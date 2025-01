Speciale Digitale Terrestre 2024 | Movimenti mux DVB-T, canali DTT LCN, frequenze, test

Nel corso del 2024, su Digital-News.it e sul nostro Digital-Forum.it, abbiamo seguito con particolare attenzione l'evoluzione delle frequenze del digitale terrestre, un aspetto fondamentale ma spesso trascurato per molti appassionati della televisione. Le frequenze, che possono sembrare un argomento tecnico e poco interessante, in realtà hanno un impatto diretto sulla qualità della fruizione televisiva e sulle dinamiche di trasmissione dei contenuti. Ogni cambiamento in questo settore, come l'arrivo di nuovi canali, gli spostamenti di frequenze, le modifiche nelle numerazioni LCN (Logical Channel Numbering) e le fasi di test delle trasmissioni, ha un'importanza cruciale nel ridefinire l'esperienza degli utenti.

Abbiamo dedicato tempo e risorse per monitorare con precisione tutti questi sviluppi, esplorando come ciascun cambiamento influenzi non solo la qualità del segnale, ma anche l'accessibilità e l'orientamento dei canali sui televisori degli italiani. Alessandro Pastorello, con il suo lavoro meticoloso e appassionato, ha messo insieme un riepilogo completo che consente ai lettori di rivivere gli ultimi 12 mesi di trasformazioni nel panorama delle trasmissioni digitali terrestri. Questo percorso ha permesso di ottenere un quadro chiaro delle evoluzioni tecniche che, a prima vista, potrebbero sembrare oscure, ma che in realtà definiscono profondamente il nostro modo di guardare la televisione.

La continua evoluzione del digitale terrestre, con la sua costante attenzione alla qualità del segnale e all'adeguamento alle normative, è essenziale per garantire che tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dal tipo di apparecchio utilizzato, possano godere di una visione televisiva ottimale. Proprio per questo, su Digital-News.it ci impegniamo a offrire un'analisi completa e aggiornata di ogni piccolo cambiamento, senza tralasciare nessun dettaglio.

Questo approfondimento, che va ben oltre i semplici numeri delle frequenze e dei canali, vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano comprendere meglio il dietro le quinte delle trasmissioni televisive digitali, un mondo che continua a evolversi e a ridefinire il nostro modo di interagire con i contenuti televisivi.

GENNAIO 2024



01.01.2024

Mux Persidera3: A mezzanotte al posto del canale "ORLER TV" LCN 144 è arrivato il canale "CENTRO SERENA" LCN 144.

Mux Persidera1: Eliminato il canale cartello "Byoblu" (senza LCN).

Mux Persidera1: A mezzanotte il canale "GOLD TV ITALIA" LCN 128 ha cessato la ritrasmissione 24/24h di Telearte. Il canale è tornato a trasmettere una propria programmazione. Anche il logo di rete è stato modificato e risulta ora più piccolo e schiacciato.

Mux Persidera1: Al posto del canale "INLINEA TV" LCN 137 è arrivato il canale "LUXURY CHANNEL 137" LCN 137.

Mux Persidera1: Al posto del canale "LINEA ITALIA" LCN 140 è arrivato il canale "STARMARKET" LCN 140.

Mux Persidera1: Il canale "FIRE TV" LCN 147 non risulta più una copia con gli stessi pid video/audio di "CHANNEL 24". Il canale è tornato a trasmettere autonomamente una propria programmazione. Inizialmente però, almeno nelle ore notturne, il canale ritrasmette la programmazione di RETE ITALIA e il logo di FIRE TV è posizionato in alto a destra. In mattinata però, il canale ha iniziato a trasmettere una propria programmazione con il logo di rete in basso a destra. Rispetto al passato, il canale utilizza una nuova emissione e il logo di rete risulta più piccolo e nel formato video 16:9.

Mux Persidera1: Il canale "CANALE 61" LCN 61, 561 ha cessato le trasmissioni. Al suo posto è arrivato il canale "TRAVEL TV" LCN 61, 561.

News: Nella serata di ieri il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato trasmesso in simulcast dai seguenti canali: "Rai 1 HD" LCN 1, "Rai 2 HD" LCN 2, "Rai 3 HD" LCN 3, "Rete4 HD" LCN 4, "Canale5 HD" LCN 5, "LA7 HD" LCN 7, "TV2000" (HD) LCN 28, "RTL 102.5" (HD) LCN 36, "Rai News 24" LCN 48 / "Rai News 24 HD" LCN 48, "Sky TG24" LCN 50, "TGCOM24" LCN 51, "LA7" LCN 107, "Rai Radio 2 Visual" LCN 202 e "RTV San Marino" LCN 831.

