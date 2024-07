Cda Paramount Global approva fusione con Skydance Media

Il Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione (il "Comitato Speciale") di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) ("Paramount" o "la Società") ha confermato oggi di aver approvato all'unanimità un accordo di fusione tra Paramount e Skydance Media, LLC ("Skydance").

Il Comitato Speciale è stato costituito il 2 gennaio 2024, su richiesta dell'azionista di controllo di Paramount, National Amusements, Inc. ("NAI"), per valutare potenziali transazioni che coinvolgessero sia NAI che Paramount, mentre NAI considerava le opzioni relative al suo investimento in Paramount. Il Comitato speciale ha incaricato consulenti finanziari e legali indipendenti, rispettivamente Centerview Partners LLC e Cravath, Swaine & Moore LLP. Per un periodo di oltre sei mesi, il Comitato Speciale ha preso in considerazione diversi approcci e costrutti da parte di varie controparti e ha sollecitato l'interesse di potenziali controparti per un'acquisizione di Paramount.

L'accordo di fusione prevede un periodo di "go-shop" di 45 giorni, che consente al Comitato speciale e ai suoi rappresentanti di sollecitare e valutare attivamente proposte di acquisizione alternative. Non vi è alcuna garanzia che questo processo si concluda con una proposta superiore e la Società non intende divulgare gli sviluppi relativi al processo di go-shop a meno che e fino a quando non ritenga che tale divulgazione sia appropriata o sia altrimenti richiesta.

A nome della Commissione speciale, Charles E. Phillips, Jr. ha dichiarato: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo che riteniamo offra agli azionisti di Paramount sia un valore immediato che un'opportunità di crescita futura. Il Comitato speciale, con l'assistenza di consulenti finanziari e legali indipendenti, ha condotto un esame approfondito delle potenziali transazioni attuabili per creare valore per i nostri azionisti. Oltre al valore economico, il Comitato speciale ha tenuto conto della certezza della chiusura e delle approvazioni normative. A seguito di approfondite trattative con Skydance, riteniamo che la transazione proposta posizionerà Paramount per il successo in un panorama industriale in rapida evoluzione. Al momento della chiusura, la transazione offrirà un corrispettivo immediato in contanti a un prezzo maggiorato sia agli azionisti di minoranza di classe A che di classe B, che beneficeranno anche di ciò che riteniamo essere un considerevole vantaggio grazie alla continua partecipazione azionaria nella Nuova Paramount."

Phillips ha continuato: "La Commissione Speciale desidera ringraziare i nostri co-CEO George Cheeks, Chris McCarthy e Brian Robbins per aver compiuto progressi significativi nell'ottimizzazione delle operazioni dell'azienda in un breve periodo di tempo, posizionando Paramount per una trasformazione sostenibile e un percorso di crescita redditizia in futuro".