Rivoluzione Digitale Terrestre DVB-T2, oggi il passaggio del mux RAI B

Oggi 28 agosto 2024, la Rai ha dato il via ufficiale alla transizione verso il nuovo standard di trasmissione DVB-T2, segnando una nuova tappa per la televisione digitale terrestre nel nostro paese. Questo cambiamento nasce con la promessa di trasformare radicalmente la qualità e l'efficienza delle trasmissioni televisive, portando benefici significativi agli spettatori di tutta Italia. Si prevede che a lunga scadenza tutti i canali in onda sul digitale terrestre migreranno in DVB-T2 verso la codifica HEVC, aprendo la strada a trasmissioni in HDR e potenzialmente in 4K.

Il Grande Cambiamento - Nella notte tra il 27 e il 28 agosto 2024, precisamente tra le ore 01:00 e le 06:00, Rai ha effettuato un'operazione tecnica di grande portata. Il Mux RAI B è stato convertito al nuovo standard DVB-T2, mentre il Mux A ha subito una sostanziale riconfigurazione. È importante notare che il multiplex macro-regionale (Mux MR), che ospita i canali principali come Rai1, Rai2, Rai3 sui numeri di telecomando 1, 2, 3 rispettivamente, non ha subisce alcuna variazione. Questo per garantire una continuità di servizio per i principali canali generalisti più seguiti dal pubblico italiano.

Canali disponibili SOLO in DVB-T2 - Con l'avvento del DVB-T2, tre canali Rai saranno visibili esclusivamente attraverso questo nuovo standard. Rai Storia HD, trasmesso sul numero 54 del telecomando ee Rai Radio 2 Visual HD, sul numero 202 avranno la codifica HEVC main@L4.1 8 bit. Rai Scuola HD, anch'esso in DVB-T2 sarà trasmesso sul numero 57 utilizzando la codifica MPEG4.

Miglioramenti e Novità per i Canali Esistenti - Con il passaggio dell'intera frequenza al DVB-T2 anche altri canali Rai beneficeranno di un significativo upgrade qualitativo. Rai 4, Rai Premium e Rai News 24 saranno disponibili da oggi in alta definizione sul Mux B, rispettivamente sui numeri 21, 25 e 48 del telecomando. Questi canali, precedentemente trasmessi in definizione standard sul Mux A o sul Mux MR, offriranno ora un'esperienza visiva notevolmente migliorata. Inoltre, il Mux B introdurrà una novità: il "simulcast" in DVB-T2 di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 Nazionale sui numeri 501, 502 e 503 del telecomando. Particolarmente interessante è la versione nazionale di Rai 3, che includerà l'informazione regionale di Campania, Lazio, Lombardia e Piemonte con alternanza settimanale, così come avviene nella versione satellitare presente sul bouquet gratuito TivùSat.

Modifiche ai multiplex e Riorganizzazione dei canali - Il passaggio al DVB-T2 comporta anche una significativa riorganizzazione dei canali tra i vari multiplex. Rai News 24 HD e Rai Storia (quest'ultimo passando alla versione HD) migreranno dal Mux A al Mux B. Al contempo, Rai 4 e Rai 5, entrambi in definizione standard, faranno il percorso inverso, passando dal Mux B al Mux A. Rai Sport HD manterrà la sua posizione sul Mux A al numero 58 del telecomando, mentre il canale di test "Rai Sport HD Test HEVC", che ha svolto un ruolo importante nella fase preparatoria in quanto usato come test, alla posizione 558 terminata la sua funzione viene rimosso.

Cosa Fare? - Per beneficiare appieno di questi miglioramenti, gli spettatori dovranno compiere alcune azioni importanti. Innanzitutto, sarà essenziale effettuare una risintonizzazione completa dei propri dispositivi (tv e decoder) a partire dal 28 agosto 2024. Questa operazione è assolutamente necessaria per visualizzare correttamente tutti i canali nel nuovo assetto del Mux A e del Mux B. A partire da oggi inoltre sarà attivo sul canale 100 un nuovo servizio di test con un cartello per verificare fin da subito la compatibilià con le future trasmissioni UHD. Nel caso però in cui alcuni canali del Mux B non fossero visibili dopo la risintonizzazione, potrebbe essere necessario dotarsi di un nuovo decoder compatibile con lo standard DVB-T2 o considerare l'acquisto di un nuovo televisore. Solo nei casi più estremi potrebbe essere inoltrerichiesto un adeguamento dell'impianto d'antenna.