Mux Persidera3: Novità per "CENTRO SERENA" LCN 144. In giornata sono partite regolarmente le trasmissioni.

Mux Persidera1: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Il palinsesto del canale è ora così composto: dalle ore 06.00 alle ore 14.00 televendite del lotto; dalle ore 14.00 alle ore 16.00 televendite; dalle ore 16.00 alle ore 00.00 le televendite di Telearte (con logo differente, come nei giorni scorsi); e dalle ore 00.00 alle ore 06.00 televendite erotiche.



02.01.2024

Mux Cairo Due: Novità in vista per "ALMA TV" LCN 65. Nella diretta di ieri sera dedicata alle novità del gruppo Sciscione/Netweek andata in onda sui canali principali del gruppo GoldTV, è stato annunciato da Gianfranco Sciscione che prossimamente ci saranno novità per il canale dopo la partenza di Travel TV. Il canale cambierà nome in Food TV? Stay Tuned!

Mux Persidera1: Novità per "GOLD TV ITALIA" LCN 128. Dalla giornata odierna anche durante la programmazione di Telearte, rimane presente la vecchia emissione con il logo più piccolo e schiacciato.

Mux Persidera1: Novità per "LUXURY CHANNEL 137" LCN 137. Il logo di rete è stato modificato.

Mux Persidera1: Novità per "TRAVEL TV" LCN 61. L'emissione del canale è stata modificata. Il logo di rete inoltre, risulta ora nel formato 16:9 ed è stato leggermente riposizionato.



03.01.2024

Mux Rai: In occasione dei 70 anni della tv italiana e dei 100 della radio, durante i programmi dedicati viene aggiunto in alto a destra un logo celebrativo.

Mux R Rai: Novità per i canali "Rai 1 HD" LCN 1, "Rai 2 HD" LCN 2 e "Rai 3 HD" (HD / SD) LCN 3. In occasione dei 70 anni della tv italiana e dei 100 della radio, durante alcuni programmi il logo di rete risulta animato con l'alternanza logo di rete / logo celebrativo.



04.01.2024

Mux DFree: Novità per l'applicazione HbbTV di "FASCINO TV" LCN 157. Da Genova in Digitale apprendiamo che tramite i tasti colorati sono ora presenti tre canali: Radio Vacri TV (con le proprie trasmissioni), Motorsport TV e Telecomunicare.

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "CANALE 268" LCN 268. Da Genova in Digitale apprendiamo che nella sezione WebTV sono iniziate le trasmissioni di Tele Eubea.



05.01.2024

Mux Persidera2: Novità per "VH1" LCN 167. Dalla giornata di ieri sul canale è saltuariamente presente la seguente scritta scorrevole: "Dal 7 gennaio questo canale non sarà più disponibile. La musica ti aspetta su Pluto TV, collegati a pluto.tv o scarica l'app su mobile e smart TV".

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV! Nella sezione "Novità" è stato aggiunto il canale "Super! Spyders".



06.01.2024

Mux Rai: Novità per "Rai 1 HD" LCN 1, "Rai 2 HD" LCN 2, "Rai 3 HD" LCN 3/103, "Rai 5" LCN 23, "Rai Movie HD" LCN 24, "Rai Premium" LCN 25, "Rai Gulp" LCN 42, "Rai YoYo" LCN 43, "Rai News 24" LCN 48 / "Rai News 24 HD" LCN 48, "Rai Storia" LCN 54, "Rai Scuola" LCN 57 e "Rai Sport HD" LCN 58 / "Rai Sport HD test HEVC" LCN 558. Dalla giornata odierna tutti questi canali Rai trasmettono con il logo animato "Rai 70 100". L'animazione è al momento assente su "Rai 4" LCN 21 a causa dell'emissione differenziata con la versione HD (logo a parte) e "Rai Radio 2 Visual" LCN 202. Le animazioni sono presenti anche sulle versioni HD visibili tramite TivùSat e HbbTV.

Mux Persidera1 + Mux Persidera3: Novità per "NOVE" (HD) LCN 9, "Real Time" (HD) LCN 31, "Food Network" (HD) LCN 33, "Warner TV" (HD) LCN 37, "GIALLO" (HD) LCN 38, "DMAX" (HD) LCN 52, "HGTV - Home&Garden" (HD) LCN 56 e "Motor Trend" (HD) LCN 59. Dall'inizio del nuovo anno, il Tg curato da "Lapresse" è stato sostituito dal Tg curato da "CNN Italia". Al termine del Tg, sono presenti le previsioni meteo a cura de "ilmeteo.it".



