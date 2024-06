Tech Talk LIVE: Evoluzioni del Mercato Media 2024 - Diretta Streaming ore 12

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Il FED 2024 si è appena concluso con un vasto consenso sugli argomenti trattati e gli speakers ospiti dell'annuale rassegna dedicata all'industria dei Media, della Tv e del Digitale. L'evento, tenutosi lo scorso 6 e 7 Giugno al Real Collegio di Lucca, ha visto la partecipazione di numerosi esperti e professionisti del settore, offrendo un panorama completo e aggiornato sulle ultime tendenze e innovazioni.

Con la partecipazione di 66 speakers di altissimo livello provenienti dall’industria Media e Digitale, l'edizione di quest'anno ha offerto un programma ricco e variegato. Tra i relatori, si sono distinti leader di pensiero, innovatori e esperti di settore che hanno condiviso le loro conoscenze e visioni sul futuro del digitale. In particolare, gli interventi di Edward Qualtrough di DPP sul “futuro che è già qui”, il panel sui Fast Channel moderato da Pola Hempowicz con Alex Kisch, Vice Presidente di Vevo, Valerio Motti di Zixi e Mauro Panella di Fcn, ed il panel sulla pirateria nel calcio con Luisella Fusco della Lega Serie A ed il Commissario Massimiliano Capitanio di Agcom hanno reso molto interessante la prima giornata del FED 2024. Nello spettacolare scenario del chiostro del Real Collegio, oltre 260 invitati hanno approfittato delle opportunità di networking in una serata che ha visto anche premiati Tivu, Mangomolo, Sony, Kineton, Warner Bros Discovery e Rtl 102.5, vincitori dell’ottava edizione del FED AWARDS.

La seconda giornata è stata inaugurata da una presenza femminile di assoluto rilievo, con Beatrice Borgia a parlare del Bias nell’AI, Tanja Bivic su come la tecnologia può battere le fake news e Chiara Bocchi di Dentons sul tema dell’impatto dell’AI nei Media. AI che è stato il tema dell’intervento di EY Italia, con nuovi importanti dati sulle evoluzioni del mercato. La partecipazione di Valerio Fiorespino (Lux Vide), Massimo Righini (Casta Diva Group) e Marcello Dolores (Warner Bros Discovery) ha fatto il punto sulla produzione in Italia e sulle novità nel settore dei media, anche con le novità che interessano importanti progetti come Sandokan, La Bussola: il collezionista di stelle, le produzioni de il Nove, anche con l’arrivo di Amadeus. La seconda giornata ha visto una importante celebrazione dei 100 anni della Radio con la partecipazione di Confindustria Radio Tv, Radio Rai, Rds ed Rtl 102.5, nell’esaltazione del valore dinamico e moderno del mezzo; mentre il finale è stato dedicato ai grandi eventi dell’estate 2024 (Europei in Germania e Giochi Olimpici a Parigi) con la partecipazione di SuperTennis, visti i recenti successi dei campioni come Sinner e Paolini, per poi tornare sul tema della pirateria grazie a Fapav e Dazn, decisi a ridimensionare un fenomeno nocivo e fortemente dannoso per l’industria dei media. Di grande valore la partecipazione del gruppo Ciaopeople con Giorgio Mennella.

Il Forum ha accolto 45 aziende di grande rilevanza, la cui partecipazione ha contribuito in maniera significativa al successo dell'evento. Grazie al loro supporto, il Forum ha potuto offrire un'esperienza di alta qualità a tutti i partecipanti nei settori dell’AI, della trasformazione digitale, dello sport e per la lotta contro la pirateria.

TEMI E OSPITI DELLA DIRETTA DI OGGI

Il TECH TALK del 13 Giugno 2024 in diretta su Digital-News.it dalle 12 sarà centrato su temi molto caldi: AI, Sport e Calcio, oltre alla Radio. Questi argomenti non solo riflettono le attuali tendenze e preoccupazioni dell'industria dei media, ma anche il modo in cui la tecnologia e le nuove abitudini di consumo stanno trasformando il panorama mediatico.

Giuseppe PERRONE di EY Italy racconterò al pubblico una presentazione approfondita l'intreccio tra Intelligenza Artificiale , Sport e Media . Perrone esplorerà come l' AI stia rivoluzionando il modo in cui consumiamo e interagiamo con i contenuti sportivi , migliorando le esperienze degli spettatori e aprendo nuove opportunità di business per le emittenti e le piattaforme digitali . L'uso dell' AI nel settore sportivo non si limita solo alle analisi delle performance degli atleti , ma include anche la personalizzazione dei contenuti per i fan e l' ottimizzazione della gestione delle trasmissioni in diretta .





di racconterò al pubblico una approfondita l'intreccio tra , e . esplorerà come l' stia rivoluzionando il modo in cui consumiamo e interagiamo con i , migliorando le degli e aprendo nuove di business per le e le . L'uso dell' nel settore sportivo non si limita solo alle delle degli , ma include anche la dei contenuti per i e l' della gestione delle trasmissioni in . Stefano RUSSO di YouGov focalizzerà il suo intervento sulla popolarità del calcio nel mondo. Con dati aggiornati e studi di mercato , Russo mostrerà come il calcio continui a dominare come sport più seguito a livello globale, nonostante la crescente competizione di altri sport e forme di intrattenimento evidenziato le differenze regionali nella fruizione del calcio e l'impatto delle nuove tecnologie sulla visibilità e accessibilità degli eventi calcistici.





di focalizzerà il suo sulla del nel mondo. Con dati aggiornati e studi di , mostrerà come il calcio continui a dominare come sport più seguito a livello globale, nonostante la crescente di altri e forme di evidenziato le regionali nella fruizione del calcio e l'impatto delle nuove sulla visibilità e accessibilità degli eventi calcistici. Con Beatrice BORGIA di Teoresi si tratterà un tema cruciale e delicato: il bias nell' Intelligenza Artificiale . Borgia illustrerà come i pregiudizi presenti nei dati e negli algoritmi possano influenzare negativamente le decisioni prese dalle AI , con ripercussioni significative su vari settori , inclusi i media sottolineato l'importanza di sviluppare e implementare strategie per mitigare questi bias , promuovendo un uso più etico e responsabile dell' AI .





di si tratterà un tema e delicato: il nell' . illustrerà come i presenti nei dati e negli possano influenzare negativamente le prese dalle , con ripercussioni significative su vari , inclusi i sottolineato l'importanza di sviluppare e implementare per mitigare questi , promuovendo un uso più e dell' . Infine, Annamaria GENZANO di RTL 102.5 (vincitrice con il progetto della Radiovisione di un FED Awards 2024) riporterà l'attenzione sulla radio, con un intervento sulla resilienza e l'evoluzione di questo mezzo di comunicazione. La radio, nonostante l'avvento di nuove tecnologie e piattaforme digitali, continua a mantenere un ruolo centrale nella vita quotidiana delle persone. Genzano discuterà delle nuove dinamiche della radio in diretta e delle innovazioni che stanno ridefinendo il modo in cui gli ascoltatori interagiscono con i contenuti radiofonici.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

