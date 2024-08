Rai Way prepara dal 28 Agosto 2024 mux per il nuovo Digitale Terrestre in DVB-T2

Dal 28 agosto 2024 alcuni canali Rai verranno trasmessi in digitale terrestre di nuova generazione, con lo standard DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica video HEVC. La nuova TV digitale consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione.

Rai Way sta svolgendo un ruolo centrale nella transizione al nuovo digitale terrestre, contribuendo all’evoluzione tecnologica delle infrastrutture del Paese e riducendo il digital divide.

In qualità di proprietario e gestore delle reti di broadcasting della RAI, Rai Way sta eseguendo tutti gli interventi necessari sulle proprie infrastrutture di trasmissione e diffusione. Questo porterà alla trasformazione del multiplex nazionale RAI, “Mux-B”, con il nuovo standard DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica video HEVC.

Rai Way effettuerà la transizione al nuovo standard tra le ore 01:00 e le ore 06:00 del 28 agosto 2024 per permettere agli utenti di fruire senza interruzioni gli eventi sportivi internazionali dell’estate 2024, minimizzando i possibili impatti sul servizio pubblico digitale terrestre durante le attività preliminari e operative. L'impegno di Rai Way continuerà anche nelle settimane successive al 28 agosto: monitorerà con attenzione l’impatto del nuovo digitale terrestre sulla copertura territoriale dei servizi RAI e, se necessario, continuerà ad ottimizzare i parametri di rete, avvalendosi del supporto di un team dedicato di professionisti.

Durante il processo di riorganizzazione delle frequenze televisive (refarming), conclusosi a giugno 2022, Rai Way ha inoltre realizzato l’infrastruttura tecnologica e di rete, consentendo a Rai un cambiamento storico. In occasione del refarming, ha sostituito gli apparati di diffusione e trasmissione adeguando le reti di trasmissione e diffusione con un considerevole impegno umano e tecnico.

Utilizzo di standard di compressione più elevati, che consente la trasmissione in alta definizione ( codifica MPEG4 al posto del precedente MPEG2)

al posto del precedente MPEG2) liberazione della banda 700 MHz (il cosiddetto “ refarming ”)

”) adozione della tecnologia DVB-T2

Una rivoluzione dell’esperienza televisiva

Il passaggio al DVB-T2 porta la qualità delle trasmissioni a un nuovo livello.

Per i broadcaster, significa poter trasmettere molti più contenuti sulla stessa frequenza, utilizzando lo spettro elettromagnetico in modo più efficiente e aprendo la porta a nuovi servizi.

Per i telespettatori, questa trasformazione garantisce una qualità di trasmissione senza precedenti, con la possibilità di godere di un numero maggiore di programmi in HD e 4K.

Più canali e video ad alta definizione : il DVB-T2 permette di trasmettere più canali e con una qualità video superiore, anche in HD e 4K.

: il DVB-T2 permette di trasmettere più canali e con una qualità video superiore, anche in HD e 4K. Uso efficiente delle frequenze : questo nuovo standard permette di ottimizzare l'uso dello spettro radioelettrico, liberando frequenze per altri servizi, come la telefonia e l'internet mobile.

: questo nuovo standard permette di ottimizzare l'uso dello spettro radioelettrico, liberando frequenze per altri servizi, come la telefonia e l'internet mobile. Nuove esperienze interattive: Il DVB-T2 introduce la possibilità di accedere a contenuti interattivi e servizi avanzati, consentendo nuove modalità di fruizione ed esperienza.

Che cosa cambia per gli utenti - Dal 28 agosto 2024 i canali Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola saranno visibili in alta definizione esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2. Per continuare a guardare questi canali, dal 28 agosto occorre avere un ricevitore compatibile col nuovo standard.

I canali trasmessi anche in DVB-T2 oltre in DVB-T (simulcast) saranno RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD, RAI 4 HD, Rai News 24 HD, Rai Premium HD.

Nessun cambiamento è previsto per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai.

Per verificare la compatibilità del televisore o del decoder - Gli utenti Rai possono verificare la compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard sul canale 558 del telecomando dove fino al 28 agosto 2024 viene trasmesso "Rai Sport HD Test HEVC". Questo programma è infatti trasmesso con lo standard di compressione HEVC (codifica video Main10 @ level 5.1), la versione approvata dall’ITU che i ricevitori commercializzati dal 22 dicembre 2018 devono supportare per legge. Se il canale 558 è visibile, significa che il televisore è già pronto per ricevere tutti i futuri nuovi segnali DVB-T2, una volta che saranno attivati su larga scala.

Inoltre, dal 28 agosto, verrà trasmesso sul canale 100 un cartello con lo stesso sistema di codifica video HEVC Main10@L5.1 per verificare l’idoneità dei ricevitori alla ricezione di contenuti in UHD/HDR che potrebbero essere trasmessi sui multiplex DVB-T2 in un prossimo futuro.

Attenzione! A partire dal 28 agosto 2024, anche se il ricevitore è compatibile, sarà necessario risintonizzarlo per continuare a guardare l’intera offerta Rai.

Per saperne di più

Per saperne di più sulla tecnologia della tua TV e l’eventuale necessità di dotarsi di un decoder e/o di cambiare il televisore, è possibile visitare il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per verificare una lista di ricevitori idonei alla ricezione DVB-T2, oltre che trovare utili informazioni in merito alla iniziativa Bonus Decoder a casa.

Per ulteriori informazioni, Rai mette a disposizione: