCN 221. Sul canale non è in onda alcuna trasmissione. Sul canale infatti, è presente una schermata nera. A causa della schermata nera, il bitrate del canale si è abbassato a 0,13 mbps cioè a 135 kbps circa!



16.02.2020

Mux Retecapri: Nella serata di ieri il canale "ALICE" LCN 221, è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset2: Novità per "20 Mediaset" LCN 20. In occasione della diretta di una gara di Formula E, il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sotto al logo di "20" inoltre, era presente la scritta "DIRETTA".

Mux Cairo Due: Problemi tecnici per "LA7d" LCN 29 e "LA7d HD" LCN 529. I due canali risultano senza EPG.

Mux Cairo Due: Problemi tecnici per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Da alcune settimane, l'EPG dei due canali riporta saltuariamente la scritta "Informazione non disponibile - Informazione non disponibile".



17.02.2020

Mux Cairo Due: Problemi tecnici per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Da questa mattina anche questi due canali risultano senza EPG. Inoltre, l'EPG risulta assente anche sul canale copia "LA7 on demand" (LA7) LCN 807.

Mux 1 Rai: Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso per diversi minuti senza la scritta "HD Ch 503". In seguito però, è stata riaggiunta. Lo stesso problema era presente sul satellite sul canale "Rai 3" (nazionale). Il problema quindi, era a livello nazionale.



18.02.2020

Mux Cairo Due: Nella serata di ieri sui canali "LA7" LCN 7, "LA7d" LCN 29, "LA7 HD" LCN 507, "LA7d HD" LCN 529 e "LA7 on demand" (LA7) LCN 807 è stata riaggiunta l'EPG (guida elettronica programmi). L'EPG risultava assente anche sul satellite, sui canali "LA7" LCN 7 di TivùSat e "LA7d" LCN 29 di TivùSat.

Mux Canale Italia 2: Novità per "lifetv NETWORK" in onda 24/24h sul canale "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) (LCN variabile) e in alcune fasce orarie sul canale "Serenissima" (LCN variabile). Sui due canali sono saltuariamente presenti dei promo di rete. Nel primo promo viene presentato il circuito con scritto: "lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale". Nel secondo promo invece, viene detto: "Ciao - lo sapevi perchè è nato il circuito televisivo Life Tv Network? - è nato perchè sono una testa dura - è nato perchè ho incontrato un'altra persona che la pensa come me - sai, noi siamo convinti che le televisioni regionali italiane messe insieme con un unico segnale in contemporanea, rappresentano una risorsa per il territorio italiano - le televisioni regionali che trasmettono con un unico segnale in alcuni momenti della giornata, hanno sempre una maggiore penetrazione, perchè hanno dalla parte loro anche il radicamento nel territorio - ecco perchè noi dalla testa dura abbiamo fatto nascere LIFE TV NETWORK - LIFE TV NETWORK le mette tutte insieme con un unico segnale - certo, adesso vorrai anche sapere chi siamo noi dalla testa dura - stai tranquillo, ci sarà occasione - per il momento goditi lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale". Nel terzo promo viene nuovamente presentato il circuito con scritto: "lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale". Nel quarto promo viene invece presentato un nuovo programma che è in onda dalla giornata di ieri, 17 Febbraio sul canale lifetv NETWORK. Il programma si chiama "Milano Bit - Your Travel Exhibition", condotto da Erika Mariniello. Nel quinto promo viene pubblicizzato il nuovo programma "Buonvento life Italia" condotto da Sabrina Merolla. Nel sesto promo è presente un'altra presentazione del circuito televisivo dove viene detto: "La nostra emittente da oggi è life, è life perchè in alcuni momenti della giornata insieme ad altre 35 televisioni di tutta Italia, trasmettiamo in contemporanea. E' life perchè ti racconteremo l'Italia nella sua moda, nei suoi luoghi, nella sua gastronomia e nella sua bellezza. E' life perchè la tua azienda con costi contenuti potrà andare in tutta Italia. Insomma, da oggi siamo anche lifetv NETWORK, copertura nazionale identità territoriale 800 662 453". Infine, nel settimo e ultimo promo viene detto: "Per la pubblicità sul circuito nazionale lifetv NETWORK 800 662 453, lifetv NETWORK copertura nazionale, identità territoriale".



19.02.2020

Mux DFree: Novità per "RADIO ZETA" LCN 266. Da questa mattina in sovraimpressione è presente un nuovo logo di rete. Inoltre, sono stati rinnovati anche i bumper di rete.



20.02.2020

Mux Canale Italia: Da quando il canale "ITALIA 159" LCN 159 è trasmesso in MPEG-4 (H264), l'audio del canale risulta molto più alto rispetto agli altri canali.

Mux Mediaset: Novità per i canali free del gruppo Mediaset! Sui canali è saltuariamente presente il promo de "lativù". Rispetto alle settimane precedenti, nella schermata con i loghi dei canali mediaset, è stato aggiunto il nuovo canale Cine34.



21.02.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "ZETA TV" LCN 239. Nel pomeriggio di ieri, in sovraimpressione era presente una barra orizzontale nera che copriva parte delle immagini. Ringrazio Andrea per la segnalazione.

Mux Locali: Novità per "Parole di Vita" LCN 188 (Nord Italia). Dalla giornata di ieri il canale trasmette una programmazione differenziata rispetto a quella di "Parole di Vita" LCN 245 presente nel Mux Nazionale TIMB2. Il canale inoltre, trasmette senza logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Di recente è stata eliminata la web radio "Sanremo Story". La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale satellitare "Radio Kiss Kiss Tv" (HD).

Mux TIMB2: Problemi tecnici per l'applicazione HbbTV di "Motor Trend" LCN 59. L'applicazione HbbTV presente sul canale è erroneamente quella di "NOVE".

Mux DFree: Novità per il canale "BE.PITV" visibile tramite HbbTV sul canale "Sportitalia" LCN 60. Durante alcuni programmi, il logo di rete è posizionato in basso a destra.

Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend" LCN 59. Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "La nostra nuova casa è il #canale59! Non riuscite ancora a raggiungerci? Seguite i nostri consigli, vi stiamo aspettando. Nel frattempo, segnalateci i problemi al nostro form: https://www.discovery-italia.it/form/".

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "Motor Trend" LCN 59. Sul canale "DMAX" LCN 52 presente nel Mux TIMB1, scorre saltuariamente la seguente scritta: "Sei un appassionato di Dmax e Motortrend? Non riesci a trovare Motortrend sul 59? Prova a risintonizzare il tuo televisore manualmente, se non riesci, prova a fare il reset del decoder e a reinstallare la lista dei canali. Se non riesci nemmeno così, chiama il tuo antennista di fiducia". Non è da escludere che questa scritta sia saltuariamente presente anche sugli altri canali del gruppo Discovery.



22.02.2020

Mux TIMB1: Novità per "RTL1025radioDOC" LCN 737. Da questo pomeriggio, sul canale radiofonico non è più presente la programmazione di RTL 102.5 Radio Doc. Al suo posto, è ora presente la programmazione di "RTL 102.5 Via Radio - Autostrade per l'Italia". L'identificativo del canale radiofonico però, almeno per il momento non è stato ancora aggiornato. L'EPG del canale infine, riporta sempre la scritta "RTL 102.5 Radio Doc".



23.02.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 188 (Nord Italia). Sul canale è ora in onda una schermata con delle barre verticali colorate.



24.02.2020

Mux Locali: Novità per il canale "Parole di Vita" LCN 188 (Nord Italia). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale però, risulta sempre senza logo di rete e con programmazione differente rispetto al canale "Parole di Vita" LCN 245 presente nel Mux TIMB2.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) (LCN variabile). Da alcuni giorni sul canale lifetv NETWORK, che il canale ritrasmette 24/24h, sono iniziati alcuni programmi targati lifetv NETWORK. Questi programmi, dalla durata totale di 5 minuti circa, sembrerebbero essere in onda ogni 8 ore (7.00 - 15.00 - 23.00). I programmi di lifetv NETWORK sono presenti in alcune fasce orarie anche sul canale "Serenissima" (LCN variabile).

Mux Canale Italia 2: Eliminati i canali "Nitegate" LCN 401, "Sextosenso" LCN 402 e "Satisfaction" LCN 403. I tre canali risultavano inattivi (canali dati) da alcune settimane.

Mux TIMB1: L'emittente radiofonica "RTL1025radioDOC" LCN 737 è stata rinominata correttamente in "RTL 102.5 VIARADIO DIGITAL" LCN 737. L'EPG del canale inoltre, riporta ora la seguente scritta: "RTL 102.5 Viaradio Autostrade per l'Italia".

Mux TIMB3: Novità in vista per "SUPERTENNIS" LCN 64. Apprendiamo da digital-forum che nella giornata di domani ci saranno novità! Il canale passerà in HD (alta definizione)? Ricordiamo che sul satellite il canale "SUPERTENNIS HD" è trasmesso esclusivamente in HD da diversi anni. Se sul satellite però, il bitrate del canale si aggira sui 4,66 Mbps per il video e sui 320 kbps dual mono per l'audio, sul digitale terrestre il bitrate del canale si aggira al momento (MPEG-2 SD) sui 2,83 Mbps per il video e sui 128 kbps stereo per l'audio. Il Mux TIMB3 è però "pieno". Il canale trasmetterà in HD Nativo con il bitrate invariato? Stay Tuned!



25.02.2020

Mux Locali: Novità per "SHOP 24" LCN 254. Da alcuni giorni sul canale è approdata in alcune fasce orarie (pomeridiane / serali), la programmazione di "Medjugorje Italia TV".

News: Novità in vista sul digitale terrestre! Sul sito dell'emittente radiofonica "GiornaleRadioTV", è presente un banner con scritto: "Dal 1 Marzo GIORNALE RADIO entra a casa vostra -- Giornale Radio TV sul canale 262 del digitale terrestre puoi seguire e ascoltare tutte e nostre notizie! Aggiornate il decoder e la lista della vostra tv". Su che Mux verrà aggiunto il canale? Mux Locale o Mux Nazionale? Stay Tuned!

Mux TIMB3: Novità per "SUPERTENNIS" LCN 64. Alle ore 09.53 circa di questa mattina è stato effettuato lo switch tra SD e HD. Di conseguenza, da questa mattina alle ore 09.53, il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i. Il bitrate video è rimasto invariato a 2,83 Mbps, mentre il bitrate audio è passato da 128 kbps MPEG Stereo, a 128 kbps Dolby AC3 Stereo 2.0. Dalla giornata odierna il canale non è più visibile sui vecchi decoder/tv SD. Segnaliamo infine che l'identificativo del canale è rimasto invariato.

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62. Di recente sul canale è stata attivata un'applicazione HbbTV "silente".

Mux Locali: Problemi tecnici per "TELE NOVE" LCN 169. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Locali: Ulteriori novità riguardo all'arrivo di "Giornale Radio TV" sul digitale terrestre! Sulla pagina facebook dell'emittente radiofonica è stato scritto: "Giornale Radio è on air sulla pagina dedicata allo streaming live sul sito www.giornaleradio.fm. Le trasmissioni saranno attive sul canale 262 del Digitale Terrestre, a partire dal 1 marzo, in tutto il nord Italia. I nostri ascoltatori sono invitati ad aggiornare il proprio decoder, le trasmissioni sono realizzate in MPEG4 con il nuovo standard H264.". Il canale verrà aggiunto nel Mux Studio1 (Nord Italia).



27.02.2020

Mux Locali: Novità per "TELE NOVE" LCN 169. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.



28.02.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici nel tardo pomeriggio per "Parole di Vita" LCN 24. Il canale è risultato per diversi minuti inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Durante questi problemi tecnici, il canale sul satellite ha continuato a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia 2: Eliminato il canale "Canale Italia" (LCN variabile).

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. Da questa mattina il logo di rete è stato notevolmente ingrandito.



29.02.2020

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Dalla giornata odierna, sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux Locali (Nord Italia): Aggiunto il canale "GIORNALE RADIO" LCN 262. Il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1280x720i (25fps).

MARZO 2020

01.03.2020

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" (HD) LCN 262. Oggi 1° Marzo 2020 è partita ufficialmente la programmazione della Visual Radio. Segnaliamo che su alcuni decode/tv le immagini del canale faticano ad aprirsi.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO CUSANO TV ITALIA" LCN 264. In giornata il canale è risultato per diverso tempo senza logo di rete. Nel corso della giornata è stato poi riaggiunto.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "Italia Channel" LCN 123. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



02.03.2020

Mux Locali: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "GIORNALE RADIO" (HD) LCN 262. Al posto della programmazione in Visual Radio, sul canale era curiosamente presente una schermata di un player.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" (HD) LCN 262. La grafica della Visual Radio è stata leggermente modificata. Segnaliamo inoltre che il bitrate audio del canale è stato alzato da 64 kbps stereo a 96 kbps stereo. Infine segnaliamo che il logo di rete non risulta più animato e in basso è curiosamente presente una banda nera.

Mux Mediaset3: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Da questa mattina il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza, il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Mediaset3: Novità per "R101 TV" LCN 167. Da questa mattina il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza, il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Mediaset3: Aggiunto il canale "VIRGIN RADIO" LCN 257. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Mediaset: Novità per l'applicazione HbbTV Mediaset Play in onda sui canali free del gruppo Mediaset! Sulla sezione "Radio Mediaset" se si preme ok sul canale "Virgin Radio TV" si viene ora rimandati al canale 257 del digitale terrestre e non più allo streaming del canale.

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Boing" LCN 40. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Durante i nuovi videoclip musicali, è presente in sovraimpressione la grande scritta scorrevole "NEW KISS".

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. La grafica delle news in sovraimpressione, è stata leggermente modificata e nettamente rimpicciolita.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" (HD) LCN 262. La grafica della Visual Radio è stata leggermente modificata. In alto a sinistra infatti, è ora presente la data e l'ora. Il logo di rete in alto a destra invece, risulta fisso e non più animato.



03.03.2020

Mux Mediaset2: Nella serata di ieri, sul canale "Boing" LCN 40 è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. In mattinata l'audio del canale è stato trasmesso per alcune ore in AAC e non più in MPEG. L'audio però, risultava muto. Nel corso della mattinata l'audio è tornato in MPEG.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) (LCN variabile) e "Serenissima" (LCN variabile). In occasione del Processo a Panzironi, sul canale è in onda, grazie a LIFE TV NETWORK, una maratona in diretta per seguire "l'evento".

Mux ReteA2: Novità per "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61. In occasione del Processo a Panzironi, sul canale è in onda, grazie a LIFE TV NETWORK, una maratona in diretta per seguire "l'evento". Il canale "LIFE 120" quindi, sta curiosamente ritrasmettendo la programmazione del canale satellitare LIFE TV NETWORK.

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221 / "ALICE" LCN 223. Sul canale è stata attivata l'applicazione HbbTV denominata "HbbTV Alice". Premendo il tasto rosso, appare una schermata con scritto: "AjV Ottcast HbbTV servizi interattivi - Coming Soon". Segnaliamo però, che il canale soffre ora di problemi di sincronia audio/video.

Mux Retecapri: Novità per "MARCOPOLO" LCN 222 / "MARCOPOLO" LCN 224. Sul canale è stata attivata l'applicazione HbbTV denominata "HbbTV Marcopolo". Premendo il tasto rosso, appare una schermata con scritto: "AjV Ottcast HbbTV servizi interattivi - Coming Soon". Segnaliamo però, che il canale soffre ora di problemi di sincronia audio/video.



04.03.2020

Mux Locali: Problemi tecnici in mattinata per "SHOP 24" LCN 254, durante la ritrasmissione di Medjugorje Italia TV. Sul canale era presente una schermata con delle barre verticali/orizzontali colorate.

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221 / 223 e "MARCOPOLO" LCN 222 / 224. I due canali sono tornati a trasmettere correttamente. L'applicazione HbbTV però, seppur presente, attualmente non funziona.

Mux Locali: Nella serata di ieri il canale "TELE MODA" LCN 168 ha curiosamente ritrasmesso una televendita di cartomanzia, tramite il canale locale "TLA".

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Durante lo spazio musicale "NEW KISS", la scritta scorrevole non è più in orizzontale, ma in verticale.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Dalla giornata odierna, il canale ha adottato un nuovo logo di rete e una nuova grafica! Sul canale sono presenti anche dei nuovi promo e bumper di rete. In alto a destra inoltre, è presente la scritta QVC LIVE. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dove viene detto: "Dopo 10 anni insieme, una nuova immagine, nuove idee, un nuovo stile. Perchè la vita non rimane immobile, e neanche noi. Continueremo a tenerti compagnia con lo shopping in diretta tv. Online su qvc.it, e sui social media. Sceglieremo prodotti sempre nuovi e perfetti per te, con il servizio di qualità che già conosci. Perchè siamo sempre noi, e tu sei al centro di tutto. Insieme, condividiamo la passione per lo shopping!".



05.03.2020

Mux Mediaset2: Durante le ore notturne, sul canale "QVC" LCN 32, la programmazione "semigeneralista" utilizza ancora il vecchio logo di rete in alto a destra.

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Storia" LCN 54. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dove viene detto: "La storia non si ferma, mai. Ogni giorno attraversa i luoghi più suggestivi, dove è ancora potente l'eco del passato. Ogni giorno racconta le imprese compiute da uomini e donne attraverso la forza degli ideali. La storia, non ha paura di niente, perchè tutto ciò che scopriamo, ogni giorno, è ciò che siamo, è ciò che siamo stati. Come il cinema racconta, con poesia e passione, per ricordarci ogni giorno da dove veniamo. Rai Storia, da 10 anni, ogni giorno molto più di una storia". Il canale "Rai Storia" però, ha iniziato le proprie trasmissioni il 2 Febbraio 2009. Il canale ha quindi compiuto da circa 1 mese ben 11 anni e non 10.

Mux TIMB3: Novità per "SUPERTENNIS" LCN 64. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito e al posto della scritta "SUPERTENNIS" è ora presente la scritta "SUPERTENNISHD". Saltuariamente inoltre, scorre in sovraimpressione la seguente scritta: "Supertennis sul digitale terrestre e' adesso in HD. Non ricevi piu' il canale? Controlla se il tuo televisore e' abilitato alla ricezione. Info su supertennis.tv e federtennis.it -".



06.03.2020

Mux Europa7(DVB-T2): Novità nel Mux Europa7 (DVB-T2) e ricevibile solo nella regione Lazio. Apprendiamo da digitalbitrate che da alcuni giorni il Mux ha cambiato modulazione da 32K QAM16 I.G 1/16 FEC 3/4 (Disponibili 17,05 Mbps circa) a 32K QAM256 I.G 1/16 FEC 3/4 (Disponibili 34,20 Mbps circa). Nel Mux sono stati riattivati i canali "SALA1" LCN 418, "SALA2" LCN 419, "SALA3" LCN 420, "SALA4" LCN 421, "SALA5" LCN 422, "SALA6" LCN 423, e "SALA7" LCN 424. Al posto del canale "VOXSON HD" LCN 436 invece, è arrivato il canale "SALA8" LCN 436. Gli 8 canali trasmettono gli stessi contenuti in HD, ma con propri pid audio/video.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Durante le ore notturne, e più precisamente durante la programmazione "semigeneralista", è ora presente in alto a destra il nuovo logo di rete.

Mux Rai: Novità in vista per i canali Rai? Nella giornata di ieri, su alcuni canali Rai era presente l'EPG (guida elettronica programmi) giornaliera. Dalla giornata odierna però, è nuovamente presente l'EPG corrente e successiva. Sui canali "Rai Radio1" (senza LCN), "Rai Radio2" (senza LCN) e "Rai Radio3" (senza LCN) però, è tutt'ora presente l'EPG giornaliera.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "249TV" (249 SPORT) LCN 249. In giornata sul canale era erroneamente presente una schermata con delle barre verticali colorate. Nel tardo pomeriggio però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Il canale non è più trasmesso in HD con risoluzione 1280x720. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in SD MPEG-4 (H264) con la risoluzione di 720x576. Il canale rimane comunque visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il bitrate video del canale inoltre, è stato alzato a 0,62 Mbps circa. Il bitrate audio invece, è stato abbassato a 64 kbps mono.



07.03.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "249TV" (249 SPORT) LCN 249. Sul canale è nuovamente presente una schermata con delle barre verticali colorate. A differenza delle altre volte, è assente anche il logo di rete.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249 è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Il canale risulta senza logo di rete.



08.03.2020

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, in alto a destra è stata aggiunta un'immagine della mimosa.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, in basso a sinistra è saltuariamente presente la scritta "8 Marzo festa della donna".

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 27. In mattinata il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "CANALE 165".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux DFree: Durante alcuni programmi registrati in onda sui canali Mediaset, appare saltuariamente in sovraimpressione la scritta: "Questo programma prevede la presenza di pubblico in studio perchè registrato prima del DPCM del 4.3.2020".

Mux Mediaset4: Nella serata di ieri il canale "TGCOM24" LCN 51 ha ritrasmesso in simulcast, il programma "Speciale Stasera Italia Weekend" di Rete4.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un breve bumper di rete con scritto: "L'emergenza Coronavirus è una cosa molto seria, in tutta Italia. Rispettiamo quattro comportamenti indispensabili: 1. Teniamoci a distanza di sicurezza gli uni dagli altri 2. Evitiamo contatti fisici anche nei saluti 3. Non frequentiamo aree affollate 4. Laviamoci spesso le mani - Facciamolo tutti. Per la nostra salute. Mediaset".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Durante il programma "Avanti un altro" scorre in sovraimpressione la seguente scritta: "Questo programma prevede la presenza di pubblico in studio perche' registrato prima del DPCM del 4.3.2020".

Mux Rai: Sui canali Rai, durante alcuni programmi registrati, è presente in posizioni differenti la scritta "PROGRAMMA REGISTRATO". Durante altri programmi invece, è presente la scritta "PROGRAMMA REGISTRATO PRIMA DEL D.G. SUL CORONAVIRUS". Durante altri programmi scorre in sovraimpressione la seguente scritta: "Il programma è stato registrato prima del decreto governativo relativo al coronavirus". Durante altri programmi infine, c'è la seguente scritta: "Programma registrato prima del D.P.C.M. sul Coronavirus".

Mux Rai: In occasione dell'8 Marzo, festa della donna, i bumper di rete dei canali Rai sono stati personalizzati.



09.03.2020

Mux TIMB2: Novità per "TV2000" LCN 28. Nella serata di ieri durante il film "An education", era curiosamente presente il "visto censura". Sotto al logo di rete infatti, era presente una linea gialla orizzontale.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un nuovo bumper/promo dove viene detto: "Alcune semplici raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus - Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica - evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno un metro - evita luoghi affollati - non toccarti occhi, naso e bocca con le mani - evita le strette di mano e gli abbracci - corpi bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci - se hai sintomi simili all'influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali - mediaset - salute.gov.it/nuovocoronavirus".

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "TV2000" LCN 28. Nella serata di ieri durante il film "An education", era curiosamente presente il "visto censura". Sotto al logo di rete infatti, era presente una linea gialla orizzontale. Prima che iniziasse il film e al ritorno di ogni blocco pubblicitario inoltre, è stato trasmesso anche un breve bumper con scritto: "TV2000 consiglia la visione di questo film a bambini accompagnati da adulti".

Mux Rai: Sui canali Rai, sono presenti alcuni spot istituzioni e promo di rete dedicati al coronavirus. In alcuni promo è presente l'hashtag #iorestoacasa.

Mux DFree: Novità per "Sportitalia" LCN 60. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dedicato al servizio HbbTV SiSmart. Nel promo viene detto: "Entra nel mondo SiSmart. Basta cliccare il tasto rosso del telecomando e accedi al bouquet di Sportitalia. Attraverso il cursore del telecomando puoi scegliere il canale più adatto a te. Goditi i maggiori eventi live e i contenuti pensati su misura per l'utente, tutti in alta definizione. Ti basta una Smart TV HbbTV 2.0, e potrai accedere alla piattaforma SiSmart, senza costi e tutto gratuitamente. Non solo, attraverso il sito www.sportitalia.com, potrai vedere Sportitalia in streaming ovunque tu sia, su smartphone, tablet, e pc, e rivederti tutti gli eventi completi, e le puntate dei tuoi programmi preferiti. SiSmart, un nuovo modo di intendere la TV.".



10.03.2020

Mux TIMB3: Novità per "TV8" LCN 8. Dalla giornata di ieri sono stati risolti i problemi tecnici. Da alcune settimane infatti, il canale soffriva spesso di buchi audio.

Mux TIMB1 + Mux DFree: Novità per "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Sui due canali è ora presente la nuova applicazione HbbTV che da diverse settimane era già presente sul canale "RTL 102.5" LCN 36.

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256: Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "#IoRestoaCasa".

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. La grafica della Visual Radio è stata leggermente modificata. Il logo di rete inoltre, è stato notevolmente ingrandito.

Mux Rai: Sui canali Rai, sono presenti ulteriori spot istituzionali e promo di rete dedicati al coronavirus.

Mux Rai: Sui canali Rai, è presente un nuovo bumper/promo dedicato al coronavirus, dove viene detto: "- Lavarsi spesso le mani - Evitrare i contatti ravvicinati e mantenere sempre distanza di un metro con tutti - Evitare luoghi affollati - Preferibile rimanere a casa (soprattutto anziani e immunodepressi) - Evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani - Utilizzare un fazzoletto usa e getta per bocca e naso se starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la piega del gomito - Arieggiare le stanze il più possibile se si è con altre persone - Evita strette di mano, abbracci e l'uso promiscuo di bicchierio bottiglie - Pulire superfici ed oggetti con disinfettanti - Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico - In caso di dubbio non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112".



11.03.2020

Mux Rai: Sui canali Rai, sono presenti ulteriori spot istituzionali e promo di rete dedicati al coronavirus.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Nella serata di ieri, prima dell'inizio del reality "Pechino Express" in onda su "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502 è andato in onda un inedito bumper di rete con scritto "Programma registrato prima del DPCM del 4 marzo 2020". Inoltre, all'inizio del programma, sul canale "Rai 2" LCN 2, era presente alla destra del logo la scritta "Programma registrato prima del D.P.C.M. sul Coronavirus". Su "Rai 2 HD" LCN 502 invece, questa scritta era posizionata sotto al logo di rete. In seguito, su entrambi i canali la scritta è stata spostata in alto a destra.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo di rete che pubblicizza la nuova programmazione sui canali Rai, dedicata ai bambini, ragazzi e studenti. Nel promo viene detto: "Siamo quelli che ti sono accanto sempre, e oggi ancora di più. Più programmi su Rai Scuola, per imparare a distanza. Più racconti su Rai Storia, per i ragazzi. Più musica e più teatro su Rai 5. Più scoperte su Rai 3, con Geo e Kilimangiaro in versione young. Più offerta su Rai Gulp e Rai YoYo. E in più, ritornano i cartoni della mattina su Rai 2. E su Rai 1, gli amici di sempre. Rai, per te. Per tutti. Ancora di più.".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux DFree: Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un nuovo bumper di rete dedicato al Coronavirus.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" LCN 235. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più con il logo di RAINBOW, ma con l'inedito logo di "donnaSHOPPING2 CANALE 235".

Mux Rai: Sui canali Rai, sono presenti ulteriori spot istituzionali e promo di rete dedicati al coronavirus.



12.03.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 143" LCN 143. Apprendiamo da digital-forum che da alcuni giorni, e più precisamente dal 9 Marzo, il canale è nuovamente trasmesso in MPEG-2. Di conseguenza il canale è ora visibile su tutti i decoder/tv.

Mux ReteA1: Dalla giornata di ieri, il canale "Sky TG24" LCN 50, è in onda dagli studi di Roma. Gli studi di "Milano" infatti, sono in fase di sanificazione, poichè è stato trovato positivo al coronavirus un giornalista di Sky TG24.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree: Sui canali free del gruppo Mediaset, è presente un bumper di rete dedicato al Coronavirus. Rispetto ad alcuni giorni fa, è stato leggermente modificato.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un nuovo promo di rete che pubblicizza la nuova programmazione sui canali Rai, dedicata alla cultura. Nel promo viene detto: "Il palinsesto Rai si arricchisce a sostegno della cultura. Dalla programmazione didattica di Rai Scuola, rivolta agli insegnanti, genitori e studenti, alla grande musica di Rai 5. Pop, Rock, Lirica e grandi concerti sinfonici. Da programmi realizzati da Rai Storia con l'inervento di esperti e docenti, fino all'ampia offerta culturale di Rai 3. Contenuti culturali, divulgativi ed educativi di qualità. Rai. Per te. Per tutti. Ancora di più.".

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Nel pomeriggio il canale risultava inattivo (a schermo nero). In serata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Durante i problemi tecnici sul DTT, il canale era regolarmente in onda sul satellite Hotbird 13° Est.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222 e "ODEON 24" LCN 177. Nel pomeriggio i 3 canali risultavano inattivi (a schermo nero). In seguito però, sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "RETE 7" (People TV-Rete 7) LCN 252. Nel pomeriggio sul canale era in onda la televendita di meeting art. In sovraimpressione però, era curiosamente presente la scritta: "In base al DPCM dell'11 Marzo 2020 Meeting Art sospende le aste fino a data da destinarsi".

Mux TIMB1 + Mux TIMB3 + Mux TIMB2 + Mux Mediaset2: Sui canali è saltuariamente presente un breve promo dove c'è scritto: "L'emergenza Covid-19 riguarda tutti. Abbiamo l'obbligo di seguire poche ma indispensabili regole: Laviamoci spesso le mani - evitiamo contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro - evitiamo luoghi affollati - evitiamo le strette di mano e gli abbracci - Discovery - Per ulteriori informazioni salute.gov.it".

Mux Rai: Prima dell'inizio del game show "L'Eredità", và in onda per alcuni secondi un bumper inedito con scritto: "Programma registrato prima del DPCM del 4 marzo 2020".



13.03.2020

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "cielo" LCN 26. Da questa mattina, è erroneamente presente durante la normale programmazione, il logo di "cielolive".

Mux Europa7 (DVB-T2): Novità per il Mux Europa7 (DVB-T2) e ricevibile solo nel Lazio. Apprendiamo da digitalbitrate che il Mux ha cambiato nuovamente modulazione da 32K QAM256 I.G 1/16 FEC 3/4 (Disponibili 34,20 Mbps circa) a 32K QAM16 I.G 1/16 FEC 3/4 (Disponibili 17,05 Mbps circa). Di conseguenza è tornata la precedente composizione. I canali "SALA1" LCN 418, "SALA2" LCN 419, "SALA3" LCN 420, "SALA4" LCN 421, "SALA5" LCN 422, "SALA6" LCN 423 e "SALA7" LCN 424 risultano ora inattivi (a schermo nero). Al posto del canale "SALA8" LCN 436 è tornato il canale "VOXSON HD" LCN 436.

Mux ReteA1: Novità per "cielo" LCN 26. Nel pomeriggio è stato eliminato il logo "cielolive" ed è stato reinserito il logo di "cielo".

Mux DFree: Novità per "Sportitalia" LCN 60. Sull'applicazione HbbTV "Si Smart" è stato aggiunto il canale "TMW RADIO TV - CANALE 108".



14.03.2020

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Il logo di rete è stato rimpicciolito.

Mux Locali: Novità per "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "#iorestoacasa".

Mux Rai: Sui canali Rai, è presente un nuovo spot dedicato al coronavirus.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2 e "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Dalla giornata odierna, alcune edizioni del Tg1, Tg2 e Tg3, sono state sostituite da alcuni simulcast con Rai News 24! All'inizio e alla fine del collegamento, sul canale "Rai News 24" è presente un breve bumper.



15.03.2020

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "Real Time" LCN 31. Oggi 15 Marzo, è la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari. Per l'occasione, sul logo di rete è stato aggiunto un drappo viola. A causa di questa aggiunta però, il canale trasmette erroneamente con il logo di "Real Time HD"!!! Il canale però, è trasmesso sempre in SD.

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Nel pomeriggio è stato eliminato il logo errato che riportava la scritta "Real Time HD". Di conseguenza, è ora correttamente presente il logo di Real Time senza il logo "HD".

16.03.2020

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante la ritrasmissione di Rai News 24, in alto a destra è ora presente il logo di Rai 1 / Rai 1 HD.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante la ritrasmissione di Rai News 24, in alto a destra è ora presente il logo di Rai 3 / Rai 3 HD.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Durante la ritrasmissione di Rai News 24, in alto a destra è ora presente il logo di Rai 2 / Rai 2 HD.

Mux DFree: Novità per "Sportitalia" LCN 60. Dalla giornata odierna, sul canale è presente in alcune fasce orarie la programmazione di "TMW Radio"!



17.03.2020

News: Rai Sport Classic, ogni giorno otto ore consecutive di emozioni azzurre.



18.03.2020

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Il canale compie oggi 8 anni! Per l'occasione il logo di rete è stato modificato in "Super! Compleanno".

Mux ReteA1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Da alcuni giorni, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, è in onda sul canale un'edizione di Sky Sport 24.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Da alcuni giorni il canale trasmette curiosamente il Tg1 / Tg1 Economia delle ore 16.30, in simulcast con Rai 1 e Rai 1 HD.



19.03.2020

Mux Locali: L'emittente radiofonica "RadioItaliaRap" LCN 717 è stata rinominata correttamente in "RadioItaliaTrend" LCN 717.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per i canali free del gruppo Mediaset. Dalla giornata odierna è in onda un nuovo promo dedicato al coronavirus, con un nuovo sottofondo musicale.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai News 24" LCN 48. Dalla giornata odierna, prima e dopo il collegamento di Rai News 24 sulle generaliste Rai, è in onda un nuovo bumper di rete con il logo di Rai News 24.

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Cartoonito" LCN 46. A causa di un banner in sovraimpressione, il logo di rete risulta curiosamente più piccolo e posizionato più in alto e più a destra.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato ai canali Rai Sport.

Mux Rai: Sui canali Rai sono saltuariamente presenti due promo dedicati a Rai Play.

Mux Rai: Dalla giornata odierna, sui canali Rai è saltuariamente in onda un breve cartello con scritto: "La Rai al fianco della Protezione Civile - Le coordinate bancarie del conto corrente per donare sono: ...".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato al "Dantedì" che si terrà il 25 Marzo 2020. Nel promo viene detto: "Dantedì - 25 Marzo - Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato alla giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in programma il 21 Marzo 2020. Nel promo infatti, viene detto: "Ci sono ricordi, ci sono uomini, ci sono eroi che non si possono cancellare. 21 Marzo 2020 - La Rai e libera, per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato a Rai News 24. Nel promo viene detto: "Aggiornamenti, approfondimenti, dati in tempo reale, collegamenti dai territori, esperti autorevoli. In diretta 24/24h, in tv e online. Rai News 24, canale 48.".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato alle Radio Rai e più precisamente all'iniziativa che riguarderà il mondo radiofonico nazionale e locale per la giornata di domani! Nel promo viene detto: "La radio l'abbiamo inventata noi. L'abbiamo pensata per attraversare l'oceano in pochi istanti. Le abbiamo affidato la nostra voce perchè parlasse a tutti, ovunque fossero. Perchè ci raccontasse il presente e ci aiutasse a immaginare il futuro, e perchè adesso, in questi giorni difficili ci facesse cantare. Venerdì alle 11, per la prima volta nella storia, tutte le radio italiane nazionali e locali si uniranno in un'iniziativa senza precedenti. 4 canzoni da cantare insieme per sentirci uniti, vicini e tutti parte di un unico grande paese. Noi ci saremo, con tutti i canali Rai Radio. 20 Marzo ore 11, la radio per l'Italia.".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1. Sotto al logo di rete è stata eliminata la scritta "HD ch 501". Al suo posto è ora presente la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2. Sotto al logo di rete è stata eliminata la scritta "HD ch 502". Al suo posto è ora presente la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Sotto al logo di rete è stata eliminata la scritta "HD ch 503". Al suo posto è ora presente la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...". Ecco le immagini:

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2 HD" LCN 502. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...". Ecco le immagini:

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 HD" LCN 503. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...". Ecco un'immagine:

Mux Locali: Aggiunto il canale "WORLD NET CHANNEL" LCN 246.



20.03.2020

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato all'offerta di Radio Rai.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. Nella giornata di ieri il logo di rete risultava più piccolo e posizionato più in alto e più a destra. Il motivo però, non erano i banner in sovraimpressione. La causa infatti, era il logo animato! Il logo infatti, si alternava saltuariamente con la scritta "Auguri Papà".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Sotto al logo di rete è stata eliminata la scritta "HD ch 503". Al suo posto è ora presente la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 HD" LCN 503. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 4 Rai: Novità per "Rai Sport + HD" LCN 57. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Sport" LCN 58. Sotto al logo di rete è stata eliminata la scritta "HD ch57". Al suo posto è ora presente la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 4" LCN 21. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Movie" LCN 24. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Sotto al logo di rete stata aggiunta la scritta: "Aiuta la Protezione Civile contro il Coronavirus IBAN: IT84...".

Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai Radio Kids" (senza LCN). L'emittente radiofonica risultava muta e quindi senza audio. Nel tardo pomeriggio però, è tornata a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Serenissima" (LCN variabile). Dalla giornata odierna il canale non ritrasmette più in alcune fasce orarie la programmazione del canale satellitare "LIFE TV NETWORK". Sul canale è ora in onda 24/24h una propria programmazione.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) (LCN variabile). Dalla giornata odierna il canale non ritrasmette più la programmazione del canale satellitare "LIFE TV NETWORK". Sul canale è ora in onda una propria programmazione.

Mux Locali: Il canale "TELE AMICA" LCN 151 è stato rinominato in "EPIQUA" LCN 151. In onda però, è sempre presente la programmazione di Tele Amica. In altre regioni invece, da alcune settimane è presente la programmazione di EPIQA LCN 151. L'identificativo del canale però, è ancora "Tele Amica" / "TELE AMICA".

Mux ReteA2: Fine delle trasmissioni per "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61? Da questo pomeriggio al suo posto è presente il canale "CANALE 61" LCN 61. Ringrazio Marco per la segnalazione. Inoltre, ringraziamo TvInside per l'immagine.

Mux ReteA2: Ulteriori novità riguardo alla chiusura del canale "LIFE 120 CHANNEL" sulla numerazione LCN 61 del digitale terrestre. Sulla pagina facebook di "Life 120" è stato scritto: "COMUNICAZIONE DI ADRIANO PANZIRONI "Cari amici, come avrete letto da varie testate giornalistiche, l'Agcom ha deciso di aprire una procedura di sospensione della programmazione del nostro canale Life 120 channel. Mi viene contestata la partecipazione al programma Non è l'Arena dove a loro giudizio, ho dato informazioni errate sul Coronavirus. Infatti ritengono scorrette le indicazioni sulle capacità preventive della vitamina C e D, e del rischio di maggior viralità del virus seguendo una dieta mediterranea. Addirittura hanno diffidato Giletti dall'invitarmi in trasmissione, perchè a loro giudizio, nonostante il contraddittorio (6 contro uno) non avrebbe evidenziato a sufficienza la mia sospensione (tra l'altro terminata) dall'ordine dei giornalisti e il fatto che sono socio di una società che produce integratori. Tutto questo comporterà dalla giornata di domani la chiusura del canale Life 120 Channel e il fatto di essere bandito da ogni programma televisivo. Questa la dice tutta sulla libertà di stampa in italia. Ovviamente combatterò fino all'ultimo grado di giudizio per rispondere a questa becera e fascista modalità di eliminazione mediatica di un giornalista. Sicuro che potrò sempre contare su di voi".". La pagina facebook del canale televisivo infine, è stata chiusa.



21.03.2020

Mux ReteA1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "Sky #iorestoacasa". Inoltre, è stata aggiunta anche la scritta "IBAN IT... DONAZIONI ALLA PROTEZIONE CIVILE".

Mux Locali: Novità per "WORLD NET CHANNEL" LCN 246. Il canale non trasmette sempre la musica di "RADIO RICORDI". Il canale infatti, trasmette anche una propria programmazione.

Mux Locali (Nord Ovest): Novità per "Italia 8 Canale 78" LCN 78. Il canale non trasmette più 24/24h la programmazione dedicata a Life 120. Dalla giornata di ieri il canale è tornato a trasmettere una propria programmazione.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. In alcune fasce orarie, il canale ritrasmette la programmazione di Juwelo.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Sul canale è saltuariamente presente in sovraimpressione la scritta: "Un aiuto contro il coronavirus IT09....".



22.03.2020

Mux 2 Rai: In mattinata il canale "Rai Sport" LCN 58 ha trasmesso un programma con il logo di rete posizionato in alto a destra. Sotto al logo di rete però, non era presente la scritta IBAN... ma neanche la scritta HD ch57. Il logo di rete inoltre, era posizionato più a destra del solito.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Nel pomeriggio, durante il programma "Domenica In" in onda sui canali "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501, la scritta dell'Iban è stata spostata in alto a destra. Sotto al logo di "Rai 1" era comunque assente la scritta "HD ch 501".

Mux ReteA2: Novità per "LINEAGEM" LCN 132. Sul canale è saltuariamente presente una scritta in sovraimpressione a centro schermo con scritto: "Avvisiamo la Gentile Clientela che le trasmissioni sono sospese fino a data da destinarsi.". Inoltre, scorre continuamente in sovraimpressione la seguente scritta: "La grave situazione sanitaria che sta affliggendo il nostro paese richiede da parte di tutti un comportamento responsabile. Anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte sospendendo temporaneamente ogni attività per contribuire al distanziamento sociale fortemente richiesto dagli operatori sanitari e a ridurre la pressione sugli operatori della logistica e corrieri impegnati nella distribuzione di beni di prima necessità. Tutti i dipendendeti LineaGem godono di ottima salute e attendono di ritornare con grande energia alla normale attività. Presto torneremo inisieme a godere della bellezza delle gemme che tanto amiamo e lo faremo con meravigliose nuove iniziative.".



23.03.2020

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia + Mux Locali: Novità per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170, "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 e "GALAXY TV" LCN 183. Dalla giornata di ieri sui 3 canali non sono più presenti le televendite del lotto. Sul canale sono ora presenti le normali televendite e in sovraimpressione scorre continuamente la seguente scritta: "Attenzione: Le dirette del lotto sono sospese fino a quando permarrà' la situazione di emergenza legata al corona virus. Il gruppo Italiatv vi manda i migliori auguri per tutto. Siamo sicuri che presto torneremo alla normale programmazione e che tutto si risolvera'".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5 / "Canale5 HD" LCN 5/505. Nella giornata di ieri sul canale era saltuariamente presente un bumper dedicato alla giornata mondiale dell'acqua. Nel bumper c'era scritto: "Mediaset ha a cuore il futuro. L'acqua è vita: proteggila. 22 marzo #Giornatamondialedellacqua".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante alcuni programmi, la scritta dell'iban viene posizionata in basso a destra.

Mux Rai: Sui canali Rai è presente un nuovo promo dedicato alle norme da rispettare a causa del coronavirus.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta dell'Iban. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale satellitare "Rai News 24 HD".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante alcuni programmi, la scritta con l'Iban è posizionata in basso a destra. Ma su alcuni programmi è posizionata leggermente più in alto.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante alcuni programmi, la scritta dell'iban viene posizionata in alto a destra, ma il logo di rete rimane posizionato in alto a sinistra. Sotto ai loghi dei canali SD rimane comunque assente la scritta "HD ch 502" e "HD ch 503".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2", "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante la ritrasmissione di Rai News 24, il logo di rete viene spostato sempre in alto a destra, ma senza la scritta dell'iban. Infatti, dalla giornata odierna sotto al logo di rete di "Rai News 24" è già presente la scritta dell'iban. Sotto ai loghi dei canali SD, risulta comunque assente la scritta "HD ch 501", "HD ch 502" e "HD ch 503".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. La scritta dell'iban sotto al logo di rete è stata leggermente modificata e ingrandita. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale satellitare "Rai News 24 HD".



24.03.2020

Mux 4 Rai + Mux 2 Rai: Durante alcuni programmi in onda sui canali "Rai Sport + HD" LCN 57 e "Rai Sport" LCN 58, la scritta in sovraimpressione posizionata in alto a destra, risulta curiosamente posizionata più in basso del solito.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici per il "Tg4" in onda su "Rete4" LCN 4 e "Rete4 HD" LCN 4/504. Dalla giornata di ieri, la grafica del telegiornale è erroneamente quella di TgCom24!

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità sui canali free del gruppo Mediaset. Su questi canali è saltuariamente presente un promo dedicato all'informazione dove viene detto: "Oggi più che mai, l'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Scegli gli editori responsabili. Gli editori veri. Scegli la serietà.".

Mux TIMB2: Novità per "Parole di Vita" LCN 245. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente trasmesso un programma con il logo di "TeleOltre".



25.03.2020

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" LCN 36. Sul canale non è più presente la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone che appariva all'inizio di ogni videoclip musicale. La stessa cosa avviene ovviamente sul satellite sul canale "RTL 102.5 HD".

Mux Nazionali + Mux Locali: Novità per i canali del gruppo QuadrifoglioTV e GoldTV presenti nei vari Mux nazionali e locali. Su questi canali le televendite del lotto sono regolarmente presenti. In sovraimpressione sono presenti le seguenti scritte: "Centoxcentolotto comunica che le nostre trasmissioni sono in regola con il dpcm 22.03.2020 che online e' possibile giocare al 10lotto immediato e ogni 5 minuti e al millionday come da prot.96788/ru dell'agenzia delle dogane e dei monopoli del 21 marzo 2020" e "Lotto Live comunica che le nostre trasmissioni sono in regola con il dpcm 22.03.2020 che online e' possibile giocare al 10elotto immediato e ogni 5 minuti e al millionday come da prot.96788/ru dell'agenzia delle dogane e dei monopoli del 21 marzo 2020".

Mux Locali: Novità per "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. Sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "IBAN: IT... AIUTIAMO LA PROTEZIONE CIVILE".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Durante alcuni programmi, la scritta con l'Iban è posizionata in basso a destra. Ma su alcuni programmi è posizionata leggermente più in alto.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 4" LCN 21. La scritta dell'iban è ora posizionata in basso a destra.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. In alto a destra è oggi presente la scritta "25 MARZO GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE ALIGHIERI".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Storia" LCN 54. In alto a destra è oggi presente la scritta "25 MARZO GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE ALIGHIERI".

Mux Rai: In occasione del la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, sui canali Rai sono presenti dei bumper dedicati.



26.03.2020

Mux TIMB3: Durante il game show "Guess my age" in onda sul canale "TV8" LCN 8, appare saltuariamente la scritta "Programma registrato prima del D.P.C.M. sul coronavirus". Durante la presenza di questa scritta, sparisce momentaneamente la scritta "Prima TV" sotto al logo di rete di TV8.

Mux Rai: Dalla giornata odierna su tutti i canali Rai è stata eliminata la scritta dell'Iban. Sotto ai loghi di "Rai 1", "Rai 2", "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai Sport" LCN 58, è stata riaggiunta la scritta "HD ch 501", "HD ch 502", "HD ch 503" e "HD ch57".

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "CANALE 65" LCN 65. In mattinata poco prima del collegamento con "Juwelo", sul canale è apparsa una schermata su sfondo nero con scritto: "DeckLink Quad 2 (2) PAL No video signal". Molto probabilmente, la stessa cosa è avvenuta sul canale "CANALE 61" LCN 61 presente nel Mux ReteA2.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Meteo 2" in onda su "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Di recente la grafica del Meteo è stata rinnovata. Segnaliamo inoltre, che durante il meteo, il logo del Tg2 è curiosamente posizionato in basso a destra.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48, "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2 e "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata di ieri il bumper utilizzato da Rai News 24 alla fine del collegamento con le reti generaliste, è stato leggermente modificato e oltre al logo è ora presente la scritta "LE TRASMISSIONI DI RAI NEWS 24 PROSEGUONO SUL CANALE 48".

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Sul canale sono ora in onda anche le edizioni di 7 News Lombardia, by Telecity.

Mux TIMB2: Novità in vista nel Mux TIMB2. Apprendiamo grazie a 3750... di digital-forum che a breve nel Mux TIMB2 verrà aggiunto il canale "RADIO ZETA" LCN 266. Nel Mux TIMB2 infatti, è già presente l'EPG (guida elettronica programmi) con il parametro SID 130. Che ne sarà del canale "RADIO ZETA" LCN 266 presente nel Mux DFree? Verrà eliminata? E al suo posto arriverà un nuovo canale?

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ALICE" LCN 221. Il canale risulta inattivo (a schermo nero). Il canale "MARCOPOLO" LCN 222 invece, è in onda regolarmente.

News: Novità per "TvPlus" servizio gratuito disponibile sulle Tv Samsung collegate a internet. Eliminati i canali "Nuove Uscite" LCN 4000 e "Family" LCN 4001. Al posto del canale "Film UHD" LCN 4002 è arrivato il canale "Commedia - Rakuten TV". Al posto del canale "Azione" LCN 4003 è arrivato il canale "Drammatico - Rakuten TV". Inoltre, sono stati aggiunti i canali "Spotlight - Rakuten TV" LCN 4255 e "Film d'azione - Rakuten TV" LCN 4501.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. Segnaliamo che sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta #IORESTOACASA. A causa di questa scritta però, il logo di rete risulta più piccolo. Durante la pubblicità invece, quando è assente questa scritta, il logo di rete torna alla grandezza normale. Segnaliamo infine che sul canale sono stati modificati i bumper di rete, dove è stata aggiunta la scritta "#IoRestoACasa".



27.03.2020

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "TELE MODA" LCN 168. Il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta Sky 901.

Mux Locali: Novità per "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169 . Il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sotto al logo di rete inoltre, è ora presente la scritta Sky 901.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. La scritta dell'Iban è ora posizionata in alto a sinistra.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per il "Meteo 1" in onda su "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Di recente la grafica del Meteo è stata rinnovata.



28.03.2020

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" LCN 36. Sul canale è saltuariamente presente uno spot dove viene detto: "Questa è la voce di un nostro ascoltatore..., come tutti noi in questo periodo difficile, ha dovuto cambiare molte delle sue abitudini, tranne quella di ascoltare la sua radio preferita. Magari non la può ascoltare in auto, perchè in auto non ci può andare, ma la ascolta e la guarda ogni giorno da casa grazie alla nostra radiovisione, il canale televisivo più visto da tutti voi, che ogni giorno vi informa e vi fa compagnia, vi ascolta, vi regala la vostra musica preferita, e per un attimo vi trasporta lontano, perchè tutto quello che facciamo con la nostra radiovisione è da sempre per voi e con voi. E oggi più che mai entriamo nelle vostre case per farvi dire, ancora una volta: RTL 102.5 è anche mia. RTL 102.5 Very Normal People.".

Mux TIMB1: Novità per "RADIOFRECCIA" LCN 258. Sul canale è saltuariamente presente uno spot dove viene detto: "Anche per voi ascoltatori di radiofreccia, in questo periodo difficile, sono cambiate molte abitudini, tranne quella di ascoltare la vostra radio preferita. Magari non l'ascoltate in auto perchè in auto non ci si può andare, ma l'ascoltate e la guardate ogni giorno da casa, grazie alla nostra radiovisione. Il canale televisivo, che ogni giorno vi fa compagnia, vi ascolta, vi regala la vostra musica preferita e per un attimo vi trasporta lontano. Perchè tutto quello che facciamo con la nostra radiovisione, è da sempre per voi e con voi. Oggi più che mai in tutte le vostre case. Radio Freccia, Libera come noi.".