07.01.2024

Mux Persidera2: Alle ore 06.00 sono cessate le trasmissioni del canale "VH1" LCN 167. In onda è ora presente un cartello nel formato video 4:3 con scritto "VH1 - Dal 7 Gennaio questo canale non sarà più disponibile. La musica ti aspetta su Pluto TV. Collegati a Pluto.TV o scarica l'app su mobile e smart tv". L'ultimo videoclip musicale trasmesso è stato quello di "Francesca Michielin - Solite Chiacchiere". Al termine di questo videoclip e della sigla di chiusura del programma, è apparso per qualche istante un videoclip successivo, subito interrotto con l'inserimento del cartello. L'audio invece, è andato avanti ancora per qualche secondo e poi è stato disattivato. Segnaliamo infine che nella giornata di ieri era sparita la pubblicità, anche se i bumper di inizio/fine pubblicità venivano comunque trasmessi. L'era di VH1 (ex MTV Music ed ex MTV+) è cessata definitivamente.

Mux Persidera2: Novità per "VH1" (cartello) LCN 167. In serata il cartello è stato leggermente modificato e ora risulta di colore rosso e non più di colore rosa chiaro. L'aspect ratio del canale inoltre, è tornato in 16:9.



08.01.2024

News: Novità per i canali nazionali e locali! Con il termine delle festività natalizie, sono stati eliminati gradualmente tutti i loghi e i bumper personalizzati.



11.01.2024

Mux Persidera2: Da due giorni circa, il bitrate video di "Super!" LCN 47 non risulta più variabile e risulta ora fisso a 1,43 Mbps. Il bitrate video di "VH1" LCN 167 con il cartello è di 0,60 Mbps. Nel Mux Persidera2 ci sono ora 1,00 Mbps circa liberi.

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "BABEL" LCN 244. Riaggiunto il canale "Sharing Europa".

Mux Cairo Due: Novità per l'applicazione HbbTV di "CANALE 268" LCN 268. Da Genova in Digitale apprendiamo che è stato inserito il canale "Village TV". Inoltre è stato eliminato il canale "Mediterraneo TV".



12.01.2024

Mux Cairo Due: Novità per "PREMIO SPORT" (411 ITALIA - LA TV DEGLI ITALIANI) LCN 411. Il canale ha modificato la propria emissione e logo di rete. Il logo di rete modificato in "411 ITALIA TV" è ora posizionato in basso a destra e si alterna in varie posizioni in base al tipo di programma in onda. Quando sono presenti i programmi sportivi di GO-TV, sotto al logo di rete viene aggiunto il logo "GO-TV SPORT". Durante i programmi di economia, viene aggiunto il logo "Economy". I bumper di rete in onda però, riportano ancora il vecchio logo di rete.

Mux Cairo Due: Novità per "PREMIO DIRECT" LCN 455. Di recente il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di Arte Atelier HD. Ricordiamo che il canale è visibile tramite l'applicazione Jump HbbTV.

Mux DFree: Novità per "Canale 165" (FASCINO TV 165) LCN 165. In occasione di alcuni programmi, il logo di rete viene spostato in alto a destra.

News: Novità per il servizio streaming gratuito PlutoTV. Nella sezione "Novità" è stato aggiunto il canale "PFL MMA".

Mux Persidera2: Novità per "TV8 HD" LCN 8, "Cielo" LCN 26 e "Sky TG24" LCN 50. Sui 3 canali è ora disponibile un'applicazione HbbTV con il nome di "SkyVIDEO" dove è possibile guardare ondemand alcuni contenuti di intrattenimento, di informazione e di sport. Sui canali "TV8 HD" e "Cielo" inoltre, è rimasta la possibilità di riguardare dall'inizio i programmi attualmente in onda. In sovraimpressione appare il banner con scritto "Scopri il mondo SkyVIDEO premi il tasto su".



15.01.2024

News: 15 gennaio 1984 - 15 gennaio 2024 - 40 anni di Televideo.

Mux Rai: Novità per il Televideo Rai! Oggi il servizio Rai compie 40 anni! Per l'occasione sulla pagina 100 è saltuariamente presente un'immagine celebrativa.

Mux B Rai: Novità per "Rai 4" LCN 21. L'emissione del canale è stata