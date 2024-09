Tech Talk LIVE: Speciale Report - Investimenti Pubblicitari - Diretta Streaming ore 12 Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

L'avvio della nuova stagione dei Tech Talk, metterà al centro una tematica cruciale come gli investimenti pubblicitari, un settore in costante trasformazione. A guidare il dibattito saranno Andrea Veronese del Centro Studi CRTV e Rosario Alfredo Donato di CRTV, due esperti di riferimento che offriranno una panoramica dettagliata delle attuali dinamiche del mercato pubblicitario. Durante l'incontro, non si tratteranno solo dati e statistiche, ma si approfondirmanno le tendenze in evoluzione nel panorama mediatico, con particolare attenzione all'era digitale e alle sfide tecnologiche emergenti.

Questo Tech Talk si propone di fornire una riflessione completa su come l'advertising si stia adattando alle nuove esigenze del pubblico e all'innovazione digitale, coinvolgendo i principali attori del settore. Le tematiche affrontate durante questo evento saranno infatti il fulcro della 22esima edizione del FED (Forum Europeo Digitale), in programma a Lucca nel giugno 2025, dove il dibattito sugli investimenti pubblicitari troverà un ulteriore spazio di approfondimento.

Inoltre, questo Tech Talk avrà luogo in un anno significativo per il settore mediatico italiano, che celebra i 70 anni della televisione, i 100 anni della radio e i 10 anni di Confindustria Radio TV. Questi anniversari, oltre a festeggiare la storia dei media tradizionali, offrono un'opportunità per riflettere su come questi settori si stiano trasformando e innovando in un panorama sempre più digitale.

Per chi opera nei media, nella pubblicità o nel marketing digitale, questo Tech Talk rappresenta un'occasione imperdibile per confrontarsi con esperti, acquisire nuove conoscenze e fare rete, rimanendo al passo con un settore in costante evoluzione.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

