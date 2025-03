Mondiale per Club FIFA 2025: Publitalia ’80 gestirà le 22 Partite in Chiaro su Canale 5 e Italia 1

Publitalia ’80, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo Mediaset, sarà responsabile della vendita degli spazi pubblicitari relativi alla trasmissione in chiaro di 22 partite del Mondiale per Club FIFA 2025 in Italia, a seguito dell’accordo di sublicenza siglato tra DAZN e Mediaset per Italia e Spagna. Questo straordinario evento calcistico, che vedrà la partecipazione delle migliori squadre del mondo, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli investitori pubblicitari.

L’intesa, che si inserisce nel contesto di una consolidata collaborazione tra DAZN e Mediaset, già attiva per la Serie A da quattro anni, garantirà la trasmissione di alcuni dei match più attesi dell’estate. Le 22 partite in chiaro – selezionate tra le più prestigiose – saranno distribuite tra la fase a gironi (13 incontri) e la fase finale (9 incontri), assicurando un’ampia copertura nelle fasce di access e prime time per massimizzare l’audience e il ritorno pubblicitario.

L’evento, che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025, vedrà la partecipazione di 32 squadre rappresentative delle principali federazioni internazionali, tra cui club di primissimo piano come Inter, Juventus, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e River Plate. A seconda del calendario e della programmazione, Mediaset trasmetterà un top match in diretta al giorno su Canale 5 o Italia 1, regalando agli appassionati di calcio sfide di altissimo livello.

Grazie a questa sinergia tra il broadcaster commerciale più importante d’Italia e Spagna e la piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo leader al mondo, l’accordo offre un modello innovativo di “streamcasting”, dimostrando che la combinazione tra broadcasting e streaming è la chiave per garantire la massima visibilità agli eventi sportivi di rilevanza mondiale. In Italia, FIFA e gli investitori pubblicitari potranno beneficiare di questa copertura esclusiva, con un ascolto totale live previsto per le partite di oltre 50 milioni sulle reti generaliste (Canale 5 e Italia 1), a cui si aggiunge una copertura editoriale senza uguali nelle news e nei programmi sportivi, che svilupperà oltre 350 milioni di ascolto totale.

Ancora una volta, Publitalia ’80 si conferma come il punto di riferimento per le aziende che desiderano legare il proprio brand a eventi di grande richiamo. Dopo il successo della Serie A, della Champions League e della Coppa Italia sulle reti free-to-air, il Mondiale per Club FIFA 2025 rappresenta un’opportunità unica per gli inserzionisti, con posizioni esclusive e riservate per tutta la durata della competizione.

Questo accordo si inserisce perfettamente nella strategia di MediaForEurope (MFE) e della sua estensione MediaForEurope Advertising (MFE ADV), che puntano a sviluppare sinergie cross-mediali e cross-country, offrendo ai clienti europei una visione innovativa e integrata della comunicazione pubblicitaria su scala internazionale.