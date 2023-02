Rai 3 regionale in HD, in Toscana, Lazio e Umbria test sul canale 102 DTT

In Toscana, Lazio, Umbria, a partire dal 12 Aprile nel percorso di progressivo passaggio al sistema DVB-T2, RAI attiverà una nuova funzionalità di trasmissione che permetterà di migliorare il proprio servizio, consentendo di trovare Rai 3 in HD al numero 3 del telecomando e di ricevere contestualmente in HD ANCHE IL CANALE REGIONALE 812 (Rai 3 TGR Toscana), 814 (Rai 3 TGR Umbria), 815 (Rai 3 TGR Lazio)



Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, da oggi e sino alla data del completamento delle operazioni sarà attivo un nuovo canale di test al numero 102 del telecomando: sintonizzandosi su questo canale, si visualizzeranno due cartelli, uno bianco e uno colorato con due toni audio distinti, che si alterneranno ogni 20 secondi.



Se si vedranno quindi alternarsi i due cartelli e si sentiranno i due toni audio, l’apparecchio sarà in grado di ricevere, a partire dal 12 Aorile, sia Rai 3 nazionale sia il canale regionale 812/814/815 entrambi in formato HD. In alcuni casi potrebbe essere necessario fare un reset dell’apparecchio, avviando una nuova ricerca canali automatica o manuale. Ogni eventuale anomalia potrà essere segnalata con una mail all’indirizzo helpdtt@rai.it, indicando anche il modello dell’apparecchio utilizzato.



Vi invitiamo perciò ad effettuare sin da oggi il test sintonizzandovi sul canale 102 del digitale terrestre. Nelle prossime settimane/mesi il servizio verrà esteso anche alle altre regioni italiane secondo il seguente calendario:

• Sicilia e Calabria: dal 14 al 27 febbraio

• Campania: dal 21 febbraio al 6 marzo

• Puglia e Basilicata: dal 28 febbraio al 13 marzo

• Abruzzo e Molise: dal 7 al 20 marzo

• Marche: dal 14 al 27 marzo

• Liguria e Sardegna: dal 21 marzo al 3 aprile

• Lazio, Toscana e Umbria: dal 23 febbraio all’11 aprile (comunicazione TGR dal 28 marzo)

• Veneto e Emilia-Romagna: dal 4 al 17 aprile

• Lombardia e Piemonte: dal 12 al 26 aprile

• Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia: dal 18 aprile al 2 maggio

La disponibilità di Rai3 HD sul numero 3 del telecomando avverrà a partire dal giorno successivo alla indicata di termine dei test con il cartello.

Per rimanere aggiornati vi suggeriamo la consultazione di questa discussione all'interno di Digital-Forum.it