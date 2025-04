Nasce Persidera Media: la nuova frontiera della distribuzione video multipiattaforma

In arrivo un nuovo weekend di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con il mondiale F1 e l’inizio di stagione del Dunlop CIV. F1 A SUZUKA - Da giovedì 3 a domenica 6 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento del2025 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nelle prime ore del...