Mux DFree: Novità per "RADIO ZETA" LCN 266. Sul canale è saltuariamente presente uno spot dove viene detto: "Anche per voi ascoltatori di radiozeta, in questo periodo difficile, sono cambiate molte abitudini, tranne quella di ascoltare la vostra radio preferita. Magari non l'ascoltate in auto perchè in auto non ci si può andare, ma l'ascoltate e la guardate ogni giorno da casa, grazie alla nostra radiovisione. Il canale televisivo, che ogni giorno vi fa compagnia, vi ascolta, vi regala la vostra musica preferita e per un attimo vi trasporta lontano. Perchè tutto quello che facciamo con la nostra radiovisione, è da sempre per voi e con voi. E oggi più che mai, in tutte le vostre case. Radio Zeta, Generazione futuro.".

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. Nella giornata odierna, il palinsesto del canale è stato personalizzato. In sovraimpressione e più precisamente in alto a destra infatti, è presente la scritta "#iorestosuldivano". La stessa scritta è presente anche sull'EPG.



29.03.2020

Mux Mediaset2: Novità per "20 Mediaset" LCN 20. In occasione di una programmazione speciale, in alto a sinistra è presente la scritta "Con il cinema #andra'tuttobene". Questa scritta però, non si legge correttamente poichè sotto a questa, è erroneamente presente la scritta "Badass! I".

Mux Mediaset4: Novità per "Iris" LCN 22. In occasione di una programmazione speciale, in alto a sinistra è presente la scritta "Con il cinema #andràtuttobene".

Mux Mediaset2: Novità per "20 Mediaset" LCN 20. La scritta "Badass! I" presente in sovraimpressione è stata correttamente eliminata e ora è visibile correttamente la scritta "Con il cinema #andra'tuttobene".



30.03.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Di recente sono diminuite le ore di diretta. Molto probabilmente, la causa è l'emergenza coronavirus.

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Di recente, sul canale sono diminuite le dirette televisive, probabilmente a causa dell'emergenza coronavirus. Al posto delle dirette infatti, sono presenti delle repliche, anche di diverse settimane fa. In basso a sinistra, durante alcune repliche, si intravede il vecchio logo di rete. Sopra al vecchio logo di rete però, è regolarmente presente il nuovo logo di rete. Di conseguenza i due loghi risultano sovrapposti. Segnaliamo infine che in sovraimpressione è presente la scritta: "Show registrato prima del D.P.C.M sul Coronavirus".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. In alcune fasce orarie il canale continua a trasmettere la programmazione di "Rai News 24". Dalla giornata odierna inoltre, alle ore 11.00 è presente anche l'edizione di Rai News 24 LIS.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 HD" LCN 503. In alcune fasce orarie il canale continua a trasmettere la programmazione di "Rai News 24". Dalla giornata odierna inoltre, alle ore 11.00 è presente anche l'edizione di Rai News 24 LIS.

Mux DFree: Da questa mattina il canale "RADIO ZETA" risulta senza numerazione LCN, e non occupa più la LCN 266. A breve quindi, il canale "RADIO ZETA" LCN 266 verrà aggiunto nel Mux TIMB2.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale "TV UNO" LCN 270 presente nel Mux Retecapri Ch 57 M.Giarolo (AL), è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset3: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Dalla giornata odierna, sul canale sono iniziati i programmi in radiovisione! Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 infatti, è andato in onda il programma "105 Take Away".

Mux Locali: Novità per "TELE MODA" LCN 168. Il logo di rete è stato spostato nuovamente in basso a destra. La scritta "Sky 901" invece, è rimasta posizionata in alto a destra.

Mux Locali: Novità per "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169. Il logo di rete è stato spostato nuovamente in basso a destra. La scritta "Sky 901" invece, è rimasta posizionata in alto a destra.



31.03.2020

Mux Locali + Mux Retecapri: In mattinata il canale "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177, è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset2: Sul canale "QVC" LCN 32, continuano a essere presenti delle repliche in alcune fasce orarie. Durante queste repliche, è presente il vecchio logo di rete. In alto a destra invece, è presente la scritta "Show registrato prima del D.P.C.M. sul coronavirus".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Storia" LCN 54. In alto a destra è ora presente l'hashtag "#LaScuolaNonSiFerma".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Scuola" LCN 146. In alto a destra è ora presente l'hashtag "#LaScuolaNonSiFerma".

Mux DFree: Novità per "RADIO ZETA" (senza LCN). Sul canale passa saltuariamente in sovraimpressione la seguente scritta: "A breve questo canale cambierà frequenza. Per continuare a vederlo potrebbe essere necessario risintonizzare il tv o il decoder". Questa scritta però, è curiosamente presente anche sul canale "RADIO ZETA" LCN 266 presente nel Mux TIMB2, e sul satellite sul canale "RADIO ZETA HD".

News: #SkyIoRestoACasa - Fino al 30/4 due nuovi canali cinema senza costi (anche sul DTT).

APRILE 2020

01.04.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Dalla giornata di ieri il canale risultava a schermo nero. In sovraimpressione però, era regolarmente presente il logo di rete. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset4: Nella serata di ieri il canale "TGCOM24" LCN 51, ha ritrasmesso in simulcast lo speciale del Tg5 in onda su "Canale5" LCN 5 / "Canale5 HD" LCN 5/505. Le grafiche dei due canali però, risultavano sovrapposte in certi momenti.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Dalla giornata odierna, le dirette di Juwelo hanno cambiato orario! La scritta in sovraimpressione presente durante i "documentari" è stata modificata, e riporta ora il seguente messaggio: "Cari telespettatori, la nostra diretta televisiva è in onda tutti i giorni dalle ore 12 alle 24 sul canale 133 e su Sky 864, e dalle 12 alle 15 sul 65 del digitale terrestre juwelo.it". Di conseguenza è stato modificato anche l'orario di ritrasmissione su "CANALE 65" LCN 65 canale presente nel Mux TIMB2 Ch 55 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Il nuovo orario è dalle ore 12.00 alle ore 15.00. In precedenza era dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 65" LCN 65. Nonostante i cambi di orario delle televendite di Juwelo, il canale si è "collegato" comunque alle 10.00 trasmettendo così i vari documentari.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Durante i videoclip musicali, è ora presente in sovraimpressione la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone. Inoltre, sono presenti anche delle notizie scorrevoli dedicate al videoclip in onda!

Mux DFree: Eliminato il canale "RADIO ZETA" (senza LCN). Il canale "RADIO ZETA" LCN 266 è ora presente esclusivamente nel Mux TIMB2.



02.04.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO ZETA" LCN 266. Sul canale scorre ancora saltuariamente il messaggio di avviso di cambio frequenza del canale. Dalla giornata di ieri però, il canale "RADIO ZETA" (senza LCN) presente nel Mux DFree, è stato eliminato. Il messaggio quindi, non ha più senso di esistere.

Mux ReteA2: Novità per "LA 4 ITALIA" LCN 129. Dalla giornata di ieri il canale ritrasmette in alcune fasce orarie la programmazione di "ITALIA 121" che trasmette la programmazione di "TELEMARKET". Per oscurare il logo di ITALIA 121, viene curiosamente aggiunta in sovraimpressione una tendina elettronica.



03.04.2020

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Storia" LCN 54. Prima dell'inizio dei programmi "scolastici", sul canale viene trasmesso un breve bumper di rete con il logo del Ministero dell'Istruzione e la scritta "#LaScuolaNonSiFerma Rai".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Scuola" LCN 146. Prima dell'inizio dei programmi "scolastici", sul canale viene trasmesso un breve bumper di rete con il logo del Ministero dell'Istruzione e la scritta "#LaScuolaNonSiFerma Rai".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato all'arte e di conseguenza a Rai 5 e a Rai Play.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato a Rai Scuola. Nel promo viene detto: "Dalla letteratura alla scienza, dall'inglese alla matematica. Ogni giorno contenuti didattici per studenti, insegnanti e genitori. Rai Scuola, canale 146.".

Mux Cairo Due: L'applicazione HbbTV sul canale "LA7 on demand" (LA7) LCN 807 continua a risultare inattiva, seppure presente. Aggiunta l'applicazione HbbTV "HbbAppLA7" sui canali "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. Inoltre, è stata aggiunta l'applicazione HbbTV "HbbAppLA7d" anche sul canale "LA7D" LCN 29, ma non su "LA7d HD" LCN 529. Al momento l'applicazione è attiva, ma in modalità "silente".

Mux 1 Rai: Problemi tecnici per "Test HEVC main10" LCN 100. Nel tardo pomeriggio il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "TESORY CHANNEL" LCN 228 / "Tesory Channel" LCN 228. Sul canale è curiosamente presente in sovraimpressione la seguente scritta: "Gentili telespettatori a causa del corona virus, in alcune regioni o sul satellite, potremmo non essere piu' visibili. arrivederci a presto: perche' alla fine ce la faremo!".

Mux ReteA1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Alle ore 15.30 è stata trasmessa per la prima volta un'edizione di un Tg, a casa di un giornalista!



04.04.2020

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato a Rai Storia. Nel promo viene detto: "Un intero pomeriggio dedicato agli studenti, con il contributo di storici ed esperti. Un viaggio affascinante nella storia, direttamente a casa tua. Rai Storia, canale 54.".

Mux Mediaset1: Al posto del canale "Sky Sport 24 HD" LCN 471 è arrivato il canale "IoRestoACasa 1" LCN 471. Il canale è trasmesso in SD. Con il cambio di canale/programmazione, sul canale è stata aggiunta una 2° traccia audio per la lingua originale. Infine, sono stati aggiunti anche i sottotitoli. Al posto del canale "Sky Sport Serie A HD" LCN 473 è arrivato il canale "IoRestoACasa 2" LCN 473. Anche in questo caso, con il cambio di canale/programmazione, sul canale è stata aggiunta una 2° traccia audio per la lingua originale. Infine, sono stati aggiunti anche i sottotitoli.

Mux Mediaset5: I canali "Sky Sport" LCN 484, 485 e 486 sono stati rinominati in "Canale di Servizio" LCN 484, 485 e 486. Sull'EPG dei 3 canali è presente la scritta "Canale di Servizio - Canale di Servizio".

Mux Retecapri: Novità in vista per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. Sulle pagine facebook di Alice TV e Marcopolo TV è stato pubblicato un post insieme a un video con scritto: "Dal 6 aprile ALICE e MARCOPOLO saranno visibili in prima serata anche sul CANALE 65 ddt" / "Dal 6 aprile ALICE e MARCOPOLO saranno visibili in prima serata anche sul CANALE 65 DTT". Nel video viene detto: "Uniti per farvi ancora più compagnia. Dal 6 Aprile, Alice e Marcopolo saranno visibili in prima serata anche sul Canale 65 del vostro telecomando. Più vicini nella numerazione, più vicini a voi, per un grande regalo di Pasqua. Dal 6 Aprile restiamo a casa insieme, sul Canale 65, con Alice e Marcopolo".

Mux ReteA1: Novità per "NOVE" LCN 9. Durante i film, alla destra del logo era presente la scritta "WEEKEND AL CINEMA #IoRestoACasa".

Mux ReteA2: Novità per "LINEAGEM" LCN 132. In sovraimpressione è presente la scritta "Torniamo Mercoledì ore 14.30". Da Mercoledì 8 Aprile quindi, il canale tornerà a trasmettere in diretta.

Mux ReteA2: Novità per "FIRE TV" LCN 147. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "TELE MODA" e di "TELE DONNA" (TELE NOVE). Durante questa ritrasmissione, il canale elimina il proprio logo di rete. Inoltre, i loghi di TELE MODA e TELE NOVE, sono curiosamente posizionati in alto a destra, con il logo leggermente modificato. I loghi riportano infatti le scritte "Sky 901 TELE MODA can.168" e "Sky 901 TELE NOVE can.169".

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. Sui due canali è saltuariamente presente il promo che è stato pubblicato sui social, dove viene pubblicizzato l'approdo dei due canali in alcune fasce orarie su CANALE 65! Nel promo viene detto: "Uniti per farvi ancora più compagnia. Dal 6 Aprile, Alice e Marcopolo saranno visibili in prima serata anche sul Canale 65 del vostro telecomando. Più vicini nella numerazione, più vicini a voi, per un grande regalo di Pasqua. Dal 6 Aprile restiamo a casa insieme, sul Canale 65, con Alice e Marcopolo".



05.04.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "CANALE 65" LCN 65. Dalla tarda serata di ieri, il canale risulta senza logo di rete. Di conseguenza durante la ritrasmissione di Juwelo, è esclusivamente presente il logo di Juwelo.



06.04.2020

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai Premium" LCN 25. Sul canale sono nuovamente presenti dei problemi tecnici video. Sotto alle immagini di Rai Premium infatti, si intravedevano alcune barre colore. Il difetto lo si nota per lo più durante le immagini molto chiare. Lo stesso problema è presente anche sulla versione satellitare di "Rai Premium", ma non su "Rai Premium HD".

Mux TIMB2: In mattinata sul canale "CANALE 65" LCN 65, è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. Alla destra del logo è presente la scritta "#IoRestoACasa Con Food Network".

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Da questa mattina, in occasione delle festività pasquali, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dove c'è scritto: "Anche tu vuoi fare qualcosa di Super? Resta a casa. Segui le tue serie preferite su Super! Tutte le news e i consigli sul nostro account instagram @officialsupertv #iorestoacasa BSuper!".

Mux ReteA1: Novità per "Paramount Network" LCN 27. Sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato al coronavirus dove c'è scritto: "Anche tu puoi aiutare a limitare il contagio da COVID-19 - Se hai sintomi, stai a casa e contatta il tuo medico! Se non hai sintomi, stai a casa e rispetta tutte le misure di contenimento! Ci siamo noi a tenerti compagnia. #AloneToghether #IoRestoACasa per maggiori informazioni: salute.gov.it/nuovocoronavirus protezionecivile.gov.it Donazione al dipartimenti della protezione civile Intestatario: Pres..... Iban: IT84... Causale: ViacomCBS IoRestoACasa". Durante questo promo è curiosamente presente un inedito logo di rete.

Mux TIMB3: Novità per "Spike" LCN 49. Sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato al coronavirus dove c'è scritto: "Anche tu puoi aiutare a limitare il contagio da COVID-19 - Se hai sintomi, stai a casa e contatta il tuo medico! Se non hai sintomi, stai a casa e rispetta tutte le misure di contenimento! Ci siamo noi a tenerti compagnia. #AloneToghether #IoRestoACasa per maggiori informazioni: salute.gov.it/nuovocoronavirus protezionecivile.gov.it Donazione al dipartimenti della protezione civile Intestatario: Pres..... Iban: IT84... Causale: ViacomCBS IoRestoACasa". In basso a destra è presente un ulteriore logo di Spike, di colore nero.

Mux Retecapri: Ulteriori novità per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. Sui due canali è saltuariamente presente un nuovo promo di rete dove viene detto: "Alice e Marcopolo uniti tutte le sere per farvi ancora più compagnia. Dalle 21.00 alle 10.00 del mattino, la programmazione dei due canali sarà visibile anche sul Canale 65, per un grande regalo a tutti gli appassionati della cucina e dei viaggi. L'anima italiana. Più vicini nella numerazione, più vicini a voi, per restare insieme sul Canale 65, con Alice e Marcopolo.".



07.04.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 65" LCN 65. Da due giorni circa, sul canale era erroneamente presente alla sinistra delle immagini, una linea verde verticale. Nel pomeriggio di ieri però, questa linea verticale è stata eliminata.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 65" LCN 65. Dalla serata di ieri, dalle ore 21.00 alle ore 10.00 del mattino, è presente una programmazione mista di Alice TV e Marcopolo TV. La programmazione è stata creata appositamente per Canale 65. Di conseguenza non è presente alcun simulcast con i canali "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222 presenti nel Mux Retecapri Ch 57 M.Giarolo (AL). Questi due canali infatti, continuano a trasmettere una propria programmazione. Sul canale "CANALE 65" inoltre, è esclusivamente presente il logo di CANALE 65. In alto a destra quindi, non è presente il logo di ALICE e/o MARCOPOLO. Sul canale infine, sono regolarmente presenti i bumper di rete / promo di ALICE e/o MARCOPOLO, oltre che la pubblicità a cura di Alma Media.

Mux TIMB2: Novità in vista per questa sera per "CANALE 65"? In mattinata, poco prima delle ore 10.00, il logo di CANALE 65 è stato momentaneamente eliminato, e al suo posto è stato aggiunto in sovraimpressione il logo di ALICE!! Sul canale "ALICE" LCN 221 presente nel Mux Retecapri però, era presente tutt'altra programmazione. Per alcuni minuti quindi, erano presenti sul digitale terrestre, due versioni differenti di ALICE!



08.04.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici nel pomeriggio di ieri per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Per tutta la durata di un videoclip musicale, il canale è risultato bloccato. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato ai canali Rai dove viene detto: "Contemporanea, accogliente, connessa, sicura. La casa di tutti noi. Rai. Per te. Per tutti.".

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 65" LCN 65. Da ieri sera, dalle ore 21.00 alle ore 10.00, sul canale è presente in alto a destra il logo di "ALICE" o "MARCOPOLO" in base al tipo di programmazione in onda! La programmazione però, continua a essere creata apposta per "CANALE 65". Di conseguenza sui canali "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222 presenti nel Mux Retecapri, continua a essere presente una propria programmazione. Il logo in alto a destra di ALICE o MARCOPOLO, viene aggiunto direttamente da CANALE 65.

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Dalla giornata odierna il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma con una novità! In onda non è più presente la programmazione di TV UNO, ma bensì la programmazione di 249 SPORT! Il canale però, trasmette con pid audio/video differenti rispetto al canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249. Segnaliamo inoltre che la programmazione di "TV UNO" (249 SPORT), è in anticipo di circa 10 secondi sul canale "249TV" (249 SPORT).



09.04.2020

Mux ReteA1: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Nella tarda serata di ieri, è terminata la diretta del Grande Fratello VIP. Il canale quindi, è tornato a trasmettere una propria programmazione. Da questa mattina alle 7.00 circa inoltre, per 3 giorni, il canale trasmetterà un palinsesto speciale dedicato al calcio e più precisamente ai Mondiali di Calcio.

Mux ReteA2: Novità per "FIRE TV" LCN 147. In alcune fasce orarie il canale continua a trasmettere le televendite di "TELE MODA" con l'inedito logo posizionato in alto a destra. A differenza della scorsa volta, il logo di FIRE TV è ora regolarmente presente. Contemporaneamente però, sul canale "TELE MODA" LCN 168 presente nei Mux Locali, è in onda la stessa televendita, ma con il logo di rete posizionato in basso a destra. Non è da escludere quindi che il logo inedito di TELE MODA, sia aggiunto direttamente da "FIRE TV".

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Da digital-forum apprendiamo che il canale è in test. Inoltre, apprendiamo che il canale è stato attivato in questo periodo per la comunità rumena in Italia su richiesta del Governo della Romania.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. In giornata il canale ha sofferto di alcuni problemi tecnici. Infatti, alle ore 13.00 circa, il canale è andato per alcuni secondi a schermo nero. Al suo ritorno, la barra delle notizie scorrevoli risultava a scatti. Anche il bumper di rete presente saltuariamente tra un video e l'altro soffriva di alcuni blocchi, e anche la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone soffriva di alcuni problemi tecnici ed era più lenta a sparire. Alle ore 13.30 circa, dopo alcuni secondi di schermo nero, il canale è tornato a trasmettere correttamente e tutti i problemi tecnici sono stati risolti.

Mux TIMB3: Novità per "TV8" LCN 8. Sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato al coronavirus. Inoltre, è saltuariamente presente un ulteriore promo dedicato alle donazioni per la protezione civile.

Mux ReteA1: Novità per "cielo" LCN 26. Sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato al coronavirus. Inoltre, è saltuariamente presente un ulteriore promo dedicato alle donazioni per la protezione civile.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ALICE" LCN 221. Da alcune ore il canale risulta per lo più completamente a schermo nero. Nel corso del pomeriggio il canale era poi tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente senza logo di rete. Il canale inoltre, è risultato anche inattivo (a schermo nero). Al momento però, il canale risulta nuovamente a schermo nero.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "MARCOPOLO" LCN 222. Da alcune ore il canale risulta per lo più completamente a schermo nero. Nel corso del pomeriggio il canale era poi tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente senza logo di rete. Il canale inoltre, è risultato anche inattivo (a schermo nero). Al momento però, il canale risulta nuovamente a schermo nero.

Mux ReteA2: Novità per "FIRE TV" LCN 147. In alcune fasce orarie il canale continua a trasmettere le televendite di "TELE DONNA" (TELE NOVE) con l'inedito logo posizionato in alto a destra. A differenza della scorsa volta, il logo di FIRE TV è ora regolarmente presente. Contemporaneamente però, sul canale "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169 presenti nei Mux Locali, è in onda la stessa televendita, ma con il logo di rete posizionato in basso a destra. Non è da escludere quindi che il logo inedito di TELE NOVE, sia aggiunto direttamente da "FIRE TV".



10.04.2020

Mux DFree: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Mediaset Italia Due" LCN 66. Sul canale non era presente il logo di rete. In sovraimpressione era esclusivamente presente il bollino giallo.

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Da questa mattina il canale trasmette con un nuovo logo di rete! La scritta "D" è ora estesa ed è quindi presente la scritta "Discovery". Alla destra di questa scritta, è presente il logo di Real Time, nettamente più piccolo e semitrasparente. Segnaliamo inoltre che anche le scritte in sovraimpressione sono state leggermente modificate.

Mux TIMB1: Novità per "GIALLO" LCN 38. Da questa mattina il canale trasmette con un nuovo logo di rete! La scritta "D" è ora estesa ed è quindi presente la scritta "Discovery". Alla destra di questa scritta, è presente il logo di Giallo, nettamente più piccolo e semitrasparente. Segnaliamo inoltre che anche le scritte in sovraimpressione sono state leggermente modificate.



11.04.2020

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Sul canale è stato modificato il font delle varie scritte presenti in sovraimpressione in alto a destra.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. Da alcune ore il canale risulta a schermo nero. Inizialmente il logo di rete era regolarmente presente. Dal tardo pomeriggio il logo di rete è stato eliminato e il canale risulta completamente a schermo nero.



12.04.2020

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. In occasione della Pasqua, alla destra del logo è presente la scritta "Buona Pasqua".

Mux TIMB1 + Mux TIMB3 + Mux TIMB2 + Mux Mediaset2 + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Discovery è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "Siamo esploratori, siamo sognatori, siamo istintivi, siamo appassionati, siamo curiosi, siamo coraggiosi. Ma soprattutto, siamo Discovery. Discovery, un mondo che non ti aspetti.".



13.04.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Il canale è risultato completamente a schermo nero per circa 15 minuti. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB1: Novità per "GIALLO" LCN 38. Durante la programmazione di "REALGiallo", il logo di rete non viene più modificato, ma rimane fisso il logo di "Giallo".

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. In occasione della Pasquetta, alla destra del logo è presente la scritta "Pasquetta Con Benedetta".



14.04.2020

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Con la fine delle festività pasquali, da questa mattina sul canale è stato riaggiunto il normale logo di rete.

Mux Retecapri: Il canale "TV UNO" LCN 270, continua a trasmettere la programmazione di 249 SPORT. Fine delle trasmissioni?

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset, lo spot dedicato all'emergenza coronavirua è stato leggermente modificato.

Mux TIMB2: Novità in vista per "BOM Channel" LCN 68. Apprendiamo dal gruppo facebook di FM World, che da Giovedì 16 Aprile 2020, il canale "Radio Bianconera TV" sarà visibile tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 15.00 sul canale 68 del digitale terrestre!

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Da alcuni giorni, sul canale "LA7" LCN 7 / "LA7 HD" LCN 507 è saltuariamente presente uno spot di Giornale Radio dove viene detto: "Siete tutti invitati a entrare nel mondo di Giornale Radio. Siamo una rete radiofonica indipendente e libera di informare, lontana da condizionamenti politici ed economici. Giornale Radio informa senza aggiungere commenti ed opinioni. Seguiteci sul nostro blog e sui social. Perchè la vostra voce per noi ha valore. Voi siete le onde su cui si propaga la nostra informazione. Noi siamo Giornale Radio. Noi siamo con voi.".

Mux Locali: Il canale "GIORNALE RADIO" LCN 262, continua a trasmettere con un logo nettamente più grande. Contemporaneamente però, sullo streaming youtube del canale, il logo continua a risultare più piccolo, e la grafica della Visual Radio risulta leggermente differente. Segnaliamo che 2 giorni fa, sullo streaming del canale, è curiosamente apparso per diversi minuti al posto del logo di "GIORNALE RADIO", il logo di "111tv"!!! Non è da escludere quindi che il logo "grande" presente sul canale "GIORNALE RADIO" LCN 262, serva anche per coprire il logo / i loghi.

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (Top Calcio 24) LCN 152. Di recente il logo di rete e la grafica sono stati leggermente modificati.

Mux ReteA2: Continuano i problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61. Il canale continua a risultare completamente a schermo nero.



15.04.2020

Mux ReteA2: Ulteriori novità per "CANALE 61" LCN 61. Il 20 Marzo 2020, sono cessate le trasmissioni di "LIFE 120 CHANNEL" LCN 61, e al suo posto sono arrivate le trasmissioni di "CANALE 61" LCN 61. Tutto questo fino all'11 Aprile 2020, quando il canale ha iniziato a trasmettere una schermata nera, prima con il logo di Canale 61, e successivamente una schermata completamente nera, tutt'ora in onda. Non è da escludere quindi, che il canale rimarrà completamente a schermo nero per i prossimi 6 mesi, quindi fino all'11 Ottobre 2020.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. All'inizio dell'edizione delle ore 14.20 del Tg3, il telegiornale è stato interrotto più volte e in onda sono partiti improvvisamente dei promo di rete, interrotti poco dopo, tornando sul telegiornale.

Mux ReteA1: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. In occasione del 10° anniversario dalla morte di Raimondo Vianello, il palinsesto del canale è stato modificato con la messa in onda di programmi e serie dedicate! In alto a destra inoltre, è presente la scritta "Viva Raimondo!".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 / "Canale5 HD" LCN 5/505 canali. In occasione del 10° anniversario dalla morte di Raimondo Vianello, nel pomeriggio sono stati trasmessi dal canale, 3 episodi della serie "Casa Vianello / Ritorno a Casa Vianello". In alto a sinistra era presente la scritta "Omaggio a Raimondo Vianello".

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Dalla giornata odierna, il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di "TV UNO" con tanto di logo di rete. Per alcuni giorni aveva curiosamente trasmesso la programmazione di 249 SPORT.

16.04.2020

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale trasmette con il nuovo logo di rete "Discovery | K2". Il logo di K2 è rimasto colorato.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale trasmette con il nuovo logo di rete "Discovery | FRISBEE". Il logo di frisbee è rimasto colorato.

Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend" LCN 59. Da questa mattina, il canale trasmette con il nuovo logo di rete "Discovery | MOTORTREND". Il logo di Motor Trend non risulta più colorato. Alle ore 06.00 però, non è avvenuto il cambio del logo! Alle 06.11, con l'arrivo dei primi promo di rete, è arrivato il nuovo logo di rete! Ma una volta terminati i promo è tornato il vecchio logo di rete. La causa di questo problema era la scritta che pubblicizzava il programma di prima serata posizionata sotto al logo di rete. Anche durante la pubblicità, era correttamente presente il nuovo logo di rete. Alle ore 08.43 circa, con l'arrivo della pubblicità, il problema tecnico è stato risolto e al ritorno del programma, è rimasto presente il nuovo logo di rete! Nel corso della mattinata i problemi sono stati risolti ed è stata riaggiunta la scritta che pubblicizza il programma di prima serata, sotto al nuovo logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Dalla giornata odierna, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, il canale ritrasmette la programmazione di Radio Bianconera TV! Tra le due emittenti c'è una collaborazione. La pubblicità solitamente in onda su BOM Channel infatti, è curiosamente presente anche durante Radio Bianconera TV, con il logo di Radio Bianconera TV in alto a destra.

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Dalla giornata odierna, nelle ore serali, è ora presente il nuovo logo "Discovery | FAMILY CLUB". Anche in questo caso, il logo di rete è rimasto colorato.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Dalla giornata odierna, nelle ore serali, è ora presente il nuovo logo "Discovery | FAMILY CLUB". Anche in questo caso, il logo di rete è rimasto colorato.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo che pubblicizza la partenza di programmi in diretta e/o dedicati agli studenti! Nel promo viene detto: "La scuola, ci manca perfino lei, chi l'avrebbe detto! E allora anche se le classi sono chiuse, la scuola viene da te! Da Venerdì su Rai Gulp una programmazione per gli alunni delle scuole elementari e medie, e su Rai Scuola un palinsesto dedicato alle scuole superiori e ai ragazzi che affronteranno l'esame di maturità. Torneranno i giorni in cui non vedrai l'ora di uscire da scuola, ma per ora resta a casa. Te la portiamo noi. Rai, la scuola non si ferma.". #LaScuolaNonSiFerma



17.04.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "DIGI24 HD".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un nuovo promo che pubblicizza i programmi "scolastici" in onda sui canali Rai.



18.04.2020

Mux Retecapri: In mattinata il canale "TV UNO" LCN 270, è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Il canale risulta inattivo (canale dati).

Mux Canale Italia: Problemi tecnici per "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179. Il canale risulta inattivo (canale dati). La stessa cosa accade ovviamente sul canale copia "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3) LCN 236.

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette anche la programmazione di "ROMANIA TV".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Anche nel fine settimana, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, sul canale è presente la programmazione di Radio Bianconera TV.

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. Durante alcuni programmi, in alto a destra è presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma".

Mux TIMB3: Novità per "TV8" LCN 8. Sul canale è presente un nuovo bumper di rete, con scritto: "#L8CONVOI".

Mux Retecapri: Novità per "MARCOPOLO" LCN 222. Sul canale sono saltuariamente presenti alcune pillole targate "PopEconomy"! Il logo di PopEconomy è curiosamente posizionato in alto a sinistra. Ricordiamo che in passato il canale "PopEconomy" era trasmesso sul canale 224 del digitale terrestre.



19.04.2020

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Anche nel fine settimana, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, sul canale è presente la programmazione di Radio Bianconera TV.



20.04.2020

Mux Retecapri: Ulteriori novità per "MARCOPOLO" LCN 222. A un ulteriore controllo, segnaliamo che la programmazione di "PopEconomy" è in onda tutti i giorni dalle ore 22.15 alle ore 22.30 circa. Segnaliamo inoltre che al mattino sul canal è presente anche il programma "Fitness" in onda in passato sul canale "CASEDESIGNSTILI".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. In mattinata su questi canali era presente in alto a destra la seguente scritta: "#LaScuolaNonSiFerma La Banda dei FuoriClasse dalle 9.15 Rai Gulp Ch 42".

Mux 3 Rai + Mux 2 Rai: Novità per "Rai Gulp" LCN 42 e "Rai Scuola" LCN 146. In mattinata sono ufficialmente iniziate le lezioni scolastiche!

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso in differita l'evento "One World Together at Home". Durante la durata di tutto l'evento, il canale ha curiosamente trasmesso senza logo di rete! In alto a sinistra era esclusivamente presente il logo di "GLOBAL CITIZEN".

Mux Locali: Problemi tecnici per "WORLD NET CHANNEL" LCN 246. Da alcuni giorni il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Nel pomeriggio durante la ritrasmissione di Romania TV, il canale risultava saltuariamente a schermo nero. Per alcuni secondi inoltre, è curiosamente apparsa in sovraimpressione una schermata di un decoder, utilizzato per la ritrasmissione di Romania TV.

Mux ReteA2: Eliminato il canale "CANALE 259" LCN 259. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232.

Mux TIMB2: Novità in vista per "CANALE 65" LCN 65. Dal 1° Maggio la programmazione di Alice & Marcopolo non sarà più visibile solo dalle ore 21.00 alle ore 10.00, ma 24/24h! Sul sito di MarcopoloTV infatti, c'è scritto: "Marcopolo è visibile sul Digitale Terrestre sul canale 222 e 224 e da oggi insieme con Alice sul canale 65 nelle fascia oraria di programmazione dalle 21.00 alle 10.00 fino al 30 aprile 2020, e a partire dal 1 maggio per tutte le 24 ore di programmazione".

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" LCN 36. Dalla giornata odierna, la grafica utilizzata per i messaggi sms/whatsapp è stata rinnovata.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. In serata il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Apprendiamo da digital-forum che il canale è tornato a trasmettere grazie alla sentenza del TAR che ha dato il via libera alle trasmissioni di CANALE 61.

Mux TIMB2: Novità in vista per "CANALE 65" LCN 65. Dal 1° Maggio 2020, al posto di "CANALE 65" arriverà "ALMA TV"! Infatti, da questa sera sul canale è presente in sovraimpressione la scritta "Dal 1° Maggio nasce Alma TV -- Alice e Marcopolo sul canale 65". Inizialmente la scritta risultava piccola. In seguito è stata ingrandita e alla sinistra delle immagini è ora erroneamente presente una linea verticale verde.



21.04.2020

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Sul canale sono saltuariamente presenti delle televendite e pubblicità in italiano.

Mux ReteA1: Novità per "NOVE" LCN 9. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale ha rinnovato il proprio logo di rete, e in sovraimpressione è ora presente il nuovo logo di rete con scritto "Discovery | N9VE".

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale ha rinnovato il proprio logo di rete, e in sovraimpressione è ora presente il nuovo logo di rete con scritto "Discovery | DMAX".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. La grafica di "Radio Bianconera TV" è stata leggermente modificata, così da non sovrapporsi al logo di rete di BOM Channel.

Mux Locali: Novità per "La 9" LCN 76, "La 8" LCN 81, "EPIQUA" (TELE AMICA) LCN 151, "TELE MODA" LCN 168 e "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169. La scritta "SKY 901" è stata curiosamente sostituita dalla scritta "SAT 901". Sul canale "FIRE TV" LCN 147 presente nel Mux ReteA2, che trasmette con un logo differente la programmazione di TELE MODA e di TELE NOVE invece, è tutt'ora presente la scritta "SKY 901".

News: Novità in vista sul digitale terrestre e più precisamente per la numerazione LCN 259 del digitale terrestre! Sul canale streaming di Passione Lotto, scorre continuamente la seguente scritta: "Dal 1 Maggio potrai seguire le nostre dirette tv anche sui canali 130 - 232 - 259 per ulteriori informazioni contattaci al numero 030.631". Inoltre, sulla pagina facebook di Passione Lotto, è stata pubblicata un'immagine con scritto: "Segui le nuove Dirette di Passione Lotto sui canali del digitale terrestre -- canale 130 dalle 7:00 alle 14:00 - canale 232 24 ore su 24 - canale 259 24 ore su 24 -- Ti aspettiamo tutti i giorni...". A breve quindi, arriverà un nuovo canale sulla numerazione LCN 259! Ma su quale Mux? Stay Tuned! Segnaliamo infine, che sul canale "RETE 182" LCN 182 presente nei Mux Locali, non è più presente in alcune fasce orarie la programmazione di Passione Lotto. In onda sono ora presenti le televendite tipiche di Studio1.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il canale risulta senza logo di rete. Nel pomeriggio inoltre, il canale ha curiosamente trasmesso un vecchio programma con il doppio logo di Romit TV / Unomedia!



22.04.2020

Mux TIMB2: Nella serata di ieri è stato riaggiunto il logo di rete sul canale "BABEL-ROMIT TV" LCN 244.

Mux Retecapri: Problemi tecnici in mattinata per "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222. I due canali risultavano inattivi (a schermo nero). In seguito sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. In occasione dell'Earth Day (Giornata della Terra), in alto a sinistra è presente la scritta "50° GIORNATA DELLA TERRA".



23.04.2020

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. Nella giornata di ieri, in occasione dell'Earth Day, sul canale era presente un promo di rete dedicato. Inoltre, era presente anche un bumper dedicato alla "Giornata Mondiale della Terra". Ecco le immagini:

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Nella giornata di ieri, in occasione dell'Earth Day, era saltuariamente presente un bumper dedicato alla "Giornata Mondiale della Terra".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. Sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato al 25 Aprile dove viene detto: "Coraggio, sacrificio, solidarietà. Adesso più che mai i nostri valori sono la nostra forza. 25 aprile Giornata della Liberazione. 75 anni di pace. Rete4. Uniti possiamo tutto".

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Durante alcune trasmissioni/ritrasmissioni, il logo di rete viene spostato in alto a destra.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Sulla pagina facebook di SuperSix, è stato scritto: "da oggi siamo visibili in tutta Italia: oltre alle tv locali ci trovate anche sul canale 139 DELUXE". Nell'immagine postata c'è anche scritto: "dalle 05:00 alle 08:00 canale 139 del digitale terrestre in tutta Italia - Deluxe 139 - e sulle maggiori TV locali italiane - SuperSix".

Mux Locali: Il canale "RETE182" LCN 182 risulta inattivo (a schermo nero). Aggiunto il canale "BIKE" LCN 259. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Inizialmente il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito è apparsa una schermata con delle barre verticali colorate.

Mux Locali: Novità per "La 9" LCN 76, "La 8" LCN 81, "EPIQUA" (TELE AMICA) LCN 151, "TELE MODA" LCN 168, "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169. Sui canali "La 9" e "EPIQUA" (TELE AMICA), è tornata a essere presente la scritta "SKY 901" invece di "SAT 901". Sugli altri canali invece, la scritta "SAT 901" è stata modificata in "SAT. 901". Sul canale "FIRE TV" LCN 147 presente nel Mux ReteA2 invece, il logo di Tele Moda e/o Tele Nove, non riporta più la scritta SKY 901, ma neanche SAT 901 / SAT. 901.



24.04.2020

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Di recente la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone, è stata rinnovata.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. La grafica della Visual Radio è stata leggermente rinnovata. Segnaliamo inoltre che in giornata per alcuni secondi il canale è risultato completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma le varie grafiche sono ritornate gradualmente in onda.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Dalla giornata di ieri, dalle ore 05.00 alle ore 08.00 del mattino, il canale trasmette la programmazione di "SuperSix Lombardia Tv Sport". Al suo interno è anche presente la programmazione di Ka-Boom! Ricordiamo che in passato il canale Ka-Boom aveva trasmesso proprio sul canale 139 del digitale terrestre! Anche quando tornò dopo una lunga assenza all'interno del canale Pronto Gold TV1, il canale era sempre sulla numerazione LCN 139! Si può così dire che Ka-Boom è tornata (anche se solo in parte) sul canale 139 del digitale terrestre!

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. Da ieri notte alle ore 02.00 circa, il canale utilizza il nuovo logo di rete "Discovery | food network". Anche il font per le scritte in alto a destra è stato modificato. Il logo di rete inoltre, non risulta più colorato. Più precisamente, alle ore 02.07 circa, è stato inserito il nuovo logo di rete. In alto a destra però, era presente ancora il vecchio font. Alle ore 02.16 circa, oltre alla scritta "Cucine da Incubo" con il vecchio font, è stata erroneamente aggiunta la stessa scritta ma con il nuovo font! Di conseguenza era presente due volte la scritta "Cucine da Incubo". Pochi secondi dopo però, il nuovo font è stato eliminato. Alle ore 02.18 circa invece, è stato eliminato il vecchio font e dopo pochi secondi, è stato inserito in via definitiva il nuovo font.

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale utilizza il nuovo logo di rete "Discovery | HGTV HOME&GARDEN". Sotto al logo di rete inoltre, è sempre presente la scritta "#IORESTOACASA". Anche il font per le scritte in alto a destra è stato modificato. Segnaliamo che con il cambio di logo, il logo di rete risulta ora sempre piccolo, e non più variabile tra programma e pubblicità. Con il cambio di logo di questo canale, si è concluso il rebranding dei canali free del gruppo Discovery!

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Da questo pomeriggio sul canale non è più presente la schermata con le barre verticali colorate. Sul canale è ora in onda un promo in loop che pubblicizza l'imminente partenza del canale "BIKE"! Nel promo c'è scritto: "Bike - BFC Media lancia il primo sistema di comunicazione integrato (tv, web, magazine) dedicato al mondo della smart mobility un'opportunità innovativa e divertente per scoprire le città di domani immergersi nella bellezza del nostro paese e vivere un'esperienza socialmente responsabile sempre più green in piena libertà e senza fermarsi mai verso un futuro smart. Bike in TV sul digitale terrestre canale 259 - Bike dove vuoi tu su bikeplay.tv - Bike vivere in movimento. E' un'iniziativa BFC The Media & Digital Company".

Mux Retecapri: Novità in vista per la numerazione LCN 65 del digitale terrestre! Il 1 Maggio 2020 nasce "ALMA TV"! Dalla giornata odierna sui canali "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222 presenti nel Mux Retecapri, è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il nuovo canale. In questo promo viene detto: "Dal 1 Maggio nasce ALMA TV. Alice e Marcopolo anche sul canale 65 del digitale terrestre. Più vicini nella numerazione, più vicini a voi. Dal 1 Maggio su ALMA TV, Alice e Marcopolo insieme, per raccontare il meglio dell'Italia.". Il canale "ALMA TV" LCN 65 prenderà il posto di "CANALE 65" LCN 65 nel Mux TIMB2.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 65" LCN 65. Dalla giornata odierna sul canale è assente la pubblicità. Da questa sera alle ore 21.00 infatti, al posto della pubblicità è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il nuovo canale "ALMA TV" in partenza il 1 Maggio sul canale 65 del digitale terrestre. Questo promo, è leggermente differente rispetto a quello in onda sui canali "ALICE" LCN 221 e "MARCOPOLO" LCN 222 presenti nel Mux Retecapri. In questo promo viene detto: "Dal 1 Maggio nasce ALMA TV. Alice e Marcopolo insieme sul canale 65 del digitale terrestre. Più vicini nella numerazione, più vicini a voi. Dal 1 Maggio su ALMA TV, Alice e Marcopolo insieme, per raccontare il meglio dell'Italia.". Segnaliamo infine che durante questo promo, in alto a sinistra è curiosamente presente la scritta "promo".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Durante le edizioni mattutine del TGR, in alto a sinistra è curiosamente presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv dalle 8.00 su Rai Scuola Ch 146". Questa scritta è inserita dalle sedi regionali, e infatti, risulta differente da regione a regione!



25.04.2020

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. Di recente il canale ha iniziato a trasmettere nello spazio "intrattenimento" il programma "In forma con Jill Coopera", in onda tutti i giorni dalle ore 07.30 alle ore 08.00. Dalle ore 01.00 alle ore 07.30 invece, sono sempre presenti gli spazi informativi di "Sette24 Europa". Prima dell'inizio del programma "In forma con Jill Cooper" viene trasmesso un curioso cartello!

Mux ReteA2: Novità per "FIRE TV" LCN 147. Anche durante la presenza del logo di "TELE NOVE", è sparita la scritta "SKY 901".

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Nel pomeriggio il canale è risultato completamente bloccato per 5 minuti circa. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



26.04.2020

Mux TIMB2: Nella giornata di ieri (dalle ore 21.00 alle ore 10.00) il canale "CANALE 65" LCN 65 ha erroneamente trasmesso il vecchio promo di rete che pubblicizza la programmazione di Alice & Marcopolo dalle ore 21.00 alle ore 10.00 sul canale 65 del digitale terrestre. L'altro giorno invece, è stato trasmesso correttamente il nuovo promo che pubblicizza l'arrivo di Alma TV dal 1 Maggio 2020. Segnaliamo però, che sul canale continua a essere assente la pubblicità.

Mux ReteA2: Novità per "Italia Channel" LCN 123. Da alcuni giorni, il canale trasmette 24/24h con il logo di Italia Channel 123. Nelle ore notturne quindi, non è più presente il logo di "Pianeta MediaText.it". Errore tecnico o novità in vista per le numerazioni LCN 166 e LCN 251?

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "DMAX" LCN 52. A causa di un errore di impostazione, durante un programma, era erroneamente presente il logo "HD". Durante la pubblicità invece, il logo "HD" non era presente. La causa del problema, era l'aggiunta della scritta pubblicitaria sotto al logo di rete.



27.04.2020

Mux Locali: Novità per "WORLD NET CHANNEL" LCN 246. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il logo di rete sembrerebbe essere stato spostato definitivamente in alto a destra.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Premium" LCN 25. Di recente sono stati risolti i problemi tecnici video.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 65" LCN 65. Dalla serata di ieri (dalle ore 21.00 alle ore 10.00), sul canale è nuovamente presente il promo che pubblicizza l'arrivo di ALMA TV a partire dal prossimo 1° Maggio 2020.

Mux Locali + Mux Retecapri + Mux TIMB2: In mattinata i canali "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177 e "SFERA TV" LCN 248, hanno curiosamente ritrasmesso la programmazione di "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162).

Mux Locali: Novità per "La 9" LCN 76 e "EPIQUA" (TELE AMICA) LCN 151. Anche su questi due canali è ora presente la nuova scritta "SAT.901".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502. Nelle prime ore del mattino, in alto a destra è presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv dalle 8.00 su Rai Scuola Ch 146".

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. In mattinata, in alto a destra era presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma Scuola@CasaMaturità alle 10.00 Rai Scuola Ch 146".

Mux Retecapri: Novità per "ALICE" LCN 221. Anche su questo canale sono saltuariamente in onda dei programmi targati "PopEconomy". Anche in questo caso, il logo di PopEconomy è posizionato in alto a sinistra.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "ALICE" LCN 221/223 e "MARCOPOLO" LCN 222/224. I due canali risultano inattivi (a schermo nero).

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici o novità in vista per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503? Nella serata di ieri, all'inizio del film "Blade Runner 2049", è apparsa in sovraimpressione in alto a destra, la scritta "Disponibile anche in lingua originale". I due canali però, non hanno a disposizione la traccia audio per la lingua originale. Il film infatti, oltre che in lingua italiana, era possibile ascoltare anche con le audiodescrizioni per i non vedenti. Errore tecnico o a breve verrà aggiunta la traccia audio dedicata anche su Rai 3 e Rai 3 HD?

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata odierna sul canale è in onda il programma "#Maestri" dedicato agli studenti. Per l'occasione all'inizio del programma è presente il bumper di rete del Ministero dell'Istruzione, e in alto a destra è presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma".

Mux Locali: Novità per "WORLD NET CHANNEL" LCN 246. Apprendiamo dalla pagina facebook di Valdinievole Digitale che nella serata di ieri il canale ha trasmesso con il logo di Telespazio TV Fashion. In mattinata invece, è stato riaggiunto il logo di WORLD NET CHANNEL. Visto il tipo di logo utilizzato però, non è da escludere che il canale WORLD NET CHANNEL ritrasmetta la programmazione di TELESPAZIO TV FASHION, e per coprirne il logo, viene aggiunto sopra a questo il logo di WORLD NET CHANNEL!

Mux ReteA2: Novità per "FIRE TV" LCN 147. A una verifica più approfondita, sembrerebbe che il canale "FIRE TV" ritrasmetta semplicemente la programmazione di "TELE MODA" e "TELE NOVE". Il logo di queste due emittenti quindi, non viene aggiunto dal canale FIRE TV. Di conseguenza, esistono attualmente due emissioni differenti di TELE MODA e TELE NOVE. Ricordiamo che le versioni locali di queste due emittenti, hanno il logo di rete posizionato in basso a destra e non in alto a destra.

Mux Canale Italia: I canali "ARTE ITALIA 125" LCN 125 e "ITALIA 134" LCN 134 sono ora trasmessi in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza sono visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. Aggiunti i canali "ITALIA 148" LCN 148 e "ITALIA 154" LCN 154. Anche questi due canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza sono visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. Segnaliamo inoltre che il canale "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 seguito dal canale copia "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3), risultano sempre inattivi (canali dati). Infine segnaliamo che i canali "ITALIA 148" LCN 148 e "ITALIA 154" LCN 154 risultano in conflitto LCN con i canali "Italia 148" LCN 148 e "Italia 154" LCN 154 presenti nel Mux Canale Italia 2.

Mux Canale Italia 2: I canali "Italia 148" LCN 148 e "Italia 154" LCN 154 sono ora trasmessi in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza sono visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. Segnaliamo inoltre che il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170, risulta sempre inattivo (canale dati). Novità in arrivo nel Mux?

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. In alto a destra è stato aggiunto il logo di rete.



28.04.2020

Mux Retecapri: I canali "ALICE" LCN 221/223 e "MARCOPOLO" LCN 222/224, continuano a risultare inattivi (a schermo nero). Fine delle trasmissioni?

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Durante "Buongiorno Italia", la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv dalle 8.00 su Rai Scuola Ch 146" è posizionata in alto a sinistra. In questo caso però, la scritta viene inserita dall'emissione nazionale, e non da quella regionale.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 1 HD" LCN 501 e "Rai 2 HD" LCN 502. Nel primo pomeriggio, sui canali era presente in alto a destra la scritta "#LaScuolaNonSiFerma #Maestri alle 15.20 Rai 3".

Mux ReteA1: Novità per "NOVE" LCN 9. Durante i programmi in diretta, la scritta "LIVE" viene ora aggiunta sopra al logo di Discovery.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale copia "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3) LCN 236.



29.04.2020

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Dalla serata di ieri sul canale è in onda un nuovo promo di rete dove vengono pubblicizzate le varie attività ciclistiche come: Ciclocross, Grand fondo, Cicloturismo, Strada, Pista, Mountain bike, Smart Mobility e Pista.

Mux TIMB2: Ultime ore di vita per "CANALE 65" LCN 65. Apprendiamo da digital-forum che dal 1° Maggio 2020, il canale "CANALE 65" LCN 65 cambierà identificativo in "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Il canale inoltre passerà da MPEG-2 a MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale sarà visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il bitrate del canale inoltre, passerà da 1,40 Mbps circa a 1,39 Mbps circa, mentre il bitrate audio passerà da 96 kbps stereo a 112 kbps stereo.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Sul canale è presente una schermata con delle barre verticali colorate.

Mux ReteA2: Novità per "LA 4 ITALIA" LCN 129 e "RETE ITALIA" LCN 131. Durante le televendite di Auroraarte, in sovraimpressione non è più presente la scritta "sky 870" ma "sat 870".

Mux ReteA2: Novità per "FIRE TV" LCN 147. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente trasmesso le televendite di TELE MODA / TELE NOVE, con il solo logo di FIRE TV.

Mux Retecapri: In serata il canale "TV UNO" LCN 270, è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree: Novità per "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243. In serata sul canale è andato curiosamente in onda il Tg di Telecolor Lombardia, inizialmete con il logo del telegiornale, e successivamente senza.



30.04.2020

Mux ReteA2: Nella serata di ieri il canale "LA 4 ITALIA" LCN 129 ha trasmesso la programmazione di TeleMarket con il logo di ITALIA 121. Durante questa trasmissione, era assente il logo di LA 4 ITALIA. In alto a destra però, l'orologio segnava un'ora differente (pomeriggio).

Mux ReteA2 + Mux DFree: Novità in vista per il gruppo Quadrifoglio TV? Nei nuovi promo, i canali del gruppo Quadrifoglio TV vengono pubblicizzati con le numerazioni LCN 162, 230, 235 e 243. Al posto di Quadrifoglio TV 232 potrebbe arrivare Quadrifoglio TV 235? Ricordiamo che al momento nel Mux ReteA2 Ch 33 M.Ronzone (AL) + M.Penice (PC), sulla numerazione LCN 232 è presente il canale "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) e sulla numerazione LCN 235 è presente il canale "RAINBOW" (DONNA SHOPPING 2).

Mux Retecapri: Novità per le numerazioni LCN 221, 222, 223 e 224 del digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum che dal 1° Maggio queste LCN verranno aggiunte nel Mux TIMB2 e saranno delle copie con gli stessi pid audio/video di "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65! A breve quindi, i canali "ALICE" LCN 221/223 e "MARCOPOLO" LCN 222/224 verranno eliminati dal Mux Retecapri. I due canali quindi, hanno ufficialmente cessato le trasmissioni.