Supporto e Assistenza - Rai è consapevole che questo cambiamento potrebbe generare domande e necessità di supporto tra gli spettatori. Per questo motivo, ha messo a disposizione un indirizzo email dedicato, helpdtt@rai.it, attivo temporaneamente per il periodo di transizione. Inoltre, è stato attivato un numero verde, 800.93.83.62, per fornire assistenza telefonica a chi ne avesse bisogno.

Passaggio del Mux B al DVB-T2 e conseguente riconfigurazione del Mux A tra le ore 01:00 e le ore 06:00 del 28 agosto 2024.





Il multiplex macro-regionale (Mux MR) contenente Rai1 , Rai2 e Rai3 sul numero di telecomando 1 , 2 e 3 e RaiNews24 sul numero di telecomando 48 non subisce nessuna variazione . I contenuti Rai visibili esclusivamente in DVB-T2 (Mux B) sono: Rai Storia HD ( HEVC main@L4.1 8 bit ) sul numero di telecomando 54 ; Rai Radio 2 Visual HD ( HEVC main@L4.1 8 bit ) sul numero 202 ; Rai Scuola HD ( MPEG4 ) sul numero di telecomando 57 .





(Mux MR) contenente , e sul numero di telecomando , e e sul numero di telecomando non subisce nessuna . Nel Mux B viene introdotto il «simulcast» in HD di Rai 1 , Rai 2 e Rai 3 Nazionale sul numero di telecomando 501 , 502 e 503 . Rai 3 Nazionale contiene l’ informazione regionale di Campania , Lazio , Lombardia e Piemonte con alternanza settimanale .





viene introdotto il di , e sul numero di telecomando , e . contiene l’ di , , e con . Il Mux B consente di vedere in alta definizione (HD) Rai 4 sul numero di telecomando 21 , Rai Premium sul numero 25 (che nel Mux A sono trasmessi in SD ) e Rai News 24 sul numero 48 (che nel Mux MR è trasmesso in SD ). A seguito della risintonizzazione , nel caso in cui il ricevitore sia compatibile con la nuova tecnologia DVB-T2 , l’utente potrà selezionare sugli stessi tre numeri di telecomando il contenuto in alta definizione (HD) ; altrimenti, il programma sarà visualizzato in definizione standard (SD) in tecnologia DVB-T .





consente di vedere in sul numero di telecomando , sul numero (che nel sono trasmessi in ) e sul numero (che nel è trasmesso in ). A seguito della , nel caso in cui il sia compatibile con la nuova tecnologia , l’utente potrà selezionare sugli stessi tre numeri di telecomando il contenuto in ; altrimenti, il programma sarà visualizzato in in tecnologia . Scambi Mux A - Mux B :

Dal Mux A al Mux B ( DVB-T2 ) migrano: Rai News 24 HD e Rai Storia (che passa in HD ); Dal Mux B al Mux A ( DVB-T ) migrano: Rai 4 ( SD ) e Rai 5 ( SD ).





: Rimane un’unica versione di Rai Sport HD (sul numero di telecomando 58 ) sul Mux A (dal 28 agosto non verrà più trasmesso «Rai Sport HD Test HEVC» ).





(sul numero di telecomando ) sul (dal 28 agosto non verrà più trasmesso ). La risintonizzazione è necessaria per vedere tutti i programmi nel nuovo assetto del Mux A e del Mux B.



Questa sarà la configurazione tecnica del Mux B Rai in DVB-T2 a partire dal 28 agosto:





Modulazione: 256-QAM

Intervallo di guardia: 1/8 (448 μs)

FFT: 32K

FEC: 3/4

Pilot Pattern: PP2 (extended carrier mode)

Capacità totale del Mux: 37,6 Mbps , rispetto agli attuali 19,91 Mbps

, rispetto agli attuali HEVC main@L4.1 8 bit





