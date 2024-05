Rai accelera verso il DVB-T2: MUX pronto per il 28 agosto, primi test imminenti

La Rai sta compiendo significativi passi avanti nell'implementazione del nuovo standard di trasmissione DVB-T2 . Secondo le ultime informazioni raccolte avrebbe deciso infatti di non aspettare e di anticipare le scadenze legislative per accendere il primo MUX in DVB-T2 per il 28 agosto. Anche se i dettagli sulla composizione del MUX non sono stati completamente definiti, si immagina che questo includerà le tre reti generaliste Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD (che dunque saranno in simulcast), con l'obiettivo di migliorare la ricezione nelle aree in cui la transizione al DVB-T2 è particolarmente necessaria a causa delle limitazioni dell'attuale gestione in DVB-T.

La transizione al DVB-T2 non rappresenta solo un miglioramento tecnico per la qualità del servizio televisivo, ma ha anche implicazioni rilevanti per il mercato dei dispositivi di ricezione, come televisori e decoder. Le stime attuali suggeriscono che circa dieci milioni di televisori nelle case degli italiani non sono ancora adeguati al nuovo standard DVB-T2. Questo è un numero significativo, soprattutto se consideriamo che il mercato delle TV ha subito un rallentamento negli ultimi anni, con vendite che si aggirano attorno ai tre milioni di unità all'anno, rispetto ai quattro milioni registrati in passato. L'adozione del DVB-T2 potrebbe quindi stimolare il mercato, incentivando i consumatori ad aggiornare i propri dispositivi per poter accedere alle nuove trasmissioni.

Nei prossimi giorni, Rai condurrà test sperimentali e temporanei per verificare l'efficacia della nuova tecnologia DVB-T2. Durante la notte tra il 27 e il 28 maggio, alcuni impianti trasformeranno il "MUX B" in DVB-T2. Questi test mirano a verificare il corretto funzionamento degli apparati utilizzati per la trasmissione. Questi aspetti sono cruciali per garantire il successo della nuova implementazione tecnologica che avrà una banda utile di circa 37 mbit/sec, un incremento significativo rispetto agli attuali 20 mbit/sec disponibili in DVB-T. Questo aumento di banda potrebbe permettere alla Rai di trasmettere molti canali in simulcast, replicando quelli già presenti su altri MUX.

Seppur ancora trasmesso (per ovvie ragioni) ancora con l'attuale standard DVB-T, per verificare la compatibilità del proprio televisore con il DVB-T2 è possibile sintonizzarsi sul canale 558, dove viene trasmesso Rai Sport HD in formato HEVC. Se il canale è visibile, significa che il televisore è compatibile con gli standard che verranno utilizzati e avrà capacità di ricevere i nuovi segnali una volta attivati.