MAGGIO 2020

01.05.2020

Mux ReteA2: Nella serata di ieri il canale "LA 4 ITALIA" LCN 129 ha trasmesso la programmazione di Telemarket in differita grazie a ITALIA 121. Nella serata di ieri però, era regolarmente presente il logo di LA 4 ITALIA, anche sen senza tendina elettronica per coprire il logo di ITALIA 121.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "249TV" (249 SPORT) LCN 249 e "TV UNO" LCN 270. I due canali risultano inattivi (a schermo nero).

Mux Locali: Novità per "SHOP 24" LCN 254 canale presente nel Mux La9 CH 29 M.Ronzone (AL). In alcune fasce orarie il canale trasmette "RADIONEWS24 #LIVESOCIAL".

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Sul canale continua a essere presente in sovraimpressione il seguente messaggio "Cari telespettatori, la nostra diretta televisiva è in onda tutti i giorni dalle ore 12 alle 24 sul canale 133 e su Sky 864, e dalle 12 alle 15 sul 65 del digitale terrestre. juwelo.it". Dalla giornata odierna però, sul canale 65 del digitale terrestre è presente 24/24h la programmazione di ALMA TV! Di conseguenza Juwelo non è più in onda sul canale 65 del digitale terrestre. Ricordiamo che in realtà Juwelo era in onda dalle ore 10.00 alle ore 15.00.

Mux TIMB2: A mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "CANALE 65" LCN 65. Al suo è arrivato il canale "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. A 00.00 inoltre, è stato effettuato uno switch, e il canale è passato da MPEG-2 SD a MPEG-4 H264 SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Sempre a mezzanotte, sono stati aggiunti i canali copia "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" LCN 224. Questi 4 canali però, risultano in conflitto LCN con i canali "ALICE" LCN 221/223 e "MARCOPOLO" LCN 222/224 presenti nel Mux Retecapri Ch 57 M.Giarolo (AL), dove risultano inattivi (a schermo nero) da alcuni giorni. Il bitrate video del canale si aggira su 1,32 Mbps circa, mentre il bitrate audio del canale si aggira su 112 kbps stereo, per un totale di 1,50 Mbps circa.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Sul canale sono presenti dei nuovi promo e bumper di rete, dedicati anche al nuovo canale ALMA TV, tra cui "Oggi su ALMA TV". Il canale in base alla programmazione trasmette con il logo di ALICE o di MARCOPOLO. In basso a destra invece, è presente il logo di ALMA TV. Il logo di ALMA TV però, risulta nelle errate proporzioni 4:3, e risulta meno definito rispetto ai logo di ALICE e MARCOPOLO. Sul canale inoltre, sono presenti alcuni spot, promo e messaggi promozionali di HSE24. Segnaliamo che poco dopo la mezzanotte, durante la programmazione di ALICE, il logo di ALMA TV è stato leggermente rimpicciolito. Durante la programmazione di MARCOPOLO invece, il logo di ALMA TV risulta più grande.

Mux ReteA2: Novità per "RETE ITALIA" LCN 131. Dalla giornata odierna alcune televendite di TELE MODA / TELE NOVE vengono trasmesse da questo canale.

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Il 4 Maggio 2020 partiranno le trasmissioni del canale. Dalla giornata odierna invece, sul canale "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65 presente nel Mux TIMB2, è saltuariamente in onda uno spot che pubblicizza il canale "BIKE"!

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il logo di rete è stato spostato nuovamente in basso a destra. Segnaliamo inoltre che nel pomeriggio il canale ha ritrasmesso la programmazione di "ETNO TV".

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Il logo di rete è stato modificato più volte. Il logo di "ALMA TV" infatti, risulta ora nelle corrette proporzioni 16:9 ed è ben definito. Il logo di MARCOPOLO inoltre, è stato leggermente riposizionato. Il logo di ALICE invece, è rimasto nella stessa posizione.

Mux ReteA1: Nel tardo pomeriggio il canale "HGTV - Home&Garden" LCN 56 è stato erroneamente rinominato in "HGTV - Home&Garden" LCN 56. In seguito l'identificativo è stato corretto.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Il logo di rete è stato ulteriormente modificato.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Anche durante la presenza del logo di ALICE, il logo di rete di "ALMA TV" è stato modificato.



02.05.2020

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. In mattinata il canale ha trasmesso un programma di alcuni anni fa. Di conseguenza in sovraimpressione era presente un doppio logo di Romit TV, e sotto al logo di Romit TV posizionato in basso a destra, si intravedeva il logo du Uno Media.

Mux ReteA2: Novità o problemi tecnici per "CANALE 61" LCN 61? Nella tarda serata di ieri, pochi minuti dopo la mezzanotte, il canale ha iniziato a trasmettere curiosamente la programmazione di Juwelo. Le dirette di Juwelo però, erano appena terminate. In seguito il canale è tornato a trasmettere la programmazione sportiva in onda solitamente nelle ore notturne.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Quando il canale trasmette la pubblicità, buona parte degli spot pubblicitari viene trasmesso erroneamente nel formato 16:9 letterbox. Terminata la pubblicità, il canale torna a trasmettere correttamente.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Sul canale è presente un nuovo promo di rete che pubblicizza il nuovo canale ALMA TV. Nel promo viene detto: "Alice e Marcopolo, tutti i giorni insieme, in un unico grande canale, Alma TV. Visibile sul canale 65 del digitale terrestre. Un grande evento televisivo per gli appassionati della cucina e dei viaggi. Più vicini nella numerazione, più vicini a voi. Alma TV, Alice e Marcopolo insieme, per raccontare il meglio dell'Italia.".



03.05.2020

Mux Locali: Mancano poche ore alla partenza di "BIKE" LCN 259. Sul canale continuano a essere presenti dei promo/bumper di rete in loop.

Mux Rai: Sui canali Rai, è saltuariamente presente un promo di rete che pubblicizza la lettura! Nel promo viene detto: "Leggere è comprendere, scoprire e volare con la fantasia. Leggere commuove, sorprende, ispira. Leggere è immaginare altri mondi. Leggere è libertà. Insieme al Maggio dei libri, noi sosteniamo la lettura, per continuare a sognare le storie del domani. Rai. Leggere, immaginare, vedere.".

Mux Rai: Sui canali Rai, è saltuariamente presente un promo di rete che pubblicizza la "pubblicità" in questo difficile periodo. Nel promo viene detto: "Un noto detersivo, una famosa automobile, una marca di vestiti, una marca di pasta, una di vino, o una di biscotti. Tutte le marche che sono sempre state con noi, sono al nostro fianco anche oggi. Vorremmo nominarle una ad una, ma preferiamo ringraziarle tutte insieme, per essere il motore dell'Italia che riparte. Comunicare per ripartire. Rai Pubblicità, con il patrocinio di Upa Utenti Pubblicità Associati.".



04.05.2020

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232. Dalla giornata di ieri il canale ha iniziato a trasmettere la programmazione di Passione Lotto, con una grafica rinnovata rispetto alle settimane precedenti. Dalla giornata odierna inoltre, n alcune fasce orarie la programmazione di Passione Lotto è presente anche sul canale "CHANNEL 24" LCN 130.

Mux 2 Rai: Novità per "Rai Scuola" LCN 146. Durante alcuni programmi, in alto a destra è presente la scritta "#LaScuolaNonSiFerma La scuola in Tv".

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Il canale inizierà le proprie trasmissioni questo pomeriggio alle ore 18.00! Nel promo in onda in loop infatti, è presente la scritta "da lunedì 4 maggio alle 18.00".

Mux Locali: Ulteriori novità per "BIKE" LCN 259 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Da questa mattina alle ore 08.00, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete che pubblicizzano le prime ore di trasmissione. Inoltre, sul canale sono saltuariamente presenti anche dei promo di rete! Il palinsesto delle prime ore è il seguente: 18.00 Bike News - 18.05 A tu per tu - 18.30 Come è fatto - 19.30 In viaggio con Justine - 20.30 The Coach - 21.00 L'Italia dei borghi - 21.30 Le grandi salite - 23.05 A tu per tu - 23.30 Le strade di Bike.

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. Sul canale è saltuariamente in onda il promo di ALMA TV.

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Nel pomeriggio il logo di rete è stato modificato più volte, ed è stato nettamente rimpicciolito e riposizionato. Poco prima delle ore 18.00 inoltre, il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito è tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente senza logo di rete.

Mux Locali: Ulteriori novità per "BIKE" LCN 259. Alle ore 18.06 circa sono iniziate le trasmissioni del canale!

Nuova accensione! Nel pomeriggio è stato riacceso il Mux La3 Ch 37 (602 MHz), ma solo da alcune postazioni. Nel Mux oltre ai canali dati "Servizio 1", "Servizio 2", "Servizio 3", "Servizio 4", "Servizio 5", "Servizio 6", "Servizio 7", "Servizio 8", "Servizio 9", "Servizio 10" e "Ghost", è presente il canale "SPORTITALIA HD" LCN 560!!! Il canale però, è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è trasmesso con risoluzione SD 720x576i. La modulazione del Mux è la seguente: QPSK I.G 1/4 FEC 2/3, per un totale di 6,64 Mbps disponibili! Il bitrate del canale "SPORTITALIA HD" (SD) si aggira sui 5,00 Mbps circa. Nel Mux ci sono 1,20 Mbps circa liberi. Segnaliamo che il canale dati "Servizio 1" ha associato un pid audio con 64 kbps mono.



05.05.2020

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Dalla giornata di ieri, la pubblicità è nuovamente trasmessa nel corretto formato 16:9. Inoltre, la scritta posizionata in basso a sinistra è stata modificata.

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. La programmazione del canale sembrerebbe essere della durata di 6 ore al giorno (dalle ore 18.00 alle ore 00.00), trasmessa per altre 3 volte, così da completare le 24 ore.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Dalla giornata odierna, la scritta in sovraimpressione presente dalle ore 00.00 alle ore 12.00 è stata modificata in: "Cari telespettatori, la nostra diretta televisiva è in onda tutti i giorni dalle ore 12 alle 24 sul canale 133, su Sku 864, e su Tivùsat 80. juwelo.it".

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Il logo di rete di ALMA TV è stato leggermente rimpicciolito e riposizionato.



06.05.2020

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 134" LCN 134. Il canale non è più trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, ma è nuovamente trasmesso in MPEG-2. Di conseguenza il canale è ora visibile su tutti i decoder/tv.

Mux Retecapri: Nella serata di ieri i canali "249TV" (249 SPORT) LCN 249 e "TV UNO" LCN 270, sono tornati a trasmettere regolarmente, ma senza logo di rete. Nel Mux Retecapri quindi, ci sono ora 8,07 Mbps liberi.

Mux TIMB1: Novità in vista per "Entertainment Fact" LCN 234? Apprendiamo da digital-forum che in mattinata sul canale è stato effettuato un test di applicazione HbbTV. Infatti, è stato momentaneamente aggiuntil Pid Dati: 7301. In seguito il canale è diventato momentaneamente una copia con gli stessi pid audio/video di "Real Time" LCN 31. In seguito sono stati eliminati tutti i vari pid audio/video e dati e il canale è tornato a essere inattivo (canale dati).

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato all'uso corretto delle mascherine. Ecco le immagini tratte dal canale satellite 20 MEDIASET HD:

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un nuovo promo dedicato al tipo di utilizzo delle diverse mascherine.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio sui canali "249TV" (249 SPORT) LCN 249 e "TV UNO" LCN 270, è stato riaggiunto il logo di rete.



08.05.2020

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: In serata i canali "Rai 1" LCN 1, "Rai Movie" LCN 24 e "Rai 1 HD" LCN 501 hanno curiosamente trasmesso in simulcast la diretta dei "David di Donatello 2020". Su "Rai Movie" sono stati trasmessi anche alcuni bumper e promo di Rai 1. La pubblicità invece, era differente tra i due canali. Tutto ciò è stato ovviamente trasmesso anche sul canale satellitare "Rai Movie HD" LCN 14/114 di TivùSat.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "RETECAPRI" LCN 122. In serata il canale ha erroneamente trasmesso il film "Mr. & Mrs. Smith" del 2005, invece del film "Mr Smith va a Washington" del 1939 come invece riportava il sito web di Retecapri.



09.05.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Dalla tarda serata di ieri fino a questa mattina, sul canale era erroneamente presente un fermo immagine. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Sul canale è saltuariamente presente un promo in lingua rumena, che tradotto in italiano dice: "Dal 10 maggio 2020, Romit TV sarà costretta a chiudere e ciò è dovuto al disinteresse della politica rumena - Se vuoi aiutare a mantenere questo canale televisivo nazionale - scrivete una e-mail a ... - Oppure chiama il numero di telefono...".

Mux TIMB2: Ultime ore di vita in nazionale per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Sulla pagina facebook di Romit TV è stato scritto: "Questa sera ore 20.00 su Romit tv canale 244 spiegherò i motivi per cui da domani ritorneremo a trasmettere regionale". Già alcuni giorni fa sempre su facebook era stato scritto: "Cari amici, buongiorno -2 giorni prima della chiusura nazionale di Romit, nessuno "purtroppo nessuno del dipartimento Mprp ha dato segni di vita".

Mux TIMB2: Alle ore 20.00 di questa sera, sul canale "BABEL-ROMIT TV" LCN 244, è stata trasmessa una diretta per esporre al pubblico del canale le motivazioni sulla chiusura "nazionale" del canale Romit TV a partire dalla giornata di domani. Prima della diretta però, ci sono stati alcuni problemi tecnici e curiose schermate. Dalla dirette si apprende che il canale non verrà eliminato, ma rimarrà inattivo (a schermo nero).

Mux DFree: Gravi problemi tecnici per "Sportitalia" LCN 60 canale presente nel Mux DFree Ch 50 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL). Per alcune ore il canale è risultato a schermo completamente nero, accompagnato da un tono audio continuo. In seguito il tono audio è stato eliminato, e il canale è risultato sempre a schermo nero, fino alle ore 14.57 circa quando il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Nei primi secondi però, era presente solo l'audio del canale, ma le immagini risultavano ancora a schermo nero. Poco dopo sono regolarmente apparse le immagini, ma senza logo di rete. Pochi secondi dopo, è stato erroneamente inserito il logo di Sportitalia HD, ma poco dopo è stato eliminato e al suo posto è stato inserito correttamente il logo di Sportitalia (SD). Durante questi problemi tecnici, anche i canali "web" editi da Sportitalia come Sportitalia HD, Si Solo Calcio HD, Si Motori HD e Si Live 24 non erano disponibili.

Mux La3: Gravi problemi tecnici per "SPORTITALIA HD" (SD) LCN 560. Per alcune ore il canale è risultato a schermo completamente nero. A differenza del canale "Sportitalia" LCN 60 presente nel Mux DFree, sulla versione SD MPEG-4 H264, non era presente il tono audio continuo. Alle ore 14.57 circa, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Nei primi secondi però, era presente solo l'audio del canale, ma le immagini risultavano ancora a schermo nero. Poco dopo sono regolarmente apparse le immagini, ma senza logo di rete. Pochi secondi dopo, è stato erroneamente inserito il logo di Sportitalia HD (il canale però era sempre in SD), ma poco dopo è stato eliminato e al suo posto è stato inserito correttamente il logo di Sportitalia (SD).



10.05.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "249TV" (249 SPORT) LCN 249. Dalla giornata di ieri il canale risulta senza logo di rete.

Mux Retecapri: In mattinata il canale "TV UNO" LCN 270, ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "CANALE 165".

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Sul canale non era presente alcuna trasmissione. In onda infatti, era presente una schermata nera con i loghi di ALMA TV e ALICE. In seguito il canale è tornato a trasmettere, ma audio e video risultavano a scatti. Dopo il 1° blocco pubblicitario il canale è tornato a trasmettere correttamente.

Mux TIMB2: Fine delle trasmissioni nazionali per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Alle ore 23.59 circa di ieri sera, sono cessate le trasmissioni. Il canale però, non è stato eliminato e risulta ora inattivo (canale dati), senza pid audio/video associati. Nel Mux TIMB2 ci sono ora 5,60 Mbps liberi.

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. Sul canale è saltuariamente in onda un promo dedicato ai 10 anni di La5! Nel promo viene detto: "La5 compie 10 anni. 10 anni di emozioni, di sogni e di vita vissuta. 10 anni dedicati alle donne, e a chi sta dalla loro parte. 10 anni, ed è più grande che mai. Buon Compleanno La5! 12 Maggio 2010 - 12 Maggio 2020.".

News: Novità per l'applicazione "TV Plus" disponibile sulle recenti Tv Samsung! Apprendiamo da Genova in Digitale che di recente è stato aggiunto il canale "People Are Awesome" sulla numerazione 4256. Segnaliamo inoltre che su alcuni canali tematici dedicati al cinema, è ora presente il logo di "Rakuten Tv". Sui canali "The Boat Show", "The Pet Collective" e "HorizonSports" è ora presente in alto a destra il logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione della festa della mamma, il logo di rete è stato modificato, e risulta animato con la scritta "Auguri Mamma".



11.05.2020

Mux Canale Italia: Problemi tecnici nella serata di ieri per "ARTE ITALIA 124" LCN 124. Sul canale non era presente alcuna trasmissione. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset2: Nella giornata di ieri, in occasione delle festa della mamma, sotto al logo di rete di "Food Network" LCN 33, era presente la scritta "BUONA FESTA DELLA MAMMA".

Mux Retecapri: Il canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249 continua a trasmettere senza logo di rete. In mattinata inoltre, il canale ha curiosamente trasmesso la programmazione di LA 4 ITALIA. Di conseguenza in sovraimpressione era esclusivamente presente il logo di rete di LA 4 ITALIA.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BOM Channel" LCN 68. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 245. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Nel pomeriggio il canale "Parole di Vita" LCN 245 è tornato a trasmettere regolarmente. Apprendiamo da digital-forum però, che a causa di problemi con la fibra, il canale è stato momentaneamente preso dal "satellite".

Mux TIMB2: Nel tardo pomeriggio il canale "BOM Channel" LCN 68 è tornato a trasmettere regolarmente. Apprendiamo da digital-forum che il problema tecnico è stato causato da problemi con la fibra.

Mux Retecapri: Il canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249, continua a trasmettere senza logo di rete. Nel pomeriggio inoltre, il canale ha curiosamente trasmesso la programmazione di LINEA ITALIA. Di conseguenza in sovraimpressione era esclusivamente presente il logo di rete di LINEA ITALIA.

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai Storia" LCN 54. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso senza logo di rete. In seguito il logo di rete è stato riaggiunto.



12.05.2020

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. L'EPG del canale non risulta più generica, ma indica ora i programmi effettivamente in onda.

Mux Mediaset: Novità per "M4C" canale visibile tramite l'applicazione HbbTV Mediaset Play. Dalla giornata di ieri sul canale non è più presente il logo di rete in basso a destra. Il canale risulta ora senza logo di rete. In onda però, è sempre presente il cartello su sfondo azzurro con scritto: "Ci scusiamo per l'interruzione del programma - Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile - Mediaset Italia".

Mux Locali: Novità per "SHOP 24" LCN 254. Dalla giornata di ieri, al posto del logo "SHOP24 --CANALE 254--" è presente l'inedito logo "LA GRANDE ITALIA --CANALE 254--".

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. Il canale compie oggi 10 anni! Già nella serata di ieri, con il film di prima serata, il logo di "La 5 MEDIASET" è stato sostituito con il logo di "La 5 10 ANNI". Il logo inoltre, risultava animato. Da questa mattina invece, il logo "celebrativo" è presente durante tutti i programmi.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "AIR ITALIA" LCN 138 e "ILIKE.TV" (QUADRIFOGLIO TV 230) LCN 230. I due canali risultano senza logo di rete.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. In occasione della giornata internazionale dell'infermiere, sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.



13.05.2020

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "RETE ITALIA" LCN 131. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Locali: Nella serata di ieri sono cessate le trasmissioni di "UNO TV" LCN 231. Al suo posto è arrivato il canale "WELL TV CHANNEL". L'identificativo del canale però, non è stato ancora aggiornato. In basso a destra, il logo di rete riporta erroneamente la scritta "WELL TV CHANNEL 112". La numerazione LCN 112 però, è la "vecchia" LCN locale che utilizza/utilizzava il canale in Lombardia. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) ed è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo mediaset, è saltuariamente presente una comunicazione istituzionale mediaset dove viene detto: "In un momento così complicato, non esponiamo le aziende alle trappole delle fake news. Basta con il caos dei click. Basta con i colossi del web che in Italia non pagano tasse e non danno lavoro. Se sei un'impresa che fa pubblicità, scegli la serietà degli editori veri. Investi con gli editori nazionali. Anche con la pubblicità, difendiamo i posti di lavoro italiani - Mediaset".

Mux 4 Rai + Mux 2 Rai: Novità per "Rai Sport + HD" LCN 57 e "Rai Sport" LCN 58. In occasione di un evento sportivo, il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sotto al logo di rete però, era presente la scritta "GOLF OPEN D'ITALIA 2019".

Mux Locali: Novità per "UNO TV" (WELLTV CHANNEL) LCN 231. Nel pomeriggio il logo di "WELLTV CHANNEL 112" è stato sostituito con il nuovo logo di "WELLTV".

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" LCN 560. Nel pomeriggio il canale è passato in HD Nativo (Alta Definizione)! Il canale però, ha trasmesso per alcune ore la programmazione di "SI Solo Calcio HD" e non di "Sportitalia" in HD. La programmazione tra "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560 quindi, risultava differente. Con il cambio di programmazione, sono cambiati anche i pid video/audio/pcr da 1480/1481/1480 a 1430/1431/1430. Sul canale inoltre, è stata attivata l'applicazione HbbTV SiSmart.

Mux La3: Ulteriori novità per "SPORTITALIA HD" LCN 560. Nel tardo pomeriggio, al posto della programmazione di "SI Solo Calcio HD", è arrivata correttamente la programmazione di "SPORTITALIA HD" in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i. I Pid Video/Audio/Pcr sono rimasti invariati.



14.05.2020

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Nella serata di ieri è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Retecapri: Novità per "249TV" (249 SPORT) LCN 249. Nella serata di ieri è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux ReteA2: Novità per "RETE ITALIA" LCN 131, "AIR ITALIA" LCN 138 e "ILIKE.TV" (QUADRIFOGLIO TV 230) LCN 230. In mattinata sui 3 canali è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux La3: Novità in vista per "SPORTITALIA HD" LCN 560. Apprendiamo da digital-forum che nei prossimi gironi il canale cambierà il logo di "SPORTITALIA HD PLUS". In alcune fasce orarie il canale avrà una programmazione differente rispetto a quella di "Sportitalia" LCN 60 presente nel Mux DFree.



15.05.2020

Mux TIMB2: Novità per "RADIO CUSANO TV ITALIA" LCN 264. Di recente sul canale è approdata la pubblicità!

Mux Locali: Novità per "DONNASHOPPING TV" LCN 163. Sul canale sono presenti alcuni promo di rete. Uno di questi, è dedicato anche alla ripartenza delle attività commerciali. Un altro invece, è dedicato al canale "DonnaShopping 2". Segnaliamo inoltre che sul canale i video musicali vengono curiosamente trasmessi in "diagonale".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Da due giorni circa, il canale non è più trasmesso in MPEG-4 (H264), ma è ora trasmesso in MPEG-2. Di conseguenza il canale è ora visibile su tutti i decoder/tv. Il bitrate video del canale quindi, è stato alzato da 0,65 Mbps circa a 1,38 Mbps circa. Il bitrate audio invece, è rimasto invariato a 96 kbps stereo. Nel Mux TIMB2 ci sono ora 4,87 Mbps liberi.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Sul canale sono saltuariamente presenti delle pillole di "PopEconomy". Di conseguenza durante queste pillole, oltre al logo di ALMA TV e di ALICE o MARCOPOLO, è presente in alto a sinistra anche il logo di PopEconomy!

Mux Locali: Il canale "SHOP 24" LCN 254 è stato rinominato correttamente in "La grande Italia" LCN 254.

16.05.2020

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "France 24" LCN 241. Sul canale era erroneamente presente un fermo immagine. In seguito è tornato a trasmettere regolarmente.



18.05.2020

Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 3 HD" LCN 503. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. Sul canale "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 presente nel Mux 1 Rai invece, il logo di rete era regolarmente presente. Nel corso della mattinata, il logo di rete è stato poi riaggiunto.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. In mattina il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecari: Aggiunto il canale "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i e il bitrate video a 0,38 Mbps circa. L'audio del canale invece, è trasmesso in Dolby AC3 2.0 con 64 kbps. In onda è presente una schermata fissa con in sovraimpressione un'orologio. Premendo il tasto rosso con le nuove Smart TV (HbbTV), si accede alla visione di alcuni canali e/o contenuti. Nel Mux Retecapri ci sono ora 7,60 Mbps liberi.

Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità in vista per "TV8" LCN 8 e "cielo" LCN 26? Sui due canali è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il nuovo servizio HbbTV che permette di far ripartire dall'inizio il programma in onda, o metterlo in pausa! Nel promo viene detto: "Arriva un nuovo modo per vedere la televisione. Se possiedi una Smart TV, con la funzione restart, potrai vedere tutto dall'inizio. Quando appare il pop-up sullo schermo, premi conferma e dai il tuo consenso all'iniziativa. Adesso premendo ok sul telecomando, potrai vedere il tuo programma preferito dall'inizio, oppure potrai metterlo in pausa ogni volta che vuoi. Con TV8 e cielo hai sempre il meglio. Ogni volta che vuoi, quando vuoi.". Alla fine del promo appare una schermata con i loghi di TV8 e cielo con scritto: "Servizio già disponibile". In realtà però, il servizio non è ancora in funzione!

Mux TIMB2: Problemi tecnici nel pomeriggio per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Il canale risultava completamente a schermo nero. Alle ore 18.05 però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Inizialmente però, la grafica in sovraimpressione risultava "rallentata". Lo streaming del canale invece, ha ripreso a trasmettere alle ore 18.15 circa, ma senza nessun problema di grafica "rallentata". Alle ore 18.30, dopo un breve switch, il canale è tornato a trasmettere correttamente.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (HD) (senza LCN). Rispetto a mesi fa, l'applicazione HbbTV è rimasta pressochè invariata. Alcuni canali non funzionano e appare in sovraimpressione il seguente errore: "Questo canale non è al momento raggiungibile, riprova più tardi.". L'unica novità è l'arrivo di "Radio California".

Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per "TV8" LCN 8 e "cielo" LCN 26. Nel pomeriggio è stata attivata l'applicazione HbbTV "Restart", ma al momento non funziona correttamente. Infatti, raramente appare una schermata con una pubblicità "interattiva", seguita da un banner in sovraimpressione con scritto: "OK Rivedi dall'inizio - back Chiudi". Premendo ok, parte uno spot pubblicitario. Terminato lo spot, appare una schermata nera con scritto: "Spiacenti, la funzione al momento non è disponibile". Segnaliamo invece, che sul satellite, sui canali "TV8" e "cielo" è ancora presente la vecchia applicazione HbbTV "silente".



19.05.2020

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset. Premendo "ok" sul logo di m4c e/o di Mediashopping, non è più disponibile lo streaming di mc4 dove da alcuni mesi era in onda un cartello con il logo di Mediaset Italia e la scritta "Ci scusiamo per l'interruzione del programma Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile". Dalla giornata odierna, al suo posto è presente lo streaming del canale "Boing Plus"! A breve quindi, il canale potrebbe essere aggiunto ufficialmente tra le dirette di Mediaset Play! Il canale "M4C" ha cessato definitivamente le trasmissioni? Segnaliamo infine, che grazie a questa novità, il canale "Boing Plus" è al momento visibile anche tramite TivùSat, seppure esclusivamente in HbbTV.

Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV "Restart" di "TV8" LCN 8 e "cielo" LCN 26. Dalla giornata odierna l'applicazione HbbTV funziona correttamente, anche se non durante tutti i programmi. Tramite questa applicazione, è possibile far ripartire dall'inizio il programma in onda, oppure metterlo in pausa. Facendo partire questo servizio però, non si viene correttamente "rimandati" all'inizio del programma.



20.05.2020

Mux Locali: Novità per "TESORY CHANNEL" LCN 228 / "Tesory Channel" LCN 228. Dal pomeriggio di ieri sul canale non è più presente in sovraimpressione la scritta "Gentili telespettatori a causa del corona virus in alcune regioni o sul satellite potremmo non essere visibili. Arrivederci a presto: perche' alla fine ce la faremo!!".

Mux Locali: Nella serata di ieri il canale "UNO TV" (WELL TV) LCN 231, è stato rinominato correttamente in "WELL TV" LCN 231.

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset. Sui canali "M4c" e "Mediashopping" è sempre presente la programmazione di "Boing Plus", ma da alcune ore è a schermo nero con il solo logo in sovraimpressione. Sul digitale terrestre invece, il canale "Boing Plus" LCN 45 è regolarmente in onda.

Mux TIMB2: Nel pomeriggio, per alcuni minuti, il canale "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65 è stato erroneamente rinominato in "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Poco dopo però, il canale è stato nuovamente rinominato in "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Da digital-forum apprendiamo che il problema è causato da un bug di Harmonic. Il carattere a creare problemi è questo: "&". Se presente nel service name, una qualsiasi variazione sul mux (anche un semplice "aggiorna") genera il cambio. E ogni volta bisogna sovrascriverlo. Alcune settimane fa lo stesso problema era accaduto sul canale "HGTV - Home&Garden" LCN 56 presente nel Mux ReteA1.

Mux ReteA1: Novità in vista per "Zelig Sport" (Zelig TV) LCN 63? Nella tabella NIT del Mux TIMB2 è stato aggiunto questo dato: "Logical channel 63 = MPEG service 90". A breve quindi, il canale "Zelig Sport" LCN 63 verrà aggiunto nel Mux TIMB2! E cosa arriverà al suo posto nel Mux ReteA1? Da digital-forum apprendiamo che al suo posto non arriverà un altro canale, ma la banda liberata verrà data a un canale già esistente nel Mux! Stay Tuned!



21.05.2020

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Sul canale sono saltuariamente presenti due promo di rete che pubblicizzano i siti web di Alice TV e Marcopolo TV!



22.05.2020

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale non è più trasmesso in HD con la risoluzione di 1920x1080i. Il canale infatti, è ora trasmesso in SD con la risoluzione di 544x576i, ma sempre in MPEG-4 (H264). Il bitrate video inoltre, si aggira sui 110 kbps. L'audio invece risulta ora inattivo, anche se è identificato sempre come Dolby AC3. La schermata in onda infine è stata modificata, e ora è presente la scritta "canale dedicato ai servizi interattivi" su sfondo nero. In alto a destra è sempre presente l'orologio. Nel Mux Retecapri ci sono ora 7,95 Mbps circa liberi.

Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai 5" LCN 23. Nella serata di ieri, l'opera "La Traviata by Sofia Coppola" ha sofferto di alcuni problemi tecnici audio. Durante il 2° atto, l'opera è stata bruscamente interrotta ed è apparso un cartello con scritto "Ci scusiamo per l'interruzione. La trasmissione sarà ripresa al più presto.". Poco dopo sono stati trasmessi alcuni promo di rete e in seguito è iniziato (in anticipo) il programma di seconda serata. Sui social, l'emittente televisiva ha poi scritto "La #Traviata nell’edizione del 2016 in scena a @OperaRoma, interrotta a causa di un problema tecnico, sarà riproposta questa sera - #22maggio - alle 21.15 su #Rai5. Ci scusiamo per il disservizio. Dopo la messa in onda, lo spettacolo sarà disponibile per 30 giorni su @RaiPlay". Sul canale invece, è poi apparsa la seguente scritta scorrevole: "Ci scusiamo per il disservizio. L'opera sarà trasmessa domani sera alle 21.15".

Mux ReteA1: Il canale "Zelig Sport" (Zelig TV) non occupa più la numerazione LCN 63, e risulta ora senza numerazione LCN.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "Zelig Sport" (Zelig TV) LCN 63. A breve il canale rimarrà esclusivamente su questa "nuova" frequenza.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Novità per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Sul canale è presente un nuovo bumper di rete con una grafica inedita! Ringrazio TvInside per la segnalazione.



23.05.2020

Mux Retecapri: Nella serata di ieri il canale "TRY HBBTV" (senza LCN), è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Rai: Novità per i canali Rai a esclusione di "Rai Gulp" LCN 42, "Rai YoYo" LCN 43, "Rai News 24" LCN 48, "Rai Sport + HD" LCN 57 e "Rai Sport" LCN 58. In occasione della giornata della memoria di Falcone e Borsellino, sui canali Rai è presente una programmazione dedicata. In alto a destra inoltre, è presente la scritta "23 MAGGIO PER NON DIMENTICARE #PALERMOCHIAMAITALIA".

Mux Retecapri: Nel pomeriggio il canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249, ha curiosamente ritrasmesso una televendite grazie al canale "ARTE ITALIA 125" LCN 125.



24.05.2020

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta spesso inattivo (a schermo nero) e/o trasmette con continui squadrettamenti video. Durante questi problemi, il bitrate video del canale viene curiosamente abbassato da 0,82 Mbps circa, a 0,14 Mbps circa. Il bitrate audio seppur impostato su 96 kbps, durante questi problemi ne occupa appena 18 kbps circa, e l'audio di fatto risulta muto.

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per i canali free del gruppo Mediaset. Dalla giornata odierna, è saltuariamente presente una comunicazione istituzionale mediaset dove viene detto: "Mediaset è un'azienda italiana, offre lavoro a migliaia di famiglie. Ti regala produzioni, fiction, film, e informazione. Mediaset investe in Italia, ed è pronta ad affrontare la grande competizione globale. Proprio ora sta lavorando per creare la prima grande tv europea con radici italiane. Mediaset, l'Italia che investe.".



25.05.2020

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per i canali free del gruppo Mediaset. Il "nuovo" bumper in onda su "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505 è in onda anche sugli altri canali free del gruppo Mediaset. Questo "nuovo" bumper quindi, è generalizzato.

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. Sul canale sono saltuariamente presenti dei programmi di BFC. Ecco le immagini:



26.05.2020

Mux Mediaset1: Al posto dei canali "IoRestoACasa 1" LCN 471 e "IoRestoACasa 2" LCN 473, sono arrivati i canali "Sky Cinema per te 1" LCN 471 e "Sky Cinema per te 2" LCN 473.



28.05.2020

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Italia 148" LCN 148 / "ITALIA 148 LCN 148 e "Shopping Italia" LCN 164. I due canali non trasmettono più la stessa programmazione 24/24h. La programmazione dei due canali è ora differente.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Durante la pubblicità, in basso a destra è presente il logo di rete.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "RDS Social TV" LCN 265. Il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1440x1080i. Sul canale inoltre, è attiva l'applicazione HbbTV. Da fine aprile / inizio maggio, il canale era già presente sul digitale terrestre in Piemonte e Lombardia (e lo è tutt'ora) ma su LCN locali. Segnaliamo inoltre che di recente il logo di rete è stato leggermente ingrandito.

Mux TIMB2: Novità in vista nel Mux TIMB2? Nella tabella NIT, sono apparsi i seguenti parametri: "Service: 140 digital television service" e "Logical channel 166 = MPEG service 140". A breve quindi arriverà un nuovo canale nel Mux TIMB2! Ricordiamo che al momento la LCN 166 è occupata dal canale "Mediatext.it" presente nel Mux ReteA2 ed è una copia con gli stessi pid audio/video di "Italia Channel" LCN 123!

Mux ReteA2: Eliminato il canale "Mediatext.it" LCN 166. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "Italia Channel" LCN 123. Il canale copia "Pianeta Tv" LCN 251 invece, è rimasto.

Mux TIMB2: Aggiunto il canale "Mediatext.it" LCN 166. Il canale trasmette una propria programmazione e in basso a destra è presente il logo di "MediaText.it 166". Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è nuovamente trasmesso in HD con la risoluzione di 1920x1080i. Inoltre, l'audio è tornato attivo e il bitrate audio è impostato su AC3 96 Kbps 2.0. Nonostante questo, l'audio risulta muto. In onda infine, è tornata la precedente schermata. Il bitrate del canale è stato rialzato a 0,39 Mbps circa.



29.05.2020

Mux ReteA2: Novità per "Italia Channel" LCN 123 e sul satellite Hotbird 13° Est, sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In alcune fasce orarie, il canale trasmette una programmazione differenziata tra DTT e SAT! Nella serata di ieri ad esempio, sul digitale terrestre era presente la televendita di Arte Investimenti, mentre sul satellite era presente un'altra televendita!

Mux TIMB2: Novità per "Mediatext.it" LCN 166. Durante alcune televendite, il canale trasmette con un logo di rete leggeremente differente e leggermente più grande. Infatti, durante alcune televendite risulta assente il simbolo "®". Segnaliamo inoltre che alcune televendite vengono curiosamente trasmesse in simulcast con il canale "Italia Channel" LCN 123 presente nel Mux ReteA2.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Alcune televendite vengono curiosamente trasmesse in simulcast. In questo caso, il simulcast avviene anche sul canale satellitare "Italia Channel" presente sul satellite Hotbird 13° Est sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4.



30.05.2020

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Di recente le scritte "Pubblicità" e "Promo" sono state leggermente modificate e risultano ora posizionate in alto a sinistra.



31.05.2020

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: In mattinata durante uno speciale di Rai Parlamento, sui canali "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502, era curiosamente presente alla destra del logo la scritta "PROGRAMMA REGISTRATO IL 29 MAGGIO".

Mux Mediaset1 + DFree: Novità in vista per Premium Mediaset sul digitale terrestre? Il 1° Luglio verranno chiusi i canali "Premium Cinema" LCN 463, "Premium Energy" LCN 464, "Premium Emotion" LCN 465 e "Premium Comedy" LCN 466. Al posto di questi 4 canali, arriveranno 3 nuovi canali "Premium Cinema 1", "Premium Cinema 2" e "Premium Cinema 3". Con la chiusura di un canale "cinema", arriverà un altro canale?

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato al 2 Giugno, Festa della Repubblica.

GIUGNO 2020

01.06.2020

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Il canale Juwelo (Germania) compie oggi 12 anni. Per l'occasione lo studio televisivo è stato addobbato.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "NOVE" LCN 9. In mattinata la scritta presente sotto al logo di rete per pubblicizzare il programma di prima serata, risultava leggermente sovrapposta al logo di rete! In seguito il problema è stato risolto.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Dalla giornata odierna, dalle ore 08.00 alle ore 08.30, sul canale viene trasmesso il programma "Fitness" con i loghi di ALMA TV / MARCOPOLO. Ricordiamo che in passato questo programma veniva trasmesso dal canale "CASEDESIGNSTILI".



02.06.2020

Mux TIMB2; Novità per l'applicazione HbbTV di "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Di recente l'applicazione HbbTV è stata rinnovata con alcune novità. Tra queste la possibilità di leggere alcune curiosità sugli artisti durante la trasmissione dei loro brani su RDS! La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. Dalla giornata di ieri il canale ha rinnovato i propri studi televisivi con una nuova scenografia!

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante il programma "Uno Mattina" è stata trasmessa in diretta da Piazza Venezia, dall'Altare della Patria la "Festa della Repubblica" con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e le frecce tricolori. In alto a destra era presente la scritta "FESTA DELLA REPUBBLICA 02 GIUGNO".

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Nella giornata odierna, sul logo del canale è curiosamente presente un drappo viola. Al momento però, non si sa per quale motivo.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante la diretta per la Festa della Repubblica, è apparsa per alcuni secondi una schermata blu con scritto "Signal Loss Detected Service Id 1 (255W741H)".

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte). Sul canale sono tornati in onda alcuni programmi e alcune televendite "piemontesi" come l'inedito "Il meglio delle auto".

Mux TIMB1: Ulteriori novità per "Real Time" LCN 31. Apprendiamo da digital-forum che il drappo viola (in realtà è di colore lilla) è oggi presente in occasione della Giornata Mondiale sui Disturbi del Comportamento Alimentare (World Eating Disorders Action Day).

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Boing" LCN 40. Durante la presenza di un banner in sovraimpressione, il logo di rete e l'immagine pubblicitaria in alto a sinistra diventano erroneamente semitrasparenti.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "Boing Plus" LCN 45. Durante la presenza di un banner in sovraimpressione, l'immagine pubblicitaria in alto a sinistra diventa erroneamente semitrasparente. A differenza del canale "Boing", il logo di Boing Plus non ha avuto problemi.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. Dalla giornata di ieri e/o dalla giornata odierna, sono stati inaugurati gli altri studi "rinnovati" di Sportitalia.

Mux DFree + Mux La3: Ulteriori novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. I bumper di rete sono stati rinnovati graficamente!

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV presente sui canali "LA7" LCN 7, "LA7d" LCN 29 e "LA7 HD" LCN 507. Questa applicazione continua a non funzionare. Premendo il tasto blu però, continua ad apparire il consenso dei dati/privacy. Se si preme il tasto verde invece, appare curiosamente in sovraimpressione per alcuni secondi un rettangolino con un underscore!



03.06.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. In mattinata il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. In mattinata sul canale sono stati effettuati dei test di emissione. Infatti, per diversi minuti i due canali hanno trasmesso con un'altra emissione. Il logo risultava di colore grigio e leggermente più grande. Sotto al logo di rete invece, la scritta "MERCATO" ad esempio, risultava leggermente più a sinistra del solito. In seguito, è stato effettuato uno switch e il canale ha trasmesso per alcuni minuti senza logo di rete, e la scritta "MERCATO" regolarmente presente, risultava posizionata leggermente più a destra rispetto a prima. Poco dopo, è stato riaggiunto il logo di rete, di colore bianco e leggermente più piccolo. Durante l'emissione "provvisoria", le trasmissioni di "SPORTITALIA HD" risultavano in upscale. Test in corso per la partenza di "SPORTITALIA HD PLUS"?

Mux ReteA1 + Mux TIMB3: Nella serata di ieri, i canali del gruppo Viacom "Paramount Network" LCN 27, "Spike" LCN 49 e "VH1" LCN 67, hanno interrotto le proprie trasmissioni per 8 minuti e 46 secondi, in segno di tributo per tutte le vittime di razzismo ed ineguaglianze. Questo "Blackout Tuesday", è stato fatto in forma di protesta per la morte di George Floyd. Durante questi 8 minuti e 46 secondi, è stata trasmessa una schermata nera con un countdown e la scritta "I CAN'T BREATHE" che appariva e scompariva con in sottofondo un respiro di una persona. Le trasmissioni sono state interrotte anche sui canali pay satellitari di Viacom come "MTV" e "Comedy Central". Proprio da quest'ultimo riportiamo alcune immagini grazie alla collaborazione con TvInside che ringraziamo.

Mux 3 Rai: Nel pomeriggio, sul canale "Rai Movie" LCN 24, è stata momentaneamente modificata la scritta in alto a destra che pubblicizza il programma di prima serata. In seguito, è stata reinserita la "vecchia" scritta. Errore tecnico o test per una futura modifica?

Mux 3 Rai: Nel pomeriggio, sul canale "Rai Premium" LCN 25, è stata momentaneamente modificata la scritta in alto a destra che pubblicizza il programma di prima serata. In seguito, è stata reinserita la "vecchia" scritta. Errore tecnico o test per una futura modifica?

Mux 2 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Durante il programma "Detto Fatto", c'è stata un'improvvisa interruzione. Infatti, è erroneamente partito un bumper di rete, seguito da una pubblicità, ma subito interrotta. Prima che si ritornasse sul programma, è curiosamente apparso per un secondo circa, il segnale orario con il logo blu Rai!

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (HD) (senza LCN). Sul canale è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi) con scritto: "00:00:00 (23:59:59) Servizi Interattivi -- Prove tecniche HbbTv".



04.06.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte). Dalla serata di ieri, il logo del nuovo programma "Il meglio delle auto", è stato spostato in basso a destra.

Mux TIMB3: Nella serata di ieri, il canale "VH1" LCN 67 ha trasmesso per diversi secondi senza logo di rete, ma con la grafica e l'orologio correttamente presenti.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Durante le televendite, il alto a destra viene curiosamente aggiunto in sovraimpressione il logo di "SHOP 24"! Durante queste televendite quindi, il canale trasmette con il doppio logo LA GRANDE ITALIA / SHOP24!



05.06.2020

Mux ReteA2: Novità per "Italia Channel" LCN 123. In sovraimpressione, sopra al logo di rete è saltuariamente presente la seguente scritta: "MEDIATEXT.IT 166 HA CAMBIATO FREQUENZA PER CONTINUARE A SEGUIRLO RISINTONIZZA LA TUA TV". Ricordiamo che da diversi giorni il canale "Mediatext.it" LCN 166 ha una propria programmazione, ed è trasmesso nel Mux TIMB2.

Mux Retecapri: In serata il canale "249TV" (249 SPORT) LCN 249, ha curiosamente ritrasmesso una televendita grazie al canale "ITALIA 126".

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" LCN 560. In serata sono stati effettuati dei nuovi test di emissione! Per diversi minuti, se non per più di un'ora circa, il canale ha trasmesso con un'emissione differente rispetto al canale "Sportitalia" LCN 60 e a "Sportitalia HD" (visibile in streaming e in HbbTV). La programmazione tra le tre versioni però, era identica. Sul canale "SPORTITALIA HD" era presente il logo "SI HD", e il logo era leggermente più grande e posizionato più in alto. Anche la scritta "DIRETTA" presente sotto al logo di rete risultava differente. In seguito, dopo un secondo circa di schermo completamente nero, il canale "SPORTITALIA HD" è tornato a trasmettere la stessa emissione di "Sportitalia" LCN 60 e di "Sportitalia HD" (visibile in streaming e in HbbTV), e quindi dal logo è sparita la scritta "HD".



06.06.2020

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: In tarda mattinata i canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166, hanno ritrasmesso una televendita dal canale "ROMIT TV". La stessa cosa è avvenuta sul satellite sul canale "Italia Channel" (SAT).

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" LCN 560. Da questa mattina in alcune fasce orarie, sul canale è partita una programmazione differenziata, denominata molto probabilmente "Sportitalia HD Plus". Di conseguenza esistono ora due versioni differenti di Sportitalia. Una su LCN 60 in SD (e in HD in streaming e HbbTV) e una su LCN 560 in HD. A differenza di ieri sera, questa mattina il logo in sovraimpressione riportava solo il logo "SI" e non "SI HD". Nel corso della mattinata però, il logo di "SI" è stato nuovamente sostituito dal logo di "SI HD". In alcune fasce orarie quindi, i canali trasmettono una programmazione differenziata, e a volte con il logo di rete identico, anche se posizionato in maniera leggermente differente. Sul canale "SPORTITALIA HD" sembrerebbero assenti le televendite di "SI Teleshopping". Questo palinsesto ricorda in parte quello che era accaduto in passato su Sky con la versione diversificata di "Sportitalia 225". Alle ore 11.45 circa ad esempio, i due canali sono tornati a trasmettere in simulcast, anche se l'emissione risulta sempre differente.



07.06.2020

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" LCN 560. Il canale continua a trasmettere con diverse emissioni e per la precisione con tre emissioni differenti. A volte è la stessa di "Sportitalia" LCN 60 ma in HD, altre volte con un'emissione differente e il logo di "SI" (diverso da quello di "Sportitalia" LCN 60) e altre volte con un'emissione differente e il logo di "SI HD". Ricordiamo infine che in alcune fasce orarie il canale trasmette una programmazione differente rispetto al canale "Sportitalia" LCN 60 presente nel Mux DFree.



08.06.2020

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai Gulp" LCN 42. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la prima puntata della serie "Braccialetti Rossi". La qualità video però, risultava molto scarsa con colori sbiaditi e qualità "analogica".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Canale5" LCN 5/105 e "Canale5 HD" LCN 5/505. Durante il programma "Live - Non è la d'urso" ci sono stati problemi tecnici con la messa in onda dei servizi. Durante diversi servizi, in alto a sinistra era curiosamente presente la scritta "/// BLT DEMO /// - TRIAL MODE -". Grazie a TvInside apprendiamo che ci sono stati problemi tecnici con il "Video Server". In seguito il problema è stato risolto.

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. Nella giornata odierna, in alto a sinistra è presente la scritta "8 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI". Per l'occasione, il palinsesto del canale è stato modificato. Ringrazio TvInside per la segnalazione.



09.06.2020

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Canale Italia 6" LCN 278. In mattinata sul canale non era presente alcuna trasmissione. In onda era presente uno schermo nero con il solo logo di rete di Canale Italia 6 e l'orologio. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux La3: Problemi tecnici per "SPORTITALIA HD" LCN 560. Nella serata di ieri il canale è risultato per diverse ore completamente a schermo nero! In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Durante questi problemi tecnici, il canale Sportitalia HD visibile in streaming e in HbbTV, era regolarmente visibile.

Mux DFree + Mux La3: Problemi tecnici per i canali "Sportitalia HD", "SI Solo Calcio HD", "SI Motori HD" e "SI Live 24 HD", visibili tramite l'applicazione HbbTV SiSmart presente sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. In mattinata i 4 canali non risultano attivi. Lo streaming dei canali infatti, riportava un errore. Nel corso della mattinata i canali sono poi tornati a trasmettere regolarmente.



10.06.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Il canale risulta senza logo di rete.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. La grafica della visual radio è stata rinnovata. Anche il logo di rete è stato leggermente modificato e risulta ora posizionato leggermente più a sinistra.

Mux TIMB3: Novità per "SUPERTENNIS" (HD) LCN 64. Da alcuni giorni, e più precisamente dal 06 Giugno, il bitrate video del canale è stato abbassato da 2,84 Mbps circa a 2,07 Mbps circa. La risoluzione del canale invece, è stata abbassata da 1920x1080i a 1440x1080i. Nel Mux TIMB3 ci sono ora 0,91 Mbps circa liberi.

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" LCN 560. In serata è partita la programmazione di "Sportitalia HD Plus"! In alto a destra infatti, è ora presente il logo di "SI HD Plus". Al momento, la programmazione tra il canale "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560 e il canale "Sportitalia" LCN 60 presente nel Mux DFree è in simulcast. In streaming e in HbbTV invece, è regolarmente presente la versione HD di "Sportitalia" LCN 60.



11.06.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Mediatext.it" LCN 166. In mattinata, durante una televendita il canale risultava senza logo di rete.

Mux Retecapri: Nella serata di ieri sul canale "TV UNO" LCN 270, è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset. Di recente dall'applicazione HbbTV sono stati eliminati i loghi di M4C e di Mediashopping. Di conseguenza non è più possibile seguire lo streaming del canale che da diversi giorni trasmetteva una schermata nera con il logo di Boing Plus in alto a destra. Lo streaming di questo "canale" però, continua a risultare attivo.

Mux ReteA2 + Mux DFree: Di recente, su alcuni canali del gruppo GoldTV, sono tornati in onda in alcune fasce orarie i programmi/contenuti "tematici". Su "AIR ITALIA" LCN 138 sono nuovamente presenti i cartoni animati, su "FIRE TV" LCN 147 sono presenti dei contenuti culturali, mentre su "TV 153" LCN 153 sono presenti dei contenuti sportivi. Su "FIRE TV" infatti, è curiosamente presente la scritta "trasmissione culturale", mentre su "TV 153" è curiosamente presente la scritta "trasmissione sportiva".

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Dalle ore 00.15 il canale ha nuovamente rinnovato la grafica della Visual Radio. La schermata è ora unica e centrata. Il logo di rete inoltre, è stato spostato ancora più a sinistra, ed è stato nettamente rimpicciolito.

Mux Locali: Ulteriori novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. In mattinata il canale ha ulteriormente rinnovato la grafica della Visual Radio. La schermata è ora a schermo pieno. Il logo di rete è stato spostato nettamente più a destra, e le altre scritte in sovraimpressione sono state riposizionate.

Mux Locali: Ancora novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. In mattinata il canale ha ulteriormente rinnovato la grafica della Visual Radio. La schermata è tornata a essere leggermente ridotta. Il logo di rete è stato spostato in alto a sinistra, e sopra al logo di rete è presnete l'orologio. Le altre scritte in sovraimpressione sono state riposizionate.

