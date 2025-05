Discovery per il lancio di Max punta sulla fiction italiana: Elettra Canovi Director of Scripted Content

Warner Bros. Discovery annuncia l’ingresso di Elettra Canovi nel ruolo di Director of Scripted Content con responsabilità dei progetti di fiction della piattaforma di streaming Max per l’Italia.

Elettra Canovi, con una lunga esperienza nel mondo dello sviluppo e della produzione audiovisiva, assume la responsabilità dei progetti di fiction della piattaforma di streaming in Italia - che sarà lanciata ad inizio 2026 - guidando lo sviluppo e la produzione delle fiction originali di Max per il mercato italiano.

La nomina di Canovi si inserisce nella struttura guidata da Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, che comprende Cecilia Penati, Senior Director, responsabile delle serie unscripted per Max e di tutte le produzioni originali per i canali lineari, Aldo Romersa e Gesualdo Vercio, entrambi Vice President Programming, responsabili rispettivamente di Nove e dei canali maschili e di Real Time e dei canali femminili del gruppo.

Elettra Canovi, nata a Milano nel 1987, è stata Head of Development presso Indiana Production, dove ha guidato le strategie editoriali e lo sviluppo di film e serie, coordinando lo slate e la squadra dello sviluppo. Entrata in Indiana nel 2020 come Produttore Creativo, ha contribuito alla realizzazione di progetti di rilievo come Il Gattopardo (Netflix), Sei nell’Anima (Netflix), Unwanted (Sky Studios) e Vostro Onore (RAI Fiction), seguendo l’intero processo produttivo, dallo sviluppo iniziale alla consegna.

In precedenza, ha lavorato per Cattleya, dove dal 2016 al 2020 ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Coordinatore del reparto editoriale, Story Editor ed Executive Assistant partecipando allo sviluppo e alla produzione di titoli come Gomorra, Masantonio, Suburra, Zero Zero Zero ed il film L’Immortale. Ha inoltre maturato esperienze internazionali negli Stati Uniti, collaborando con Movie Package Company a Beverly Hills e con progetti indipendenti a Los Angeles.

Laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha completato un Master of Fine Arts in Film & TV Production alla Royal Holloway di Londra e una specializzazione in Film and TV Development a Los Angeles presso l’Università della California.