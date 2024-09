Tech Talk LIVE: Speciale Media Industry Trends - Diretta Streaming ore 12 Digital-News.it

Guarda in Diretta Streaming

Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00.

Live Tech Talk - Speciale Media Industry Trends

Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale

con il supporto della piattaforma CONNECT.

Media Partner: Digital-News.it.

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo è un punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

La recente edizione dell'International Broadcasting Convention (IBC) ad Amsterdam ha concluso un altro anno di intenso confronto, lasciando i partecipanti con molti spunti di riflessione sul futuro dell'industria dei media. L'evento, riconosciuto come punto di riferimento per l'innovazione e il networking nel settore del broadcasting, ha rivelato un panorama in continuo cambiamento, dove nuove tecnologie emergono mentre altre cominciano a perdere rilevanza.

In risposta a queste novità, un gruppo di esperti si prepara a offrire un'analisi approfondita delle implicazioni per l'intero settore. Guido Fermetti di Persidera, Andrea Lugoboni di Harmonic, Luigi Troiano di Kebula e Laurent Buldrini di Alpha Networks, figure di spicco nell'industria, parteciperanno a un dibattito che esplorerà le prospettive future del broadcasting e dei media digitali.

Uno dei temi centrali sarà l'analisi delle tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale e il suo crescente impatto nella creazione di contenuti e nella personalizzazione dell'esperienza utente, un argomento chiave delle discussioni all'IBC. Inoltre, verranno esaminate le piattaforme di streaming e come stanno trasformando il modello di broadcasting tradizionale, ponendo nuove sfide in termini di monetizzazione e fidelizzazione del pubblico.

Il dibattito toccherà anche le nuove frontiere della produzione video, con un focus sulle tecnologie di realtà virtuale e aumentata, che promettono di rivoluzionare l'esperienza di fruizione dei contenuti, ma portano anche sfide tecniche e di mercato. Infine, non mancherà un'analisi delle tecnologie in declino e delle loro implicazioni per il futuro dell'industria. Gli esperti offriranno una prospettiva critica su come queste trasformazioni possano influenzare le strategie aziendali.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Saranno arricchiti da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

LA NOSTRA COMMUNITY E PROFILI SOCIAL - ISCRIVITI E SEGUICI!

Sito Internet - Digital-News.it - https://www.digital-news.it

Forum Ufficiale - Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it

Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat

Twitter - https://twitter.com/digitalsat_it

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/

Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/

Youtube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it/

Telegram - https://t.me/digitalnewsit

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)