Swisscom Ottiene Autorizzazione Antitrust per unione Fastweb e Vodafone Italia

In data 20 dicembre 2024, l’autorità antitrust italiana ha autorizzato la transazione e accettato gli impegni assunti da Swisscom nell’ambito dell’operazione. Gli impegni includono il proseguimento da parte di Fastweb, in linea con la sua strategia, della fornitura di servizi wholesale agli operatori terzi e la condivisione di informazioni in qualsiasi gara d’appalto della pubblica amministrazione per servizi di telefonia fissa e connettività fissa in cui il fornitore in essere sia Fastweb o Vodafone Italia. Un fiduciario indipendente garantirà sull’adempimento degli impegni che avranno una validità di 3 anni.

Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha approvato la transazione autorizzando il trasferimento del controllo su Vodafone Italia, in quanto società detentrice di licenze dello spettro mobile. Prendendo atto dei pareri favorevoli già espressi dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il MIMIT ha dato il suo via libera incondizionato in data 19 dicembre 2024.

La nuova società che nascerà dalla transazione potrà contare sulle infrastrutture fisse e mobili di alta qualità di Fastweb e Vodafone, nonché sulle competenze e sulle capacità delle due aziende per offrire benefici significativi ai consumatori italiani e alle imprese.

Swisscom prevede che la transazione venga completata entro il primo trimestre del 2025.