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 14.30 circa, il canale ha nuovamente trasmesso con il logo di "SI". In seguito però, è tornato a trasmettere con il logo di "SI HD Plus".

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Nel pomeriggio la grafica della Visual Radio è stata nuovamente modificata. Il logo di rete inoltre, è stato leggermente ingrandito.

Mux TIMB3: Novità in vista per "TV8" LCN 8. Dal 29 Giugno 2020, dalle ore 12.00 alle ore 12.30 partirà il telegiornale di TV8, il "Tg8"!



12.06.2020

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Le notizie che appaiono in sovraimpressione, sono ora tematizzate. Nel pomeriggio di ieri inoltre, il canale è risultato per diversi minuti completamente a schermo nero.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Nella serata di ieri durante il documentario "Senza Respiro" in onda sui canali "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502, è apparso per la prima volta il logo/scritta "Rai Documentari". Inoltre, all'inizio del documentario, si sono intraviste alcune immagini delle sedi Rai dall'alto.

Mux La3: Novità per "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. In mattinata il canale era tornato a trasmettere con il logo di "SI". Da questo pomeriggio invece, il canale è tornato a trasmettere con il logo di Sportitalia HD Plus, ma con una novità! Infatti, è ora presente un nuovo logo di rete! Tra le ore 16.00 e le ore 17.00 circa inoltre, il canale ha trasmesso una propria programmazione differenziandosi così da quella in onda sul canale "Sportitalia" LCN 60 presente nel Mux DFree. Nel corso del pomeriggio il canale è poi tornato a trasmettere in simulcast con "Sportitalia" LCN 60, ma in alto a destra è sempre presente il nuovo logo di Sportitalia HD Plus.



13.06.2020

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart disponibile sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Dalla giornata di ieri tramite l'applicazione HbbTV è possibile seguire andando su "SPORTITALIA HD" la versione di Sportitalia HD Plus! Di conseguenza, anche se non si è coperti dal Mux La3, è ora possibile seguire in tutta Italia il canale Sportitalia HD Plus!

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Il logo di rete risulta colorato con i colori dell'arcobaleno. Anche quest'anno infatti, in occasione del Pride2020, il canale celebra tutti i colori dell’amore.



14.06.2020

Mux La3: Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. L'emissione del canale era "impazzita" e continuava a saltare tra l'emissione di Sportitalia HD e quella di SI Motori HD. Poco dopo è stata reinserita l'emissione di "Sportitalia" con il logo di "SI" ma sempre in HD Nativo. In mattinata è poi tornata la corretta emissione con il logo di Sportitalia HD Plus. Segnaliamo inoltre che nella giornata di ieri il canale Web/HbbTV "Si Motori HD" risultava completamente a schermo nero. In seguito è tornato a trasmettere regolarmente, ma senza logo di rete. Da questa mattina invece, sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux TIMB1: Novità in vista per "HSE24" LCN 37. Sul canale è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il ritorno delle dirette e pubblicizzano oltre alle LCN 37, 137 e 237 anche la LCN 537!



15.06.2020

Mux 4 Rai + Mux 2 Rai: Nella serata di ieri sui canali "Rai Sport + HD" LCN 57 e "Rai Sport" LCN 58, è stata trasmessa la partita di Volley "Italia - Stati Uniti - Finale Mondiale 2002". Per tutta la durata dell'evento sportivo, in alto a destra era curiosamente presenti il logo di "Rai 3" usato nel 2002!

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "Real Time" LCN 31. Sul canale è erroneamente presente il logo "HD". Il canale però, è sempre trasmesso in SD.

Mux TIMB2: Gravi problemi tecnici nella serata di ieri per "TV2000" LCN 28!! L'emittente televisiva è stata hackerata? Da TvBlog, da Twitter e da facebook apprendiamo che durante il film "Son of God" sono apparse in sovraimpressione alcune strane scritte come "Mussolini ha sempre ragione!", "Meglio vivere cent'anni, Bombolini", "Viva Mussolini"... In seguito l'emittente televisiva si è scusata con una scritta scorrevole: "Stiamo effettuando delle verifiche. Il contenuto di queste didascalie non corrisponde ovviamente al pensiero dell'emittente. Da esse ci dissociano con fermezza e ci scusiamo con i nostri telespettatori".

Mux TIMB2: Novità per "RADIO CUSANO TV ITALIA" LCN 264. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito e riposizionato. Sul canale inoltre, sono presenti dei nuovi bumper e promo di rete.

Mux TIMB2: Ulteriori novità per "TV2000" LCN 28. Come abbiamo segnalato, nella serata di ieri, durante il film "Son of God" sono apparse in sovraimpressione alcune strane scritte come "Mussolini ha sempre ragione!", "Meglio vivere cent'anni, Bombolini", "Viva Mussolini"..., che con il film non c'entravano nulla. In seguito l'emittente televisiva si è scusata con una scritta scorrevole: "Stiamo effettuando delle verifiche. Il contenuto di queste didascalie non corrisponde ovviamente al pensiero dell'emittente. Da esse ci dissociano con fermezza e ci scusiamo con i nostri telespettatori". Grazie a Halina Gawronska che ringraziamo, apprendiamo che le scritte che sono apparse, fanno parte dei sottotitoli del film "Il segreto di Santa Vittoria" che era stato trasmesso da TV2000 lo scorso 28 Maggio alle ore 21.10. Di conseguenza non si è trattato di un hackeraggio, ma semplicemente di un problema tecnico!

16.06.2020

Mux Locali: Novità per "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. Sul canale sono presenti anche alcune "presentazioni" video. Sul canale inoltre, è presente anche "Radio Birikina News".

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso in diretta dal palco del Teatro Duse di Bologna, una serata speciale con un concerto di Gianni Morandi! Per l'occasione sotto al logo / orologio di Radio Bruno era presente la scritta LIVE.



17.06.2020

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Da questa mattina il canale è tornato a trasmettere con il logo corretto, senza il logo "HD".

Mux Rai: Novità per l'applicazione HbbTV "Telecomando" disponibile sui canali Rai. Nel pomeriggio scorrendo nell'elenco canali e posizionandosi sul logo di Rai 4K, era presente la seguente EPG: "15:00 - 22:00 Prove tecniche di trasmissione -- giovedì 18 giugno - 10:00 prove tecniche di trasmissione". Premendo il tasto "OK" però, non succedeva nulla e non era possibile seguire nessuna prova tecnica di trasmissione.



18.06.2020

Mux 3 Rai: Nella serata di ieri il canale "Rai 1 HD" LCN 501, ha trasmesso la finale di calcio di Coppa Italia Napoli - Juventus. Solo durante il 2° tempo della partita però, sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "4k ch 210 tivùsat".

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "RTL 102.5" LCN 36. In tarda mattinata il canale ha trasmesso per diversi minuti un bumper di rete in loop, ma con la musica regolarmente in onda. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente in radiovisione.

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "RADIOFRECCIA" LCN 258. In tarda mattinata il canale ha trasmesso per diversi minuti senza audio e con un bumper di rete in loop. In seguito il canale è tornato a sentirsi regolarmente, ma sempre con i bumper di rete in loop. Nel corso della mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente in radiovisione.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO ZETA" LCN 266. In tarda mattinata il canale ha trasmesso per diversi minuti un bumper di rete in loop, ma con la musica regolarmente in onda. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma sempre con i bumper di rete in loop. Nel corso della mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente in radiovisione.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Sul canale non sono più presenti i bumper / promo di rete dei canali ALICE e MARCOPOLO. Al loro posto sono ora presenti gli inediti bumper / promo di ALMA TV! Durante la pubblicità / promo il logo di ALICE o MARCOPOLO non è più presente in sovraimpressione. In sovraimpressione quindi, è esclusivamente presente il logo di ALMA TV. Il logo di ALICE o MARCOPOLO è esclusivamente presente durante i programmi.

Mux Mediaset1: Al posto del canale "Sky Cinema per te 2" LCN 473, è ritornato il canale "Sky Sport Serie A HD" LCN 473.



19.06.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "249TV" (249 SPORT) LCN 249 e "TV UNO" LCN 270. Nella serata di ieri sul canale 249 SPORT era presente una schermata con delle barre verticali, mentre su TV UNO era presente un fermo immagine. Nel corso della mattinata odierna però, i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.



20.06.2020

Mux ReteA2: In tarda mattinata il canale "Italia Channel" LCN 123, ha ritrasmesso una televendita grazie al canale "ROMIT TV". Rispetto alle scorse settimane, il logo di ROMIT TV risultava nettamente più grande!

Mux Mediaset2 + Mux TIMB1 + Mux TIMB3 + Mux TIMB2 + Mux ReteA1: Novità per i canali del gruppo Discovery. Su questi canali è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "C'è chi ama il dolce, chi il salato. Chi ama gli uomini, chi ama le donne. Chi ama il romanticismo, chi invece le situazioni piccati. Chi vuole cambiare, chi invece si piace com'è. Chi ama il verde, chi il rosso, chi i tutti i colori. Siamo tutti diversi. Il team Discovery sostiene ogni giorno la diversità.".

Mux TIMB3 + Mux Locali: Novità in vista per "RadioItaliaTV" LCN 70 e "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Sui due canali è saltuariamente presente un promo di rete che pubblicizza il cambio di logo/grafica e pubblicizza l'evento "Radio Italia Ora" che si terrà il 27 e il 28 Giugno 2020 in concomitanza con le novità grafiche! Nel promo viene detto: "E' ora di svelare il nuovo volto di Radio Italia. Nuovo look, nuovo logo, nuovi colori. E per l'occasione ti regaliamo Radio Italia Ora. 27 e 28 Giugno, due giorni di grandi sorprese. Scopri news, info e ospiti su radioitalia.it, sull'app di Radioitalia o sui nostri canali social. 27 e 28 Giugno Radio Italia Ora suon con...". Inoltre, ogni due videoclip musicali, sono presenti vari promo di Radio Italia Ora con gli artisti che ne faranno parte!



21.06.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TV UNO" LCN 270. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso un programma musicale in diretta. Sopra al logo di rete è stata curiosamente aggiunta la scritta "DIRETTA". Questa scritta però, è rimasta erroneamente presente anche al termine del programma televisivo, fino a questa mattina! Nel corso della mattinata la scritta DIRETTA è stata poi eliminata.



22.06.2020

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. Nella giornata di ieri, in occasione della Festa della Musica, sul canale era presente una programmazione speciale. In alto a destra era presente la scritta "MARATONA PER LA FESTA DELLA MUSICA".

Mux ReteA1: Il canale "Zelig Sport" (senza LCN) è stato rinominato in "Zelig Sport - PROVVISORIO" (senza LCN).

Mux Mediaset3: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Alle ore 20.00 di questa sera, sul canale è partito il 2° programma di Radio 105 in radiovisione! Il programma si chiama "105 Mi Casa".



23.06.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "RETECAPRI" LCN 122, "Capri Casino'" LCN 149 e "Capri Fashion" LCN 247. In mattinata i tre canali hanno trasmesso per diversi minuti i documentari di Capri in loop. In seguito, i tre canali sono tornati a trasmettere la regolare programmazione.



24.06.2020

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta spesso inattivo (a schermo nero), per poi tornare dopo poco a trasmettere regolarmente. Questo problema è ormai presente da diverse settimane.

Mux Locali: Problemi tecnici per "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Nel pomeriggio il canale è risultato per diversi minuti senza logo di rete. In seguito però, il logo di rete è stato riaggiunto. Durante l'assenza del logo (e dell'orologio), era assente durante i videoclip musicali anche la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV del gruppo RTL 102.5 presente sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Tra le "radiovisioni" è stato eliminato il canale "RTL 102.5 GROOVE". Inoltre, è stato aggiunto il canale "RTL PLAY". Questo canale almeno per il momento, trasmette senza logo di rete, e permette di seguire la radiovisione di RTL 102.5 tramite un "dietro le quinte", in stile Deejay Chiama Italia. Dall'applicazione HbbTV sembrerebbe sparita la possibilità di ascoltare le versioni "radiofoniche". Il flusso streaming di "RTL 102.5 GROOVE" però, è ancora attivo. Le novità sono ovviamente avvenute anche sui canali satellitari.

Mux Mediaset5 + Mux Mediaset1 + Mux DFree: Novità in vista per Sky sul digitale terrestre! Apprendiamo da digital-forum grazie a Ercolino, che il 1° Luglio 2020 chiuderà il canale "National Geographic" LCN 458. Inoltre, non ritornerà il canale "Sky Sport 24 HD" LCN 471 che può quindi definirsi chiuso. Ricordiamo infine che sempre il 1° Luglio 2020 chiuderà il canale "Premium Comedy" LCN 466 e i canali "Premium Cinema" LCN 463, "Premium Energy" LCN 464, e "Premium Emotion" LCN 465 verranno rinominati in "Premium Cinema 1", "Premium Cinema 2" e "Premium Cinema 3".

Mux TIMB2: Novità per "Zelig Sport - PROVVISORIO" (senza LCN). Sul canale scorre in sovraimpressione ogni 20 minuti circa per due volte di seguito la seguente scritta: "A partire dal 1 Luglio Zelig TV cambiera' frequenza. Per non perdere la visione si consiglia di eseguire quanto prima la risintonizzazione". La stessa scritta è presente anche sul canale "Zelig Sport" LCN 63 presente nel Mux TIMB2. Dal 1 Luglio 2020 quindi, il canale Zelig TV sarà visibile esclusivamente tramite il Mux TIMB2 Ch 55.



25.06.2020

Mux 3 Rai: Nella serata di ieri il canale "Rai Premium" LCN 25 ha trasmesso in diretta il programma "La notte di San Giovanni". Per il canale dovrebbe essere stata la prima diretta! Sotto al logo di rete era presente la scritta "Diretta".

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. Per alcuni minuti il canale ha trasmesso una schermata fissa su sfondo bianco con il logo di Radio Kiss Kiss. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete. Sotto al logo di rete è curiosamente presente la scritta "Canale 51 del DTT".

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per il canale "RTL 102.5 PLAY" visibile tramite HbbTV sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Sul canale è stato aggiunto il logo di rete. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai Gulp" LCN 42. L'EPG del canale risulta indietro di 2 ore.



26.06.2020

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per il canale "RTL 102.5 PLAY" visibile tramite HbbTV sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. In mattinata, è stato aggiunto in alto a sinistra anche il logo di Digital Space. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Gulp" LCN 42. L'EPG del canale è tornata a essere corretta.

Mux ReteA1: Novità per "NOVE" LCN 9. In ooccasione di alcuni programmi, alla destra del logo viene aggiunta la scritta "RACCONTA".



27.06.2020

Mux TIMB3: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70. Alle ore 08.57 è stato eliminato il logo di rete e dopo alcuni secondi è stato eliminato anche l'orologio. Per 3 minuti circa il canale ha così trasmesso senza logo di rete e orologio. Alle ore 09.00 Mario Volanti ha presentato il nuovo logo di Radio Italia / Radio Italia TV e ha dato il via all'evento speciale "Radio Italia Ora"! In quel momento è stato inserito in sovraimpressione il nuovo logo di rete insieme all'orologio. Per alcuni istanti però, sotto al nuovo logo era stato erroneamente riaggiunto il vecchio logo. Inizialmente inoltre, è stato trasmesso per errore il vecchio bumper di rete. Con i blocchi pubblicitari successivi invece, è stato poi inserito il nuovo bumper di rete.

Mux Locali: Novità per "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Alle ore 08.57 è stato eliminato il logo di rete e dopo alcuni secondi è stato eliminato anche l'orologio. Per 3 minuti circa il canale ha così trasmesso senza logo di rete e orologio. Alle ore 09.00 Mario Volanti ha presentato il nuovo logo di Radio Italia / Radio Italia TV e ha dato il via all'evento speciale "Radio Italia Ora"! In quel momento è stato inserito in sovraimpressione il nuovo logo di rete insieme all'orologio. Inizialmente, è stato trasmesso per errore il vecchio bumper di rete. Con i blocchi pubblicitari successivi invece, è stato poi inserito il nuovo bumper di rete. Sul logo di rete non è più presente la dicitura "HD". Segnaliamo però che tra il canale SD e il canale HD, il logo e l'orologio risultano sempre differenti. Le emissioni dei due canali quindi, risultano sempre differenti. Sul canale HD infatti, il logo di rete e l'orologio risultano più piccoli e posizionati leggermente più a destra. Il logo di rete e l'orologio del canale SD invece, risultano più grandi e posizionati leggermente più a sinistra.

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale è tornato a trasmettere correttamente.



28.06.2020

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per i canali free del gruppo Mediaset. Sui canali del gruppo è saltuariamente in onda una "comunicazione istituzionale" dove viene detto: "Grazie italiani! In questi mesi così difficili avete premiato la nostra televisione. L'avete considerata un punto di riferimento sicuro e accogliente. E grazie alla vostra attenzione, le reti mediaset hanno avuto anche una formidabile crescita d'ascolto, fondamentale per una tv che non costa niente a voi cittadini e vive solo di pubblicità. Siamo la televisione più vista in Italia, con Canale5 prima rete, e con la nuova Rete4, che grazie ai suoi programmi d'attualità, ha superato i diretti concorrenti. Per il nostro lavoro è un grande orgoglio. L'orgoglio di un'azienda italiana che continua a investire, paga le tasse in Italia, e offre lavoro a migliaia di famiglie italiane. Grazie a tutti voi. Mediaset".



29.06.2020

Mux DFree + Mux La3: Novità per "SI Solo Calcio HD" canale visibile via streaming e HbbTV tramite l'applicazione "Si Smart" disponibile sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (SPORTITALIA HD PLUS) LCN 560. Durante gli eventi in diretta, sotto al logo di rete viene curiosamente aggiunto un pallino rosso con la scritta LIVE.

Mux TIMB3 + Mux Locali: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70 e "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Alle ore 05.50 di questa mattina è terminato l'evento "Radio Italia Ora".

Mux TIMB3 + Mux Locali: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70 e "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Alle ore 05.50 di questa mattina è partita ufficialmente la programmazione di RadioItaliaTV SD/HD con la nuova veste grafica!

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Canale Italia 83" / "CANALE ITALIA 83" LCN 83, "Serenissima" e "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Lazio). In mattinata, il programma "Notizie Oggi" oltre a essere in onda dalle ore 06.00 alle ore 09.00 sui canali "Canale Italia 83" / "CANALE ITALIA 83" LCN 83 e "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Lazio) LCN 659, era in onda su questi 3 canali anche dalle ore 09.00 alle ore 12.00!

Mux TIMB3 + Mux Locali: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70 e "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Anche l'appuntamento con "Disco Italia" ha ora una nuova veste grafica.

Mux TIMB3 + Mux Locali: Ulteriori novità per "RadioItaliaTV" LCN 70 e "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Anche l'appuntamento con "La Classifica Italiana" ha ora una nuova veste grafica.

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. Il canale compie 9 anni. Per l'occasione sul canale sono presenti dei banner, bumper e promo dedicati.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato ai canali europei del servizio pubblico! Nel promo c'è scritto: "In questo momento, in tutta Europa i cittadini si rivolgono all'informazione del servizio pubblico come mai in passato. Raccontare gli eventi, supportare, informare. Noi siamo le radio e le televisioni pubbliche d'Europa - Insieme, per ripartire. EBU Operating Eurovision and Euroradio - KeepMediaGood.com - Brought to you by the Europena Broadcasting Union and yout national public service media. #coronavirus #covid19 #keepmediagood".

Mux TIMB3: Novità per "TV8" LCN 8. Alle ore 12.00 è partito il TG8, il nuovo telegiornale di TV8! Nel weekend invece, alle ore 12.30 verrà trasmesso anche Il Tg8 Sport! Il logo del Tg8 è posizionato in basso a destra.

Mux Locali: Novità per "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Il logo di rete è stato leggermente ingrandito. L'orologio invece, è stato leggermente rimpicciolito. Le due emissioni (tra SD e HD) però, risultano sempre differenti. Il logo di rete e l'orologio infatti, non risultano nella stessa identica posizione, e sono leggermente differenti. Anche la grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone, risulta leggermente differente tra il canale HD e il canale SD!

Mux TIMB3: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70. L'orologio presente sotto al logo di rete è stato leggermente modificato.

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137. In occasione del 9° compleanno di HSE24, il canale trasmette eccezionalmente la programmazione in timeshift (programmazione di HSE24 con un'ora di ritardo) del canale "HSE24" LCN 37 presente nel Mux TIMB1. In alto a sinistra infatti, è stato eliminato il logo di "DONNA", e in basso a destra è presente l'inedito logo di "HSE24 +1"

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" LCN 237. In occasione del 9° compleanno di HSE24, il canale trasmette eccezionalmente la programmazione in timeshift (programmazione di HSE24 con due ore di ritardo) del canale "HSE24" LCN 37 presente nel Mux TIMB1. In alto a sinistra infatti, è stato eliminato il logo di "BEAUTY", e in basso a destra è presente l'inedito logo di "HSE24 +2".

Mux Mediaset + Mux DFree + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset. Grazie a digital-forum apprendiamo che è in fase di test una nuova versione rinnovata di Mediaset Play. Tramite questa procedura https://www.digital-forum.it/showthr...=1#post6605056 è possibile provare in anteprima la nuova versione di Mediaset Play.



30.06.2020

Mux Retecapri: Novità in vista per "249TV" (249 SPORT) LCN 249 e "TV UNO" LCN 270? Da questa mattina i due canali trasmettono senza logo di rete, e apparentemente trasmettono ora la stessa programmazione! Sul satellite Hotbird 13° Est invece, il canale "All In Channel" non trasmette più con il logo di TV UNO, e sembrerebbe trasmettere ora la programmazione dell'ex 249 SPORT, ma senza logo di rete! Il canale "Teleitalia" invece, trasmette ora senza il logo di rete di 249 SPORT e trasmette ora la programmazione di "Passione Lotto"!

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237. Anche nelle ore notturne, i due canali trasmettono il timeshift (+1) e (+2) di "HSE24".

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "ORLER TV" LCN 144. In mattinata sul canale era curiosamente presente un cartello su sfondo nero e senza logo di rete con scritto: "Le trasmissioni sono interrotte a causa di problemi tecnici e riprenderanno non appena possibile". In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset3 + Mux DFree: Novità in vista per alcuni canali free del gruppo Mediaset / RadioMediaset! Apprendiamo da digital-forum che dal 1° Luglio 2020, i canali "RADIO 105" LCN 157, "R101 TV" LCN 167 e "VIRGIN RADIO" LCN 257, passeranno dal Mux Mediaset3 al Mux DFree Ch 50. Nel Mux Mediaset3 invece, verrà aggiunto il canale "Mediaset Extra" LCN 55! Nelle prossime settimane/mesi il canale abbanonderà poi il Mux ReteA1. Inoltre ci saranno diversi movimenti, con anche alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto per i canali pay di Sky (DTT).

LUGLIO 2020

01.07.2020

Mux Retecapri: Novità per "249 TV" LCN 249 e "TV UNO" LCN 270 canali presenti nel Mux Retecapri Ch 57 M.Giarolo (AL). Nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, sul canale "249 TV" è stato riaggiunto il logo di rete. In onda però, era presente il logo di "TV UNO"! La stessa cosa è successa sul canale "TV UNO" LCN 270. Poco dopo la mezzanotte, il canale "249 TV" risultava inattivo (a schermo nero), mentre il canale "TV UNO" era in onda regolarmente. In mattinata invece, il canale "249TV" è tornato a trasmettere regolarmente, ma con il logo di TV UNO, mentre il canale "TV UNO" risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Mediaset3: Fine delle trasmissioni per i canali "RADIO 105" LCN 157, "R101 TV" LCN 167 e "VIRGIN RADIO" LCN 257. I tre canali risultano ora senza numerazione LCN e in modalità fantasma. In onda è presente un cartello con scritto: "Questo canale ha cambiato frequenza avvia subito la ricerca canali sul tuo televisore o decoder per continuare a riceverlo". Aggiunto il canale "Mediaset Extra" LCN 55.

Mux DFree: Al posto del canale "Premium Cinema" LCN 463 è arrivato il canale "Premium Cinema 1" LCN 463. Fine delle trasmissioni per i canali "Premium Energy" LCN 464 e "Premium Comedy" LCN 466. I due canali risultano ora senza numerazione LCN e in modalità fantasma. In onda è presente un cartello con scritto: "Questo canale ha cambiato frequenza avvia subito la ricerca canali sul tuo televisore o decoder per continuare a riceverlo". Aggiunti i canali "RADIO 105" LCN 157, "R101 TV" LCN 167 e "VIRGIN RADIO" LCN 257. Questi 3 canali sono sempre trasmessi in MPEG-4 (H264) SD. Segnaliamo infine che nella serata di ieri prima che terminassero le trasmissioni di "Premium Comedy" LCN 466, sull'EPG del canale era presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1/7 Premium Comedy non e' piu' visibile. Premium Cinema cambia e trovi i suoi titoli in 3 canali dedicati: Premium Cinema 1, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3 (dal canale 313 di Sky o dal canale 463 sul digitale terrestre)".

Mux Mediaset1: Fine delle trasmissioni per il canale "National Geographic" LCN 458. Il canale però, occupa sempre la numerazione LCN 458 e in onda è presente un cartello. L'EPG del canale indica erroneamente i programmi in onda. Eliminato il canale "Sky Cinema per te 1" LCN 471. Fine delle trasmissioni per il canale "Premium Emotion" LCN 465. Al suo posto è arrivato il canale "Premium Cinema 3" LCN 465. Aggiunto il canale "Premium Cinema 2" LCN 464.

Mux ReteA1: A mezzanotte, il canale "Mediaset Extra" LCN 55 è stato rinominato in "Mediaset Extra - Provvisorio". Il canale inoltre, risulta ora senza numerazione LCN. Il canale "Mediaset Extra" LCN 55, è da oggi visibile nel Mux Mediaset3.

Mux ReteA1: Fine delle trasmissioni per "Zelig Sport - PROVVISORIO" (senza LCN). A 00.00 sono cessate le trasmissioni del canale ed è stato inserito un cartello con scritto: "Questo canale ha cambiato frequenza. Per continuare a vederlo, risintonizza il tuo televisore o decoder. Per informazioni: 800 432 911". Segnaliamo inoltre che il canale "Zelig Sport - PROVVISORIO" (senza LCN) è stato rinominato in "Zelig Sport - Provvisorio" (senza LCN). Infine, segnaliamo che il canale ha ora solo il Pid Video, e il bitrate del canale è stato abbassato da 1,54 Mbps circa a 0,63 Mbps circa. Dalla giornata odierna il canale "Zelig Sport" (Zelig TV) LCN 63 è visibile esclusivamente tramite il Mux TIMB2.



02.07.2020

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Nel pomeriggio di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale "249TV" LCN 249 invece, continua a trasmettere la programmazione di TV UNO, con tanto di logo di rete! Dalla tarda mattinata odierna però, i due canali risultano nuovamente senza logo di rete.

Mux ReteA2: In mattinata sul canale "HSE24 DONNA" LCN 137, non era presente il logo di "HSE24 +1". Al suo posto era presente il normale logo di HSE24. Sul canale "HSE24 BEAUTY" LCN 237 invece, era regolarmente presente il logo di "HSE24 +2".

Mux TIMB2: Problemi tecnici nel Mux TIMB2. Il canale "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65 è stato nuovamente rinominato per errore in "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO".

Mux ReteA2: Fine delle trasmissioni per "ILIKE.TV" (QUADRIFOGLIO TV 230) LCN 230. Il canale risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. Grazie al sito Alexmusic: http://www.alexmusic.net/tele/dtt/ apprendiamo che la modifica è avvenuta lo scorso 18 Giugno! Il canale "ILIKE.TV" (QUADRIFOGLIO TV 230) quindi, ha cessato le proprie trasmissioni.

Mux ReteA2: Nel pomeriggio il canale "HSE24 DONNA" LCN 137 è tornato a trasmettere correttamente con il logo di HSE24 +1".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV "Mediaset Play" disponibile sui canali free del gruppo Mediaset. Dalla giornata odierna è disponibile ufficialmente la "nuova" versione di Mediaset Play. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul satellite.



03.07.2020

Mux TIMB2: Nella tarda serata di ieri il canale "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65 è stato rinominato correttamente in "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO".

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "249TV" LCN 249 e "TV UNO" LCN 270. I due canali risultano completamente a schermo nero.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset è saltuariamente presente un nuovo bumper di rete!

Mux Retecapri: Novità per "249TV" e "TV UNO" LCN 270. Sui due canali è stato riaggiunto il logo di rete di TV UNO. In onda però, sembrerebbe essere presente l'ex programmazione di 249 SPORT.

Mux TIMB2: Il canale "RADIO CUSANO TV ITALIA" LCN 264 non è più trasmesso in MPEG-4 (H264) SD con la risoluzione di 720x576i. Da questo pomeriggio il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1440x0180i!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 160" LCN 160. In serata il canale ha ritrasmesso la programmazione di "GT Channel" oscurandone perà il logo con una tendina elettronica.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Sull'EPG del canale è ora presente una "playlist musicale". L'EPG presente sul canale non è altro che la selezione musicale in onda sul canale "Radio California TV" visibile tramite HbbTV su questo canale!



04.07.2020

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Sul canale risulta assente l'EPG (guida elettronica programmi). Salvo interventi, l'EPG tornerà disponbile da domani mattina alle ore 06.00. Lo stesso problema è presente anche sul satellite.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. In alcune fasce orarie il canale trasmette le televendite targate "Donna Shopping".

Mux Locali: Novità per "WORLD NET CHANNEL" LCN 246. Il canale non risulta più inattivo (a schermo nero). In onda è ora presente la programmazione di "Radio Radio TV"! Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD e di conseguenza è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. Il logo di rete è stato modificato. Il numero principale che si vede ora nel logo è il 230, ma nei vari "angoli" si intravedono anche i numeri "162", "232" e "243". La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale copia "iLIKE.TV" LCN 230.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232. Il logo di rete è stato modificato e risulta ora nettamente più piccolo e schiacciato. Il numero principale che si vede ora nel logo è il 232, ma nei vari "angoli" si intravedono anche i numeri "162", "232" e "243".

Mux DFree: Novità per "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243. Il logo di rete è stato modificato ed è stato leggermente riposizionato. Il numero principale che si vede ora nel logo è il 162, ma nei vari "angoli" si intravedono anche i numeri "162", "232" e "243".

Mux TIMB3: Novità per "TV8" LCN 8. Alle ore 12.30 circa, sul canale è stata trasmessa la prima edizione del nuovo Tg8 Sport! Il logo del Tg8 Sport è posizionato in basso a destra.



05.07.2020

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Da questa mattina alle ore 06.00, l'EPG dei due canali è tornata a essere regolarmente presente. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite.

Mux Mediaset1: Quando viene attivato momentaneamente il canale "Sky Sport Serie A HD" LCN 473, il canale "Premium Stories" LCN 462 non viene più momentaneamente "spento".

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL PLAY" disponibile via streaming e tramite l'applicazione HbbTV presente sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. In sovraimpressione sono stati aggiunti gli sms/whatsapp in stile chat. Segnaliamo inoltre che è stato disattivato il flusso streaming della Visual Radio di "RTL 102.5 GROOVE". Il canale trasmette ora una schermata nera con l'audio di RTL PLAY.

Mux ReteA2: Ulteriori novità per "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. A un ulteriore controllo, segnaliamo che sul canale è presente il logo di "QUADRIFOGLIO TV 162". Quando sotto al logo di rete le immagini sono chiare e/o bianche, il logo diventa curiosamente "QUADRIFOGLIO TV 230". Sul canale "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243 presente nel Mux DFree sembrerebbe essere sempre "visibile" il logo di "QUADRIFOGLIO TV 162". Anche se durante le schermate "bianche" sembra intravedersi il logo di "QUADRIFOGLIO TV 232".

Mux Mediaset5: A causa della contemporaneità di alcune partite di calcio di SerieA, vengono attivati contemporaneamente tutti e tre i canali "Sky Sport" LCN 484, LCN 485 e LCN 486. Per lasciare spazio a questi tre canali, vengono momentaneamente spenti i rispettivi canali "Premium Action" LCN 459, "Sky Sport Uno HD" LCN 472 e "Sky Sport 24" LCN 481.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali del gruppo Mediaset è saltuariamente presente un promo di rete che pubblicizza il canale Radio Monte Carlo TV! Nel promo viene detto: "La musica di gran classe è ora su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno di Pop, Soul, R'n'B, con i grandi artisti internazionali, e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Ascoltaci e guardaci tutti i giorni sul canale 716 di Sky e 67 di Tivùsat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.". Segnaliamo però, che sul sito di Radio Monte Carlo è presente un'altra versione del promo, leggermente differente, dovre tra l'altro viene detto correttamente "67 di TivùSat" invece di "67 del TivùSat". Segnaliamo infine che di recente la pubblicità è notevolmente aumentata. Per tutta la durata del promo, in alto a destra oltre a essere presente il logo animato di Radio Monte Carlo TV, è presente la scritta "In TV sul canale 67 di tivùsat".



06.07.2020

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. A mezzanotte, è terminata la programmazione speciale dedicata ai 9 anni del canale! Alla fine della diretta, le presentatrici hanno ricordato le varie numerazioni LCN del digitale terrestre: 37, 137 e 237. Oltre a queste 3 però, è stata pubblicizzata anche la numerazione LCN 537 dicendo: "... e sul 537 per l'alta definizione!" In realtà il canale "HSE24 HD" LCN 537 è una copia con gli stessi pid audio/video di "HSE24 (SD) LCN 37. Inoltre il canale non è prodotto in HD! Infatti fino ad alcuni mesi fa il canale "HSE24 HD" che era disponibile via satellite tramite TivùSat/Sky, anche se trasmetteva con la risoluzione 1920x1080i, ha sempre trasmesso in upscale!

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137. All'01.00 di notte, è terminata la programmazione speciale dedicata ai 9 anni del canale! Nonostante questo, il canale continua a trasmettere la programmazione di "HSE24 +1".

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" LCN 237. Alle 02.00 di notte, è terminata la programmazione speciale dedicata ai 9 anni del canale! Nonostante questo, il canale continua a trasmettere la programmazione di "HSE24 +2".

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Sul canale è stata aggiunta l'EPG (guida elettronica programmi) con scritto: "Guida programmi TvUno - Guida programmi Canale 270".

Mux Retecapri: Ulteriori novità per "TV UNO" LCN 270. Sul canale è stata aggiunta un'applicazione HbbTV.

Mux Rai: A causa della morte di Ennio Morricone, sui canali del gruppo Rai, è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.



07.07.2020

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Sull'EPG del canale è tornata a essere presente la scritta "Servizi Interattivi - Prove tecniche HbbTv".

Mux Mediaset1: Novità per "National Geographic" (cartello) LCN 458. Sull'EPG del canale è ora presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1 Luglio il canale National Geographic non e' piu' disponibile per i clienti Sky sul digitale terrestre.". In precedenza era erroneamente presente l'EPG con la guida programmi del canale, nonostante in onda ci fosse un cartello!

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. Nella serata di ieri il logo di rete è stato leggermente modificato. Sul logo di rete si legge "QTV QUADRIFOGLIO TV" e nei vari angoli sono presenti le numerazioni 232 162 243 230. A differenza di prima, il logo è ora ben leggibile. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale copia "ILIKE.TV" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 230.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232. Nella serata di ieri il logo di rete è stato nettamente modificato, e risulta ora nettamente più grande e nelle corrette proporzioni. Sul logo di rete si legge "QTV QUADRIFOGLIO TV" e nei vari angoli sono presenti le numerazioni 232 162 243 230. A differenza di prima, il logo è ora ben leggibile.

Mux DFree: Novità per "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243. Nella serata di ieri il logo di rete è stato leggermente modificato, e risulta ora leggermente più grande. Sul logo di rete si legge "QTV QUADRIFOGLIO TV" e nei vari angoli sono presenti le numerazioni 232 162 243 230. A differenza di prima, il logo è ora ben leggibile.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux ReteA1: A causa della morte di Ennio Morricone, sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" LCN 65. Il canale non è più trasmesso in MPEG-4 (H264) SD con la risoluzione di 720x576i! Da questo pomeriggio il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) HD con la risoluzione di 1280x720p!! Il canale però, risulta in upscale. Il bitrate video è rimasto invariato a 1,44 Mbps circa.



08.07.2020

Mux Retecapri: Nella serata di ieri sull'EPG del canale "TRY HBBTV" (senza LCN), erano tornate le informazioni dei brani in onda su Radio California TV. Da questa mattina invece, è tornata a essere presente la scritta "Servizi Interattivi - Prove tecniche HbbTv".

Mux 3 Rai: Nella serata di ieri sul canale "Rai Movie" LCN 24, prima del film "Novecento" è stato trasmesso un nuovo bumper di rete.

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Da questa mattina il canale trasmette senza logo di rete. Inoltre, il canale trasmette ora in simulcast la programmazione di "DONNASHOPPING TV". Novità in vista? La stessa cosa avviene sul canale "249TV" LCN 249.

Mux Retecapri: Novità per "249 TV" LCN 249. Sul canale è ora presente la programmazione di "DONNASHOPPING TV" con tanto di logo di rete! Sul canale "TV UNO" LCN 270 invece, è sempre presente la programmazione di "DONNASHOPPING TV" ma senza logo di rete. Le emissioni dei due canali quindi, sono tornate a essere differenti.

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Nel pomeriggio il canale ha iniziato a trasmettere una propria programmazione, riconducibile però sempre a "DONNASHOPPING TV". Il tutto però, sempre senza logo di rete. Inoltre, nel pomeriggio sono apparse più volte le barre verticali colorate. Segnaliamo inoltre che tra il canale "249TV" (DONNASHOPPING TV) LCN 249 e il canale "DONNASHOPPING TV" LCN 163 presente nei Mux Locali, ci sono 10 secondi circa di ritardo. Segnaliamo infine che dal tardo pomeriggio il canale "249TV" trasmette nuovamente senza logo di rete.



09.07.2020

Mux ReteA2 + Mux DFree: Novità per "AIR ITALIA" LCN 138, "FIRE TV" LCN 147 e "TV 153" LCN 153. Dalla giornata di ieri su "AIR ITALIA" non sono più presenti i cartoni animati. Su "FIRE TV" invece, non sono più presenti i documentari. Infine, su "TV 153" non sono più presenti i programmi sportivi.

Mux Retecapri: Novità per "249TV" LCN 249. Il canale continua a trasmettere una propria programmazione senza logo di rete. In alcune fasce orarie inoltre, trasmette la programmazione di DONNASHOPPING TV, con tanto di logo di rete. In altre fasce orarie trasmette un programma che era in onda precedentemente su 249 SPORT.

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. Da questa mattina il canale trasmette la programmazione di DONNASHOPPING TV, con tanto di logo di rete.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. Al mattino, sul canale vengono ora trasmesse anche delle repliche delle dirette. Durante queste repliche, in alto è presente la scritta "Adesso: Replica - Per stock residuo chiami il servizio clienti raggiungibile dalle 12:00 alle 24:00".

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Cartoonito" LCN 46. Durante l'apparizione di un banner in sovraimpressione, le immagini di Cartoonito diventano in parte di colore verde! Ringrazio Alice per la segnalazione.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Nelle prime ore del mattino il canale continua a ritrasmettere la programmazione di "SuperSix"! Segnaliamo che dalla giornata odierna sotto al logo di SuperSix non è più presente il logo di "Lombardia Tv Sport". Di conseguenza il logo di SuperSix è stato leggermente abbassato.

Mux Mediaset1: Eliminato il canale cartello "National Geographic" LCN 458. Il canale aveva cessato le proprie trasmissioni sul digitale terrestre lo scorso 1° Luglio.

Mux Retecapri: Novità per "TV UNO" LCN 270. In alcune fasce orarie il canale trasmette una propria programmazione, senza logo di rete.



10.07.2020

Mux Retecapri: Novità per "249TV" LCN 249 e "TV UNO" LCN 270. Da questa mattina è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di TV UNO, ma con una novità! Sotto al logo di TV UNO è ora presente una tendina elettronica che serve per coprire il logo di DONNASHOPPING TV. In alcune fasce orarie infatti, i due canali ritrasmettono la programmazione di questo canale!

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Movie" LCN 24. Sul canale è presente un ulteriore nuovo bumper di rete.

Mux Canale Italia 2 + Mux Locali: Nel pomeriggio i canali "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 158 e "GALAXY TV" LCN 183, hanno curiosamente ritrasmesso una televendita grazie al canale "ITALIA 134".



13.07.2020

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più la programmazione di "HSE24 +1". Sul canale infatti, è ritornata la programmazione e il logo di "HSE24 DONNA".

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" LCN 237. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più la programmazione di "HSE24 +2". Sul canale infatti, è ritornata la programmazione di "HSE24 BEAUTY". In sovraimpressione però manca al momento il logo "BEAUTY".

Mux TIMB2: Novità per "RADIO CUSANO TV ITALIA" (HD) LCN 264. Sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dove viene detto: "Da quando siamo con voi, abbiamo sempre portato l'informazione nelle vostre case. Abbiamo approfondito, discusso, analizzato i temi più importanti, nei momenti più difficili. Da quando siamo con voi, ogni giorno, facciamo del nostro meglio per darvi sempre di più. E continueremo a farlo. Radio Cusano TV Italia. Ogni giorno con voi. Sul canale 264 del digitale terrestre.".



14.07.2020

Mux ReteA1: Novità per "NOVE" LCN 9. Sul canale è presente un nuovo bumper di rete "tematizzato". Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. Nella tarda serata di ieri il canale ha trasmesso WWE Raw. Per l'occasione il nuovo logo di DMAX è stato spostato in alto a destra.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Nella tarda serata di ieri la Visual Radio di RDS ha utilizzato per diversi minuti una nuova veste grafica. Lo sfondo non risultava più di colore bianco, ma risultava di colore blu! Inoltre il logo di rete era stato spostato leggermente più in alto. Le scritte nei vari angoli erano state modificate e/o riposizionate. In basso a destra, erano presenti alcune frequenze FM dell'emittente radiofonica RDS, alternate dalle novità in playlist! Per alcuni secondi erano curiosamente apparse in sovraimpressione alcune icone di un PC! Tra le icone, erano curiosamente presenti i loghi di RDS Social TV e di RDS Relax! Saltuariamente però, tornava la "vecchia" grafica. Verso la fine dei test, la "nuova" schermata della Visual Radio è apparsa per alcuni secondi anche con lo sfondo bianco. I test "notturni" sono durati fino alle 03.40. Novità in vista?

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In tarda mattinata è stata nuovamente inserita per alcuni minuti la nuova grafica utilizzata già nella tarda serata di ieri, ma con una novità! Lo sfondo non era più blu ma bianco. Poco dopo però, è tornata la "vecchia" schermata. Novità in vista?

Mux Mediaset1: Problemi tecnici per il canale "Premium Cinema 3" LCN 465. Da quando è stato aggiunto, questo canale su alcuni decoder/tv come il Telesystem 7701 T2HD rimane erroneamente a schermo nero e senza audio. Il canale quindi, non viene decriptato. Molto probabilmente, su questo canale ci sono alcuni parametri tecnici errati.

Mux Rai + Mediaset: Novità per l'applicazione Mhp "TivùOn". Sui canali LA7 e LA7d non è più presente alcun contenuto OnDemand.

Mux Rai: Novità per l'applicazione Mhp "Rai News" disponibile sui canali Rai. L'applicazione Mhp non funziona più! Se si preme ok per avviarla, appare per alcuni secondi la schermata iniziale dell'applicazione con il logo di Rai News, ma poco dopo si viene rimandati al canale televisivo dove si è avviata l'applicazione. Fine del servizio o problema tecnico?

Mux Rai: Novità per l'applicazione Mhp "TGR" disponibile sui canali Rai. L'applicazione Mhp è stata leggermente rinnovata graficamente.

Mux Mediaset3: Eliminati i canali cartello in modalità fantasma "RADIO 105" (senza LCN), "R101 TV" (senza LCN) e "VIRGIN RADIO" (senza LCN).

Mux DFree: Eliminati i canali cartello in modalità fantasma "Premium Energy" (senza LCN) e "Premium Comedy" (senza LCN).

Mux Locali: Novità per "BIKE" LCN 259. In giornata il canale risultava completamente a schermo nero. Contemporaneamente però, in streaming era regolarmente in onda, anche se con un logo di rete nettamente più piccolo! In seguito anche sul digitale terrestre è tornato a trasmettere regolarmente, con la novità del logo di rete nettamente più piccolo! Nel corso del pomeriggio però, il logo di rete è stato ingrandito leggermente una prima volta, e ingrandito nettamente una seconda volta.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. Il logo di rete è stato nuovamente modificato e riporta ora la scritta "QTV 162 230". Di conseguenza non sono più presenti i numeri 232 e 243. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul canale copia "ILIKE.TV" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 230.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232. Il logo di rete è stato nuovamente modificato e riporta ora la scritta "QTV 232 243". Di conseguenza non sono più presenti i numeri 162 e 230.

Mux DFree: Novità per "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243. Il logo di rete è stato nuovamente modificato e riporta ora la scritta "QTV 232 243". Di conseguenza non sono più presenti i numeri 162 e 230.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Nel pomeriggio sono stati effettuati ulteriori test per la nuova grafica! La nuova grafica è apparsa nei seguenti orari: "15.31-16.12" e "16.16-16.52". Dalle ore 17.38 di questo pomeriggio invece, sembrerebbe essere stata inserita in via definitiva la nuova grafica! Segnaliamo inoltre che anche l'applicazione HbbTV è stata rinnovata! Appena ci si sintonizza sul canale parte uno spot pubblicitario con il logo di RDS in basso a sinistra. Terminato lo spot, si viene rimandati al canale televisivo e in sovraimpressione appare un banner con scritto: "Porta la musica di RDS sempre con te scarica la nostra app!". Le funzionalità precedenti però (tasto rosso, verde, giallo, blu) non sembrerebbero essere più disponibili. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite.



15.07.2020

Mux Mediaset1: Novità per il canale "Premium Cinema 3" LCN 465. In mattinata sono stati risolti i problemi tecnici. Su alcuni decoder/tv come il Telesystem 7701 T2HD, il canale rimaneva erroneamente a schermo nero e senza audio. Il canale quindi, non veniva decriptato. Molto probabilmente, su questo canale erano presenti alcuni parametri tecnici errati.

Mux Canale Italia 2: Novità in vista per "Italia 155" LCN 155. Dalla giornata odierna, nelle ore pomeridiane arriverà la programmazione di "Sharing TV +". Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "SHARING TV +......... DA DOVE PARTIAMO -- INFORMAZIONE CULTURA SOCIALE INNOVAZIONE AMBIENTE NEW GENERATION 155 SHARING +". Inoltre è stato anche scritto: "ABBIAMO PENSATO AD UNA NUOVA META ABBIAMO AGITO PER RAGGIUNGERLA ADESSO LA CONDIVIDIAMO...... INSIEME A VOI". Insieme a questi due post, sono stati pubblicati anche due video di presentazione / promo. Nella giornata di ieri invece, sulla pagina facebook di "Sharing TV" è stato scritto: "Partita con le prove tecniche la nuova avventura di SHARING TV + !!!! Domani alle ore 14 il primo TG e l'inizio ufficiale delle trasmissioni sul canale nazionale 155 del Digitale Terrestre. Nel frattempo sulla pagina ufficiale di SHARING + e sull'APP SHARING + un breve racconto di alcuni dei progetti che caratterizzeranno questa entusiasmante avventura. Abbiamo aspettato di raccontare I FATTI, UNA VOLTA CONCRETIZZATI, senza fare annunci. Un traguardo senza precedenti, soprattutto in considerazione del fatto che la nostra START UP INNOVATIVA è partita esattamente 2 anni fa: IL 19 LUGLIO 2018!! Devo ringraziare pubblicamente Giuseppe Gambino che ha pianto con me il 25 Maggio del 2017 quando abbiamo visto per la prima volta il nome di Sharing TV su un canale del Digitale Terrestre. Senza di lui non sarebbe stato possibile preparare in poco tempo un salto di qualità così importante e impegnativo. Vi invitiamo a mettere MI PIACE alla nostra pagina ufficiale SHARING + e a scaricare l'APP SHARING + (autoprodotta come sviluppatori di APP)!! SIAMO FELICI PERCHE' CHI HA LE IDEE PUO' CREARE E DIMOSTRARE CHE NON VIVIAMO DI ILLUSIONI MA DI PROGETTI E PROGRAMMI CHE CI VEDONO IMPEGNATI 24 ORE SU 24 A SERVIZIO DEI NOSTRI TELESPETTATORI.".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD). Dalle ore 22.17 alle ore 05.30 la Visual Radio passa in modalità "notturna" con uno sfondo blu. Dalle ore 05.30 alle ore 22.17 invece, la Visual Radio trasmette in modalità "diurna" con uno sfondo bianco. L'orario però potrebbe variare leggermente di giorno in giorno. La stessa cosa avviene ovviamente anche sul satellite. Segnaliamo inoltre alcune novità per l'applicazione HbbTV (non è presente su "RDS Social TV" (HD) LCN 95). L'applicazione è tornata a funzionare regolarmente, ma con alcune novità! Se si preme il tasto rosso, appare la schermata con i tasti colorati: "Like, Meteo, Curiosità, Videoclip". Se si preme il tasto giallo "curiosità" appare un'altra schermata con altri tasti colorati: "Artista, Lyrics, Social".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso per alcuni minuti con lo sfondo blu. Segnaliamo inoltre che sul canale, è saltuariamente visibile in sovraimpressione un banner che pubblicizza l'app di RDS. Questo banner, è lo stesso che appare tramite l'applicazione HbbTV!

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" LCN 155. Alle ore 13.00 sul canale sono iniziate le trasmissioni di "Sharing TV +". La programmazione di Sharing TV è andata in onda dalle ore 13.00 alle ore 16.00. Alle ore 16.00 sono tornate in onda le televendite di Canale Italia. Il logo di rete di Sharing TV + è posizionato in basso a sinistra. Segnaliamo però che il formato video del canale risulta errato. Il canale infatti, è erroneamente trasmesso nel formato 16:9 letterbox. Di conseguenza le immagini risultano schiacciate. Segnaliamo inoltre che durante la programmazione, il logo di Sharing TV è stato spostato gradualmente da in basso a sinistra a in alto a sinistra e viceversa, il tutto gradualmente. Sulla pagina facebook di Sharing TV è stato pubblicato il palinsesto dell'emittente televisiva in "nazionale"! 07.00-09.00 Good Morning in News -- 13.00-16.00 Sharing Notizie e comunità (notiziario, inchieste e racconti di storie di eccellenza) -- 19.00-20.45 Gli Speciali di Sharing TV + -- 20.45-21.30 Sharing News e le rubriche informative -- 21.30-23.30 Il meglio di Sharing -- 23.00-xx.xx Sharing News Night (Le notizie e gli aggiornamenti serali dei principali avvenimenti nazionali!). Nelle altre ore è presente la normale programmazione di Italia 155.

Mux Canale Italia 2: Ulteriori novità per "Italia 155" LCN 155. Alle ore 19.00 il canale è tornato a trasmettere la programmazione di "Sharing TV +"! Inizialmente, il canale ha trasmesso per alcuni secondi la programmazione di "SuperSix"! Il logo di rete è ora posizionato in alto a destra. Durante alcune trasmissioni, in alto a sinistra è presente anche il logo di Sharing TV.

Mux Retecapri: Eliminati i canali "249TV" LCN 249 e "TV UNO" LCN 270. Nel Mux Retecapri ci sono ora ben 9,28 Mbps circa liberi. Ricordiamo che nel Mux sono ora presenti solo 5 canali tv e 1 radio! Le numerazioni LCN 249 e LCN 270 risultano ora libere.

