UEFA sostiene Operazione Kratos contro la pirateria digitale con il supporto di Bulgaria, Italia e Croazia

La UEFA accoglie con favore l'operazione internazionale antipirateria condotta dal Ministero dell'Interno della Repubblica di Bulgaria, con il supporto fondamentale delle forze dell'ordine della Repubblica Italiana e della Repubblica di Croazia, oltre che di Europol ed Eurojust.

L'operazione Kratos, condotta nell'estate del 2024 in concomitanza con grandi eventi sportivi come UEFA EURO 2024, ha riunito autorità di polizia di Stati membri dell'UE e di Paesi terzi. L'operazione ha visto 112 perquisizioni e sequestri di attrezzature e l'identificazione di 102 sospetti, con 11 arresti successivi. Si è scoperto che la rete ha raggiunto oltre 22 milioni di utenti in tutto il mondo. La UEFA ha preso parte all'operazione e ha contribuito con informazioni tempestive e dettagliate sugli streaming illegali delle competizioni UEFA, basandosi sul suo ampio programma di protezione dei contenuti che utilizza le più recenti tecnologie disponibili.

“La UEFA accoglie con favore e sostiene un'operazione di successo e senza precedenti che ha neutralizzato un numero record di piattaforme di streaming illegali e di servizi IPTV illegali. Vorremmo ringraziare le varie parti interessate coinvolte per i loro sforzi costanti e per l'alto livello di cooperazione nella lotta alla pirateria digitale, portando avanti azioni come questa contro la criminalità organizzata” ha dichiarato un portavoce della UEFA.

“I proventi finanziari generati dai diritti media sono fondamentali per il benessere del calcio sia professionistico che amatoriale. In particolare, sono essenziali per lo sviluppo del calcio e per gli investimenti di base in tutta Europa. La lotta alla pirateria online delle nostre competizioni rimane una priorità fondamentale per la UEFA. Siamo impegnati a fare tutto il possibile per fermare questa minaccia fondamentale ai ricavi che sono alla base dell'ecosistema calcistico europeo.”