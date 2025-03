Pirateria online, consultazione pubblica Agcom sulle nuove regole per il blocco dei contenuti illegali

Canale 5 Cambio Logo e Studio TG5 dal 16 Aprile 2018

Da lunedì 16 aprile al via su Canale 5 la campagna di lancio del nuovo marchio della rete e del nuovo logo e del nuovo studio della testata TG5. Per informare i telespettatori del cambiamento, visibile in tutta la grafica di rete e nella luminosa sempre in onda nell’angolo in basso a destra del teleschermo, Canale 5 trasmetterà domenica 15 aprile uno spot di annuncio a sorpresa per tutta la giornata.