16.07.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" LCN 155. A una nostra ulteriore verifica, segnaliamo che la programmazione di "Sharing TV+" è presente nei seguenti orari: "07.00-09.00", "13.00-16.00", "19.00-00.00". Per un totale di 10 ore al giorno! Negli orari "09.00-13.00", "16.00-19.00", "00.00-07-00" invece, sono presenti le televendite di Canale Italia targate "Outlet Moda", per un totale di 14 ore. Il logo di rete è sempre posizionato in alto a destra, ma rispetto a ieri è stato leggermente riposizionato. Segnaliamo infine che il canale è sempre trasmesso con il formato video errato.

Mux Locali: Novità per "WELL TV" LCN 231. Sul canale sono arrivate le televendite di AB Channel. In sovraimpressione però, è esclusivamente presente il logo di WELLTV.

Mux Canale Italia 2: Alle ore 19.00, il canale "Italia 155" LCN 155, torna a collegarsi come da palinsesto con il canale "Sharing TV +". Per alcuni secondi, il canale trasmette sempre la programmazione di SuperSix!



17.07.2020

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. In sovraimpressione è ora presente la scritta "Da settembre solo su CANALE 93". Ricordiamo che il canale "Canale 93" (TRS93) LCN 93 è presente nei Mux Locali (Nord-Ovest).

Mux TIMB2: Novità per "RADIO CUSANO TV ITALIA" (HD) LCN 264. Da questo pomeriggio il canale ha cambiato logo in "CUSANO ITALIA TV". Inoltre, sono stati rinnovati i vari bumper/promo di rete con il "nuovo" logo! Durante il Tg non appare più la scritta "Radio Cusano TV Italia", ma appare ora la scritta "Cusano Italia TV". L'identificativo del canale, almeno per ora è rimasto invariato.

Mux TIMB2: Il canale "RADIO CUSANO TV ITALIA" (HD) LCN 264 è stato correttamente rinominato in "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264.



19.07.2020

Mux Mediaset3 + Mux ReteA1: Problemi tecnici per il canale "Mediaset Extra" LCN 55 / "Mediaset Extra - Provvisorio" (senza LCN). Nella serata di ieri durante il programma "Festival Bar 2000", il logo di rete risultava erroneamente posizionato più a sinistra del solito.



20.07.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Capri Casino'" LCN 149. Nella giornata di ieri sul canale era presente un fermo immagine. In mattinata, dopo alcuni secondi di schermo completamente nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se inizialmente con una programmazione provvisoria di documentari su Capri.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In mattinata il canale ha trasmesso per diversi minuti con la "vecchia" grafica. Nel corso della mattinata è stata reinserita la "nuova" grafica.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Dalla giornata di ieri la programmazione di "Sharing TV+" è trasmessa nel corretto formato 16:9. Segnaliamo però, che il logo di Sharing TV+ viene ora coperato in parte dall'orologio di "Italia 155".

Mux TIMB2: Il canale "ALMA TV - ALICE & MARCOPOLO" (HD) LCN 65 è stato rinominato in "ALMA TV" (HD) LCN 65.



21.07.2020

Mux Locali: Ulteriori novità per "WELL TV" LCN 231. La "programmazione" di AB Channel con il Tg Lotto, è presente il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 23.00 alle ore 01.00. Il Martedì inoltre, è presente dalle ore 08.30 alle ore 10.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00. Ecco un'immagine:

Mux Locali: Novità per "WELL TV" LCN 231. Sul canale è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "Well TV canale nazionale 231 offre ai telespettatori una grande opportunità: Quella di far conoscere la propria attività, la propria professione, la propria azienda, e poter continuare a comunicare con i propri clienti attraverso un canale autorevole, quanto la nostra televisione. Chiamate il nostro numero che vedete in sovraimpressione e un consulente professionista di Well TV studierà con voi lo spazio, la fascia giornaliera e il contenuto più adatto per continuare a generare clienti e fidelizzare quelli che avete. Well TV si occupa di benessere e pensa al benessere dei propri telespettatori, come al benessere della vostra azienda.".

Novità nel Mux Canale Italia 2 (Piemonte): Eliminato il canale "Canale Italia 3 Extra" LCN 194. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia 3 Extra" LCN 275. Eliminato il canale "Canale Italia 83" LCN 658. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia 83" LCN 83. Il canale "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Lazio) non occupa più la numerazione LCN 659 e risulta ora senza numerazione LCN. Cambio di numerazione LCN per il canale "Serenissima" che è passato dalla numerazione LCN 612 alla numerazione LCN 660. Il canale "Canale Italia 6" non risulta più senza numerazione LCN e occupa ora la numerazione LCN 194. Il canale copia "Canale Italia 6" occupa sempre la numerazione LCN 278. Il canale "Canale Italia 3 Extra" LCN 275 è stato rinominato in "Canale Italia 3" LCN 275. In onda però, è sempre presente il logo di Canale Italia 3 Extra. Il canale "Canale Italia 7 Extra" LCN 297 è stato rinominato in "Canale Italia 7" LCN 297. In onda però, è sempre presente il logo di Canale Italia 7 Extra. Aggiunto il canale "Canale Italia 11 HD" (Canale Italia 11 Piemonte HD) LCN 511. Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia 11" (Canale Italia 11 Piemonte) LCN 11 in SD.



22.07.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO ZETA" LCN 266. In mattinata il canale risultava per lo più senza logo di rete. Inoltre, anche quando il logo di rete era regolarmente presente, risultava assente l'orologio. Nel corso della mattinata i problemi tecnici sono stati risolti e il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Il logo di rete di Sharing TV+ è stato nettamente rimpicciolito, è stato reso semitrasparente ed è stato spostato in alto a sinistra.

Mux Canale Italia 2 (Piemonte): Aggiunti i canali "Stock TV" LCN 612, "For Music" LCN 613, "Canale Italia 8" LCN 658 e "Canale Italia Musica" LCN 659. I canali "Stock TV" e "For Music" sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD e di conseguenza sono visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. I canali "Canale Italia 8" e "Canale Italia Musica" invece, sono trasmessi in MPEG-2. Contemporaneamente sono cessate le trasmissioni di "Italia 148" LCN 148, "Italia 154" LCN 154, "Italia 155" LCN 155 e "Shopping Italia" LCN 164. Il canale "Italia 148" LCN 148 risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "For Music" LCN 613. Il canale "Italia 154" LCN 154 risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "Stock TV" LCN 612. Il canale "Italia 155" LCN 155 risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia 8" LCN 658. Il canale "Shopping Italia" LCN 164 risulta ora una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia Musica" LCN 659. I canali "Italia 148" (For Music) LCN 148 e "Italia 154" (Stock TV) LCN 154 risultano in conflitto LCN con i canali "ITALIA 148" LCN 148 e "ITALIA 154" LCN 154 presenti nel Mux Canale Italia Ch 53. Nonostante i loghi siano differenti, la programmazione tra For Music e Italia 148 e tra Stock TV e Italia 154 è identica. Sono invece cessate le trasmissioni di Italia 155 e di Shopping Italia, almeno nella nostra zona. La programmazione dei due canali però, è invariata. Di fatto, è cambiato solo il logo in sovraimpressione! La banda assegnata ai canali nel Mux Canale Italia 2 Piemonte è invariata, tranne nel caso di "Canale Italia Musica" (ex Shopping Italia). Il bitrate video è stato abbassato da 1,60 Mbps circa a 1,50 Mbps circa. Nel Mux ci sono ora 1,40 Mbps circa liberi.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Il logo di Sharing TV+ è stato nettamente ingrandito.

Mux La3 (Valcava): Per alcune ore il Mux non è stato più trasmesso in DVB-T con la modulazione QPSK I.G 1/4 FEC 2/3 per un totale di 6,60 Mbps circa di spazio nel Mux! Il Mux La3 infatti, è stato trasmesso per diverse ore in DVB-T2!!! La modulazione del Mux era 32K QAM256 IG 19/256 FEC 3/4. Il Mux però, era diviso in due "parti". Sulla 1° parte era presente il canale "SPORTITALIA HD" (SPORTITALIA HD PLUS) LCN 560 in HD Nativo MPEG-4 (H264) con la risoluzione di 1920x1080i, mentre sulla 2° parte era presente il canale "Diver" (senza LCN) in SD MPEG-2 con la risoluzione di 720x576i. In onda era presente un video in loop. Questa tecnica dovrebbe essere chiamata T2 MI. A causa della modulazione meno robusta, la ricezione del Mux non era più possibile in molte zone dove prima arrivava grazie al DVB-T QPSK. Grazie a TvInside che ringraziamo, segnaliamo alcune curiosità tecniche: Il Network Name del "2° pacchetto" era: "R&S Network". Il Network ID: 2000 (0x07d0). Il Transport Stream ID: 2241 (0x08c1). Original Network ID: 1999 (0x07cf) Version: 0. Nelle descrizioni erani curiosamente presenti le scritte: "DVB-S Orbital Position: 19.2E - Frequency: 11.720 GHz - Modulation: QPSK, DVB-S - Polarity: Horizontal - Symbol Rate: 27500 MSps - FEC: 3/4". Il parametro SID del canale "Diver" era 1. Il bitrate video del canale si aggirava sui 4,10 Mbps e il bitrate audio sui 384 kbps stereo, con aspect ratio 4:3. Il provider name del canale "Diver" era "Rohde & Schwarz". I dati tecnici del 1° pacchetto (Mux La3) invece, erano rimasti invariati. Nel tardo pomeriggio, il Mux è tornato a trasmettere in DVB-T con i parametri precedenti: QPSK I.G 1/4 FEC 2/3.



23.07.2020

Mux La3 (Valcava): Nella serata di ieri il Mux continuava a cambiare da DVB-T a DVB-T2 e viceversa. Durante la notte il Mux è stato fisso in DVB-T. Dalla mattinata sono tornati i test DVB-T / DVB-T2, e al momento il Mux è trasmesso in DVB-T2.

Mux Locali: Aggiunto il canale "GALAXY TV 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170 presente nel Mux Canale Italia 2. Cambio di frequenza in vista?

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Il logo di Sharing TV+ è stato nuovamente modificato.



24.07.2020

Mux La3 (Valcava): Dalla serata di ieri, il Mux La3 è nuovamente trasmesso in DVB-T e lo è tutt'ora.

Mux Mediaset4: Novità per "TGCOM24" LCN 51. Sul canale è saltuariamente in onda un raro promo di TgCom24. Nel promo viene detto: "L'attualità è in onda su TgCom24. Politica, scenari internazionali. Tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale. Seguiamo ogni giorno il mondo in movimento. Una vetrina libera e unica anche per Tg5, Studio Aperto e Tg4. Da Milano, Roma, New York, Londra, Bruxelles, Gerusalemme. Da tutto il mondo di internet, un sistema crossmediale di contenuti innovativi. Tv, web, radio e anche sul tuo smartphone. Ti raggiungiamo ovunque, perchè TgCom24 è sempre con te. TgCom24 - L'informazione ti segue ovunque.".

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree + Mux ReteA1: Sui canali free del gruppo Mediaset, è saltuariamente presente un nuovo promo che pubblicizza il nuovo bollino "lativù4k" compatibile con l'ECP. Nel promo viene detto: "Questo è Ugo. Ugo è un camaleonte, e si adatta sempre. Ugo ha due grandi passioni, oltre a cambiare sempre, adora guardare il grande calcio in tv! E vuole vedere tutto con la migliore qualità d'immagine, quando vuole lui. Per fortuna c'è lativù. Cerca il bollino sui televisori certificati, per vedere sempre meglio, di più e ondemand. Scopri se puoi accedere al bonus tv del Ministero dello Sviluppo Economico. lativù4k. La tv cambia, cambia la tv.".

Mux Rai: Su tutti i canali tv/radio a esclusione di "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, è ora disponibile l'EPG giornaliera (24 ore) e non più l'EPG con il solo programma corrente e successivo. Segnaliamo inoltre, che dalle tabelle "EIT" dei Mux Rai, è sparita l'EPG di "Tv2000" che da anni era ancora erroneamente presente!



25.07.2020

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1 HD" LCN 501. Sopra al logo di rete "Rai" è tornata a essere erroneamente presente una "linea".

Mux ReteA1: Novità per "Deejay TV" (HD) LCN 69. Dalla giornata di ieri, sul canale non è più presente la barra con le notizie scorrevoli e l'orologio. Problemi tecnici o novità?

Mux ReteA2: Il canale "HSE24 BEAUTY" LCN 237, continua a trasmettere senza il logo di rete "BEAUTY".

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Nel pomeriggio il canale Sharing TV+ ha curiosamente trasmesso una puntata del programma Cantando Ballando di Canale Italia, senza logo di rete e con l'aspect ratio errato 16:9 letterbox.



26.07.2020

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Sul canale sembrerebbe sparita la programmazione "sportiva". Al posto della programmazione sportiva sono ora presenti le televendite notturne "hot". Da digital-forum inoltre, apprendiamo che nelle prime ore del mattino sono presenti anche le televendite del lotto. Sul canale infine, oltre alle televendite di Donna Shopping presenti già da alcune settimane, sono ora presenti anche le televendite di Erbemedicali Channel. Ma il canale non dovrebbe avere un tot di ore al giorno di programmazione sportiva? E le televendite "hot" e del lotto non dovrebbero essere vietate dai canali sotto la numerazione LCN 70?

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Canale Italia 6" LCN 278. Nella tarda serata di ieri, sul canale era presente una schermata nera. Sotto al logo di Canale Italia 6 si intravedeva il logo di TV UNO CANALE 270. In mattinata il canale risulta ancora a schermo nero, ma senza più il logo di TV UNO CANALE 270.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264. Nella serata di ieri il canale è risultato per diversi minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se con una programmazione provvisoria e senza logo di rete e grafica. In seguito, dopo uno switch, è cambiata la programmazione e sono riapparsi in sovraimpressione il logo di rete e la grafica.



27.07.2020

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" LCN 237. In alto a sinistra è stato riaggiunto il logo "BEAUTY".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Sul canale è tornata correttamente in onda la programmazione sportiva. Ricordiamo che la programmazione sportiva è in onda dalle ore 00.00 alle ore 08.00.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Nel pomeriggio sul canale sono stati trasmessi dei cartoni animati. Segnaliamo inoltre che durante alcuni programmi, in basso a sinistra è presente anche il logo di Sharing TV

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" LCN 65. Sul canale sono stati rinnovati graficamente i bumper dedicati alla programmazione del canale!



28.07.2020

Mux DFree: Il canale "TV 153" LCN 153 non è più trasmesso in MPEG-2. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Il bitrate video del canale è stato abbassato da 1,30 Mbps circa a 0,70 Mbps circa. Nel Mux DFree ci sono ora 4,34 Mbps circa liberi.

Mux Locali: Novità per "GALAXY TV 2" LCN 170. Il canale non trasmette più con il logo di "ITALIA TV 1", ma trasmette ora con l'inedito logo di "GALAXY TV 2". Il canale "Galaxy Tv 2" LCN 170 presente nel Mux Canale Italia 2 invece, trasmette come sempre con il logo di ITALIA TV 1.

Mux Locali: Problemi tecnici per "La 9", "La 8", "TELE MODA" LCN 168 e "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169. Da alcune ore sui canali del gruppo è presente un cartello con scritto: "Le trasmissioni riprenderanno il piu' presto possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente." / "Ci scusiamo per l'inconveniente - Le trasmissioni riprenderanno il piu' presto possibile". Già nel pomeriggio i canali del gruppo risultavano senza logo di rete.



29.07.2020

Mux Locali: Novità per "La 9", "La 8", "TELE MODA" LCN 168 e "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169. In mattinata i canali sono tornati a trasmettere regolarmente, ma sempre senza logo di rete.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Italia 155" (Sharing TV+) LCN 155. Il logo di Sharing TV+ è stato nuovamente modificato.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. I problemi tecnici al logo di rete sono stati risolti.



30.07.2020

Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. L'EPG dei 3 canali, da quando è giornaliera, fatica a caricarsi correttamente.

Mux Locali: Novità per "QTV" LCN 176 / "GENIUS 240" LCN 240. Sul canale è saltuariamente presente in sovraimpressione la scritta "Dal 1° di Agosto ci trovate anche su Canale Italia 84".

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "TV2000" LCN 28. Nella serata di ieri durante il programma Soul, la scritta "PROGRAMMA REGISTRATO" risultava nettamente più a destra rispetto al logo di rete. Di conseguenza la scritta non era centrata con il logo di rete.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Sul canale sono presenti dei nuovi bumper di rete.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV di Dplay presente sui canali free del gruppo Discovery. Il banner iniziale è stato rinnovato graficamente.

News: Novità per il servizio TvPlus disponibile su alcuni SmartTV Samsung. Di recente è stato aggiunto il canale "Euronews in diretto" LCN 4004. Il canale trasmette Euronews Italian in Alta Definizione (HD)! Sulla numerazione LCN 4005 invece, è rimasto il canale "Euronews" che trasmette alcune rubriche targate sempre Euronews.

Mux ReteA2: Aggiunto il canale "DONNA SHOPPING" LCN 163. Il canale trasmette con il logo di "DONNASHOPPING 3 CANALE 163. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "DONNASHOPPING TV" LCN 163 presente nei Mux Locali che continua a trasmettere con il solito logo di rete. Da digital-forum apprendiamo che la numerazione LCN 163 è stata acquistata da GoldTV.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING 2) LCN 235. Il logo di "DONNASHOPPING 2 CANALE 235" è stato leggermente modificato e ingrandito.



31.07.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "La 9" e "TELE MODA" LCN 168. In mattinata sui due canali era presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito i due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: I canali "La 9" , "La 8" , "TELE MODA" LCN 168 e "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169 continuano a trasmettere senza logo di rete.

AGOSTO 2020

01.08.2020

Mux Locali: Il canale "GALAXY TV2" LCN 236 è stato rinominato in "GALAXY TV3" e occupa ora la numerazione LCN 179. Il canale però, è sempre una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. Segnaliamo inoltre che il logo di rete è stato modificato da "GALAXY TV CANALE 183" a "GALAXY TV". Il logo di rete è stato riposizionato e ingrandito. Segnaliamo infine che il canale "GALAXY TV3" LCN 179 risulta in conflitto LCN con il canale "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 presente nel Mux Canale Italia. La numerazione LCN 236 è ora occupata esclusivamente dal canale "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3) nel Mux Canale Italia.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Canale Italia 84" LCN 84 / "CANALE ITALIA 84" LCN 84. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette ora la programmazione di "QTV".

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Ulteriori novità per "Canale Italia 84" LCN 84 / "CANALE ITALIA 84" LCN 84. In alcune fasce orarie il canale trasmette la programmazione di "ZETA TV". In sovraimpressione però, non è presente il logo di ZETA TV.

Mux TIMB1: Problemi tecnici per "DMAX" LCN 52. Da questa mattina il logo di "Discovery | DMAX" è stato spostato nettamente più in basso e più a sinistra. Un possibile motivo della modifica al logo, è dovuto alla trasmissione del Wrestling. Infatti, durante il Wrestling, sopra al logo di rete è presente la scritta "#WWERAW" e "#WWENXT". Il logo però, rimane erroneamente presente in quella posizione anche durante il resto della programmazione e anche durante i promo e la pubblicità. Errore tecnico o novità? Fino alla scorsa settimana, durante questi eventi sportivi il logo di rete veniva spostato in alto a destra.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Il canale non risulta più inattivo (a schermo nero). Da questo pomeriggio infatti, il canale è tornato a trasmettere regolarmente una propria programmazione, ma con una novità! Il canale è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza, il canale è ora visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.



02.08.2020

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 4" LCN 21. In mattinata durante l'episodio 5x14 di Ghost Whisperer, l'audio soffriva di un effetto rimbombo. L'audio originale invece, non aveva alcun problema.

Mux Mediaset4: Problemi tecnici per "Iris" LCN 22. Nella serata di ieri il canale risultava senza logo di rete. In seguito è stato riaggiunto.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Canale Italia 84" LCN 84 / "CANALE ITALIA 84" LCN 84. Durante la ritrasmissione di QTV, viene ora aggiunta una tendina elettronica così da coprirne il logo.

Mux TIMB1: Problemi tecnici o novità per "DMAX" LCN 52? Il canale continua a trasmettere con il logo di "Discovery | DMAX" posizionato nettamente più in basso e più a sinistra.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Da mezzanotte al posto della programmazione di RETE182, è arrivata la programmazione di DonnaShopping, con l'inedito logo di "DONNASHOPPING CANALE 182". L'identificativo del canale però, almeno per il momento non è stato ancora aggiornato.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Canale Italia 84" LCN 84 / "CANALE ITALIA 84" LCN 84. Durante la ritrasmissione di QTV, viene ora aggiunta una tendina elettronica così da coprirne il logo. Nel corso del pomeriggio questa tendina è stata modificata di colore e dimensione.

Mux Canale Italia: Fine delle trasmissioni per i canali "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 e ITALIA TV 1 (ITALIA TV 3) LCN 236. Sui due canali non è più in onda la programmazione di ITALIA TV 3. Da questo pomeriggio i due canali risultano a tutti gli effetti delle copie con gli stessi pid audio/video di "ITALIA 141"! Gli identificativi non sono ancora stati aggiornati. Errore tecnico o novità in vista? Il canale "ITALIA TV 2" (ITALIA 141) LCN 179 risulta in conflitto LCN con il canale "GALAXY TV3" (GALAXY TV) presente nei Mux Locali.

Mux Canale Italia 2: Fine delle trasmissioni per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Il canale è stato rinominato in "Serenissima" e risulta senza numerazione LCN. Il canale inoltre, risulta a tutti gli effetti una copia con gli stessi pid audio/video di "Serenissima". Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "GALAXY TV 2" presente nei Mux Locali. Segnaliamo infine che il problema della mancanza degli identificativi è tutt'ora presente su alcuni decoder/tv. L'unico canale dove viene visto correttamente l'identificativo è "Serenissima" (ex Galaxy Tv 2).

Mux Locali (Nord Italia): Nel pomeriggio il canale "GALAXY TV" LCN 183 ha ritrasmesso per diversi minuti la programmazione di ITALIA TV 3 con tanto di logo di rete. Il logo di ITALIA TV 3 però, risultava in parte coperto dal logo di GALAXY TV. In seguito il canale è tornato a trasmettere una propria programmazione. Segnaliamo inoltre che in sovraimpressione scorre continuamente la seguente scritta: "Per migliorare la visibilita' dei canali 170 e 179 risintonizza il tuo televisore".

Mux TIMB1: Continuano i problemi tecnici per "DMAX" LCN 52. Nel pomeriggio durante il programma "Vado a vivere nel camper" era erroneamente presente in sovraimpressione il vecchio font!



03.08.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "RADIO BRUNO" LCN 256. Nella tarda serata di ieri il canale risultava completamente a schermo nero. Contemporaneamente lo streaming del canale era in onda regolarmente. In seguito il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. In alcune fasce orarie sul canale vanno in onda alcuni "speciali" targati Radio News 24.

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il canale continua a risultare inattivo (canale dati). Sul canale però, è stata aggiunta un'applicazione HbbTV con la scritta "Coming Soon"!

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Sui due canali è stata aggiunta un'applicazione HbbTV con la scritta "Coming Soon"! Lo stesso servizio è presente anche sul canale copia "Pianeta Tv" (Italia Channel) LCN 251.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "R Italia SMI" LCN 707 e 770. Per diversi minuti l'emittente radiofonica è risultata muta e quindi senza audio. Contemporaneamente risultava spenta la frequenza 12149 V 27500 3/4 del satellite Hotbird 13° Est. Molto probabilmente, Persidera "preleva" da Hotbird l'emittente radiofonica!

Mux TIMB2: Novità in vista per l'applicazione HbbTV di "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Emanuele Latagliata ci fa sapere che dal 15 Agosto 2020, questa applicazione HbbTV ospiterà una vasta gamma di canali esteri!

Mux Locali: Novità per "GALAXY TV 2" LCN 170 e "GALAXY TV" LCN 183. In sovraimpressione scorre continuamente la seguente scritta: "Da oggi per continuare a vederci sul canale 170 e 179 risintonizza il televisore".

Mux Locali: Ulteriori novità per "GALAXY TV 2" LCN 170 e "GALAXY TV" LCN 183. Sui due canali è saltuariamente presente un "promo" dove viene pubblicizzata la partenza sul satellite da Settembre 2020 di TV YES ITALIA.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Il canale ha cambiato programmazione, e non trasmette più le televendite di Bussolino Valenza, Watch & Clock e Meeting Art. In onda sono ora presente delle "normali" televendite.

Mux Locali: Eliminato il canale "DONNASHOPPING_TV" LCN 225. Cambio di numerazione LCN per il canale "DONNASHOPPING TV" che è passato dalla numerazione LCN 163 alla numerazione LCN 255. Il canale inoltre, è stato rinominato in "DONNASHOPPING" LCN 255. Il logo di rete però, riporta ancora la dicitura "CANALE 163". Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "DONNA SHOPPING" (DONNASHOPPING 3) LCN 163 recentemente aggiunto nel Mux ReteA2.



04.08.2020

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. Il logo di rete è tornato nella corretta posizione. Apprendiamo da digital-forum che lo spostamento del logo non è un errore ma una scelta dell'editore. Di conseguenza quando in determinate giornate, il canale trasmette il Wrestling, il logo di rete verrà posizionato più in basso e più a sinistra.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Nella serata di ieri il logo di "DONNASHOPPING CANALE 182" è stato modificato in "DONNASHOPPING RETE 182".

Mux Locali: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Il logo di rete è stato modificato da "DONNASHOPPING CANALE 163" a "DONNASHOPPING CANALE 255". Segnaliamo inoltre che la numerazione LCN 225 occupata precedentemente dalla copia del canale, risulta ora libera!

Mux Rai: Novità in vista per "Rai Radio 2" e "Rai Play"! Sui canali Rai è saltuariamente in onda un promo dove viene annunciata la partenza della Radiovisione di Rai Radio2 su RaiPlay da Settembre 2020! Nel promo viene detto: "Buone notizie per i tuoi occhi! Radio 2 si può vedere su Rai Play! Tutti i programmi in diretta video. Rai Radio2, guarda che Radio! Da Settembre su Rai Play".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. La grafica della Visual Radio è stata ulteriormente rinnovata.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Anche la grafica "notturna" della Visual Radio è stata ulteriormente rinnovata.



05.08.2020

Mux Locali: Eliminato il canale "UNO MUSIC" LCN 263. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. La numerazione LCN 263 risulta ora libera.

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. L'applicazione HbbTV è ora "attiva". Sintonizzandosi sul canale appare una schermata su sfondo blu con scritto "TV interattiva canale 244 per accedere ai programmi premi il pulsante rosso - Informazione Cultura Intrattenimento". Una volta premuto il tasto rosso, appare una nuova schermata su sfondo blu/azzurro suddivisa in quattro schermate con quattro canali! I 4 canali sono così suddivisi: "ROMIT TV CANALE 301", "Music Video HD CANALE 302", "DIRETTA CANALE 303" e "REPLAY CANALE 304". In basso inoltre, è presente una barra con le notizie scorrevoli, la data e l'ora (indietro di due ore). Premendo "ok" sul 1° canale appare un video di presentazione di Romit TV. Premendo "ok" sul 2° canale appaiono alcune immagini statiche. Premendo "ok" sul 3° canale appare un video di presentazione di TRY HBBTV. Premendo "ok" sul 4° canale appare una schermata completamente nera. Sono così in corso i test per la nuova applicazione HbbTV!

Mux Canale Italia: I canali "ITALIA TV 2" LCN 179 e "ITALIA TV 1" LCN 236 non risultano più dei canali copia con gli stessi pid audio/video di "ITALIA 141" LCN 141. Da questo pomeriggio sui due canali è tornata a essere presente la programmazione di "ITALIA TV 3"! Di conseguenza, la banda che era stata riassegnata ad alcuni canali presenti nel Mux dopo l'eliminazione di questo canale, è stata nuovamente riassegnaata al canale ITALIA TV 3. Segnaliamo però, che il canale "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 risulta in conflitto LCN con il canale "GALAXY TV3" (GALAXY TV) LCN 179 presente nei Mux Locali.

Mux Canale Italia 2: Al posto del canale "Serenissima" (senza LCN) è ritornato il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Di conseguenza, la banda che era stata riassegnata ad alcuni canali presenti nel Mux dopo l'eliminazione di questo canale, è stata nuovamente riassegnaata al canale ITALIA TV 1. Segnaliamo però che il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170 risulta in conflitto LCN con il canale "GALAXY TV 2" LCN 170 presente nei Mux Locali.

Mux Rai: A causa della morte di Sergio Zavoli, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper dedicato.



06.08.2020

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL PLAY" canale visibile tramite HbbTV sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Le immagini del "dietro le quinte" sono ora trasmesse anche dalla Bluserena Valentino Village di Castellaneta Marina in Puglia! La stessa cosa avviene ovviamente anche sul satellite. Tutto ciò però, non avviene sempre e a volte sono presenti le immagini dagli studi di Cologno Monzese (MI).

Mux Locali: Problemi tecnici per "La grande Italia" LCN 254. Il canale risulta completamente a schermo nero.

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Nella serata di ieri sul canale era curiosamente presente in sovraimpressione la barra con l'ultima ora. Questa grafica però, risultava a volte sovrapposta alla grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Nella serata di ieri sul canale era curiosamente presente in sovraimpressione la barra con l'ultima ora.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Da questa mattina il canale trasmette con il logo "DONNASHOPPING" senza più la dicitura "RETE 182".

Mux Locali: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Da questa mattina il canale trasmette con il logo "DONNASHOPPING" senza più la dicitura "CANALE 255".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il Tg3 (da Milano) delle ore 12.00, in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata odierna, lo studio del Tg3 da Milano è stato leggermente rinnovato. Da alcuni giorni infatti, le inquadrature erano per lo più fisse in un determinato punto. Molto probabilmente c'erano dei lavori in corso.



07.08.2020

Mux Locali: Il canale "GALAXY TV3" LCN 179 è stato nuovamente rinominato in "GALAXY TV2", ed è tornato a occupare la numerazione LCN 236. Ricordiamo che il canale non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. Si è risolto così il conflitto LCN con il canale "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 presente nel Mux Canale Italia, ma è ora presente il conflitto LCN con il canale "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3) LCN 236 presente sempre nel Mux Canale Italia. Ecco un'immagine:

Mux Locali: Cambio di numerazione LCN per il canale "GALAXY TV 2" che è passato dalla numerazione LCN 170 alla numerazione LCN 236. Si è così risolto il conflitto LCN con il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170 presente nel Mux Canale Italia 2. Il canale però, risulta ora in conflitto LCN con ben 2 canali: "GALAXY TV2" (GALAXY TV) LCN 236 presente nei Mux Locali e "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3) LCN 236 presente nel Mux Canale Italia.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. In mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma con una novità! In onda non è più presente la programmazione di "La grande Italia" ma bensì di "IL GRANDE PIEMONTE - Sesta Rete 2". Novità o errore tecnico? Segnaliamo inoltre che i due canali "La grande Italia" LCN 254 e "IL GRANDE PIEMONTE - Sesta Rete 2" LCN 71, quest'ultimo presente nel Mux Sestarete Piemonte Ch 42, stavano curiosamente ritrasmettendo la programmazione della tv locale piemontese "RADIO JUKEBOX TV" LCN 192.

Mux Canale Italia: Eliminato il canale "ITALIA TV 1" (ITALIA TV 3) LCN 236. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179. Si è così risolto il conflitto LCN con i canali "GALAXY TV2" (GALAXY TV) LCN 236 e "GALAXY TV 2" LCN 236 presenti nei Mux Locali.



08.08.2020

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di "La grande Italia" con tanto di logo di rete.

Mux Locali: Novità in vista per "RADIO BRUNO" LCN 256? La "radiovisione" è attualmente in onda da uno studio "provvisorio".

Mux 3 Rai: Novità per "Rai Movie" LCN 24. Sul canale è presente un ulteriore nuovo bumper di rete.



09.08.2020

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Di recente il logo di rete è stato leggermente ingrandito e riposizionato.

Mux Rai: Su alcuni canali Rai è in onda una programmazione speciale dedicata a Enzio Biagi. Durante questi programmi, in alto a destra viene aggiunta la scritta "09 AGOSTO ENZO BIAGI 1920-2020".

Mux Rai: A causa della morte di Franca Valeri, sui canali Rai è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.



10.08.2020

Mux Locali (Nord Italia): Problemi tecnici per "RETE182" (DONNASHOPPING) LCN 182. In tarda mattinata il canale risultava senza logo di rete. In seguito il canale ha trasmesso per diversi minuti una schermata fissa e diversi minuti dopo è andato completamente a schermo nero, e lo è tutt'ora. Il canale "DONNASHOPPING" LCN 255 presente nei Mux Locali invece, è in onda regolarmente con il logo di rete.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" (DONNASHOPPING) LCN 182. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente e in sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "GALAXY TV" LCN 183. Il logo di rete è stato nettamente ingrandito ed è stato spostato nettamente più a destra.



11.08.2020

Mux Locali: Novità per "RETE 7" (People TV-Rete 7) LCN 252. Durante alcuni programmi, sotto al logo di rete è presente l'orologio. Questo orologio però, è stato modificato di recente. Inoltre, anche il logo di rete è stato leggermente modificato e rimpicciolito.

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. La "radiovisione" è ora in onda da un altro studio.

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. La scenografia dello studio della "radiovisione" è stato rinnovata.



12.08.2020

Mux Mediaset2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "20 Mediaset" LCN 20. Per diversi minuti il canale ha interrotto le trasmissioni e in onda è stato inserito un cartello su sfondo verde/nero con scritto: "Ci scusiamo per la momentanea interruzione, i programmi riprenderanno appena possibile". In seguito, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Lo stesso problema è ovviamente avvenuto anche sul canale "20 MEDIASET" HD" LCN 20/120 di TivùSat.

Mux Mediaset5: Al posto del canale "Sky Sport" LCN 484 è arrivato il canale "Sky Cinema per te" LCN 484. Il canale rimarrà attivo fino al 17 Settembre 2020.

Mux 1 Rai: Problemi tecnici per "Rai News 24" LCN 48. Il canale risulta erroneamente in 4:3! Di conseguenza le immagini risultano stirate. Sul satellite invece, il canale è trasmesso correttamente in 16:9.



13.08.2020

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48 canale presente nel Mux 1 Rai Ch 22 + Ch 23 M.Penice (PV). Il canale è nuovamente trasmesso nel corretto formato 16:9.



14.08.2020

Mux Locali: Novità per "La 9", "La 8", "TELE MODA" LCN 168 e "TELE DONNA" (TELE NOVE) LCN 169. Sui 4 canali del gruppo è stato riaggiunto il logo di rete!

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset2 + Mux Mediaset3 + Mux DFree + Mux ReteA1: Novità per i canali free del gruppo Mediaset. A causa del 2° anniversario della tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, sui canali free del gruppo Mediaset è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato con scritto: "14 AGOSTO 2018 14 AGOSTO 2020 GENOVA SEMPRE NEL CUORE. MEDIASET".



15.08.2020

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione di Ferragosto, in alto a sinistra è oggi presente la scritta "BUON FERRAGOSTO!".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV presente su "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Premendo il tasto rosso del telecomando e premendo ok sul canale "ROMIT TV CANALE 301", è ora possibile seguire il canale in streaming! Gli altri tre canali disponibili invece, sono al momento rimasti invariati. Segnaliamo però che su alcuni televisori, il canale "Music Video HD CANALE 302" non funziona correttamente e premendo ok sul canale, appare solo un fermo immagine.

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV presente su "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Premendo il tasto rosso del telecomando, appare ora una schermata dove è possibile seguire 4 canali in diretta streaming! I canali sono: "MediaText.it Lcn 166", "Italia Channel Lcn 123", "Arte Investimenti Canale 313" e "Canale 314 Canale 314". Sul primo canale è presente lo streaming del canale "Mediatext.it". Sul secondo canale è presente lo streaming del canale "Italia Channel". Sul terzo canale è presente lo streaming del canale satellitare "Arte Investimenti". Sul quarto canale infine, non è presente nulla (schermo nero), almeno per il momento.



17.08.2020

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Sotto al logo di rete di DONNASHOPPING è stata riaggiunta la scritta "RETE 182".

Mux Locali: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Sotto al logo di rete di DONNASHOPPING è stata riaggiunta la scritta "CANALE 255".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Dalla giornata odierna la scritta "Pubblicità" presente in basso a sinistra è stata modificata e risulta ora simile se non identica a quella utilizzata dai canali tematici Rai. Sui canali "Rai 1" LCN 1, "Rai 3 TGR Regione" LCN 3, "Rai News 24" LCN 48, "Rai 1 HD" LCN 501 e "Rai 3 HD" LCN 503 invece, è ancora presente la vecchia scritta.



19.08.2020

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Italia Channel" LCN 123, "Mediatext.it" LCN 166 e "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. La grafica delle applicazioni HbbTV presenti sui rispettivi canali, è stata leggermente rinnovata graficamente. A livello di contenuti però, è rimasto tutto invariato.

Mux Locali: Problemi tecnici per "EPIQA" LCN 151. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Locali: Novità per "RETE182" LCN 182. Dalla giornata di ieri il logo di "DONNASHOPPING RETE 182" è stato sostituito nuovamente dal logo di "DONNASHOPPING CANALE 182". Rispetto a prima però, il logo di rete risulta leggermente più grande.

Mux La3 (DVB-T2): Novità per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Dalla giornata odierna sono ripartiti i test in DVB-T2!

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Dalla giornata odierna la scritta "Pubblicità" presente in basso a sinistra è stata modificata e risulta ora simile se non identica a quella utilizzata dai canali tematici Rai.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata odierna la scritta "Pubblicità" presente in basso a sinistra è stata modificata e risulta ora simile se non identica a quella utilizzata dai canali tematici Rai. Tutti e tre i canali generalisti Rai quindi, hanno ora la nuova scritta "Pubblicità". Questa scritta sui canali HD è in HD Nativo. A breve arriverà la pubblicità in HD Nativo anche sui canali Rai?



20.08.2020

Mux La3 (DVB-T2): Continuano i test in DVB-T2 per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Apprendiamo inoltre da digital-forum grazie a OtgTV, che in mattinata sull'UHF 60 (786 MHz) è stato attivato per diversi minuti una "copia" del Mux La3 in DVB-T2. Molto probabilmente il Mux era trasmesso sempre da Valcava (BG). In seguito questa "copia" è stata spenta.

Mux 2 Rai + Mux 3 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23, "Rai Movie" LCN 24, "Rai Gulp" LCN 42, "Rai YoYo" LCN 43, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. Di recente su questi canali è stata aggiunta la traccia audio per le audiodescrizioni.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1 HD" LCN 501. Su alcuni decoder/tv il canale potrebbe non essere più visibile correttamente a causa di alcune modifiche tecniche. Questo problema si è presentato dopo l'aggiunta della traccia audio per le audiodescrizioni. Se si dovessero riscontrare problemi, si consiglia di effettuare un reset di fabbrica al proprio decoder/tv e risintonizzare. Effettuando questa operazione, il problema viene risolto.

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SHOPPING" LCN 163. Il canale trasmette ora con il logo di "QUADRIFOGLIO TV 163" (QTV163).

News: Novità per il servizio "Tv Plus" (Rakuten TV) disponibile su alcuni TV Samsung. Di recente sono stati aggiunti i canali "Motor1TV" LCN 4053, "Qwest TV Mix" LCN 4454, "Qwest TV Classical" LCN 4455 e "Qwest TV Jazz and Beyond" LCN 4456. Ricordiamo che per vedere i canali "TV Plus" occorre che il proprio televisore sia connesso a internet.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "Juwelo" LCN 133. Nel pomeriggio il canale è risultato per diversi minuti senza logo di rete. In seguito però, il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" LCN 235. Da questo pomeriggio il canale trasmette con il logo di "DONNASHOPPING CANALE 235".



21.08.2020

Mux La3 (DVB-T2): Novità per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Dalla serata di ieri il Mux è nuovamente trasmesso in DVB-T.



22.08.2020

Mux Locali: Novità per "EPIQA" LCN 151. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



23.08.2020

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Canale5 HD" LCN 5/505. Durante l'edizione delle ore 20.00 del Tg5 è rimasto erroneamente presente il logo "HD".

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Il logo di rete è stato rimpicciolito.



24.08.2020

Mux 4 Rai: L'EPG (guida elettronica programmi) dei canali "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503 è tornata a funzionare correttamente. Da alcune settimane, non si caricava correttamente.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1 HD" LCN 501. Sopra al logo di rete "Rai" è tornata a essere erroneamente presente una "linea".

Mux ReteA1: Novità per "Deejay TV" (HD) LCN 69. Da questa mattina, sono stati riaggiunti in sovraimpressione la barra con le notizie scorrevoli e l'orologio.

Mux La3 (DVB-T2): Novità per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Il Mux continua i test di trasmissione. A volte il Mux è trasmesso in DVB-T e altre volte in DVB-T2.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Sull'applicazione HbbTV sono stati aggiunti nuovi canali in fase di test! Oltre ai soliti 13 canali, ne sono stati aggiunti altri 7! I canali aggiunti sono: "14 Test TS 1 Prove tecniche TS", "15 Test TS 2 Prove tecniche TS", "16 Test TS 3 Prove tecniche TS", "17 Test TS 4 Prove tecniche TS", "18 Test Prove tecniche", "19 Test Prove tecniche" e "20 Test Prove tecniche". Su questi canali sono presenti diversi contenuti e/o canali non ben specificati. Anche i canali "1 Music Video 1 HD - Clip musicali canale 1" e "2 Music Video 2 - Clip musicali canale 2" trasmettono ora una propria programmazione. Su ciascun canale sono ora presenti in alto a sinistra dei numeri, diversificati per "canale". Sul canale 1 è presente il numero "4". Sui canali 2, 14, 15, 16, 17 e 18 è presente il numero "1". Sul canale 19 è presente il numero"2". Il canale 20 invece non funziona. I canale 18 e 19 però, non mostrano alcun contenuto. Segnaliamo inoltre che l'applicazione soffre di gravi problemi tecnici, e una volta entrati dentro all'applicazione non ci si riesce a muovere correttamente nel menù, e non si riesce a uscire correttamente dall'applicazione. Il canale "effettivo" infine, soffre di continui squadrettamenti video.



25.08.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "EPIQA" LCN 151. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale continua a soffrire di continui squadrettamenti video. Segnaliamo inoltre che nella giornata di ieri il bitrate audio/video erano stati erroneamente invertiti. Infatti il bitrate video era di soli 0,02 Mbps (contro i 0,13 Mbps di prima), mentre il bitrate audio che è impostato sempre sui 64 kbps ac3 stereo, era di ben 0,13 Mbps contro i 0,02 Mbps di prima. Da questa mattina invece, il bitrate video/audio è stato correttamente invertito con una novità! Il bitrate video infatti, è stato alzato da 0,13 Mbps circa a 0,66 Mbps circa. I problemi tecnici però, sono sempre presenti. Nel Mux Retecapri ci sono ora 8,88 Mbps circa liberi.



26.08.2020

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Nella serata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il bitrate video inoltre, è stato nuovamente abbassato a 0,38 Mbps circa. Nel Mux Retecapri quindi, ci sono ora 9,28 Mbps circa liberi. L'applicazione HbbTV però, soffre sempre dei soliti problemi tecnici. Segnaliamo infine che sul canale "18 Test Prove tecniche" è disponibile il canale "SuperYacht TV".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV presente sui canali "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Sullo spazio disponibile, è stato aggiunto il canale "Arte Orler - Canale 314". I canali disponibili in HbbTV sono ora 4. Segnaliamo inoltre che il canale "Arte Investimenti" è visibile in HD Nativo.

Mux DFree: Aggiunto il canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255 presente nei Mux Locali. Nel Mux DFree ci sono ora 3,70 Mbps circa liberi.

Mux Locali: Il canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) non occupa più la numerazione LCN 255. Il canale risulta ora senza numerazione LCN. Si è così risolto il conflitto LCN con il canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255 presente nel Mux DFree.

Mux Locali: Novità in vista sul digitale terrestre e più precisamente per la numerazione LCN 95 del digitale terrestre! Sul canale satellitare "Test Relax" (RDS Relax TV), è saltuariamente presente un jingle dove viene detto: "RDS Relax la puoi ascoltare sulla tua radio dab, su rdsrelax.it, sulla nostra app e da oggi in tv in lombardia e piemonte sul canale 95 del digitale terrestre. La musica che ami è su RDS Relax.". Ricordiamo che al momento è presente il canale "RDS Social TV" (HD) LCN 95. A breve quindi, al suo posto arriverà il canale "RDS Relax" LCN 95! Di conseguenza, il canale "RDS Social TV" (HD) rimarrà visibile esclusivamente sulla numerazione LCN 265 tramite il Mux TIMB2.

Mux La3 (DVB-T2): Novità per il Mux La3 (DVB-T2) Ch 37 da Valcava (BG). Il Mux continua a trasmettere in DVB-T2! Il Mux in realtà trasmette nella modalità "DVB-T2 MI". In pratica sulla stessa frequenza sono trasmessi due Mux differenti, entrambi in DVB-T2. Nel Mux La3 DVB-T2 (1) è trasmesso il Mux La3 con la stessa configurazione presente in DVB-T, ma con la seguente modulazione: "32K QAM256 I.G 19/256 FEC 3/4" per un totale di 40,29 Mbps. Nel Mux La3 DVB-T2 (2) è invece trasmesso il Mux R&S Network con il canale "Diver" (senza LCN). Questo Mux trasmette con la modulazione "32K QAM64 I.G 1/4 FEC 3/4" per un totale di 25,92 Mbps. La modulazione di questo 2° Mux quindi, è più robusta. Nel cambio modulazione DVB-T / DVB-T2 alcuni decoder/tv potrebbero riportare assenza di segnale. In questo caso si consiglia di effettuare una ricerca manuale sulla frequenza UHF 37 (602 MHz) o di effettuare una ricerca automatica.



28.08.2020

Mux Canale Italia 2: Il canale "Canale Italia 11" è stato rinominato correttamente in "Canale Italia 11 Piemonte". Eliminato il canale "Canale Italia 7 Extra". Aggiunto il canale "Canale Italia 11 Lazio". Il canale però, non è altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "Canale Italia 11". Questo canale inoltre, è stato rinominato correttamente in "Canale Italia 11 Lazio". Aggiunto il canale "Italia 160" LCN 160. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "ITALIA 160" LCN 160 presente nel Mux Canale Italia.



29.08.2020

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "frisbee" LCN 44. Sul canale è erroneamente presente il vecchio logo di rete "D | frisbee".



30.08.2020

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Nella serata di ieri, durante lo spazio di Family Club, è ritornato il "nuovo" logo di rete. Al termine di Family Club però, è ritornato il "vecchio" logo di frisbee. Da questa mattina alle ore 06.00 però, è tornato a essere correttamente presente il nuovo logo di rete.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5 PLAY" canale visibile in streaming e in HbbTV tramite i canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. A causa del litigio in diretta radio che ha coinvolto Pierluigi Diaco, sembrerebbe essere stato sospeso almeno per il momento il canale RTL 102.5 Play che mostrava il dietro le quinte di RTL 102.5! Il canale infatti, risulta completamente a schermo nero.

Mux DFree: Problemi tecnici per "RADIO 105" LCN 157. Il canale risulta senza logo di rete. La grafica con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone, e la barra con le notizie scorrevoli però, sono regolarmente presenti.



31.08.2020

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. Dalla giornata di ieri sono stati rinnovati graficamente i bumper e i promo di rete. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale "Boing Plus" LCN 45 presente nel Mux TIMB3, durante il "timeshift" di Boing (+1).

SETTEMBRE 2020

01.09.2020

Mux La3: Novità per il Mux La3 da Valcava (BG). Dalla serata di ieri il Mux è tornato a trasmettere in DVB-T. Da altre postazioni invece, il Mux è tutt'ora in DVB-T2 o non è mai passato in DVB-T2 ed è sempre rimasto in DVB-T.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). L'applicazione HbbTV è stata leggermente rinnovata graficamente, ma i problemi tecnici sui canali "test" sono tutt'ora presenti.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5 PLAY" canale visibile in streaming e in HbbTV tramite i canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Eliminato il canale "DONNASHOPPING" (senza LCN). Il canale trasmetteva la programmazione di "DONNASHOPPING CANALE 255". Il canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255, è ora visibile esclusivamente tramite il Mux DFree.

Mux ReteA1: Eliminato il canale cartello "Zelig Sport - Provvisorio" (senza LCN).

Mux Canale Italia 2: Sulla pagina facebook di Sharing TV è stata pubblicata un'immagine con scritto: "+ Novità dal 1 Settembre dal canale 155 passa al 154 del Digitale Terrestre Nazionale 24 ore al giorno. Sharing TV+ 154 canale nazionale - Buona visione a tutti". In realtà però, almeno per il momento non è cambiato nulla e la programmazione di Sharing TV+ è visibile come sempre in alcune fasce orarie sul canale "Italia 155" LCN 155.

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Il canale compie oggi 10 anni! Per l'occasione sul canale sono presenti dei bumper e promo di rete dedicati.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "RADIO JUKEBOXTV" LCN 192 canale presente in Piemonte nel Mux Primantenna, con tanto di pubblicità piemontese!

Mux TIMB3: Novità per "SUPERTENNIS" (HD) LCN 64. Dalla giornata odierna il canale è visibile esclusivamente tramite il digitale terrestre. Sul canale è saltuariamente presente un promo dove viene detto: "Dal 1 Settembre alcuni abbonati che utilizzano decoder di vecchia generazione potrebbero avere difficoltà a vedere SuperTennis sul canale 224 della piattaforma Sky. Se il problema dovesse persistere anche dopo aver verificato che il decoder è correttamente collegato con l'antenna del digitale terrestre e avviato la ricerca dei canali dal menu del telecomando bisognerà dunque passare sul canale 64 del digitale terrestre, dove SuperTennis sarà sempre visibile in alta definizione.".

Novità in vista nel Mux Canale Italia Ch 53 e nel Mux Canale Italia 2. Sulla pagina facebook di "Sharing TV+" è stato scritto: "Dalle ore 20:00 parte la programmazione di Sharing TV + sul CANALE NAZIONALE 154 del Digitale Terrestre. Buona visione a tutti.". Anche a questo giro però, alle ore 20.00 non è cambiato nulla e la programmazione di "Sharing TV+" è visibile come sempre sul canale "Italia 155" LCN 155.



02.09.2020

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. I problemi tecnici al logo di rete sono stati risolti.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1 HD" LCN 501. Intorno alle ore 13, l'audio del canale è risultato completamente muto per alcuni minuti. Questo problema però, era presente esclusivamente sulla traccia audio "Italiano" in Dolby AC3. Le altre due tracce audio invece, trasmettevano regolarmente l'audio del canale. Sul satellite però, questo problema non era presente.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "ITALIA 154" LCN 154 / "Italia 154" LCN 154. Dalla giornata odierna, il canale trasmette in alcune fasce orarie la programmazione di "Sharing TV+". Le fasce orarie di trasmissione sembrerebbero invariate. Fino alla giornata di ieri, la programmazione di "Sharing TV+" era visibile tramite il canale "Italia 155" LCN 155 presente nel Mux Canale Italia 2. Segnaliamo però, che il canale soffre di continui blocchi audio/video.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "Sharing TV+" in onda in alcune fasce orarie sui canali "ITALIA 154" LCN 154 / "Italia 154" LCN 154. I problemi tecnici con i continui blocchi audio/video sembrerebbero risolti. Segnaliamo che con il cambio della numerazione LCN 155 alla LCN 154, la programmazione di Sharing TV+ è ora visibile esclusivamente tramite i decoder/tv HD.



03.09.2020

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Il logo di rete è stato leggermente modificato e riposizionato. Inoltre, sotto al logo di rete non è più presente la scritta "CANALE 255".

Mux Locali: Fine delle trasmissioni per "GALAXY TV 2" LCN 236. Il canale è stato eliminato. Si è così risolto il conflitto LCN con il canale "GALAXY TV2" (GALAXY TV) LCN 236 presente nel nord Italia nel Mux Studio1. Ecco un'immagine:

Mux Locali (Nord Italia): Fine delle trasmissioni per "CANALE 227" LCN 227. Dalla giornata di ieri il canale trasmette la programmazione di "DONNASHOPPING"! Il canale inoltre, è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) ed è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD. Dopo le numerazioni LCN 235, 255 e 182, il canale approda anche sulla numerazione LCN 227!

Mux DFree + Mux La3: Novità in vista per "Si Smart" applicazione HbbTV presente sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. A breve, all'interno di SiSmart arriverà un nuovo canale interamente dedicato al ciclismo.



04.09.2020

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. Sul canale è stato reinserito il logo di "DONNASHOPPING CANALE 255".

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Dalla serata di ieri il canale trasmette nuovamente con il logo di CANALE 227. La programmazione però, è sempre quella di DONNASHOPPING. Il canale inoltre, è sempre trasmesso in MPEG-4 (H264).

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale soffre di continui squadrettamenti.

Mux Locali + Mux DFree + Mux La3: Novità in vista per "BIKE" LCN 259 e "Si Smart", applicazione HbbTV presente sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Sul canale BIKE è saltuariamente presente un promo di rete dove viene detto: "Dal 7 Settembre Bike arriva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Dovete avere una Smart TV, schiacciate il tastino rosso e scegliete nella tendina l'opzione "Bike". Bike è anche sul canale 259 del digitale terrestre e gratuitamente su bikeplay.tv. Se siete degli appassionati, vi aspettiamo!". Il canale dedicato al ciclismo che arriverà su Si Smart quindi, sarà "BIKE"!

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Italia 53" LCN 53 / "ITALIA 53" LCN 53. Il canale trasmette ora con l'inedito logo di rete "Casa Italia 53". L'orologio in alto a destra invece, è ora nelle corrette proporzioni 16:9.



05.09.2020

Mux Locali (Nord Italia): Nella tarda serata di ieri durante una televendita non collegata a donnashopping, sul canale "RETE182" LCN 182, era esclusivamente presente in sovraimpressione il logo di "CANALE 182". Al termine della televendita, con il ritorno della programmazione di donnashopping, è stato riaggiunto il logo di "DONNASHOPPING" sopra alla scritta "CANALE 182".

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Italia 53" LCN 53 / "ITALIA 53" LCN 53. Anche durante la normale programmazione rimane presente in sovraimpressione il nuovo logo di "Casa Italia 53". A breve cambieranno logo anche i canali "ITALIA 141", "ITALIA 142" e "ITALIA 150"?



06.09.2020

Mux 4 Rai + Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. L'EPG dei tre canali risulta nuovamente problematica su alcuni decoder/tv e non viene caricata correttamente.

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. Dalla giornata odierna il logo di rete è stato leggermente modificato. Il logo risulta di un colore rosso leggermente più chiaro, e la scritta Boing risulta leggermente più grande. Durante la pubblicità però, è presente ancora il vecchio logo di rete.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Dalla giornata odierna, il canale utilizza una nuova emissione, scollegata da "Boing" e da "Cartoonito". Il logo di rete è stato modificato, e risulta di un colore rosso leggermente più chiaro, e la scritta Boing risulta legermente più grande e bianca. La scritta Plus invece, è stata ingrandita. La novità più rilevante è che dalla giornata odierna la pubblicità in onda su "Boing Plus" non è più la stessa di quella in onda sui canali "Boing" e/o "Cartoonito". La programmazione in onda su Boing Plus quindi, non è più perfettamente in timeshift (+1) a quella di Boing e/o Cartoonito. Le grafiche presenti in sovraimpressione su Boing e/o Cartoonito inoltre, non sono più presenti su Boing Plus. Anche la scritta "Pubblicità" è leggermente differente rispetto alla scritta presente su "Boing" e "Cartoonito". Ci saranno novità anche lato programmazione?



07.09.2020

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete di Radio News 24 e di Radio JukeBox. I bumper di quest'ultimo utilizzano il nuovo logo di rete!

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Dalle ore 01.00 alle ore 07.00 il canale trasmette come sempre la programmazione di Cartoonito, in timeshift (+1). A differenza di prima, non viene più effettuato uno switch nel cambio canale tra Boing e Cartoonito e viceversa. Durante la programmazione notturna, sono presenti come sempre i bumper di rete di Cartoonito. Segnaliamo però, che i contenuti nativi in 4:3 vengono erroneamente trasmessi in 16:9 schermo pieno. I canali Boing e Cartoonito invece, trasmettono i contenuti nativi in 4:3 nel corretto formato 16:9 pillarbox.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart in onda sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. In mattinata è stato aggiunto il canale "BIKE CANALE 109". Sul canale però, è stato erroneamente inserito il flusso streaming di "BFC".



08.09.2020

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV SiSmart in onda sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. Dalla giornata odierna sul canale "BIKE CANALE 109" è correttamente presente la programmazione di BIKE. Il canale è visibile in HD Nativo! Sul digitale terrestre invece, il canale "BIKE" LCN 259 è trasmesso in SD in MPEG-4/H264.



09.09.2020

Mux Locali (Nord Italia): Problemi tecnici nella mattinata di ieri per "CANALE 227" LCN 227. Sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Di recente la grafica della Visual Radio è stata leggermente rinnovata.



10.09.2020

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). L'applicazione HbbTV è stata leggermente rinnovata. I nuovi canali che vanno dal numero 13 al numero 20, hanno ora come immagini il "numero". I problemi tecnici sui "nuovi" canali però, sono sempre presenti.

Mux TIMB3 + Mux TIMB1: Novità per "TV8" LCN 8 e "RTL 102.5" LCN 36. Nella serata di ieri i due canali hanno trasmesso in simulcast l'evento musicale "RTL 102.5 Power Hits Estate 2020". Per l'occasione, sul canale "RTL 102.5" era presente il logo animato RTL 102.5 / Power Hits Estate 2020. Sotto al logo di rete animato però, era assente l'orologio. Sul canale "TV8" invece, era presente in alto a sinistra il logo animato RTL 102.5 / Power Hits Estate. Durante alcune inquadrature erano presenti alcuni problemi tecnici.



11.09.2020

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" LCN 232. Il logo di rete è stato modificato da "QUADRIFOGLIO TV 232 243" a "QUADRIFOGLIO TV 232".

Mux DFree: Novità per "TV 243" LCN 243. Il logo di rete è stato modificato da "QUADRIFOGLIO TV 232 243" a "QUADRIFOGLIO TV 243".

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Mediaset Extra" LCN 55. In alto a sinistra, è rimasta erroneamente bloccata la scritta "Ciao Darwin 7 - La resurrezione -- Stasera in prima serata" nel formato 4:3. Questa scritta rimame erroneamente presente anche durante la pubblicità. Durante la programmazione invece, viene inserita la stessa scritta ma nel formato 16:9. Di conseguenza in sovraimpressione sono presenti entrambe le scritte, una sovrapposta all'altra. La stessa cosa è ovviamente presente sul canale "Mediaset Extra - Provvisorio" (senza LCN) presente nel Mux ReteA1 Ch 44 M.Ronzone (AL) + Bricco dell'olio (AL).

News: Mancano pochi giorni alla partenza della radiovisione di "Rai Radio2"! Da Lunedì 14 Settembre 2020, la radiovisione di Rai Radio2 sarà visibile in streaming grazie a RaiPlay, e sulle SmartTV tramite l'HbbTV! Sui siti Rai sono presenti alcune prove tecniche di trasmissione in HD. Alcuni dati tecnici: Risoluzione 1920x1080i (HD Nativo) e 3,47 Mbps per il bitrate video. Il logo di rete di Rai Radio2 è posizionato in alto a sinistra.

Mux TIMB3: Novità per "Spike" LCN 49. In occasione della Star Trek Week, sul canale sono presenti dei bumper e promo di rete personalizzati.



12.09.2020

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Dalla giornata odierna la risoluzione del canale è stata alzata da 1440x1080i a 1920x1080i.



13.09.2020

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Problemi tecnici nel tardo pomeriggio per "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. Durante il quiz televisivo "Reazione a Catena" e più precisamente durante la catena musicale, lo schermo è diventato per un attimo a schermo nero/grigio, mentre la grafica della catena musicale ha cambiato colore da blu/azzurro/verde a bianco.



14.09.2020

News: Novità per "Rai Radio2" e la radiovisione! Oggi, Lunedì 14 Settembre 2020 doveva partire ufficialmente la radiovisione di Rai Radio2 in streaming su Rai Play e in HbbTV. Al momento però, non è ancora partita, ma continuano a essere presenti le prove tecniche di trasmissione. A differenza dei giorni scorsi, da questa mattina alle ore 07.44 circa, le prove tecniche di trasmissione sono non-stop.

News: Novità per il servizio "Tv Plus" (Rakuten TV) disponibile su alcuni TV Samsung. Il canale "Euronews in diretto" LCN 4004 è stato rinominato correttamente in "Euronews in diretta" LCN 4004. Aggiunto il canale "FUEL TV" LCN 4072.

News: Novità per la radiovisione di "Rai Radio2"! Nel pomeriggio sono continuate le prove tecniche di trasmissione. Nel corso del pomeriggio però, si sono presentati alcuni problemi tecnici e il canale risultava senza audio (da studio), o a schermo nero. In seguito il canale è risultato per diversi minuti completamente a schermo nero per poi riprendere a tratti le trasmissioni, ma senza logo di rete. Nel tardo pomeriggio il flusso streaming è stato poi disattivato.



15.09.2020

Mux Mediaset3: Novità per "Mediaset Extra" LCN 55. Alle ore 21.47 di ieri sera, il canale ha iniziato a trasmettere la diretta del Grande Fratello VIP. Tramite Mediaset Play (streaming e HbbTV) è possibile seguire la diretta grazie all'interattività con più "schermate". La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale "Mediaset Extra - Provvisorio" (senza LCN) presente nel Mux ReteA1.



16.09.2020

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "K2" LCN 41 e "frisbee" LCN 44. Nella giornata di ieri i due canali risultavano senza EPG. In mattinata però, sul canale "frisbee" è stata riaggiunta l'EPG. Sul canale "K2" invece, l'EPG continua a essere assente.

Mux ReteA1: Fine delle trasmissione per "Mediaset Extra - Provvisorio" (senza LCN). Da questa mattina sul canale è presente un cartello con scritto: "Questo canale ha cambiato frequenza avvia subito la ricerca canali sul tuo televisore o decoder per continuare a riceverlo". Il canale inoltre, risulta ora senza EPG. Il canale "Mediaset Extra" LCN 55 è ora ricevibile tramite il Mux Mediaset3. Segnaliamo infine una curiosità: il bitrate del canale è rimasto invariato a 2,78 Mbps, ma il bitrate audio risulta ora inattivo.

Mux Mediaset1: Fine delle trasmissioni nel Mux Mediaset1 per il canale "Premium Cinema 2" LCN 464. Da questa mattina il canale risulta senza numerazione LCN ed è presente un cartello in modalità fantasma con scritto: "Gentile cliente, la frequenza di questo canale è stata modificata. Per continuare la visione basta risintonizzare il tuo decoder digitale terrestre o la tua TV.". Questo canale cartello è curiosamente trasmesso in chiaro. Il canale "Premium Cinema 2" LCN 464 è ora ricevibile tramite il Mux DFree.

Mux DFree: Fine delle trasmissioni nel Mux DFree per il canale "Mediaset Italia Due" LCN 66 e LCN 566. Da questa mattina il canale risulta senza numerazione LCN ed è presente un cartello con scritto: "Questo canale ha cambiato frequenza avvia subito la ricerca canali sul tuo televisore o decoder per continuare a riceverlo". Il canale "Mediaset Italia Due" LCN 66 e LCN 566 è ora ricevibile tramite il Mux Mediaset3. Segnaliamo inoltre che nel Mux DFree è stato aggiunto il canale "Premium Cinema 2" LCN 464.

Mux Mediaset3: Aggiunto il canale "Mediaset Italia Due" LCN 66. Inoltre, è stato aggiunto anche il canale copia "Mediaset Italia Due" LCN 566.

News: Continuano le prove tecniche di trasmissione per la radiovisione di "Rai Radio2" (in streaming)! Dalla giornata odierna, durante i videoclip musicali è presente in alto a destra il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone. Alle ore 18.00 però, con l'inizio di un'altra trasmissione, l'emissione del canale si è impallata e in sovraimpressione era presente un doppio logo di Rai Radio2 così da renderlo più bianco. Nel corso del pomeriggio il canale è tornato a trasmettere l'audio di Rai Radio2, ma con una schermata fissa da uno studio vuoto.

Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità in vista per "TV8" LCN 8, "cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50. Apprendiamo da digital-forum grazie a Ercolino che a breve i tre canali free di Sky cambieranno Mux! Su quale Mux andranno? Mux Mediaset1? Stay Tuned!



17.09.2020

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "Sharing TV+" in onda in alcune fasce orarie sul canale "ITALIA 154" LCN 154 / "Italia 154" LCN 154. La ritrasmissione di "Sharing TV" rimane ora presente anche nelle ore notturne (00.00-07.00)! Di conseguenza il canale viene ora ritrasmesso nelle seguenti fasce orarie: 13.00-16.00 -- 19.00-09.00 per un totale di 17 ore al giorno! Segnaliamo inoltre che nelle ore notturne il canale trasmette anche alcuni film e cartoni animati.

Mux Canale Italia: L'emittente radiofonica "RADIO PADANIA" LCN 740 è stata rinominata in "RPL - La Tua Radio" LCN 740.



18.09.2020

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Sul canale è stata riaggiunta l'EPG.

Mux Mediaset5: Fine delle trasmissioni per il canale "Sky Cinema per te" LCN 484. Da questa mattina alle ore 06.00, al suo posto è ritornato il canale (cartello) "Sky Sport" LCN 484.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Il "grande" logo di rete posizionato in alto a sinistra non è più presente. Segnaliamo inoltre che l'orologio e il logo "GIORNALE RADIO" sono ora posizionati in alto a destra.



19.09.2020

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. L'applicazione HbbTV si avvia ora automaticamente, senza più premere il tasto rosso del telecomando. Tra i canali disponibili inoltre, è stato aggiunto "Radio MARTE" canale 304.



21.09.2020

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Dalla giornata odierna la grafica del canale è stata rinnovata ed è stata spostata leggermente più ai bordi. Anche il logo di rete è stato spostato nettamente più a sinistra. La scritta "QVC LIVE" invece, è stata spostata leggermente più in basso. Segnaliamo infine che nelle prime ore del mattino, sotto al logo di rete era presente l'orologio.

Mux Mediaset1 + Mux Mediaset5: Dallo scorso 19 Settembre, i loghi dei canali sportivi "Sky Sport Uno HD" LCN 472, "Sky Sport Serie A HD" LCN 473, "Sky Sport 24" LCN 481, "Sky Sport Uno" LCN 482, "Sky Sport Serie A" LCN 483, "Sky Sport", "Sky Sport" LCN 485 e "Sky Sport" LCN 486 sono stati leggermente rinnovati graficamente. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite. Questo restyling ha coinvolto per il momento solo i canali sportivi targati Sky.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Rete4 HD" LCN 4/504. In serata, durante lo speciale Tg4 per le elezioni, è rimasto erroneamente presente in sovraimpressione il logo "HD".



22.09.2020

Mux Canalae Italia + Mux Canale Italia 2: Nella serata di ieri il canale "ITALIA 154" (Sharing TV +) LCN 154 "Italia 154" LCN 154 ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "TeleBlu".

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità in vista per "ITALIA 148" LCN 148 / "Italia 148". Dalla serata di ieri, presumibilmente dalle ore 20.00 alle ore 01.00, sui due canali sono presenti dei video promozionali "tematici" dedicati agli Yacht. In sovraimpressione inoltre, scorre continuamente una scritta scorrevole dove viene annunciata la partenza di "Canale Italia Yacht Life". Nel messaggio scorrevole è presente la seguente scritta: "Canale Italia Yacht Life - Il primo canale nazionale interamente dedicato agli yacht, mega yacht, motoscafi e barche a vela - Sul 148 del vostro telecomando e su Sky 861 - Saremo presenti in diretta dal salone nautico di Genova dall'1 al 6 Ottobre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 01.00".

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Durante alcune televendite, è nuovamente presente il logo di Shop24. Segnaliamo però, che il logo di rete di Shop24 è stato leggermente riposizionato.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Il canale continua a ritrasmettere dalle ore 13.00 alle ore 15.00 la programmazione di Radio Bianconera TV. Segnaliamo però che di recente, la grafica di questo canale è stata leggermente rinnovata.



23.09.2020

News: Mancano pochi giorni alla partenza della radiovisione di "Rai Radio2". Il canale sarà visibile tramite Rai Play e tramite HbbTV sul digitale terrestre e sul satellite! In questi giorni intanto, continuano le prove tecniche di trasmissione. Segnaliamo che la grafica in sovraimpressione è stata leggermente modificata.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "ITALIA 148" LCN 148 / "Italia 148" LCN 148. Dalla serata di ieri il canale ha cambiato logo in "Canale Italia Yacht 148". Sul canale inoltre, è saltuariamente presente un promo di rete dove viene detto: "Canale Italia presente YachtLife, il canale dedicato al mare e alla nautica, al tasto 148 del tuo telecomando sul digitale terrestre e al canale 861 di Sky. Presentazioni, prove di barche, interviste ai protagonisti e news dal mondo del mare. Un viaggio tra i cantieri nautici alla scoperta delle esclusive fasi di costruzione degli Yacht più belli del mondo. Cronache dei principali saloni nautici con approfondimenti e novità dai protagonisti. Seguiteci sul canale 148 del digitale terrestre e sull'861 di Sky. Canale Italia Yacht Life, un mare da vivere.". Segnaliamo infine che durante la programmazione di televendite in onda dalle ore 01.00 alle ore 20.00, è sempre presente il nuovo logo di rete di "Canale Italia Yacht 148".

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale risulta inattivo (a schermo nero).



24.09.2020

Mux Locali: Dalla giornata di ieri il canale "EPIQA" LCN 151 non risulta più inattivo (a schermo nero). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Retecapri: In giornata il canale "TRY HBBTV" (senza LCN), è tornato a trasmettere regolarmente. Segnaliamo che il bitrate video del canale è stato alzato da 0,38 Mbps circa a 0,45 Mbps circa.

Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai 5" LCN 23. La traccia audio "Italiano" è erroneamente trasmessa in Mono invece che in Stereo. La traccia audio "oth" per le audiodescrizioni invece, è erroneamente trasmessa in Stereo invece che in Mono. La traccia audio "Inglese" infine, è regolarmente trasmessa in Stereo.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Sul canale "ITALIA 148" LCN 148 / "Italia 148", al posto del logo di "Canale Italia YachtLife 148" è tornato il logo di ITALIA 148. Sul canale "ITALIA 156" LCN 156 invece, al posto del logo di "ITALIA 156" è ora presente l'inedito logo di "Canale Italia YachtLife 156". La programmazione quindi, si è trasferita dal canale 148 al canale 156! Con il cambio di canale, la programmazione di Canale Italia YachtLife è sparita dal Mux Canale Italia 2.



25.09.2020

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" LCN 156. La programmazione di "Canale Italia YachtLife 156" è presente dalle ore 20.00 alle ore 01.00 circa. Nelle altre ore della giornata, sul canale è presente la normale programmazione ma sempre con il logo di "Canale Italia YachtLife 156".



26.09.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale risulta nuovamente inattivo (a schermo nero).

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Il programma "TGR Speciale Puliamo il Mondo" è stato curiosamente trasmesso senza logo di rete. Solo a pochi minuti dal terminre, il logo di rete sui due canali è stato riaggiunto.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Sul canale è ora presente la nuova scritta "Pubblicità". Con l'arrivo di questa scritta su Rai News 24, tutti i canali Rai utilizzano ora la nuova scritta "Pubblicità".



27.09.2020

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" (Canale Italia YachtLife 156) LCN 156. Dalla giornata di ieri, nelle ore serali scorre continuamente la seguente scritta: "Canale Italia YachtLife - Il primo canale nazionale interamente dedicato agli yacht, mega yacht, motoscafi e barche a vela - Sul 156 del vostro telecomando e su Sky 861 - Saremo presenti in diretta dal Salone Nautico di Genova dall'1 al 6 Ottobre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 01.00".

News: Mancano poche ore alla parte della radiovisione di "Rai Radio2" in streaming e tramite HbbTV su Rai Play! Dalla giornata odierna infatti, su "Rai Play" è stara aggiunta la diretta video di "Rai Radio2" in SD (Rai Radio2 - La radio che si vede). Al momento sul canale è presente un cartello con l'audio di Rai Radio2. Nel cartello c'è scritto: "Rai Radio2 Guarda che radio dal 28 settembre su Rai Play starting in ..:..:..". La partenza ufficiale della radiovisione di Rai Radio2 quindi, è prevista per domani mattina Lunedì 28 Settembre 2020 alle ore 06.00!! Contemporaneamente però, sul segnale "test" è presente una schermata fissa o nera con scritto "Intervento per manutenzione in corso".



28.09.2020

News: Novità per Rai Play! Questa mattina alle ore 06.00 è partita ufficialmente la radiovisione di "Rai Radio2"! Ricordiamo che la radiovisione è visibile in streaming su Rai Play, anche tramite HbbTV. Il canale però, è trasmesso in SD con la risoluzione di 1024x576i. Segnaliamo però, che tramite HbbTV al momento il canale non è ancora visibile, anche se è stato aggiunto il canale "Rai Radio2". I link presenti però, rimandano a una registrazione del programma "Radio2 Social Club" di Rai 2.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "La 9" LCN 76. Dalla giornata odierna il canale trasmette con il logo di "La 9 Nazionale"! Segnaliamo inoltre che in alto a destra non è più presente la scritta "SAT 901".

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "La 8" LCN 81. Dalla giornata odierna in alto a destra non è più presente la scritta "SAT 901".

Mux Locali: Novità per "TELE MODA" LCN 168. Dalla giornata odierna in alto a destra non è più presente la scritta "SAT 901".

Mux Locali: Novità per "TELE DONNA" / "TELE NOVE" LCN 169. Dalla giornata odierna il canale trasmette con il logo di "La 9"! Segnaliamo inoltre che in alto a destra non è più presente la scritta "SAT 901".



29.09.2020

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Il logo di rete di SHOP 24 presente durante alcune televendite, è stato leggermente ingrandito e riposizionato.

Mux 1 Rai + Mux 2 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il "Tg Sport" in onda sui canali "Rai 2" LCN 2, "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai Sport" LCN 58 e "Rai 2 HD" LCN 502. Da alcuni giorni la sigla del Tg Sport è stata rinnovata graficamente e musicalmente.

News: Novità per la radiovisione di "Rai Radio2" visibile in streaming tramite Rai Play e tramite HbbTV sulle SmartTV. Segnaliamo che il canale è ora visibile correttamente anche tramite le Tv HbbTV, ma solo selezionando "Tutte le dirette" e selezionando il riquadro dedicato a Rai Radio2. Se invece si scorre la lista dei canali disponibili e si clicca su Rai Radio2, si viene rimandati per errore a una registrazione di Radio2 Social Club di Rai 2. Segnaliamo infine che la "radiovisione" viene interrotta dalle ore 00.00 alle ore 06.00. Al suo posto continua a essere presente l'audio di Rai Radio2, ma senza radiovisione. Infatti, al posto della radiovisione è presente un audiografica con alcune informazioni di contatto, e alcune immagini che cambiano saltuariamente.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "La 9" (La 9 Nazionale) LCN 76. Dalla giornata odierna, il logo di rete è stato leggermente riposizionato e sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "can. 168-169".

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "La 8" LCN 81. Dalla giornata odierna, il logo di rete è stato leggermente riposizionato e sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "can. 168-169".

Mux Locali: Novità per "TELE MODA" LCN 168. Dalla giornata odierna, il logo di rete è stato leggermente riposizionato e sopra al logo di rete non è più presente la scritta "can. 168". Sotto al logo di rete invece, è stata aggiunta la scritta "can. 168-169".

Mux Locali: Novità per "TELE DONNA" (La 9) LCN 169. Dalla giornata odierna, il logo di rete è stato leggermente riposizionato e sotto al logo di rete è stata aggiunta la scritta "can. 168-169".

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Nella giornata di ieri il canale era tornato a trasmettere regolarmente. Da questa mattina però, il canale risulta nuovamente inattivo (a schermo nero).

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Dalla giornata di ieri, durante alcuni programmi è presente la radiovisione! Questa "radiovisione" viene suddivisa curiosamente in due schermate oppure trasmessa solo in una parte dello schermo.



30.09.2020

Mux Retecapri: Nella serata di ieri il canale "TRY HBBTV" (senza LCN) è tornato a trasmettere regolarmente.

OTTOBRE 2020

01.10.2020

Mux TIMB2: Novità per il canale "ALMA TV" (HD) LCN 65 e i canali copia "ALICE" LCN 221, "MARCOPOLO" LCN 222, "CASEDESIGNSTILI" LCN 223 e "PopEconomy" LCN 224. Sui canali è stata aggiunta un'applicazione HbbTV. Al momento però, non sembrerebbe attiva. Novità in arrivo?

News: Novità in vista sul digitale terrestre nazionale! Apprendiamo da digital-forum che prossimamente, e più precisamente nel mese di Dicembre, approderanno su un Mux Nazionale Persidera i canali "TELE MODA" LCN 168" e "La 9" LCN 169! Attualmente questi canali sono visibili tramite i Mux Locali.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Sul canale risulta assente l'EPG. Il canale inoltre, risulta spesso inattivo (a schermo nero).

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "RADIO CAPRI" LCN 766. Nella giornata di ieri il canale radiofonico risultava inattivo (senza audio). Lo stesso problema era ovviamente presente anche sul canale copia "Radio Capri" LCN 866. In mattinata però, l'emittente radiofonica è tornata a trasmettere regolarmente.

Mux DFree: Eliminati i canali cartello "Mediaset Italia Due" (senza LCN) e "Mediaset Italia Due" (senza LCN).

Mux TIMB3: I canali "TV8" LCN 8, 108, 508, "TV8 On Demand" LCN 808 e "TV8 News On Demand" LCN 908 sono stati rinominati rispettivamente in "TV8 provvisorio", "TV8 On Demand provvisorio" e "TV8 News On Demand provvisorio". Questi canali risultano ora senza numerazione LCN! Sull'EPG di "TV8 Provvisorio" inoltre, è ora presente la seguente scritta: "Premi tasto "info" - Stai vedendo TV8 in modalita' provvisoria e dal 1 gennaio non sara' piu' visibile su questa frequenza. Risintonizza subito la tua TV se non vuoi perderti i nostri programmi.".

Mux ReteA1: I canali "cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50 sono stati rinominati rispettivamente in "cielo provvisorio" e "Sky TG24 provvisorio". I due canali risultano ora senza numerazione LCN! Sull'EPG di "cielo provvisorio" è presente la seguente scritta: "Premi tasto "info" - Stai vedendo cielo in modalita' provvisoria e dal 1 gennaio non sara' piu' visibile su questa frequenza. Risintonizza subito la tua TV se non vuoi perderti i nostri programmi.". Sull'EPG di "Sky TG24 provvisorio" invece, è presente la seguente scritta: "Premi tasto "info" - Stai vedendo Sky TG24 in modalita' provvisoria e dal 1 gennaio non sara' piu' visibile su questa frequenza. Risintonizza subito la tua TV per continuare a seguire l'informazione di Sky.".

Mux Mediaset1: Eliminato il canale cartello in modalità fantasma "Premium Cinema 2" (senza LCN). Aggiunti i canali "TV8" LCN 8, 108, 508, "Cielo" LCN 26, "Sky TG24" LCN 50, "TV8 On Demand" LCN 808 e "TV8 News On Demand" LCN 908. I canali "TV8", "Cielo" e "Sky TG24" hanno a disposizione anche su questo Mux l'EPG settimanale. Sul canale "Sky TG24" però, non sono più presenti i sottotitoli e il doppio audio. Sui canali "Tv8" e "Cielo" è presente l'applicazione HbbTV "Re-Start".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "ALMA TV" (HD) LCN 65. Da digital-forum apprendiamo che l'applicazione HbbTV è "silente" e mostra saltuariamente alcune pubblicità. La stessa cosa avviene sui canali copia.

Mux TIMB2: Problemi tecnici in mattinata per "Mediatext.it" LCN 166. Il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA1: Novità per "Mediaset Extra - Provvisorio" (senza LCN). Sul canale è stato eliminato il Pid Audio. Il canale quindi, trasmette esclusivamente con il Pid Video.



02.10.2020

Mux Rai: Novità per l'applicazione HbbTV "Rai Play" disponibile sui canali Rai! Dalla giornata di ieri sono stati risolti i problemi tecnici per la diretta video di "Rai Radio 2". Selezionando il canale su "Dirette" viene ora avviata correttamente la radiovisione del canale!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" (Canale Italia YachtLife 156) LCN 156. Sul canale sono ora presenti 24/24h i filmati in loop "tematici" dedicati agli Yacht.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). In mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Inoltre, sul canale è stata riaggiunta l'EPG. Saltuariamente però, il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Mediaset1 + Mux TIMB3: Problemi tecnici per "TV8" LCN 8 e "TV8 provvisorio" (senza LCN). In mattinata i due canali risultavano senza logo di rete. Nel corso della mattinata il logo di rete è stato poi riaggiunto.

Mux DFree + Mux La3: Novità per l'applicazione HbbTV "SiSmart" disponibile sui canali "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus). I canali "TMW RADIO TV" e "BIKE" presenti sui canali 108 e 109 sono stati spostati rispettivamente sui canali 109 e 110. Sul canale 108 invece, è stato aggiunto il canale "RADIO ROSSONERA TV - CANALE 108".

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Dalla giornata di ieri il canale trasmette senza logo di rete durante le televendite di "SHOP24". Questo accade perchè dalla giornata di ieri il canale "BOM Channel" LCN 68 presente nel Mux TIMB2 ritrasmette la programmazione del canale in occasione di queste televendite.



03.10.2020

News: Mondo TV annuncia un suo canale dedicato su Samsung TV Plus.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rete4" LCN 4/104 e "Rete4 HD" LCN 4/504. Durante il programma "Quarto grado" era presente un disturbo audio. Nel corso della trasmissione, i problemi audio sono poi stati risolti.



04.10.2020

Mux Mediaset1: Dopo la riconfigurazione del Mux, segnaliamo che con l'accensione del canale "Sky Sport Serie A HD" LCN 473, vengono spenti i canali "Premium Stories" LCN 462 e "Premium Cinema 3" LCN 465. Sull'EPG di "Premium Stories" infatti, c'è scritto: "La programmazione su questo canale sarà di nuovo disponibile alle 01:17", mentra sull'EPG di "Premium Cinema 3" c'è scritto: "La programmazione su questo canale sarà di nuovo disponibile alle 01:15".

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8 e "Cielo" LCN 26. Sui due canali sono saltuariamente in onda dei promo dove pubblicizzano il cambio frequenza dei canali free di Sky a partire dal prossimo 01 Gennaio 2021. Nel promo vengono citati TV8 e Cielo, ma viene curiosamente escluso il canale Sky TG24. Il promo è ovviamente in onda anche sui canali "TV8 provvisorio" (senza LCN) e "cielo provvisorio" (senza LCN). Nel primo promo presentato da Enrico Papi viene detto: "Sapete cosa succede da Gennaio 2021? Riuscite a indovinare? Faccio partire il cronometro. No ve lo dico io! Da Gennaio 2021 TV8 e Cielo cambiano la frequenza del Mux e non li vedrete più sui soliti canali dove li avete sintonizzati. Quindi non vedrete più neppure me. Cosa potete fare per rimediare? Ma è ovvio! Risintonizzate il televisore. Risintonizza Ora - TV8 - Cielo". Nel secondo promo presentato da Mara Maionchi invece, viene detto: "Ciao a tutti, da Gennaio 2021 TV8 e Cielo cambiano Mux! Che vuol dire direte voi? Vuol dire che non li vedrete più sui soliti canali dove li avete sintonizzati... Se volete continuare a vedermi sintonizzate di nuovo, è semplice e veloce. Risintonizza Ora - TV8 - Cielo".

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 1 HD" LCN 501. Dalla giornata odierna, il logo di Rai 1 HD ha problemi tecnici. Sopra al logo di rete infatti, si intravede una leggera linea, assente in precedenza e assente sugli altri canali HD Rai come "Rai 2 HD" e "Rai 3 HD".

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. In occasione della campagna "Nastro Rosa Airc 2020", alla destra del logo di La5 è stato aggiunto un nastro rosa.



05.10.2020

Mux Cairo Due: Novità per "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Sul canale è da tempo presente un'applicazione HbbTV. Fino a poco tempo fa però, non aveva mai funzionato. Di recente invece, grazie a Genova in Digitale, apprendiamo che premendo per qualche secondo il tasto "freccia in su" parte l'applicazione HbbTV di LA7 on demand!! Premendo il tasto "freccia in su" parte lo streaming di La7. L'applicazione però, non funziona correttamente. Segnaliamo inoltre che per uscire dall'applicazione, come accade già per il canale "TRY HBBTV" potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere la tv, o cambiare "sorgente".

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" (Canale Italia YachtLife 156) LCN 156. In alcune fasce orarie il canale trasmette ancora delle televendite.

Mux TIMB1: L'emittente radiofonica "RTL 102.5 VIARADIO DIGITAL" LCN 737 è stata rinominata in "RTL 102.5 NEWS" LCN 737.



06.10.2020

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5 PLAY" canale disponibile in streaming e tramite HbbTV sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente trasmesso uno speciale con Biagio Antonacci. Segnaliamo inoltre che lo streaming del canale è ora trasmesso con la risoluzione di 1280x720p in HD Nativo.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Dalla giornata di ieri, le sigle dei vari programmi e speciali di Rai News 24 sono state rinnovate graficamente! Sulle nuove sigle inoltre, è ora presente il nuovo logo di rete. Il logo di rete in sovraimpressione, come anche la sigla del telegiornale e i bumper di rete però, sono ancora quelli vecchi, con il vecchio logo di rete. Restyling in arrivo per Rai News 24?



07.10.2020

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. Dal pomeriggio di ieri la traccia audio "Italiano" è tornata a trasmettere in Stereo. Da alcuni giorni trasmetteva erroneamente in Mono. La traccia audio "oth" per le audiodescrizioni però, è rimasta in Stereo. In precedenza è sempre stata in Mono.

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Canale Italia 6" LCN 278. In mattinata il canale risultava a schermo nero. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente, anche se con una programmazione provvisoria. In seguito, il canale è poi tornato a trasmettere la normale programmazione.

Mux 2 Rai: Problemi tecnici per "Rai 5" LCN 23. La traccia audio "Italiano" è tornata a trasmettere erroneamente in Mono. Per alcune ore il canale era tornato a trasmettere correttamente in Stereo.



08.10.2020

Mux Mediaset3: Problemi tecnici per "Mediaset Italia Due" LCN 66. Da questa mattina sul canale risultava bloccata in alto a sinistra la scritta "VODAFONE BATTITI LIVE STASERA IN PRIMA SERATA". Questa scritta infatti, rimaneva presente anche durante la pubblicità, e durante la normale programmazione la scritta risultava sovrapposta a se stessa poichè veniva aggiunta una seconda volta in sovraimpressione! In serata il problema tecnico è stato risolto.

Mux La3: Novità per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). In giornata il Mux è stato nuovamente convertito in DVB-T2. Segnaliamo però che rispetto a prima, il Mux contenente il canale "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560, utilizza ora la seguente modulazione: 32K QAM256 I.G 19/256 FEC 2/3 per un totale di 35,82 Mbps. Questo dato è stato tratto da digitalbitrate. Grazie all'utente baronzoli di digital-forum però, apprendiamo che nel corso del pomeriggio la modulazione del Mux è stata ulteriormente modificata in: 32K QAM256 I.G 19/256 FEC 1/2 per un totale di 26,78 Mbps. In precedenza la modulazione del Mux era: 32K QAM256 I.G 19/256 FEC 3/4 per un totale di 40,29 Mbps. La modulazione del Mux contenente "Diver" (senza LCN) invece, è rimasta invariata, o almeno così sembra. Sempre grazie all'utente baronzoli di digital-forum, apprendiamo che la modulazione di questo "Mux" sembra modificarsi di continuo da 32K QAM64 I.G 1/4 FEC 3/4 a 32K QAM64 I.G 19/256 FEC 1/2 (30,21 Mbps disponibili - 20,08 Mbps disponibili). In precedenza l'intervallo di guardia era 1/4. Ricordiamo che nel cambio modulazione DVB-T / DVB-T2 alcuni decoder/tv potrebbero riportare assenza di segnale. In questo caso si consiglia di effettuare una ricerca manuale sulla frequenza UHF 37 (602 MHz) o di effettuare una ricerca automatica dei canali. Da C.Maddalena (TO) invece, è trasmesso in DVB-T. Le altre postazioni invece sono per lo più in DVB-T.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Alcuni contenuti vengono trasmessi a schermo pieno!

News: Pluto Tv, ViacomCBS lancia lo streaming gratuito in Spagna, Francia e Italia.



09.10.2020

Mux La3: Novità per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Da questa mattina il Mux è nuovamente trasmesso in DVB-T con la seguente modulazione: QPSK I.G 1/4 FEC 2/3.



10.10.2020

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux DFree: Problemi tecnici per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. In mattinata il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali (Nord Italia): Problemi tecnici per "RETE182" LCN 182. Il canale trasmette erroneamente con il logo di "DONNASHOPPING CANALE 255" invece che con il logo di "DONNASHOPPING CANALE 182". La programmazione infatti, risulta identica a quella in onda sul canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255 presente nel Mux DFree.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Sintonizzandosi sul canale, parte ora automaticamente l'applicazione HbbTV che permette di seguire in streaming il canale "LA7" con il logo "LA7.it". Segnaliamo però che l'applicazione soffre ancora di problemi tecnici. La pubblicità parte regolarmente, ma rimane a schermo nero e si sente solo l'audio. Le immagini dello streaming di La7.it risultano leggermente più basse e in alto è erroneamente presente una banda nera. Su alcune tv, non si riesce ad uscire dall'applicazione se non spegnendo il televisore o cambiando "sorgente".

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Sul canale "REPLAY CANALE 304" è ora possibile seguire in streaming il canale "VIDEO M ITALIA 810 LA TV DEI CONSUMATORI".



11.10.2020

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237. In occasione dello "Shopping Festival" al posto dei canali HSE24 DONNA e HSE24 BEAUTY sono tornati in onda i canali "HSE24 +1" e "HSE24 +2". I due canali trasmettono rispettivamente la programmazione in timeshift +1 / +2 di "HSE24" LCN 37 canale presente nel Mux TIMB1.

Mux Nazionali + Mux Locali: In serata, dalle ore 21.00 alle ore 22.45 circa, i canali "RTL 102.5" LCN 36, "Deejay TV" (HD) LCN 69, "RadioItaliaTV" LCN 70, "RDS Social TV" (HD) LCN 95, "RADIO 105" LCN 157, "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158, "R101 TV" LCN 167, "RADIO BRUNO" LCN 256, "RDS Social TV" (HD) LCN 265, "RADIO ZETA" LCN 266 e "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570, hanno trasmesso in simulcast l'evento "I Love my Radio"! Per l'occasione il canale "RDS Social TV" (HD) ha trasmesso a schermo pieno.



12.10.2020

Mux La3: Novità per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Da questa mattina il Mux è nuovamente trasmesso in DVB-T2.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8 e "Cielo" LCN 26. Sui due canali sono saltuariamente in onda dei promo con altri volti dei due canali dove pubblicizzano il cambio frequenza dei canali free di Sky a partire dal prossimo 01 Gennaio 2021. I promo sono ovviamente in onda anche sui canali "TV8 provvisorio" (senza LCN) e "cielo provvisorio" (senza LCN).

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). L'applicazione HbbTV funziona ora correttamente e premendo il tasto EXIT e cambiando canale, si riesce a uscire correttamente dall'applicazione.

Mux Mediaset1: Problemi tecnici per "TV8" LCN 8. In tarda mattinata, poco prima del Tg8, al termine della diretta di "Ogni Mattina" si sono presentati alcuni problemi tecnici. L'immagine saltellava e non risultava correttamente centrata. Per alcuni istanti il canale è risultato anche a schermo nero. Poco dopo però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Lo stesso problema si è presentato anche sul canale "TV8 provvisorio" (senza LCN) presente nel Mux TIMB3.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8 e "Cielo" LCN 26. Sui due canali sono saltuariamente in onda dei promo con altri volti dei due canali dove pubblicizzano il cambio frequenza dei canali free di Sky a partire dal prossimo 01 Gennaio 2021. I promo sono ovviamente in onda anche sui canali "TV8 provvisorio" (senza LCN) e "cielo provvisorio" (senza LCN).

Mux Mediaset1: Ulteriori novità per "TV8" LCN 8 e "Cielo" LCN 26. Sui due canali sono saltuariamente presenti dei bumper di rete personalizzati dove invitano a risintonizzare! In basso a sinistra oltre al logo di rete è rispettivamente presente la scritta: "Per Info: https://tv8.it/programmi/risintonizzare-tv.html" / "Per Info: https://www.cielotv.it/programmi/risintonizzare-tv.html".

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Novità per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. Sull'applicazione HbbTV è stato aggiunto il canale "KalaiShop Canale 315". Il canale è trasmesso in HD Nativo.



13.10.2020

News: Il 31 Ottobre chiude Zelig Sport (Zelig TV) sul canale 63 del digitale terrestre. Al suo posto ritornerà "Canale 63"?

Mux 3 Rai: Novità per "Rai YoYo" LCN 43. Dalla giornata di ieri, il canale trasmette il programma "La posta di YoYo" in diretta! Per l'occasione, sotto al logo di rete viene aggiunta la scritta "Diretta".



14.10.2020

News: CHILI lancia il servizio Advertising-based Video on demand (AVOD).

News: Mediaset troppo "Extra": sul canale della diretta con il GF Vip spunta una signora collegata con Rete 4



15.10.2020

Mux La3: Continuano i test in DVB-T2 per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). La modulazione del Mux è stata nuovamente modificata in "32K QAM256 I.G 19/256 FEC 3/4". Segnaliamo inoltre che da alcuni giorni sembrerebbero esserci dei test anche sulla "potenza" di trasmissione.

Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV di "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Il canale "REPLAY CANALE 304" è stato rinominato correttamente in "VIDEO M ITALIA 810 CANALE 304".

Mux Rai: Novità per Rai Radio2! Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo di rete che pubblicizza la radiovisione di Rai Radio2. Nel promo viene detto: "Rai Radio2 è il canale dell'intrattenimento intelligente che affronta l'attualità con ironia e leggerezza, e tanta musica. Ora Rai Radio2 è diventata anche Visual Radio. Un nuovo canale attivo 24/24h simbolo della rivoluzione digitale multicanale di Rai Radio. Rai Radio2 per divertirsi insieme, vicini con la voce, le orecchie e gli occhi. Rai Radio2, guarda che radio!".

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Con l'arrivo della festa di Halloween, dalla giornata odierna il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

16.10.2020

Mux La3: Continuano i test in DVB-T2 per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). La modulazione del Mux cambia spesso in: 32K QAM256 I.G 1/19 FEC 2/3.

Mux 2 Rai: Continuano i problemi tecnici per "Rai 5" LCN 23. La traccia audio "Italiano" continua a essere trasmessa in Mono.

Mux Locali (Nord Italia): Continuano i problemi tecnici per "RETE182" LCN 182. Sul canale continua a essere presente la programmazione di "DONNASHOPPING CANALE 255" e non la programmazione di "DONNASHOPPING CANALE 182". Segnaliamo però che il canale "RETE182" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 182 è in anticipo di circa 30 secondi su "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255 canale presente nel Mux DFree.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Da alcune ore i due canali risultano senza logo di rete.



17.10.2020

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. Nella serata di ieri è stato riaggiunto il logo di rete su entrambi i canali.

Mux La3: Novità per il Mux La3 (DVB-T2) Ch 37 da Valcava (BG). Continuano le prove tecniche di trasmissione in DVB-T2! Da digitalbitrate apprendiamo che il Mux utilizza ora una nuova modulazione: 16K QAM64 I.G 19/128 FEC 3/5. Questa modulazione permette di avere a disposizione 22,58 Mbps circa!

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente trasmesso in diretta il congresso politico di Unione Cattolica in diretta da Roma. Ringrazio Valdinievole Digitale per la segnalazione.



18.10.2020

News: Addio a RaiSport? Salini propone la chiusura al Cda.



19.10.2020

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237. Sui due canali è tornata rispettivamente in onda la programmazione di HSE24 DONNA e HSE24 BEAUTY. Nei giorni scorsi, al posto di questi due canali era presente la programmazione di HSE24+1 e HSE24+2.

Mux Locali: In Piemonte e Lombardia, continua a essere presente il canale "RDS Social TV" (HD) LCN 95. Sul canale satellitare "RDS Relax" non è più presente il bumper dove veniva annunciata la possibilità di vedere e ascoltare RDS Relax sul canale 95 del digitale terrestre in Piemonte e Lombardia. Nonostante i continui annunci, il canale non è mai approdato sul digitale terrestre! Che siano cambiati i piani? Sul satellite invece, il canale continua a essere in "test" poichè non è ancora stato inserito sulle numerazioni LCN Sky e TivùSat!

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 156" (Canale Italia YachtLife 156) LCN 156. Sul canale sono ora in onda anche alcuni contenuti registrati e presentati dal Salone Nautico di Genova.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Nelle ore notturne, e più precisamente dalle ore 01.00 circa alle ore 07.00 circa, il canale elimina il proprio logo di rete e trasmette una programmazione dedicata con i loghi di "Radio Milano International" e "Radio JukeBoxTV" (Calabria). Prima della partenza della programmazione "notturna", sul canale viene trasmesso un tampone musicale dove alla fine sono presenti i loghi di "Radio JukeBoxTV" (Calabria), "Radio Milano International" e "Radio Ricordi". Su questo tampone/bumper è presente la seguente scritta: "LA RADIO in FM, in Streaming, in Tv, TUTTE LE NOTTI Radio JukeBox TV, Radio Milano International e Radio Ricordi IN TELEVISIONE".

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Nelle ore notturne, e più precisamente dalle ore 01.00 circa alle ore 07.00 circa, il canale elimina il proprio logo di rete e trasmette una programmazione musicale dedicata. Nella notte si sono alternati i loghi e la programmazione di "Radio Milano International" e "Radio JukeBoxTV" (Calabria). Il palinsesto notturno era così composto: dalle ore 01.00 alle ore 02.00 Radio Milano International - dalle ore 02.00 alle ore 03.00 Radio JukeBox TV (Calabria) - dalle ore 03.00 alle ore 04.00 Radio Milano International - dalle ore 04.00 alle ore 05.00 Radio JukeBox TV (Calabria) - dalle ore 05.00 alle ore 05.30 Radio Milano International - dalle ore 05.30 alle ore 07.00 Radio JukeBox TV (Calabria).

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nelle ore notturne, e più precisamente dalle ore 01.00 circa alle ore 07.00 circa, il canale ritrasmette la programmazione di "La grande Italia" LCN 254 (che elimina il proprio logo di rete). Nelle ore notturne il canale trasmette una programmazione musicale dedicata con i loghi di "Radio Milano International" e "Radio JukeBoxTV" (Calabria). Prima della partenza della programmazione "notturna", sul canale viene trasmesso un tampone musicale dove alla fine sono presenti i loghi di "Radio JukeBoxTV" (Calabria), "Radio Milano International" e "Radio Ricordi". Su questo tampone/bumper è presente la seguente scritta: "LA RADIO in FM, in Streaming, in Tv, TUTTE LE NOTTI Radio JukeBox TV, Radio Milano International e Radio Ricordi IN TELEVISIONE".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nelle ore notturne, e più precisamente dalle ore 01.00 circa alle ore 07.00 circa, il canale ritrasmette la programmazione di "La grande Italia" LCN 254 (che elimina il proprio logo di rete). Durante le ore notturne il canale trasmette una programmazione musicale dedicata. Nella notte si sono alternati i loghi e la programmazione di "Radio Milano International" e "Radio JukeBoxTV" (Calabria). Il palinsesto notturno era così composto: dalle ore 01.00 alle ore 02.00 Radio Milano International - dalle ore 02.00 alle ore 03.00 Radio JukeBox TV (Calabria) - dalle ore 03.00 alle ore 04.00 Radio Milano International - dalle ore 04.00 alle ore 05.00 Radio JukeBox TV (Calabria) - dalle ore 05.00 alle ore 05.30 Radio Milano International - dalle ore 05.30 alle ore 07.00 Radio JukeBox TV (Calabria).

Mux TIMB2: Ulteriori novità riguardo la programmazione "notturna" di BOM Channel. Apprendiamo da fonti certe, che la programmazione notturna che si è vista nella notte di Sabato 17 Ottobre e Domenica 18 Ottobre erano prove tecniche di trasmissione. Di conseguenza già da questa notte, non sarà più presente la programmazione di "Radio Milano International" / "Radio JukeBoxTV (Calabria)" / "Radio Ricordi".

Mux TIMB2: Novità per Radio Bianconera TV in onda su "BOM Channel" LCN 68. Dalla giornata odierna, la ritrasmissione di "Radio Bianconera TV" non avviene più dalle ore 13.00 alle ore 15.00, ma bensì dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

Mux ReteA1: Eliminato il canale (cartello) "Mediaset Extra - Provvisorio" (senza LCN). Nel Mux ReteA1 ci sono ora 3,70 Mbps circa liberi!

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).



20.10.2020

Mux La3: Novità per il Mux La3 (DVB-T2) Ch 37 da Valcava (BG). Il Mux è stato ripotenziato.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "K2" LCN 41. Il canale risulta senza EPG.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Dalle ore 00.00 alle ore 07.00/08.00 circa il canale ha trasmesso una programmazione musicale. Questa volta targata "Radio JukeBox TV" (Calabria) / "Radio Ricordi". Alle ore 00.30 il logo di rete è stato eliminato per fare da "feed" a "BOM Channel" ed è stato poi riaggiunto solo in mattinata. Poco prima dell'01.00, sul canale viene trasmesso un tampone musicale in attesa del collegamento con BOM Channel. Il palinsesto della notte era così composto: dalle ore 00.00 alle ore 05.10 "Radio JukeBoxTV (Calabria)" - dalle ore 05.10 alle ore 07.00/08.00 circa "Radio Ricordi".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Dalle ore 01.00 alle ore 07.00 circa il canale ha trasmesso una programmazione musicale. Questa volta targata "Radio JukeBox TV" (Calabria) / "Radio Ricordi". Il palinsesto della notte era così composto: dalle ore 01.00 alle ore 05.10 "Radio JukeBoxTV (Calabria)" - dalle ore 05.10 alle ore 07.00 "Radio Ricordi".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Durante la trasmissione "I fatti vostri", la diretta si è interrotta di colpo. Dopo alcuni secondi di schermo nero, sono stati trasmessi dei promo di rete. Poco dopo i promo sono stati interrotti ed è tornata regolarmente in onda la diretta de "I fatti vostri".

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. In occasione della festa di Halloween, dalla giornata odierna il logo di rete è stato leggermente modificato e addobbato.

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "La 9" LCN 76. Da questo pomeriggio il canale non trasmette più con il logo di "La 9 Nazionale", ma trasmette ora con il logo di "La 9 Nord".



21.10.2020

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Sopra al logo di rete "Rai" è stata correttamente eliminata la "linea" che da alcuni giorni si era ripresentata.

Mux La3: Continuano i test in DVB-T2 per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). I test consistono anche nel cambio modulazione! In mattinata ad esempio, il Mux utilizzava la seguente modulazione: "32K QAM256 I.G 1/16 FEC 2/3" per un totale di 36,21 Mbps a disposizione.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nelle ore notturne il canale trasmette saltuariamente anche la programmazione di "Rete TV Italia". Segnaliamo però, che per alcuni minuti il canale ha trasmesso anche senza logo di rete.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nelle ore notturne il canale continua a trasmettere la programmazione di "Radio JukeBox TV" (Calabria) / "Radio Ricordi". Segnaliamo però, che il logo di rete di Radio JukeBox TV (Calabria) risultava a volte posizionato nella solita posizione, e altre volte risultava spostato leggermente più a sinistra.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. Anche questa mattina, durante la diretta de "I fatti vostri" si sono presentati alcuni problemi tecnici.

Mux La3: Continuano i test in DVB-T2 per il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). I test consistono anche nel cambio modulazione! Nel pomeriggio ad esempio, il Mux utilizzava la seguente modulazione: "16K QAM64 I.G 19/256 FEC 3/5".



22.10.2020

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per l'applicazione HbbTV presente sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Di recente il logo di "RTL 102.5 VIARADIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA" è stato correttamente sostituito dal logo di "RTL 102.5 NEWS".

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Sintonizzandosi sul canale non parte più automaticamente lo streaming di LA7.it. Al suo posto appare ora un banner con scritto: "LA7 - Freccia su per rivedere gratis tutti i programmi di La7 - Back per uscire". Premendo il tasto freccia in su, compare una schermata con alcune copertine con i programmi e i personaggi du LA7. Premendo "OK" sulle varie copertine però, non succede nulla. Test in corso?

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Entrando nell'applicazione HbbTV, è ora presente un riquadrino dove è possibile seguire il canale "LA7". Segnaliamo inoltre che premendo "OK" sui vari contenuti, vengono riprodotti regolarmente. La pubblicità prima dell'avvio dei programmi però, rimane ancora a schermo nero e si sente solo l'audio. Infine, segnaliamo che per uscire dall'applicazione sono ancora presenti i problemi tecnici.



23.10.2020

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237. Sui due canali è tornata a essere rispettivamente presente la programmazione di "HSE24 +1" e "HSE24 +2".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Nella notte, durante il cambio di programmazione tra "Radio JukeBox TV" (Calabria) e "Radio Ricordi", è stato curiosamente trasmesso un bumper di "Radio News".

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. In mattinata sul canale era ancora presente la programmazione di "Radio Ricordi", ma con il logo di rete de "La grande Italia" presente. Segnaliamo inoltre, che in prima serata sono presenti i programmi sportivi di EsteNews (Lea News Production).

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per i canali Digital Space di RTL 102.5 visibili in streaming e tramite HbbTV sui canali "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Il canale "RTL 102.5 PLAY" (HD) ha cambiato nome e logo in "RTL 102.5 EXTRA" (HD).

Mux La3: Il Mux è tornato a trasmettere in DVB-T. Segnaliamo che inizialmente il Mux ha trasmesso con la seguente modulazione: QAM64 I.G 1/4 FEC 5/6 per un totale di 24,88 Mbps a disposizione. In seguito il Mux è tornato a trasmettere con la modulazione: QPSK I.G 1/4 FEC 2/3 per un totale di 6,64 Mbps a disposizione. Apprendiamo infine da digital-forum grazie all'utente andrea1p che nel tardo pomeriggio il Mux è stato trasmesso per alcuni minuti con la seguente modulazione: QAM64 I.G 1/8 FEC 5/6 per un totale di 27,74 Mbps a disposizione.

Mux Retecapri: Nel pomeriggio sono stati eliminati momentaneamente i canali radiofonici "Radio Capri" LCN 866 e "RADIO CAPRI" LCN 766. Poco dopo infatti, sono stati riaggiunti. Segnaliamo però una novità! Il provider name due due canali radiofonici non è più "BeS" ma bensì "Radio Capri".



24.10.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Motor Trend" LCN 59. Il canale risulta senza EPG.



25.10.2020

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Sui canali del gruppo Cairo, è saltuariamente in onda uno spot che pubblicizza il canale di RDS Social TV sul canale 265 del digitale terrestre.



26.10.2020

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237. Sui due canali è tornata rispettivamente in onda la programmazione di HSE24 DONNA e HSE24 BEAUTY. Per alcuni giorni, sui due canali era tornata la programmazione di HSE24+1 e HSE24+2.

Mux Locali: Problemi tecnici per "La grande Italia" LCN 254. Durante la programmazione notturna, è risultato assente per alcuni minuti il logo di Radio JukeBox TV (Calabria).

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BOM Channel" LCN 68. Durante la programmazione notturna, è risultato assente per alcuni minuti il logo di Radio JukeBox TV (Calabria).

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Durante la programmazione notturna di "Radio Ricordi", era presente un nuovo logo di rete. Inoltre, erano presenti anche dei nuovi bumper di rete.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Durante la programmazione notturna di "Radio Ricordi", era presente un nuovo logo di rete. Inoltre, erano presenti anche dei nuovi bumper di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. In occasione della festa di Halloween, durante alcuni programmi, in basso a sinistra è presente un'immagine con i "personaggi" di Cartoonito e la scritta "HALLOWEEN".

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. In occasione della festa di Halloween, dalla giornata odierna il logo di rete risulta addobbato e animato.



27.10.2020

Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend" LCN 59. Da questa mattina sul canale è stata riaggiunta l'EPG.

Mux 3 Rai: Problemi tecnici per "Rai 4" LCN 21. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso senza logo di rete. In seguito però, è stato riaggiunto.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Dalla giornata odierna, è partita ufficialmente nelle ore notturne la programmazione musicale by ADN Italia. Dalle ore 00.00 circa alle ore 08.00 circa si alternano le programmazioni di "Radio JukeBox TV" (Calabria), "Radio Milano International" e "Radio Ricordi".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Dalla giornata odierna, è partita ufficialmente nelle ore notturne la programmazione musicale by ADN Italia. Dalle ore 01.00 alle ore 07.00 si alternano le programmazioni di "Radio JukeBox TV" (Calabria), "Radio Milano International" e "Radio Ricordi".

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. I bumper e i jingle di rete sono stati rinnovati graficamente e musicalmente.

News: Novità in vista nei Mux Persidera? In tarda mattinata, durante la diretta web di Tech Talk: Nuovi Editori, Nuovi Canali, Guido Fermetti di Persidera ha detto: "Persidera visto la particolarità del momento si sta mettendo in gioco partecipando in prima persona a partnership e a nuovi progetti editoriali. Si sta facendo spazio per far partire nuovi progetti sulle nostre reti. Ci stiamo lavorando da diverso tempo. State sintonizzati sui nostri Mux perchè sta per capitare qualcosa di interessante.".

Mux La3: In mattinata è stato spento il Mux La3 Ch 37 da Valcava (BG). Apprendiamo da digital-forum che a breve il Mux DFree da Valcava (BG) e dalle altre postazioni lombarde, verrà spostato dalla frequenza UHF 50 (706 MHz) alla frequenza UHF 37 (602 MHz). Di conseguenza, per continuare a vedere i canali free e pay presenti nel Mux DFree, sarà necessario risintonizzare il proprio decoder/tv. Questi movimenti riguarderanno solo la Lombardia.

Mux TIMB2: Mancano pochi giorni alla fine delle trasmissioni di "Zelig Sport" (Zelig TV) LCN 63. Grazie a digital-forum apprendiamo che al suo posto tornerà il canale "CANALE 63" LCN 63.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 2 HD" LCN 502. Dalla giornata odierna, quando il logo di rete è posizionato in alto a destra, risulta posizionato nettamente più a destra, vicino al bordo dello schermo. In precedenza era posizionato nettamente più a sinistra.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1. Dalla giornata odierna, quando il logo di rete è posizionato in alto a destra, risulta posizionato nettamente più a destra, vicino al bordo dello schermo. In precedenza era posizionato nettamente più a sinistra.

Mux 3 Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 501. Dalla giornata odierna, quando il logo di rete è posizionato in alto a destra, risulta posizionato nettamente più a destra, vicino al bordo dello schermo. In precedenza era posizionato nettamente più a sinistra.



28.10.2020

Mux La3: Nel pomeriggio di ieri è stato spento il Mux La3 Ch 37 da C.Maddalena (TO).

Mux Cairo Due: Problemi tecnici per "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Oltre all'applicazione si avviano alcune scritte tecniche e/o di errore.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. Dalla giornata di ieri, quando il logo di rete è posizionato in alto a destra, risulta posizionato nettamente più a destra, vicino al bordo dello schermo. In precedenza era posizionato nettamente più a sinistra.

Mux 4 Rai: Novità per "Rai 3 HD" LCN 503. Dalla giornata di ieri, quando il logo di rete è posizionato in alto a destra, risulta posizionato nettamente più a destra, vicino al bordo dello schermo. In precedenza era posizionato nettamente più a sinistra.

News: "Mondo TV Kids", arriva il nuovo canale d’animazione dedicato ai ragazzi. Partenza rinviata a domani Giovedì 29 Ottobre 2020.

Mux Locali: Problemi tecnici per "LA242" LCN 242 canale presente nel Mux Studio1 Ch 31 M.Ronzone (AL). Il canale risulta completamente a schermo nero.



29.10.2020

Mux Locali: Novità per "LA242" LCN 242. Nella serata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma senza logo di rete. In mattinata è stato poi riaggiunto in sovraimpressione anche il logo di rete.

Mux 1 Rai: Durante i programmi nel formato 4:3, se il logo di "Rai 2" LCN 2, viene spostato in alto a destra, risulta ancora nella "vecchia" posizione.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Brindiamo!" LCN 4351.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Bizzarro Movies" LCN 4502.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "Cinema Segreto" LCN 4503.

News: Novità per il servizio gratuito Samsung TV Plus! Aggiunto il canale "MONDO TV KIDS" LCN 4301. Il canale è trasmesso in HD Nativo e risulta senza logo di rete. Tra un contenuto e l'altro viene trasmesso il bumper di Mondo Tv Kids. La descrizione del canale è la seguente: "Canale TV per bambini, MONDO TV KIDS trasmette film e serie d'animazione classiche, d'azione e avventura, in formato 2D e 3D. Alle 17,30 The English Corner propone programmi in lingua per avvicinarsi in modo facile e divertente all'inglese.".

Mux Cairo Due: Novità per "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Sull'applicazione HbbTV è stata attivata la funzione "RESTART". A causa delle scritte "tecniche" che appaiono erroneamente in onda, questa opzione non è al momento selezionabile.



30.10.2020

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Dalla giornata di ieri, è tornato a essere presente il logo di "DONNASHOPPING CANALE 182". Rispetto ad alcune settimane fa, il logo di rete è leggermente differente. Segnaliamo inoltre che la programmazione del canale risulta nuovamente differente rispetto al canale "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255 presente nel Mux DFree.

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione della festa di Halloween, il logo di rete è stato addobbato. Segnaliamo però, che a causa di questo logo, sul canale sono presenti alcuni problemi tecnici grafici, e durante la pubblicità il canale risulta spesso senza logo di rete.

Mux Locali (Nord Italia): Problemi tecnici per "RETE182" (DONNASHOPPING CANALE 182) LCN 182. Da questo pomeriggio il canale risulta senza logo di rete. Ecco un'immagine:

News: Nessuna chiusura dei canali Rai Storia e Rai Sport.



31.10.2020

Mux Locali (Nord Italia): Novità per "RETE182" LCN 182. Nella serata di ieri sul canale è stato riaggiunto il logo di rete. Il logo presente in sovraimpressione però, riportava nuovamente la scritta "DONNASHOPPING CANALE 255". Da questa mattina invece, è tornato il logo di "DONNASHOPPING CANALE 182".

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. In occasione della festa di Halloween, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. In occasione della festa di Halloween, il logo di rete è stato addobbato.

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. In occasione della Festa di Halloween, il logo di rete risulta animato e "addobbato". Inoltre, i bumper di rete sono stati personalizzati.

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. In occasione del Rugby, il logo di rete è stato spostato in alto a destra.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Durante il programma "Super! Musica", il logo di rete viene sostituito dall'inedito logo di "Super! Musica". Questo logo risulta semitrasparente, di colore bianco e leggermente più grande rispetto al normale logo di rete.

NOVEMBRE 2020

01.11.2020

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Dalla giornata di ieri, il logo di rete di "CANALE 227" è stato leggermente rimpicciolito e schiacciato. Sopra al logo di rete di "CANALE 227" inoltre, è ora presente il logo di "DONNASHOPPING".

Mux TIMB2: A mezzanotte sono cessate le trasmissioni di "Zelig Sport" (Zelig TV) LCN 63. Al suo posto è ritornato il canale "CANALE 63" LCN 63. Inizialmente la programmazione di CANALE 63 risultava bloccata. In seguito dopo alcuni secondi di schermo completamente nero / schermo nero, il canale ha iniziato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. Dalla giornata odierna è stato reinserito il normale logo di rete. Inoltre, sono tornati i "normali" bumper di rete.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Dalla giornata odierna è stato reinserito il normale logo di rete.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "ALMA TV" (HD) LCN 65. In mattinata il canale ha trasmesso per diversi minuti con il solo logo di "ALMA TV". In alto a destra infatti, risultava assente il logo di MARCOPOLO. In seguito però, è stato correttamente riaggiunto.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Nel pomeriggio, tra le ore 15.00 circa e le ore 17.00 circa, il canale è stato momentaneamente spento, per aumentare il bitrate video a "CUSANO ITALIA TV" LCN 264. In onda era presente un cartello su sfondo azzurro con scritto "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 17:00". Il canale "cartello" risultava in MPEG-4 (H264) SD.

Mux TIMB2: Novità per "Mediatext.it" LCN 166. Nel pomeriggio, tra le ore 15.00 circa e le ore 17.00 circa, il canale è stato momentaneamente spento, per aumentare il bitrate video a "CUSANO ITALIA TV" LCN 264. In onda era presente un cartello su sfondo azzurro con scritto "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 17:00". Il canale "cartello" risultava in MPEG-4 (H264) SD. In realtà però, il canale non era altro che una copia con lo stesso pid video di "CANALE 63" LCN 63.

Mux TIMB2: Novità per "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264. Nel pomeriggio il canale ha trasmesso in diretta la partita di calcio di SerieC "Ternana - Catanzaro". Per l'occasione il bitrate video del canale è stato alzato da 1,83 Mbps circa a 4,86 Mbps circa! Segnaliamo inoltre che durante la partita di calcio, il logo di rete risultava differente. Infatti, il logo di rete risultava posizionato in alto a destra e risultava più piccolo e di colore bianco!



02.11.2020

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Dalla giornata di ieri, è stato reinserito il normale logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. Dalla giornata odierna, è stato reinserito il normale logo di rete.

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Dalla giornata odierna, è stato reinserito il normale logo di rete "fisso". Segnaliamo inoltre che il canale continua a risultare senza EPG.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Dalla giornata odierna, è stato reinserito il normale logo di rete "fisso".

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Dalla giornata odierna, è stato reinserito il normale logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. Dalla giornata odierna, non è più presente la scritta dedicata ad Halloween.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Nella tarda serata di ieri, tra le ore 00.00 e l'01.00, il canale ha trasmesso la programmazione di Radio Milano International. Nella prima parte, in basso a destra era presente anche il logo de "La grande Italia".

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Sul canale sono in onda 24/24h televendite. A differenza di "CANALE 61" LCN 61, almeno per il momento, non è presente la "programmazione sportiva" tra le ore 00.00 e le ore 07.00.

Mux Locali: Eliminato il canale "GALAXY TV2" (GALAXY TV) LCN 236. Il canale non era altro che una copia con gli stessi pid audio/video di "GALAXY TV" LCN 183. La numerazione LCN 236 risulta ora libera. Segnaliamo inoltre che il canale "RETE182" LCN 182 è stato rinominato in "DONNA SHOPPING182" LCN 182.

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. L'applicazione HbbTV funziona ora correttamente. Inoltre, è possibile utilizzare la nuova funzione "RESTART".

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Problemi tecnici per "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. All'inizio del Tg2 delle ore 13.00, è mancata la luce alla scenografia in studio. Pochi secondi dopo, le luci si sono riaccese. Contemporaneamente, sul canale satellitare "Rai 1 HD" (TivùSat) è apparsa per alcuni secondi una schermata con delle barre verticali colorate. Poco prima che apparisse la schermata, sul canale erano presenti alcune "scariche" con delle linee orizzontali bianche che facevano salterllare l'audio della trasmissione in onda.



03.11.2020

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Canale Italia 84" LCN 84 / "CANALE ITALIA 84" LCN 84. Il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Problemi tecnici in mattinata per "BIKE" LCN 259. Il canale è risultato per alcuni minuti completamente a schermo nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "ITALIA 154" LCN 154 / "Italia 154" LCN 154. Sul canale sembrerebbe sparita la programmazione di "Sharing TV+".

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. Il canale ritrasmette saltuariamente la programmazione di "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243).

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Anche il secondo studio è stato rinnovato graficamente. Segnaliamo inoltre che sul canale è presente anche il nuovo bumper per il meteo. Ringrazio TvInside per la segnalazione.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai 2" LCN 2. Da alcuni giorni, quando il logo di rete è posizionato in alto a destra, risulta posizionato nettamente più a destra, vicino al bordo dello schermo. In precedenza era posizionato nettamente più a sinistra.

Mux ReteA1: Problemi tecnici per "cielo provvisorio" (senza LCN). Intorno alle ore 14.30 circa, il canale ha trasmesso per alcuni minuti con il logo di "cielo HD". La risoluzione del canale però, era sempre in SD. Il canale "Cielo" LCN 26 presente nel Mux Mediaset1 invece, trasmetteva regolarmente con il logo di "cielo". Poco dopo, è stato effettuato uno switch e sul canale "cielo provvisorio" è ritornato il logo di "cielo".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In mattinata la grafica della Visual Radio è stata leggermente rinnovata. Infatti, sotto il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone, era presente anche l'anno! Nel corso della giornata però, questa novità è stata già eliminata. Segnaliamo inoltre che uno degli studi di RDS è stato rinnovato graficamente.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. In occasione delle elezioni americane, durante la programmazione dedicata è curiosamente presente un logo di rete personalizzato. Durante la presenza di questo logo, sul canale "LA7 HD" manca la scritta "HD". Ringrazio Matteo per la segnalazione.



04.11.2020

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Canale Italia 6" LCN 278. Dalla serata di ieri sul canale è presente un blocco immagine con alcuni disturbi audio.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Sopra al logo di rete di "CANALE 227" è stato eliminato il logo di "DONNA SHOPPING".



05.11.2020

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici nella serata di ieri per "Canale Italia 6" LCN 278. Sul canale era tornato lo stesso identico blocco immagine del giorno precedente! In mattinata però, il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Da alcuni giorni l'applicazione HbbTV non funziona.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "CANALE 63" LCN 63. Sul canale è presente un fermo immagine.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Rai: Novità per "Rai 1" LCN 1, "Rai 2" LCN 2, "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 3 / "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 3, "Rai 4" LCN 21, "Rai 5" LCN 23, "Rai Movie" LCN 24, "Rai Premium" LCN 25, "Rai News 24" LCN 48, "Rai Sport + HD" LCN 57, "Rai Sport" LCN 58, "Rai 1 HD" LCN 501, "Rai 2 HD" LCN 502 e "Rai 3 HD" LCN 503. Alle ore 14.00, su questi canali Rai è stato trasmesso in simulcast un promo di 30 secondi dedicato a Gigi Proietti. Segnaliamo che questo promo è stato trasmesso in simulcast anche dalla radiovisione di "Rai Radio 2" visibile in streaming e HbbTV.



06.11.2020

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Il logo di rete è stato leggermente modificato e riporta ora la scritta "GIORNALE RADIO TV".

Mux Mediaset2 + Mux TIMB1 + Mux TIMB2 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per i canali Discovery. L'applicazione HbbTV di DPlay è stata rinnovata graficamente! Inoltre, è ora possibile seguire i canali free di Discovery tramite lo streaming, e se si è abbonati a Dplay Plus, è possibile seguire anche altri canali come Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel... Segnaliamo poi che gli streaming dei canali free del gruppo Discovery sono tutti in HD Nativo, a esclusione di K2, frisbee e HGTV - Home&Garden. Quest'ultimo tra l'altro trasmette con una risoluzione video errata che mostra così le immagini in 16:9 letterbox con due bande nere sopra e sotto che schiacciano l'immagine.

Mux Rai: Novità per la radiovisione di "Rai Radio 2" canale visibile in streaming e in HbbTV tramite i canali Rai. L'emittente radiofonica trasmette al giovedì sera in simulcast con Rai 1 il programma "Ama Sanremo". Sulla radiovisione invece, il canale ritrasmette il canale "Rai 1 HD". Per l'occasione il logo di "Rai Radio 2" viene spostato in alto a destra. Ringrazio TvInside per la collaborazione e alcune immagini.

Mux ReteA1: Aggiunti i canali "TELE MODA 168" LCN 168 e "LA 9" LCN 169. I due canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD e sono visibili esclusivamente sui decoder/tv HD. I due canali però, risultano in conflitto LCN con i canali "TELE MODA" LCN 168 e "La 9" LCN 169 presenti nei Mux Locali. I due canali sono così approdati in tutta Italia tramite un Mux Nazionale! Segnaliamo inoltre che i due canali sono trasmessi con aspect ratio 16:9. Con l'aggiunta di questi due canali, nel Mux ReteA1 ci sono ora 2,40 Mbps circa liberi. Segnaliamo infine una curiosità! Tra i canali "TELE MODA 168" e "TELE MODA", il canale "TELE MODA 168" risulta in ritardo di circa 1/2 secondi. Tra i canali "LA 9" e "La 9" invece, il canale "LA 9" risulta in ritardo di circa 15 secondi.



07.11.2020

Mux Mediaset2 + Mux TIMB1 + Mux TIMB2 + Mux TIMB3 + Mux ReteA1: Novità per l'applicazione HbbTV DPlay disponibile sui canali Discovery. Lo streaming del canale "HGTV - Home&Garden" è ora trasmesso correttamente con la risoluzione di 1280x720p (upscale). Da digital-forum però, apprendiamo che a breve il canale passerà in HD Nativo.

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. La programmazione di questo canale, non è identica a quella in onda sul canale La 9" LCN 169 presente nei Mux Locali. Infatti, la programmazione in onda su "LA 9" LCN 169 (Mux ReteA1) non è altro che quella di "La 9 Nord" LCN 76 canale presente nei Mux Locali. I due canali però, trasmettono con logo differente. Nonostante i canali "LA 9" LCN 169 (Mux ReteA1) e "La 9" (Mux Locali) trasmettino con lo stesso logo di rete, la programmazione è differente!

Mux Mediaset2: Novità per "QVC" LCN 32. Da alcuni giorni, alle ore 01.00 e alle ore 06.30, sul canale viene trasmesso il nuovo programma "QVC After Show". Questo programma dalla durata di 30 minuti, viene curiosamente trasmesso senza logo di rete. Segnaliamo inoltre che questo programma è trasmesso esclusivamente sul digitale terrestre. Sul satellite e in streaming infatti, vengono trasmesse le televendite in replica.

Mux Mediaset1 + Mux ReteA1: Novità per "Sky TG24" LCN 50 / "Sky TG24" (senza LCN). In questi giorni nelle ore notturne, in occasione delle Elezioni Usa 2020, sul canale viene curiosamente ritrasmesso il canale in lingua inglese "Sky News International". La ritrasmissione avviene dalle ore 01.00 alle ore 06.00. Segnaliamo però che questa diretta in lingua inglese viene tradotta simultaneamente in italiano. Per coprire il logo di "Sky News", il logo di "Sky TG24" viene curiosamente spostato leggermente più in alto e più a sinistra. La grafica con le notizie scorrevoli invece, viene "coperta" da quella italiana. Segnaliamo infine una curiosità! Sulla versione di Sky TG24 visibile in streaming invece, il logo di Sky TG24 non viene spostato e di conseguenza sotto al logo di Sky TG24 si intravede il logo di Sky News.

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63 e "Mediatext.it" LCN 166. Anche questa settimana, per lasciare più spazio al canale "CUSANO ITALIA TV" LCN 264, i due canali sono stati spenti momentaneamente dalle ore 16.00 alle ore 18.00. In onda era presente un cartello con scritto: "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 18:00". Il canale "BOM Channel" LCN 68 invece, è passato momentaneamente in MPEG-4 (H264).



08.11.2020

Mux Locali: Novità per le tv locali! Su alcuni canali, è saltuariamente presente uno spot dedicato alla numerazione LCN e al passaggio al DVB-T2! Nello spot viene detto: "Entro il 2022 l'Italia passerà al digitale terrestre di nuova generazione. Molti utenti dovranno cambiare tv o decoder per continuare a ricevere gli attuali programmi. Una norma prevede che l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorni anche la numerazione automatica dei canali, i cosiddetti LCN. Se ciò avvenisse tanti canali perderebbero la storicità e la memorizzazione sul telecomando. Per evitare ciò, le emittenti locali chiedono di confermare le attuali numerazioni LCN. Aiutateci a salvare l'informazione locale e centinaia di posti di lavoro firmando la petizione su televisionilocali.it".



09.11.2020

Mux Locali + Mux ReteA1: Novità per "La 9 Nord" LCN 76, "TELE MODA" LCN 168 / "TELE MODA 168" LCN 168, "La 9" LCN 169 / "LA 9" LCN 169. Su questi canali è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Attenzione: per continuare a vedere TELE MODA 168 - LA 9 169 e i principali canali nazionali, entro dicembre dovrete risintonizzare la vostra tv. Ci ritroverete nuovamente sugli stessi canali 168 - 169". Da questo messaggio si presuppone che a Dicembre i canali "TELE MODA" LCN 168 e "La 9" LCN 169 verranno eliminati dai Mux Locali, per rimanere presenti esclusivamente nel Mux ReteA1.



10.11.2020

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo di rete dedicato all'applicazione RaiPlayYoYo. Nel promo viene detto: "Rai Play YoYo è un app gratuita, senza pubblicità e sicura, che possono usare tutti. Tramite l'app hai accesso ai tuoi programmi preferiti, ai cartoni animati, e contenuti extra. Un ampia offerta che abbraccia tutta la famiglia. Corso in english. Rai Play YoYo sempre con te.".

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo di rete dedicato ai canali Rai Gulp e Rai YoYo. Nel promo viene detto: "Ci sono delle sfide che si superano insieme, perchè insieme è tutto più divertente. Basta sintonizzarsi su Rai YoYo e Rai Gulp, la grande offerta della Rai per i più piccoli e per quelli più cresciuti. Due canali a loro dedicati, 24/24h con un intrattenimento intelligente, sempre attento al sociale, all'ambiente, senza dimenticare la spensieratezza e l'allegria. Rai, felici di vedervi crescere.".

Mux ReteA1: Novità per "cielo provvisorio" (senza LCN). In mattinata il canale ha cessato le trasmissioni. In onda è ora presente un cartello con scritto "cielo ha cambiato frequenza. Se vuoi continuare a vederlo risintonizza il tuo televisore. Per informazioni: cielotv.it/risintonizza.html". L'EPG del canale invece, è stata modificata da "Premi tasto "info" - Stai vedendo cielo in modalita' provvisoria e dal 1 gennaio non sara' piu' visibile su questa frequenza. Risintonizza subito la tua TV se non vuoi perderti i nostri programmi. Per maggiori info: cielotv.it/risintonizza.html" a "Premi tasto "info" - Cielo ha cambiato frequenza. Se vuoi continuare a vederlo risintonizza il tuo televisore. Per informazioni: cielotv.it/risintonizza.html". Segnaliamo infine che i Pid Audio e il Pid Txt sono stati disattivati, compresa l'applicazione HbbTV. Il bitrate video del canale invece, è stato abbassato da 2,61 Mbps circa a 1,87 Mbps. Nel Mux ReteA1 ci sono ora 3,40 Mbps circa liberi. Dalla giornata odierna il canale "Cielo" LCN 26, è visibile esclusivamente tramite il Mux Mediaset1.



11.11.2020

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "VH1" LCN 67. Sotto al logo di rete risulta assente l'orologio.

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Sul canale è stata riaggiunta l'EPG (guida elettronica programmi). Da 2/3 settimane circa, l'EPG risultava assente.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Sopra al logo di rete di "CANALE 227" è stato riaggiunto il logo di "DONNA SHOPPING".

Mux Canale Italia 2: Problemi tecnici per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Nel pomeriggio sul canale non era presente alcuna trasmissione. In onda infatti, era presente uno schermo nero. In basso a destra però, il logo di rete era regolarmente presente. Alle ore 19.00 circa, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Locali: I canali "TELE MODA" e "La 9" non occupano più rispettivamente le numerazioni LCN 168 e 169. Dalla giornata odierna infatti, i due canali risultano senza numerazione LCN. Di conseguenza si è risolto il conflitto LCN con i canali "TELE MODA 168" LCN 168 e "LA 9" LCN 169 presenti nel Mux ReteA1.



12.11.2020

Mux ReteA1: Nella giornata di ieri il canale "LA 9" LCN 169 ha cambiato "emissione" e ha trasmesso per alcune ore la programmazione in simulcast di "La 9" LCN 169 canale presente nei Mux Locali. Intorno alle ore 21.30 però, il canale ha effettuato uno switch, ed è tornato a trasmettere la programmazione in simulcast di "La 9 Nord". Nonostante i due canali abbiano lo stesso logo di rete e la stessa LCN, la programmazione risulta differente in alcune fasce orarie! Ricordiamo infatti che il canale "LA 9" LCN 169 (Mux ReteA1) trasmette in realtà la programmazione di La 9 Nord. Segnaliamo infine una curiosità! Durante il cambio emissione con la ritrasmissione di "La 9" LCN 169, il canale "LA 9" (LCN 169) risultava in ritardo di soli 1/2 secondi rispetto a "La 9" come avviene tra "TELE MODA" LCN 168 e "TELE MODA" LCN 168. Nel momento in cui è tornato a trasmettere in simulcast la programmazione di "La Nord" invece, il canale "LA 9" LCN 169 (Mux ReteA1) è tornato ad avere un ritardo di 15 secondi circa.

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. Da questa mattina l'emissione del canale è stata modificata. Il canale viene ora prodotto in HD Nativo e downscalato in SD. Anche il logo di rete è stato leggermente modificato. Infatti, il logo di rete è stato leggermente ingrandito ed è stato spostato leggermente più in basso. Anche le scritte in sovraimpressione sono state leggermente riposizionate. Segnaliamo inoltre che tramite l'applicazione HbbTV di DPlay, ma anche in streaming, è ora possibile seguire il canale "HGTV - Home&Garden" in HD Nativo con la risoluzione di 1280x720p.



13.11.2020

Mux TIMB2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Grazie all'utente rob7417 di digital-forum, apprendiamo che dalle ore 07.00 alle ore 09.00 circa, sul canale viene trasmessa la programmazione targata "TMW Radio".

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Da alcuni giorni l'EPG non risulta più presente.



14.11.2020

Mux ReteA1: Novità per "LA 9" LCN 169. Da due giorni circa, il canale trasmette nuovamente 24/24h la programmazione in simulcast di "La 9" (ex LCN 169 e ora senza LCN), canale presente nei Mux Locali.

Mux Canale Italia: Problemi tecnici per "ITALIA 134" LCN 134. Il canale risulta senza logo di rete e orologio.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 141" LCN 141. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più con il logo di "ITALIA 141" ma trasmette ora con l'inedito logo di "Casa Italia 141". Il logo di rete è ora posizionato in basso a destra.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 142" LCN 142. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più con il logo di "ITALIA 142" ma trasmette ora con l'inedito logo di "Casa Italia 142". Il logo di rete è ora posizionato in basso a destra.



15.11.2020

Mux TIMB2: Novità per "BABEL-ROMIT TV" LCN 244. Sul canale è stata eliminata l'applicazione HbbTV. Di conseguenza il canale "BABEL-ROMIT TV" è tornato a essere a tutti gli effetti un canale dati senza alcun pid associato.

Mux TIMB2: Nel pomeriggio il canale "CUSANO ITALIA TV" LCN 264 ha trasmesso in diretta la partita di calcio di SerieC "Bari - Ternana". Come accade già da due settimane circa, durante le partite di calcio, il bitrate del canale viene alzato. A differenza delle scorse volte però, il bitrate video del canale è stato alzato da 1,84 Mbps circa a 5,57 Mbps circa. In precedenza invece, il bitrate video era stato portato a 4,86 Mbps circa. Per fare questo infatti, oggi pomeriggio oltre ai canali "CANALE 63" LCN 63 e "Mediatext.it" LCN 166, è stato spento anche il canale "BOM Channel" LCN 68. Su tutti e 3 i canali, era presente un cartello su sfondo blu con scritto "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 19:30". Su questi tre canali era presente il Pid Video 321. Alle ore 19.30, i tre canali sono poi tornati a trasmettere regolarmente, e il bitrate di "CUSANO ITALIA TV" è stato nuovamente abbassato. Durante questa "modifica", nel Mux TIMB2 c'erano 0,34 Mbps circa liberi.

16.11.2020

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 134" LCN 134. In mattinata sono stati riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete e l'orologio.

Mux Mediaset4: Problemi tecnici per "Iris" LCN 22. In mattinata durante un blocco pubblicitario, alla sinistra del logo è rimasto erroneamente presente il bollino rosso.

Mux Mediaset2: Problemi tecnici per "Boing" LCN 40. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. In seguito però, il logo di rete è stato riaggiunto.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Sulle SmartTV con l'applicazione HbbTV attiva, appare saltuariamente una schermata pubblicitaria. Di conseguenza per alcuni secondi si riduce la schermata del canale.

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. Sull'applicazione HbbTV continuano i test! Di recente infatti, sono state aggiunte ulteriori funzioni come la GuidaTV di LA7 e LA7d.

Mux Locali: In mattinata sul canale "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139, la grafica presente in sovraimpressione con scritto "Spedizione gratuita" copriva parte del logo di rete. Ecco un'immagine:



17.11.2020

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Sotto al logo di rete continua a essere assente l'orologio. Molto probabilmente è una scelta editoriale e non un problema tecnico. Segnaliamo inoltre che il logo di rete risulta ora posizionato leggermente più a destra.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Dalla giornata di ieri, la radiovisione del canale è presente durante tutti gli "interventi" da studio o comunque nella maggiorparte. In precedenza invece, la radiovisione era presente solo con 2/3 blocchi ogni ora.



18.11.2020

News: Novità per il servizio "Tv Plus" disponibile su alcune Smart TV come i TV Samsung. Aggiunto il canale "Bloomberg TV+" LCN 4007. Ricordiamo che per vedere i canali "TV Plus" occorre che il proprio televisore sia connesso a internet. Il canale è trasmesso in HD Nativo.

News: Novità per il servizio "Tv Plus" disponibile su alcune Smart TV come i TV Samsung. Aggiunto il canale "SportOutdoor.tv" LCN 4073. Ricordiamo che per vedere i canali "TV Plus" occorre che il proprio televisore sia connesso a internet. Il canale è trasmesso in HD Nativo.

News: Novità per il servizio "Tv Plus" disponibile su alcune Smart TV come i TV Samsung. Aggiunto il canale "AMUSE ANIMATION" LCN 4302. Ricordiamo che per vedere i canali "TV Plus" occorre che il proprio televisore sia connesso a internet. Il canale è trasmesso in HD Nativo.



19.11.2020

Mux Rai: Novità sui canali nazionali tra cui i canali Rai! Su alcuni canali è saltuariamente presente uno spot dedicato alla televisione DVB-T2! Nello spot viene detto: "Ci ha fatto esultare, sognare, emozionare, ma si sa, tutto cambia. E la tecnologia lo fa rapidamente. Per questo la televisione italiana guarda avanti. E' in arrivo la nuova TV digitale, non rinunciare ai tuoi programmi preferiti. Verifica la tecnologia della tua tv, e se devi sostituire il televisore o il decoder, scopri come accedere al Bonus TV. Informati sul sito, tramite call center o presso il tuo rivenditore di fiducia.".

News: Novità in vista per il servizio TvPlus disponibile su alcune SmartTV, principalmente Samsung! Apprendiamo da Italia Oggi che entro la fine dell'anno arriverà un canale di una casa di distribuzione cinematografica italiana molto importante!



20.11.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. Dalla serata di ieri il canale ritrasmette in alcune fasce orarie la programmazione di "CANALE 227". Il canale "CANALE 227" però, ritrasmette la programmazione di "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243. Di conseguenza in sovraimpressione sono presenti ben 3 loghi di rete, uno sovrapposto all'altro.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Il canale non trasmette più la programmazione di "DONNASHOPPING". Il canale infatti, ritrasmette ora la programmazione di "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243. Segnaliamo inoltre che il logo di "CANALE 227" è stato spostato più in alto e più a destra. Nonostante questo però, i due loghi di rete risultano in parte sovrapposti.

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Da questa mattina sotto al logo di rete è stato riaggiunto l'orologio. Durante la pubblicità però, l'orologio risulta assente.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. Durante la notte, dalle ore 02.00 circa alle ore 05.00 circa, il canale ha curiosamente trasmesso da uno studio provvisorio.

Mux TIMB1 + Mux ReteA2: Novità per "HSE24" LCN 37. In occasione del "BLACK WEEK", la grafica del canale è stata leggermente modificata. Per l'occasione sui canali "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237 presenti nel Mux ReteA2 è tornata rispettivamente in onda la programmazione di "HSE24 +1" e "HSE24 +2".

Mux TIMB2: Novità per "CANALE 63" LCN 63. Il logo di rete è stato reso più snello ed è stato leggermente riposizionato. Infatti, il logo di rete è stato spostato leggermente più in basso e più a destra.



21.11.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "RADIO CAPRI" LCN 766. L'emittente radiofonica risulta muta (senza audio).

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. In alcune fasce orarie il canale continua a ritrasmettere la programmazione di "CANALE 227". Il logo di "CANALE 227" però, è stato riposizionato in modo da essere nella stessa posizione di "Canale Italia 6". Facendo così, il logo di "Canale Italia 6" copre quasi del tutto il logo di "CANALE 227". Il logo di "QUADRIFOGLIO TV 243" però, rimane ben visibile.

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Il logo di rete è stato rimpicciolito e spostato nettamente più a sinistra. Il logo di "QUADRIFOGLIO TV 243" però, rimane comunque ben visibile anche se in parte coperto. In alcune fasce orarie però, il canale trasmette una propria programmazione con il solo logo di "CANALE 227".

Mux Retecapri: Novità per "RADIO CAPRI" LCN 766. Nel pomeriggio l'emittente radiofonica è tornata a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB3: Problemi tecnici per "VH1" LCN 67. La barra di colore blu presente saltuariamente alla sinistra del logo, risulta più lunga del solito.

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. In alcune fasce orarie il canale trasmette come sempre la programmazione di "CANALE 227" che però, trasmette una propria programmazione e non ritrasmette il canale "QUADRIFOGLIO TV 243".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162 & 230) LCN 162. Nel pomeriggio il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "CANALE 227".



23.11.2020

Mux Canale Italia: Novità per "ARTE ITALIA 124" LCN 124, "ITALIA 141" LCN 141, "ITALIA 142" LCN 142 e "ITALIA 150" LCN 150. In alto a destra è stato momentaneamente eliminato l'orologio.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Italia 53" (Casa Italia 53) LCN 53 / "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 53. Il logo di rete è stato spostato leggermente più in basso. Sopra al logo di rete invece, in occasione del Black Friday, è stato aggiunto il logo di "BLACK FRIDAY CASA ITALIA". In alto a destra infine, è stato momentaneamente eliminato l'orologio.



24.11.2020

Mux Retecapri: Novità in vista nel Mux Retecapri? Il bitrate video di "RETECAPRI" LCN 122 è stato alzato da 3,08 Mbps circa a 4,10 Mbps circa. Il bitrate video di "Capri Casino'" LCN 149 è stato alzato da 1,64 Mbps circa a 3,07 Mbps circa. Il bitrate video di "Capri Fashion" LCN 247 è stato alzato da 1,54 Mbps circa a 3,07 Mbps circa. Nel Mux ci sono ora 4,99 Mbps circa liberi. Novità in arrivo?

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" LCN 36. Nella serata di ieri al termine dell'evento "Suite 102.5 Prime Time Live", è stato trasmesso uno speciale in diretta di "RTL 102.5 EXTRA". Per l'occasione il canale ha eliminato il proprio logo di rete e ha ritrasmesso la programmazione della Digital Space "RTL 102.5 EXTRA". In alto a sinistra infatti, era presente il logo di "Digital Space", mentre in alto a destra era presente il logo di "RTL 102.5 EXTRA". Infine, in sovraimpressione erano presenti i messaggi che arrivavano in tempo reale.

Mux Canale Italia: Problemi tecnici per il Mux Canale Italia o novità in arrivo? Nel Mux sono attualmente presenti due tabelle NIT! Il Network Name di entrambe le tabelle NIT è: "{90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}".

Mux Retecapri: Ulteriori novità nel Mux Retecapri. Il bitrate video di "RETECAPRI" LCN 122 è stato abbassato da 4,10 Mbps circa a 3,28 Mbps circa. Il bitrate video di "Capri Casino'" LCN 149 è stato abbassato da 3,07 Mbps circa a 1,96 Mbps circa. Il bitrate video di "Capri Fashion" LCN 247 è stato abbassato da 3,07 Mbps circa a 1,95 Mbps circa. Nel Mux ci sono ora 8,06 Mbps circa liberi. Novità in arrivo?



25.11.2020

Mux Canale Italia: Da questa mattina nel Mux è nuovamente presente una sola tabella NIT. Segnaliamo inoltre che nel Network Name è tornata a essere correttamente presente la scritta "CANALE ITALIA 1".

Mux Rai: Novità per i canali Rai. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, sui canali Rai a esclusione di "Rai Gulp" LCN 42, "Rai YoYo" LCN 43, "Rai News 24" LCN 48, "Rai Storia" LCN 54 e "Rai Scuola" LCN 146, è presente in alto a destra un banner con scritto "25 Novembre Insieme contro la violenza sulle donne".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. In tarda mattinata anche su questo canale è stata aggiunta in alto a destra la scritta "25 Novembre Insieme contro la violenza sulle donne".

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, sul canale è presente in alto a sinistra un drappo con la scritta "La 5 Contro la violenza sulle donne".

Mux Mediaset2: Novità per "TOPcrime" LCN 39. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, alla destra del logo è presente un drappo.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO KISS KISS TV" (HD) LCN 158. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2020, il logo di rete è stato addobbato con un drappo rosa.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "ITALIA 154" LCN 154 / "Italia 154" LCN 154. Sul canale è tornata a essere presente la programmazione di "Sharing TV+".

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. In giornata la scritta "25 Novembre Insieme contro la violenza sulle donne" è stata leggermente modificata.

Mux Canale Italia: Aggiunto il canale "FRANCE 24" LCN 241. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "France 24" LCN 241 presente nel Mux Canale Italia 2.



26.11.2020

Mux Locali: Novità per "TLC75 TELECAMPIONE" LCN 75. Sul canale sono ora presenti dei nuovi bumper di chiusura.



27.11.2020

Mux Cairo Due: Novità per "LA7 on demand" (LA7) LCN 807. La grafica dell'applicazione HbbTV è stata ulteriormente rinnovata.

Mux TIMB2: Novità in vista sul digitale terrestre! Sul canale "RADIO ZETA" LCN 266 scorre saltuariamente la seguente scritta: "Da Martedi' 1 Dicembre, questo canale verrà trasmesso in HD. Per continuare a vederlo potrebbe essere necessario risintonizzare il vostro televisore o decoder". Ringrazio Andrea per la segnalazione.

Mux TIMB1: Novità in vista sul digitale terrestre! Sul canale "RADIOFRECCIA" LCN 258 scorre saltuariamente la seguente scritta: "Da Martedi' 1 Dicembre, questo canale verrà trasmesso in HD. Per continuare a vederlo potrebbe essere necessario risintonizzare il vostro televisore o decoder". Ringrazio Andrea per la segnalazione.

Mux TIMB1: Novità in vista sul digitale terrestre! Sul canale "RTL 102.5" LCN 36 scorre saltuariamente la seguente scritta: "Da Martedi' 1 Dicembre, questo canale verrà trasmesso in HD. Per continuare a vederlo potrebbe essere necessario risintonizzare il vostro televisore o decoder". Ringrazio Andrea per la segnalazione.

Mux Canale Italia: Novità per "ARTE ITALIA 124" LCN 124. In alto a destra è stato riaggiunto il logo di rete.

Mux Mediaset + Mux DFree: Problemi tecnici per i canali Mediaset. Per alcune ore i canali sono risultati senza EPG. Nel corso del pomeriggio, l'EPG è stata riaggiunta gradualmente su tutti i canali.



28.11.2020

Mux ReteA2 + Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Italia Channel" LCN 123 e "Mediatext.it" LCN 166. In mattinata i due canali risultavano inattivi (a schermo nero). L'applicazione HbbTV sui due canali però, funzionava regolarmente, almeno in parte. Infatti, l'applicazione HbbTV si avviava regolarmente, ma l'unico streaming funzionante era quello di "Arte Investimenti" (HD). In seguito i canali sono tornati a trasmettere regolarmente, compresi tutti i canali presenti sull'applicazione HbbTV. Segnaliamo infine una curiosità! Durante una televendita il logo di rete di "Italia Channel" viene spostato nettamente più a destra risultando così fuori dalla safe area.

Mux ReteA2: Novità per "LA 4 ITALIA" LCN 129. In alcune fasce orarie il canale trasmette la programmazione di "TeleMarket". Segnaliamo che a differenza del passato, il canale non ritrasmette più in differita TeleMarket grazie al canale "ITALIA 121" LCN 121. Contemporaneamente infatti, sul canale "ITALIA 121" LCN 121 presente nel Mux Canale Italia, era in onda tutt'altra programmazione, anche se sempre con il logo di "TeleMarket".

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. Per lasciare più banda disponibile al canale "CUSANO ITALIA TV" LCN 264, il canale è stato momentaneamente spento per la prima volta dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Sul canale infatti, era presente in sovraimpressione un cartello con scritto: "Le trasmissioni riprenderanno alle ore 17:00".



30.11.2020

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Mancano poche ore al passaggio in HD per "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Da digital-forum apprendiamo che il passaggio in HD è previsto nella serata del 01 Dicembre. Segnaliamo inoltre che la scritta scorrevole sul canale "RADIO ZETA" è stata leggermente alzata.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "HSE24 BEAUTY" LCN 237. In mattinata sul canale era presente un fermo immagine di "HSE24+2". In seguito, il canale è tornato a trasmettere regolarmente anche se prima che tornasse regolarmente in onda è apparsa una schermata su sfondo nero con scritto: "DeckLink Duo 2 (2) PAL-16x9 No video signal". Segnaliamo però, che nonostante sia finita la Black Week, sui canali "HSE24 DONNA" LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" LCN 237 è ancora presente la programmazione di "HSE24+1" e "HSE24+2".

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Italia 53" (Casa Italia 53) LCN 53 / "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 53. Sul canale è stato eliminato il logo di Black Friday Casa Italia. Di conseguenza il logo di Casa Italia 53 è stato riposizionato nella vecchia posizione. In alto a destra invece, è stato riaggiunto l'orologio.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 141" (Casa Italia) LCN 141 e "ITALIA 142" (Casa Italia 142) LCN 142. In alto a destra è stato riaggiunto l'orologio.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 148" LCN 148. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito ed è stato spostato leggermente più in basso e più a destra. In alto a destra invece, è stato aggiunto l'orologio.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 150" LCN 150. In alto a destra è stato riaggiunto l'orologio, ma con alcune novità! L'orologio infatti, risulta ora nel formato 16:9. Inoltre, anche il logo di rete in basso a sinistra risulta ora nelle proporzioni 16:9.

DICEMBRE 2020

01.12.2020

News: Prossimamente Infinity e Mediaset Play si accorperanno e diventeranno un'unica cosa.

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. Dalla giornata di ieri la traccia audio "Italiano" è tornata a trasmettere in Stereo. Da alcune settimane era erroneamente in Mono. La traccia audio "Oth" per le audiodescrizioni invece, continua a essere trasmessa erroneamente in Stereo invece che in Mono.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Nella tarda serata di ieri, durante la programmazione di ALICE, era curiosamente presente solo il logo di ALMA TV. In seguito, è stato correttamente riaggiunto anche il logo di ALICE.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RADIO ZETA" LCN 266. In mattinata, il canale ha sofferto di alcuni problemi tecnici e per alcune ore il canale non è stato visibile sulla maggiorparte dei decoder/tv. Il canale infatti, rimaneva erroneamente a schermo nero e si sentiva esclusivamente l'audio. Nelle tabelle del Mux TIMB2 infatti, il Pid Video era già stato settato su MPEG-4 H264. Nonostante questo però, il canale era trasmesso sempre in MPEG-2. Il Service Type del canale invece, è già stato modificiato in HD: "H.264/AVC HD digital television service". Di conseguenza, il canale non è giù più sintonizzabile sui vecchi decoder/tv SD. A breve il canale passerà in HD insieme agli altri due canali del gruppo.

Mux TIMB2: Problemi tecnici nel pomeriggio per "BOM Channel" LCN 68 e "Parole di Vita" LCN 245. Per diversi minuti i due canali sono risultati inattivi (a schermo nero). In seguito però, sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Manca pochissimo al passaggio in HD di "RTL 102.5" LCN 36, "RADIOFRECCIA" LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Segnaliamo che la scritta scorrevole sul canale "RADIOFRECCIA" è stata leggermente alzata.

Mux Locali: Problemi tecnici per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Nel pomeriggio sul canale era erroneamente presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma con una novità! Il logo in sovraimpressione non riporta più la scritta "DONNASHOPPING CANALE 182" ma bensì la scritta "DONNASHOPPING CANALE 235". L'identificativo e la numerazione LCN però, almeno per il momento sono rimaste invariate.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il logo di rete è stato leggermente modificato, nettamente rimpicciolito e riposizionato.

Mux TIMB2: Novità per "RADIO ZETA" LCN 266. Alle ore 21.31 circa è stato effettuato lo switch e da quel momento il canale è trasmesso in HD Nativo! La risoluzione del canale quindi, è passata da 720x576i (SD) a 1440x1080i (HD). Il codec utilizzato è ovviamente cambiato da MPEG-2 a MPEG-4. Il bitrate video/audio invece, è rimasto invariato a 2,30 Mbps per il video e a 128 kbps per l'audio. Nel corso della serata, alla destra del logo è stato aggiunto il logo "HD".

Mux TIMB1: Novità per "RADIOFRECCIA" LCN 258. Alle ore 21.32 circa è stato effettuato lo switch e da quel momento il canale è trasmesso in HD Nativo! La risoluzione del canale quindi, è passata da 720x576i (SD) a 1440x1080i (HD). Il codec utilizzato è ovviamente cambiato da MPEG-2 a MPEG-4. Il bitrate video/audio invece, è rimasto invariato a 2,50 Mbps per il video e a 192 kbps per l'audio. Nel corso della serata, alla destra del logo è stato aggiunto il logo "HD". Segnaliamo infine che il canale ha ora il Service Type HD: "H.264/AVC HD digital television service".

Mux TIMB1: Novità per "RTL 102.5" LCN 36. Alle ore 21.33 circa è stato effettuato lo switch e da quel momento il canale è trasmesso in HD Nativo! La risoluzione del canale quindi, è passata da 720x576i (SD) a 1440x1080i (HD). Il codec utilizzato è ovviamente cambiato da MPEG-2 a MPEG-4. Il bitrate video/audio invece, è rimasto invariato a 3,22 Mbps per il video e a 192 kbps per l'audio. Nel corso della serata, in alto a destra è stato aggiunto il logo "HD". Segnaliamo infine che il canale ha ora il Service Type HD: "H.264/AVC HD digital television service".



02.12.2020

Mux Canale Italia 2: Novità per "Canale Italia 6" LCN 278. Dalla giornata di ieri il canale trasmette una propria programmazione e non ritrasmette più in alcune fasce orarie la programmazione di "CANALE 227".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. Dalla giornata di ieri il canale non ritrasmette più in alcune fasce orarie la programmazione di "CANALE 227".

Mux 2 Rai: Novità per "Rai 5" LCN 23. La traccia audio "oth" per le audiodescrizioni è trasmessa ora correttamente in "Mono". Da alcuni mesi era erroneamente trasmessa in "Stereo".

Mux Locali: Novità per "CANALE 227" LCN 227. Dalla giornata di ieri il canale non trasmette più la programmazione di televendite/lotto riconducibile a "Donnashopping" / "Quadrifoglio TV 243". Il canale inoltre, non è più trasmesso in MPEG-4 H264 SD, ma è nuovamente trasmesso in MPEG-2 SD. Il logo di rete infine, non risulta più "schiacciato" ed è stato nuovamente ingrandito e riposizionato.

Mux TIMB2: Novità per "TV2000" LCN 28. In occasione delle festività natalizie e dell'inverno, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. Dalla giornata di ieri, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. La stessa cosa è ovviamente avvenuta sul canale "TV8 provvisorio" (senza LCN) presente nel Mux TIMB3.

News: Discovery+, il nuovo servizio streaming (anche in Italia) dal 4 Gennaio 2021.

Mux ReteA2: Novità per "ORLER TV" LCN 144. Durante le televendite, il logo "ORLER" presente in alto a sinistra risulta addobbato per le festività natalizie.

Mux TIMB2: Novità per "TV2000" LCN 28. Di recente il logo di rete è stato leggermente riposizionato.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" LCN 266. Dalla giornata odierna, durante le dissolvenze del logo di rete, si dissolve contemporaneamente anche il logo "HD". Solo sul canale "RADIOFRECCIA" questa dissolvenza era già presente (da quando trasmette in HD sul satellite) anche se non sempre, e soprattutto non era ben sincronizzata.

Mux Retecapri: Problemi tecnici nel pomeriggio per "Capri Casino'" LCN 149. Per diversi minuti, sul canale era presente una schermata prevalentemente verde. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In occasione delle festività natalizie, dalla giornata odierna il logo di rete è stato addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati. Segnaliamo infine che saltuariamente viene trasmessa anche la canzone "natalizia" con tanto di videoclip musicale, creata da RDS per le festività natalizie.

Mux Mediaset1: Novità per "TV8" LCN 8. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati. La stessa cosa avviene ovviamente anche sul canale "TV8 Provvisorio" (senza LCN) presente nel Mux TIMB3 e sul canale "TV8 HD" visibile sulla numerazione LCN 8 di TivùSat.



03.12.2020

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Capri Casino'" LCN 149 e "Capri Fashion" LCN 247. In mattinata il canale "Capri Fashion" risultava senza logo di rete. Il canale "Capri Casino'" invece, risultava a intermittenza e continuavano ad alternarsi le immagini di Capri Casino' con quelle di Capri Fashion (con logo), il tutto senza audio. Nel corso della mattinata i problemi tecnici sono stati risolti e i due canali sono tornati a trasmettere correttamente.



04.12.2020

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. In occasione delle festività natalizie, lo studio del canale è stato addobbato.

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. In occasione delle festività natalizie, lo studio del canale è stato addobbato.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Di recente il logo di rete è stato spostato leggermente più a sinistra.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 61" LCN 61. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso il programma "Filo Diretto - Medicina Empatica / Medico #CuraTeStesso". Durante la trasmissione, il logo di rete risultava nettamente più a sinistra. In alto a destra invece, era presente il logo di "Network del secondo parere". Al termine del programma, dopo il blocco pubblicitario, il logo di rete è stato spostato nuovamente nella precedente posizione.

Mux ReteA2: Ulteriori novità per "CANALE 61" LCN 61. Sul canale è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato alla pubblicità.

Mux Retecapri: Problemi tecnici per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux ReteA1: Novità per "Paramount Network" LCN 27. Durante alcuni film natalizi, è presente in alto a destra un countdown al Natale!

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete corretto. Per alcuni giorni, il canale aveva trasmesso con l'errato logo di "DONNASHOPPING CANALE 235". Segnaliamo inoltre che in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" LCN 255. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Canale Italia 2: Eliminato il canale "Canale Italia 6" LCN 278. Il canale però, rimane disponibile sulla numerazione LCN locale (in alcune regioni).

Mux Canale Italia: I canali "ARTE ITALIA 124" LCN 124, "ITALIA 134" LCN 134 e "CANTANDO BALLANDO" LCN 161 non sono più trasmessi in MPEG-2 SD. Dalla giornata odierna i tre canali sono trasmessi in MPEG-4 (H264) SD. Il bitrate di alcuni canali inoltre, è stato leggermente abbassato, e nel Mux ci sono ora 1,50 Mbps circa liberi. Novità in arrivo?

Mux TIMB2: Novità in vista per "TV2000" sul digitale terrestre? Apprendiamo da digital-forum che il canale "TV2000 HD" potrebbe approdare anche sul digitale terrestre sul canale 528!

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo che pubblicizza tutti i canali dell'offerta Rai.



05.12.2020

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Dalla giornata di ieri, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia: Novità per "Italia 160" LCN 160 / "ITALIA 160" LCN 160. Il logo di rete è stato nettamente ingrandito ed è stato riposizionato più in alto. Inoltre, anche l'orologio presente in alto a destra è stato riposizionato. Segnaliamo inoltre che sia il logo di rete, sia l'orologio, sono ora nelle proporzioni 16:9.

Mux Canale Italia: Aggiunti i canali "ITALIA 143" LCN 143 e "ITALIA 53" LCN 164! Il canale "ITALIA 143" LCN 143 risulta in conflitto LCN con il canale "Italia 143" LCN 143 presente nel Mux Canale Italia 2. Il canale "ITALIA 53" LCN 164 invece, risulta in conflitto LCN con il canale "Shopping Italia" LCN 164 presente nel Mux Canale Italia 2. Il canale "ITALIA 53" quindi, occupa curiosamente anche la numerazione LCN 164! La programmazione tra i due canali però, risulta differente. Segnaliamo infine che il canale "ITALIA 143" è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, ed è visibile esclusivamente sui decoder/tv HD.

Mux Canale Italia + Mux Canale Italia 2: Novità per "ITALIA 154" LCN 154 e "Italia 154" LCN 154. Sui due canali è nuovamente sparita la programmazione di "Sharing TV+" che era presente in alcune fasce orarie.

Mux ReteA2 + Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per alcuni canali come "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) e "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Durante le televendite del lotto, in occasione delle festività natalizie, è presente in sovraimpressione la scritta "Buone Feste".

Mux ReteA2: Novità per "CHANNEL 24" LCN 130. Durante le televendite di "D'Anna", il logo della televendita è stato addobbato per le festività natalizie.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Durante alcune televendite, il logo della televendita in basso a sinistra risulta addobbata per le festività natalizie.



06.12.2020

Mux Locali: Novità per "DONNA SHOPPING182" LCN 182. Il logo natalizio è stato leggermente modificato.

Mux ReteA2: Novità per "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235. Il logo natalizio è stato leggermente modificato.

Mux DFree: Novità per "DONNASHOPPING" (DONNASHOPPING CANALE 255) LCN 255. Il logo natalizio è stato leggermente modificato.

Mux DFree: Problemi tecnici per "TV 153" LCN 153, "TV 243" (QUADRIFOGLIO TV 243) LCN 243 e "SFERA TV" LCN 248. I canali risultavano inattivi (a schermo nero). In seguito sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Problemi tecnici nella notte per "CANALE 63" LCN 63, "ALMA TV" (HD) LCN 65 e "SFERA TV" LCN 248. I canali risultavano inattivi (a schermo nero). In seguito sono tornati a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici nella notte nel Mux ReteA2. I canali "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62, "HSE24 DONNA" (HSE24+1) LCN 137, "AIR ITALIA" LCN 138, "FIRE TV" LCN 147 LCN 147, "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162, "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163, "CANALE 165" LCN 165, "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232, "RAINBOW" (DONNASHOPPING CANALE 235) LCN 235 e "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237 risultavano inattivi (a schermo nero). I canali "GOLD TV ITALIA" LCN 128, "LA 4 ITALIA" LCN 129, "CHANNEL 24" LCN 130, "RETE ITALIA" LCN 131, "LINEAGEM" LCN 132 e "LINEA ITALIA" LCN 140 invece, trasmettevano regolarmente, ma con bitrate più basso e fisso e con la risoluzione abbassata da 720x576i a 544x576i. Sul canale "LINEAGEM" però, era presente una schermata completamente blu. Nel Mux c'erano ben 8,87 Mbps circa liberi. In seguito tutti i canali sono tornati a trasmettere regolarmente, con i "vecchi" parametri tecnici.

Mux Retecapri: Novità per "TRY HBBTV" (senza LCN). Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux TIMB2: Nel pomeriggio il canale "CUSANO ITALIA TV" LCN 264 ha trasmesso in diretta la partita di calcio di SerieC della Ternana. A differenza delle scorse volte però, il bitrate del canale si aggirava sui 4,86 Mbps. Infatti, sono stati spenti solo i canali "CANALE 63" LCN 63 e "Mediatext.it" LCN 166. Il canale "BOM Channel" LCN 68 invece, ha continuato a trasmettere regolarmente, anche se in MPEG-4 (H264) con un bitrate video di 0,63 Mbps.

Mux ReteA2: Novità per "CHANNEL 24" LCN 130. Durante le televendite di "D'Anna", il logo della televendita è stato ulteriormente addobbato per le festività natalizie.

Mux ReteA2: Novità per "ORLER TV" LCN 144. In occasione delle festività natalizie, in basso a sinistra è stata aggiunta la scritta "Buone Feste".

Mux Mediaset1: Problemi tecnici per "Sky TG24" LCN 50. In giornata sono saltate le edizione delle ore 13.30 e delle ore 14.00. Al loro posto erano presenti delle repliche. In sovraimpressione inoltre, era saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "PER PROBLEMA TECNICO NUOVA EDIZIONE TG ALLE 14.30". Alle ore 14.30 infatti, il canale è tornato a trasmettere in diretta. Il problema era ovviamente presente anche sul canale "Sky TG24 provvisorio" (senza LCN) presente nel Mux ReteA1.



07.12.2020

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "LA 4 ITALIA" LCN 129. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso per diversi minuti senza logo di rete. In seguito però, il logo di rete è stato riaggiunto. Segnaliamo inoltre che di recente il logo di rete è stato leggermente ingrandito.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Le immagini del canale, compreso il logo di rete risultano seghettate.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "Parole di Vita" LCN 245. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux Mediaset2: Novità per "Boing" LCN 40. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato modificato e addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati. Durante la pubblicità invece, è presente il normale logo di rete.

Mux TIMB3: Novità per "Boing Plus" LCN 45. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato modificato e addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati. Durante la pubblicità invece, è presente il normale logo di rete.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie il logo di rete è stato modificato e addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati. Durante la pubblicità invece, è presente il normale logo di rete.

Mux TIMB1: Novità per "Super!" LCN 47. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato "addobbato". Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux TIMB3: Novità per "Spike" LCN 49. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato "addobbato" e risulta di colore bianco. Inoltre, sono presenti anche dei bumper/promo di rete dedicati.

Mux ReteA2: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Il canale è tornato a trasmettere correttamente.

Mux TIMB2: Novità per "CUSANO ITALIA TV" (HD) LCN 264. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree: Sui canali mediaset è saltuariamente presente un promo di Mediaset Play. Al termine dello spot, è presente un'animazione natalizia con scritto Buone Feste.

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2 + Mux DFree: Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sui canali mediaset è presente prima delle proprie produzioni, un bumper di rete dedicato.



08.12.2020

Mux ReteA2: Novità per "RETE ITALIA" LCN 131. Nella serata di ieri il canale ha curiosamente ritrasmesso una televendita grazie al canale "CANTANDO BALLANDO" LCN 161. Sotto al logo di rete di "RETE ITALIA" infatti, si intravedeva il logo di "CANALE ITALIA 161 CANTANDO BALLANDO".

Mux ReteA2: Novità per "Passione Lotto" in onda sui canali "CHANNEL 24" LCN 130, "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163, e "CANALE 232" (QUADRIFOGLIO TV 232) LCN 232. In occasione delle festività natalizie, la scenografia delle televendite del lotto è stata addobbata. La stessa cosa è avvenuta nelle altre televendite del lotto in onda ad esempio sul canale "TV 153" LCN 153 presente nel Mux DFree Ch 50 M.Giarolo (AL) + Bricco dell'olio (AL).

Mux Locali: Novità per "TLC75 TELECAMPIONE" LCN 75. Dalla giornata di ieri, in occasione delle festività natalizie, sul canale è presente un bumper di rete dedicato.

Mux TIMB3: Novità per "K2" LCN 41. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper/promo di rete dedicati.

Mux TIMB3: Novità per "frisbee" LCN 44. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper/promo di rete dedicati.

Mux Rai: Novità per i canali Rai. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sui canali Rai sono presenti dei nuovi bumper di rete dedicati. Segnaliamo inoltre che i bumper sono trasmessi in HD Nativo.

Mux Mediaset 4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2: Novità per i canali Mediaset. Dalla giornata odierna, sui canali "Rete4" LCN 4/104, "Canale5" LCN 5/105, "Italia1" LCN 6/106, "Rete4 HD" LCN 4/504, "Canale5 HD" LCN 5/505, "Italia1 HD" LCN 6/506, "20 Mediaset" LCN 20, "Iris" LCN 22, "La 5" LCN 30, "Focus" LCN 35, "Mediaset Extra" LCN 55 e "Mediaset Italia Due" LCN 66, il logo di rete si alterna saltuariamente con un'animazione e la scritta Buone Feste. A causa dell'animazione del logo di Mediaset Extra, è stato nettamente ingrandito il logo del Grande Fratello VIP, spostandolo anche in alto a destra.

Mux TIMB3: Novità per "VH1" LCN 67. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset2 + Mux TIMB1 + Mux TIMB3 + Mux TIMB2: Novità per i canali Discovery. Sui canali free del gruppo Discovery, è saltuariamente presente un promo che pubblicizza l'arrivo di Discovery+ a Gennaio! Il servizio Discovery+ sostituirà l'attuale DPlay / DPlay+.

Mux TIMB1: Novità per "Real Time" LCN 31. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta colorato e animato con scritto Buone Feste. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset2: Novità per "Food Network" LCN 33. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta colorato. Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux TIMB1: Novità per "DMAX" LCN 52. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux TIMB2: Novità per "Motor Trend" LCN 59. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta colorato e animato. Infatti, saltuariamente il logo si trasforma in "Motor Xmas". Inoltre, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset2: Novità per "TOPcrime" LCN 39. Dalla giornata odierna, anche su questo canale è saltuariamente presente l'animazione del logo con scritto Buone Feste. Al momento gli unici canali mancanti sono "Cine34" LCN 34 e "TGCOM24" LCN 51.

Mux Locali (Nord Ovest): Novità in vista per "Parole di Vita" LCN 188. Sul canale scorre in sovraimpressione la seguente scritta: "Lunedì 4 Gennaio 2021 questo canale regionale cambierà LCN, sarà spostato al numero 827. Se non lo visualizzerai più ricorda di risintonizzare il tuo tv o decoder, ci ritroverai al canale 827". Dal 4 Gennaio 2021 quindi, il canale sarà visibile sulla numerazione LCN 827. Sulla numerazione LCN 188 invece, arriverà un nuovo canale?



09.12.2020

Mux ReteA2 + Mux DFree: Novità per "LA 4 ITALIA" LCN 129, "RETE ITALIA" LCN 131, "TV 153" LCN 153 e "CANALE 162" (QUADRIFOGLIO TV 162) LCN 162. Durante le televendite del lotto, sono presenti ulteriori addobbi per le festività natalizie.

Mux ReteA1: Novità per "HGTV - Home&Garden" LCN 56. Dalla giornata di ieri, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete risulta addobbato e animato con la scritta "Buone Feste". Sul canale inoltre, sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" LCN 162. Da questa mattina il canale non trasmette più con il logo di "QUADRIFOGLIO TV 162 & 230". In sovraimpressione è ora presente il logo di "CANALE 162". La stessa cosa avviene sul canale copia "ILIKE.TV" LCN 230.

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" LCN 232. Da questa mattina il canale non trasmette più con il logo di "QUADRIFOGLIO TV 232". In sovraimpressione è ora presente il logo di "CANALE 232"

Mux Canale Italia 2: Eliminato il canale "Canale Italia 6" (LCN Locali). Il canale ha così cessato le trasmissioni.

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Il logo addobbato però, è quello regionale e non quello nazionale. Infatti, il logo nazionale copre parte del cappellino, e durante la pubblicità il logo addobbato non è presente.



10.12.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "LA242" LCN 242. Nella serata di ieri il canale risultava senza audio. In seguito però, l'audio del canale è tornato a sentirsi regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "RETE ITALIA" LCN 131. Nella serata di ieri durante una televendita, il canale risultava bloccato con un fermo immagine e squadrettamenti. In seguito, dopo una schermata nera e immagini nuovamente bloccate, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Novità per "CHANNEL 24" LCN 130. Durante una televendita, sopra al logo di rete è presente un addobbo natalizio.

Mux ReteA2: Novità per un'altra televendita del lotto in onda su vari canali tra cui "LINEA ITALIA" LCN 140 e "CANALE 162" LCN 162. In occasione delle festività natalizie, lo studio è stato addobbato.

Mux Locali: Novità per "La grande Italia" LCN 254. Dalla giornata di ieri, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Segnaliamo inoltre che nella tarda serata di ieri il logo risultava a intermittenza.

Mux Locali: Novità per "GIORNALE RADIO" LCN 262. Dalla giornata di ieri, in occasione delle festività natalizie, in alto a sinistra è presente un'animazione dedicata con dei fiocchi di neve.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia + Mux Locali: Novità per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170, "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 e "GALAXY TV" LCN 183. In occasione delle festività natalizie, sui tre canali sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux Canale Italia 2 + Mux Canale Italia + Mux Locali: Novità per "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170, "ITALIA TV 2" (ITALIA TV 3) LCN 179 e "GALAXY TV" LCN 183. Sui tre canali è saltuariamente presente un promo che pubblicizza i tre canali televisivi del gruppo e la loro LCN. Nel promo vengono pubblicizzati ITALIA TV LCN 179, GALAXY TV LCN 183 e ITALIA TV LOMBARDIA LCN 170. Segnaliamo però, che sulla LCN 179 è presente il canale "ITALIA TV 3", mentre sulla LCN 170 è presente il canale ITALIA TV 1. Novità in vista o errore?

Mux Locali: Novità per "ZETA TV" LCN 239. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper/promo di rete dedicato.

Mux DFree: Novità per "VIRGIN RADIO" LCN 257. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato modificato! Il logo di rete infatti, durante la programmazione musicale risulta più piccolo e posizionato più in basso e più a destra. Saltuariamente inoltre, il logo di rete risulta animato con l'effetto neve. Sul canale infine, sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux Canale Italia: Il canale "FRANCE 24" LCN 241 non è più trasmesso in MPEG-2 SD. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD. Segnaliamo inoltre che è stato aggiunto il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "Galaxy Tv 2" LCN 170 presente nel Mux Canale Italia 2.

Mux Canale Italia 2: Il canale "France 24" LCN 241 non è più trasmesso in MPEG-2 SD. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. Di conseguenza il canale è ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux ReteA2: Novità per "Italia Channel" LCN 123. Durante una televendita, sopra al logo di rete è curiosamente presente un addobbo natalizio.

Mux Mediaset3: Problemi tecnici nel pomeriggio per "Italia1 HD" LCN 6/506. Durante il cartone animato "I Simpson" il logo "HD" è rimasto erroneamente nella posizione 16:9.



11.12.2020

Mux Rai: Nella giornata di ieri, a causa della morte di Paolo Rossi, sui canali Rai era presente un bumper di rete dedicato.

Mux ReteA1: Ultime ore di vita per "Sky TG24 provvisorio" (senza LCN). Apprendiamo da digital-forum che dalla giornata di domani sul canale sarà presente un cartello. Dalla giornata di domani quindi, il canale "Sky TG24" LCN 50 sarà visibile esclusivamente tramite il Mux Mediaset1.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. Durante il programma "Procediamo", sono saltuariamente presenti dei bumper natalizi.

Mux ReteA2: Novità per "Juwelo" LCN 133. In occasione delle festività natalizie, lo studio è stato ulteriormente addobbato.

Mux ReteA2: Novità per "ILIKE.TV" LCN 230. Il canale non risulta più una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 162" LCN 162. Dalla giornata odierna infatti, il canale risulta una copia con gli stessi pid audio/video di "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163. A breve il canale cambierà logo in "QUADRIFOGLIO TV 163 & 230"?

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 162" LCN 162. In alcune fasce orarie è presente una programmazione musicale. Il logo di rete inoltre, viene riposizionato e viene spostato leggermente più a sinistra. Segnaliamo inoltre che durante la programmazione musicale è presente in basso a sinistra la scritta "Programma musicale".

Mux ReteA2: Novità per "CANALE 232" LCN 232. In alcune fasce orarie è presente una programmazione musicale e/o informativa. Il logo di rete inoltre, viene riposizionato e viene spostato leggermente più a sinistra. Segnaliamo inoltre che durante la programmazione musicale è presente in basso a sinistra la scritta "Programma musicale".

Mux ReteA2: Novità per "LINEAGEM" LCN 132. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il "logo di rete" è stato addobbato.

Mux Canale Italia 2: I canali radiofonici "Radio Canale Italia", "Volami Nel Cuore", "Radio Canale Italia" e "Volami Nel Cuore" non occupano più le numerazionI LCN 724, 725, 780 e 781. I canali radiofonici infatti, risultano ora senza numerazione LCN!

Mux Canale Italia2: Il canale "Italia 155" LCN 155 è ora trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.

Mux Canale Italia: Aggiunto il canale "Italia 155" LCN 155. Il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD, e di conseguenza è visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD. Il canale però, risulta in conflitto LCN con il canale "Italia 155" LCN 155 presente nel Mux Canale Italia 2. Segnaliamo inoltre che sono stati aggiunti i canali radiofonici "Radio Canale Italia" LCN 724, "Volami Nel Cuore" LCN 725, "Radio Canale Italia" LCN 780 e "Volami Nel Cuore" LCN 781. Nel Mux però è presente un grave errore tecnico!! I canali "ITALIA 143" LCN 143 e "Radio Canale Italia" LCN 724 utilizzato lo stesso parametro SID e in parte anche lo stesso pid audio/video/pcr/pmt! Di conseguenza in base al decoder/tv utilizzato su questi due canali potrebbero presentarsi problemi tecnici. Su "Radio Canale Italia" LCN 143/724 o "ITALIA 143" LCN 143/724 potrebbe vedersi l'immagine di ITALIA 143 e sentirsi l'audio di "Radio Canale Italia", oppure vedersi e sentirsi direttamente "ITALIA 143". Su alcuni decoder/tv l'audio di ITALIA 143 e Radio Canale Italia potrebbero continuare ad alternarsi!

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" LCN 560. Dalla giornata odierna in occasione delle festività natalizie, i loghi di rete sono addobbati.

Mux TIMB3: Ultime ore di vita per "TV8 provvisorio" (senza LCN). Apprendiamo da digital-forum che dalla giornata di domani sul canale sarà presente un cartello. Dalla giornata di domani quindi, il canale "TV8" LCN 8 sarà visibile esclusivamente tramite il Mux Mediaset1.

Mux Locali + Mux Retecapri: Problemi tecnici per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Mux Canale Italia: L'emittente radiofonica "RPL - La Tua Radio" LCN 740 è stata rinominata in "RPL - LA TUA RADIO" LCN 740. Il canale "Galaxy Tv 2" (ITALIA TV 1) LCN 170 è stato rinominato in "GALAXY TV 2" (ITALIA TV 1) LCN 170. Eliminato il canale "FRANCE 24" (con il parametro SID 16) LCN 241. Aggiunto il canale "FRANCE 24" (con il parametro SID 28) LCN 241. Eliminato il canale "ITALIA 143" (con il parametro SID 32) LCN 143. Aggiunto il canale "ITALIA 143" (con il parametro SID 27) LCN 143. Eliminato il canale "Italia 155" (con il parametro SID 46) LCN 155. Aggiunto il canale "ITALIA 155" (con il parametro SID 30) LCN 155. Infine, le emittenti radiofoniche "Radio Canale Italia" LCN 724 e LCN 780 e "Volami Nel Cuore" LCN 725 e LCN 781 sono state rinominate in "RADIO CANALE ITALIA" LCN 724 e LCN 780 e "VOLAMI NEL CUORE" LCN 725 e LCN 781. Tutti gli identificativi presenti nel Mux risultano ora in maiuscolo. Con queste modifiche, sono stati risolti i problemi tecnici tra "ITALIA 143" e "Radio Canale Italia". Per alcune ore i due canali avevano trasmesso con lo stesso parametro SID 32.

12.12.2020

Mux Mediaset4: Novità per "Mediaset Play" LCN 805. Sull'EPG del canale è ora presente la seguente scritta: "Mediaset Play - Premi freccia su -- Tutto il meglio dei Programmi Mediaset a tua disposizione in qualsiasi momento: Film, Serie, Programmi TV, Fiction, Documentari e tanto altro da vedere on demand direttamente in TV.".

Mux TIMB2: Novità per "TV2000" LCN 28. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper/promo di rete dedicati.

Mux ReteA1: Novità per "Sky TG24 provvisorio" (senza LCN). A 00.00 sono cessate le trasmissioni del canale. In onda è ora presente un cartello con scritto: "sky tg24 ha cambiato frequenza - Se vuoi continuare a vederlo risintonizza il tuo televisore - Per informazioni: https://tg24.sky.it/tecnologia/frequenza-canale-sky-tg-24". Sull'EPG del canale invece, è stato scritto: "Premi tasto "info" - Sky TG24 ha cambiato frequenza. Se vuoi continuare a vederlo risintonizza il tuo televisore. Per informazioni: https://tg24.sky.it/tecnologia/frequenza-canale-sky-tg24". Il bitrate del canale inoltre, è stato abbassato da 2,57 Mbps circa a 1,87 Mbps circa. Sul canale inoltre, è ora presente solo il Pid Video. Nel Mux ReteA1 ci sono ora 4,20 Mbps circa liberi! Il canale "Sky TG24" LCN 50 è ora visibile esclusivamente tramite il Mux Mediaset1.

Mux TIMB3: Novità per "TV8 provvisorio" (senza LCN). A 00.00 sono cessate le trasmissioni del canale. In onda è ora presente un cartello con scritto: "TV8 ha cambiato frequenza. Se vuoi continuare a vederlo risintonizza il tuo televisore. Per informazioni: tv8.it/risintonizza.html". Sull'EPG del canale invece, è stato scritto: "Premi tasto "info" - TV8 ha cambiato frequenza. Se vuoi continuare a vederlo risintonizza il tuo televisore. Per informazioni: tv8.it/risintonizza.html". Il bitrate del canale inoltre, è stato abbassato da 2,60 Mbps circa a 1,87 Mbps circa. Sul canale inoltre, è ora presente solo il Pid Video. Nel Mux TIMB3 ci sono ora 1,94 Mbps circa liberi! Il canale "TV8" LCN 8 è ora visibile esclusivamente tramite il Mux Mediaset1.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237. Sul canale è presente un fermo immagine.

Mux ReteA2: Novità in vista sul digitale terrestre! Il 1 Febbraio 2021 arrivrà "GO-TV" sul canale 163 del digitale terrestre! Sulla pagina facebook del canale è stato scritto: "NASCE GO-TV CANALE 163 Dal 1 Febbraio 2021 la GO-TV production di Riccardo Scarlato accenderà il proprio segnale in digitale in tutta Italia con l'avvento dell'emittente televisiva dal nome GO-TV CANALE 163 - Riccardo Scarlato (Titolare GO-TV CANALE 163): "sono felicissimo ed entusiasta per questo mio nuovo importante progetto editoriale. Dopo 17 anni vissuti nel mondo televisivo da produttore dei miei programmi ho pensato che fosse arrivato il momento di "osare". Da qui nasce l'idea di GO-TV CANALE 163, un'emittente che vorrà essere frizzante, dinamica e perchè no, fuori da ogni schema. Per riuscire a creare questo sogno devo sicuramente ringraziare tutte le persone che in questi tanti anni di attività mi hanno supportato, senza di esse non sarei sicuramente qui ad affrontare questa nuova entusiasmante sfida. Non so dove mi porterà questo ambizioso percorso, ma si sa, nella vita se non ci provi non saprai mai come potrà andare.... e quindi, eccomi qui, con i pugni chiusi, con la voglia e determinazione di vincere questa importante "gara".". In seguito è stato poi scritto: "GO-TV Canale 163 - IN ONDA DAL 1 FEBBRAIO 2021 - Lo Staff della GO-TV sta lavorando a pieno ritmo per l'avvio del proprio canale televisivo e comunica che sin dal primo giorno di messa in onda, confermato per il 1 Febbraio 2021, avrà sin da subito un palinsesto h. 24. GO-TV CANALE 163 ha così attuato la strategia "ALL-IN" accaparrandosi l'emittente tutto il giorno. Questo permetterà ai telespettatori di tutta Italia di godere dell'ampia offerta di programmi che la GO-TV sta producendo per voi. GO-TV CANALE 163 sarà una televisione prevalentemente legata al mondo del motorsport, con declinazioni generaliste. Non mancheranno anche programmi d'intrattenimento con ospiti VIP, senza tralasciare l'attualità, approfrofondimenti, format per i bambini, magazine, gaming, food e musica. Questo permetterà a tutte le fasce d'età e di sesso di potersi gustare un palinsesto a 360° che possa accontentare tutti. Il noto e apprezzato ex GF Patrick Ray Pugliese sarà una presenza massiccia all'interno della programmazione marchiata GO-TV CANALE 163 e coinvolgerà molti ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo. Ampio spazio sarà dedicato agli eventi in diretta che prevalentemente saranno trasmessi nei week-end. La copertura televisiva e l'emissione sul digitale terrestre (quindi in chiaro e gratis per tutti) sono i punti cardine su cui punta la GO-TV. Infatti il canale sarà appoggiato alle frequenze di Persidera, stessa multinazionale che diffonde il segnale a gruppi come Discovery (NOVE, REAL TIME, DMAX, MOTOR TREND, ecc...) e altri editori di prestigio. Visibilità garantita quindi da Nord a Sud su un unico LCN, il 163, che potrà godere di un bacino d'utenza pari a 60.000.000 di potenziali telespettatori. GO-TV CANALE 163 avrà studi televisivi di oltre 1.000 mq. e la propra redazione a Cinisello Balsamo (MI), in posizione logisticamente perfetta in quanto adiacente a tutte le arterie autostradali. In questi giorni la GO-TV sta lavorando alle scenografie dei nuovi spazi televisivi affidando il progetto all'esperienza di una nota scenografa conosciuta a livello Internazionale. Riccardo Scarlato (Titolare GO-TV): "Stiamo lavorando a pieno ritmo per cercare di dare il meglio ai nostri telespettatori. Siamo già all'opera per la creazione di nuovi contenuti che pensiamo possano conquistare l'attenzione di un vasto pubblico. Molti sponsor si stanno già facendo avanti, così come alcune note case di produzione che vorranno avere uno spazio di rilievo all'interno del nostro contenitore. L'avventura è ufficialmente partita".". Al momento sul canale 163 del digitale terrestre è presente il canale "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163 nel Mux ReteA2. Ricordiamo che da alcuni giorni il canale "QUADRIFOGLIO TV 163" è disponibile anche grazie al canale copia "ILIKE.TV" LCN 230. Non è da escludere quindi che a breve il canale rimarrà esclusivamente sulla numerazione LCN 230, cambiando di conseguenza nome e logo in "QUADRIFOGLIO TV 230".

Mux ReteA2: Novità per "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237. In serata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



13.12.2020

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Mux ReteA2: Problemi tecnici per "Juwelo" LCN 133. In mattinata il canale risultava completamente a schermo nero. In seguito però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Lo stesso problema era presente anche sul satellite.

Mux Rai: Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, sui canali Rai è saltuariamente presente un secondo bumper di rete dedicato.



14.12.2020

Mux Mediaset4 + Mux Mediaset3 + Mux Mediaset2: Sui canali Mediaset è saltuariamente presente un promo aziendale di Mediaset che augura Buone Feste.

Mux DFree: Novità per "RADIO 105" LCN 157. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux DFree: Novità per "R101 TV" LCN 167. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.



15.12.2020

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163. Durante le televendite di Passione Lotto, è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato alle festività natalizie.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 135" LCN 135. Durante una televendite, sopra al logo di rete è presente un addobbo natalizio.

Mux ReteA2: Novità per "LA 4 ITALIA" LCN 129. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "Auroraarte". Segnaliamo che in occasione delle festività natalizie, il logo è stato addobbato.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato a TivùSat e all'arrivo dei 23 canali "Rai 3 TGR Regione" sul satellite e più precisamente su TivùSat. Inoltre, viene annunciato che le Radio Rai saranno sintonizzabili esclusivamente tramite decoder/tv HD/4K. Tutto ciò avverrà dal 18 Dicembre 2020!



16.12.2020

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Nella tarda serata di ieri, il canale risultava senza logo / loghi di rete.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. In mattinata è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di "ALMA TV". Al momento però, segnaliamo che in alto a destra risultano assenti i loghi di ALICE / MARCOPOLO. Novità o problema tecnico? Segnaliamo inoltre che a Gennaio 2021 arriveranno nuove produzioni sul canale targate GoldTV.

Mux Mediaset4: Novità per "La 5" LCN 30. Apprendiamo da digital-forum che di recente è stato eliminato il Pid Txt "1739" per i sottotitoli.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In giornata la "radiovisione" ha sofferto di alcuni problemi tecnici, e ha trasmesso per alcune ore con alcune schermate differenti e/o senza logo di rete. Nel corso del pomeriggio i problemi tecnici sono stati risolti.

Mux ReteA2: Novità per "ORLER TV" LCN 144. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un promo di rete dedicato.



17.12.2020

Mux TIMB2: Sul canale "ALMA TV" (HD) LCN 65 continuano a essere assenti in sovraimpressione i loghi di "ALICE" e "MARCOPOLO". Non è da escludere quindi, che i due loghi siano spariti definitivamente. In sovraimpressione quindi, è rimasto esclusivamente presente il logo di "ALMA TV".

Mux ReteA2: Nella tarda serata di ieri, il logo di rete di "CANALE 61" LCN 61, risultava posizionato più a destra del solito, al limite se non fuori dalla safe area. In mattinata il logo di rete è poi tornato nella solita posizione.

Mux Locali: Problemi tecnici per "La grande Italia" LCN 254. Nella tarda serata di ieri, sul canale risultava assente il logo de "La grande Italia". In sovraimpressione però, era curiosamente rimasto presente il logo "--CANALE 254--".

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. In occasione delle festività natalizie, la scenografia è stata modificata e lo studio è stato addobbato.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Nel pomeriggio sono stati riaggiunti in sovraimpressione in alto a destra i loghi di ALICE e/o MARCOPOLO.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. L'applicazione HbbTV è stata rinnovata graficamente e ora si chiama "RTL PLAY". Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i canali del gruppo in radiovisione, comprese le Digital Space. Inoltre è possibile ascoltare la versione "radiofonica". Infine segnaliamo che sono stati aggiunti diversi contenuti On Demand. La stessa cosa è ovviamente avvenuta anche sul satellite.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. L'applicazione HbbTV è stata rinnovata graficamente e sono ora presenti delle funzioni aggiuntive come la possibilità di rivedere ondemand tutta la programmazione di Sportitalia.



18.12.2020

Mux DFree: Novità per "TV 243" LCN 243. Dalla giornata di ieri, sul canale non è più presente il logo di "QUADRIFOGLIO TV 243". Al suo posto, è ritornato il logo di "TV 243". Segnaliamo inoltre che in alcune fasce orarie, il canale trasmette una programmazione musicale. In basso a sinistra è presente (anche se tagliata) la scritta "Programma Musicale".

Mux TIMB2: Novità per "SFERA TV" LCN 248. In alcune fasce orarie il canale trasmette una programmazione culturale. Infatti durante questa programmazione, è presente in basso a sinistra la scritta "Programma Culturale".

Mux TIMB3: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Inoltre, sul canale sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux Locali: Novità per "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Dalla giornata odierna, in occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. Inoltre, sul canale sono presenti anche dei bumper di rete dedicati.

Mux Canale Italia 2 (Nazionale + Locale): Novità in vista per Canale Italia? Da questo pomeriggio, nel Mux Canale Italia 2 tutti i canali presenti nel Mux risultano senza numerazione LCN.



19.12.2020

Mux Locali: Novità per "TESORY CHANNEL" LCN 228 / "Tesory Channel" LCN 228. In occasione delle festività natalizie, la grafica in sovraimpressione è stata addobbata.

Mux Locali: Novità per "DELUXE 139" LCN 139 / "DELUXE_139" LCN 139. Durante alcune televendite, in occasione delle festività natalizie, è presente in alto a sinistra la scritta "Buone Feste a tutti!".

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 142" (Casa Italia 142) LCN 142. In occasione delle festività natalizie, è presente in sovraimpressione durante alcune televendite l'immagine di Babbo Natale con scritto "Buon Natale". La stessa cosa avviene anche su altri canali del gruppo tra cui "ITALIA 53" (Casa Italia 53) LCN 53 e "ITALIA 141" (Casa Italia 141) LCN 141.

Mux 1 Rai: Novità per "Rai News 24" LCN 48. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper/promo di rete con scritto "Buone Feste".

Mux Canale Italia: Novità per il Mux Canale Italia! Dal pomeriggio di ieri il Mux è stato regionalizzato! Questo in buona parte d'Italia.



20.12.2020

Mux Rai: In occasione delle festività natalizie, l'applicazione HbbTV Telecomando presente sui canali Rai, è stata addobbata.

Mux Rai: Novità per "Rai Radio 2" (radiovisione) canale visibile tramite HbbTV sui canali Rai. In occasione delle festività natalizie, lo studio è stato addobbato. Inoltre, durante alcuni videoclip musicali sono presenti delle immagini natalizie.

Mux Canale Italia: Novità per "ITALIA 154" LCN 154. Sul canale è tornata a essere presente in alcune fasce orarie la programmazione di Sharing TV+!

Mux Locali + Mux TIMB2: Novità in vista per "RADIO JUKEBOXTV" LCN 192 (In Piemonte), "BOM Channel" LCN 68 e "La grande Italia" LCN 254. Sul canale "RADIO JUKEBOXTV" è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il capodanno con JukeBox, in diretta il 31 Dicembre 2020 dalle ore 20.00! La diretta sarà trasmessa in simulcast anche sui canali "BOM Channel" LCN 68 (dalle ore 22.00) e "La grande Italia" LCN 254. Inoltre, durante i videoclip musicali, è saltuariamente presente anche un banner in sovraimpressione!



21.12.2020

Mux TIMB1 + Mux TIMB2 + Mux Mediaset2 + Mux ReteA1: Novità per i canali Discovery. Sui canali Discovery è saltuariamente presente un promo che pubblicizza il canale "Food Network".

Mux TIMB1: Novità per "HSE24" LCN 37. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper/promo di rete dedicati. Il promo è ovviamente in onda anche sui canali "HSE24 DONNA" (HSE24+1) LCN 137 e "HSE24 BEAUTY" (HSE24+2) LCN 237 presenti nel Mux ReteA2.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d" LCN 29 e "LA7d" LCN 529. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux TIMB2: Novità per "SFERA TV" LCN 248. Sul canale continuano a essere presenti in alcune fasce orarie dei programmi culturali. Questi programmi culturali, che sono poi dei documentari, fanno parte del "palinsesto" di Marcopolo.

Mux TIMB2: Novità per "ALMA TV" (HD) LCN 65. Sui canali free del gruppo Discovery, è curiosamente presente un promo di rete di "ALMA TV" che pubblicizza il programma "Frittanza". Il promo è trasmesso anche in HD Nativo sul canale satellitare "Nove HD" LCN 9 di TivùSat. Il canale "ALMA TV" invece, è trasmesso in Upscale, anche se è trasmesso con risoluzione HD 1280x720p.

Mux TIMB2: Problemi tecnici per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Durante un videoclip musicale, l'immagine risultava ridotta a un piccolo schermo nell'angolo sinistro.



22.12.2020

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d" LCN 29. Nella notte del 21 Dicembre, durante un film con Alberto Sordi, il canale ha curiosamente trasmesso con l'inedito logo di "La7prime". Durante tutto il film, il logo di LA7d non era presente.

Mux Cairo Due: Novità per "LA7d HD" LCN 529. Nella notte del 21 Dicembre, durante un film con Alberto Sordi, il canale ha curiosamente trasmesso con l'inedito logo di "La7prime". Durante tutto il film, il logo di LA7d non era presente. Anche il logo "HD" risultava assente.

Mux TIMB3: Novità per "RadioItaliaTV" LCN 70. Il logo "addobbato" per le festività natalizie è stato modificato e colorato.

Mux Locali: Novità per "RADIO ITALIA TV HD" LCN 570. Il logo "addobbato" per le festività natalizie è stato modificato e colorato.



23.12.2020

Mux ReteA2: Novità per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper/promo di rete dedicato. Inoltre, è presente anche un breve programma dedicato alle festività natalizie. Durante questi promo/programmi, è presente in sovraimpressione la scritta "BUONE FESTE".

Mux Locali: Novità per "WELL TV" LCN 231. Il logo di rete è stato addobbato per le festività natalizie. Il logo festivo però, riporta erroneamente la numerazione LCN 112. Sul canale inoltre, è saltuariamente presente un bumper di rete dedicato.

Mux Locali: Novità per "RADIO BIRIKINA TV" LCN 253. In occasione delle festività natalizie, è saltuariamente presente durante la rotazione musicale, un videoclip musicale dedicato di "Art Voice Accademy - Buon Natale Birikina".

Mux DFree: Novità per "TV 243" LCN 243. Durante la programmazione musicale, la scritta presente in basso a sinistra non risulta più tagliata.



24.12.2020

Mux Locali: Problemi tecnici per "LA242" LCN 242. Il canale risulta completamente a schermo nero.

Mux TIMB2: Novità per "Arte Network" in onda in alcune fasce orarie sul canale "Mediatext.it" LCN 166. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Mux TIMB2: Novità per "BOM Channel" LCN 68. In occasione delle festività natalizie, sul canale è presente un bumper di rete dedicato.

Mux Locali: Novità per "WELL TV" LCN 231. Il logo di rete "addobbato" è stato corretto con la numerazione LCN 231.

Mux Locali: Novità per "RADIO BRUNO" LCN 256. Anche l'altro studio è stato addobbato per le festività natalizie.

Mux DFree + Mux La3: Novità per "Sportitalia" LCN 60 e "SPORTITALIA HD" (Sportitalia HD Plus) LCN 560. In occasione delle festività natalizie, lo studio è stato addobbato.

Mux Rai: In occasione delle festività natalizie, sui canali Rai è presente una terza versione dei bumper di rete. Questa versione però, è curiosamente trasmessa in upscale sui canali HD.

Mux Rai: Sui canali Rai è saltuariamente presente un promo dedicato alle festività natalizie.

Mux 1 Rai + Mux 3 Rai: Novità per il Tg1 in onda su "Rai 1" LCN 1 e "Rai 1 HD" LCN 501. In occasione delle festività natalizie, alla fine del telegiornale è presente un bumper dedicato.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il Tg2 in onda su "Rai 2" LCN 2 e "Rai 2 HD" LCN 502. In occasione delle festività natalizie, alla fine del telegiornale è presente un bumper dedicato.

Mux 1 Rai + Mux 4 Rai: Novità per il Tg3 in onda su "Rai 3 TGR Regione" LCN 3 e "Rai 3 HD" LCN 503. In occasione delle festività natalizie, la sigla finale del telegiornale è stata addobbata.

Mux Mediaset2: Novità per "Cartoonito" LCN 46. Il logo "addobbato" per le festività natalizie è stato modificato.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266. In occasione delle festività natalizie, sui tre canali è stato aggiunto in sovraimpressione la scritt "La grande casa delle feste italiane".

Mux Mediaset5: In occasione delle festività natalizie, al posto del canale "Sky Sport Uno HD" LCN 472, è arrivato il canale "Cinema Christmas" LCN 472. Il canale "Sky Sport Uno" è di conseguenza visibile esclusivamente in SD tramite la numerazione LCN 482.

Mux Locali: Novità per "LA242" LCN 242. In mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma con una novità!!! Sul canale non è più presente la programmazione di "LA242" collegata all'emittente locale Teleregione Toscana. Da questa mattina al suo posto è presente la programmazione di "CHINA TV"!! In basso a destra è presente il logo di "LA242 CHINA TV".

Mux ReteA2: Nel pomeriggio il canale "LINEA ITALIA" LCN 140 ha ritrasmesso una televendita grazie al cnale "One TV". Il logo di One TV che si intravedeva, è stato addobbato per le festività natalizie.

Mux TIMB1 + Mux TIMB2: Novità per "RTL 102.5" (HD) LCN 36. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper/promo di rete dedicati. Alcuni di questi sono in onda anche sui canali "RADIOFRECCIA" (HD) LCN 258 e "RADIO ZETA" (HD) LCN 266.

Mux Mediaset2: Novità per "Cine34" LCN 34. In occasione delle festività natalizie, anche su questo canale è ora presente l'animazione del logo.

Mux Locali + Mux Retecapri: Novità per "Professione Sport" in onda sul canale "Odeon 24" LCN 177 / "ODEON 24" LCN 177. In occasione delle festività natalizie, è presente in sovraimpressione un'immagine con scritto "BUONE FESTE".

Mux ReteA2: Novità per "MONDO CALCIO" (TopCalcio24) LCN 152. In occasione delle festività natalizie, è presente in sovraimpressione la scritta "Buone feste da Top Calcio 24".



25.12.2020

Mux TIMB2: Novità per "Radio Bianconera" in onda dalle ore 13.00 alle ore 14.30 sul canale "BOM Channel" LCN 68. In occasione delle festività natalizie, lo studio della radiovisione è stato addobbato.

Mux ReteA2: Novità per "LINEAGEM" LCN 132. In occasione delle festività natalizie, le dirette e le repliche del canale sono state momentaneamente sospese. In onda sono presenti programmi d'archivio/documentari e presentazioni. Saltuariamente inoltre, è presente un bumper di rete dedicato alle festività natalizie.

Mux Locali: Novità per "Radio Radio TV" (LCN variabile).. In occasione delle festività natalizie, in alto a sinistra è stata aggiunta la scritta "Buone Feste".

Mux Rai: Novità in vista per il digitale terrestre! Sui canali Rai e più precisamente durante alcune trasmissioni, viene trasmesso un promo "istituzionale" dove vengono pubblicizzati i canali Test HEVC Main 10, e viene annunciato il passaggio al DVB-T2 nel 2022. Nel promo viene detto: "La televisione sta cambiando in tutta Europa. In Italia a partire dal settembre 2021 progressivamente i programmi televisivi saranno trasmessi solo in alta definizione e da giugno 2022 solo nel nuovo standard DVB-T2. Controllate che il vostro televisore o il decoder rispettino il nuovo standad: se si sintonizzano sui canali 100 o 200 e e compare il cartello seguente vuol dire che sono adatti a ricevere tutti i programmi nel nuovo formato. Il governo ha previsto un bonus di 50 euro per l'acquisto di TV e decoder che rispettano il nuovo standard. La televisione del futuro è in arrivo. Informatevi su nuovatvdigitale.mise.gov.it - Ministero dello sviluppo economico".



26.12.2020

Mux Cairo Due: Novità per "LA7" LCN 7 e "LA7 HD" LCN 507. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper di rete dedicati.

Mux Mediaset2: Novità per "Focus" LCN 35. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un promo con al termine la scritta "Focus Auguri".

Mux 1 Rai: Novità per il TGR Regionale in onda sul canale "Rai 3 TGR Regione" LCN 3. In occasione delle festività natalizie, alla fine del TGR è presente un breve video dedicato.



27.12.2020

Mux Mediaset1: Novità per "Sky TG24" LCN 50. Nella serata di ieri, il canale ha trasmesso il programma "Impact" con il logo di "Sky TG24 HD". Nonostante il logo presente in sovraimpressione però, il canale era trasmesso come sempre in SD.



29.12.2020

Mux ReteA2: Il canale "ILIKE.TV" LCN 230 non risulta più una copia con gli stessi pid audio/video di "DONNA SHOPPING" (QUADRIFOGLIO TV 163) LCN 163. Il canale risulta nuovamente una copia con gli stessi pid audio/video di "CANALE 162" LCN 162.

Mux TIMB2: Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 265. Durante le trasmissioni a schermo pieno, il logo di rete risulta leggermente più grande e utilizza colori leggermente diversi.

Mux Locali: Novità per "WELL TV" LCN 231. Il logo di rete festivo è stato leggermente modificato e non riporta più la numerazione LCN 231 del DTT. Molto probabilmente questo è stato fatto in vista dello sbarco sulla numerazione LCN Sky! Infatti, dalla giornata di ieri il canale è trasmesso in chiaro anche via satellite!

Mux Mediaset: In occasione della fine del 2020 e dell'inizio del 2021, sui canali Mediaset è saltuariamente presente un promo dedicato.

Mux Locali: Aggiunto il canale "WNC MARIA VISION" LCN 246. L'identificativo sta molto probabilmente per "WORLD NET CHANNEL MARIA VISION".



30.12.2020

Mux ReteA2: Novità in vista per "DONNA SPORT TV" (DONNA TV) LCN 62. Sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è stato scritto: "AVVISO IMPORTANTE - Il nuovo anno porta grandi novità a Donna Tv. Dal primo gennaio il canale cambia editore e regala al suo pubblico una stagione ricca di nuovi programmi, titoli inediti ma anche successi storici. Perché il palinsesto si arricchisce di nuovi contenuti, ma continua a ospitare anche i programmi che più hanno appassionato i telespettatori in questi anni. A partire dalle telenovelas. Tre le nuove storie che ogni giorno terranno compagnia agli amanti del genere: “Top Model”, con Silvia Kutika, Raul Taibo, Viviana Saez, Osvaldo Laport e Natalia Oreiro, “Senorita Andrea” e “Veronica il volto dell’amore”, interpretate dalle due vere regine del mondo delle telenovelas, Andrea Del Boca e Veronica Castro. Ad accompagnarle, come sempre, le interviste esclusive ai protagonisti, le immagini dai backstage e le curiosità svelate dal seguitissimo “Mi Amor”. Riconferme e nuovi programmi per un palinsesto che punta sulle grandi produzioni come “Street Legal”, considerata una delle migliori serie tv. Protagonista un team vincente di avvocati, in storie tratte dalla vita reale e ricche di colpi di scena che fanno di questa una serie da “prime time”. Non mancheranno i programmi d’intrattenimento come “Week End”, che guiderà gli spettatori alla scoperta delle più belle mete per il fine settimana, e le serie gastronomiche. Tradizioni, buon cibo e ricette tipiche rappresentano gli ingredienti del grande successo di “Pillole di Sapori”, sapientemente mescolati nella cucina di Vassiliki Tziveli, e di “Gourmet”, un programma che fonde food e design. Sono solo alcune delle anticipazioni della prossima stagione. Appuntamenti imperdibili, per un nuovo anno ricco di novità. Sempre con Donna Tv.".