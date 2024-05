Eurosport lancia canale 4K per Roland Garros e Olimpiadi su TimVision e Sky

Eurosport lancia un canale in 4K dedicato alle prossime Olimpiadi, e lo accende già in occasione del Roland-Garros di tennis. Oltre che su discovery+ sarà visibile anche su TimVision e Sky.

Sarà una grande estate di sport quella del 2024. Fra gli Europei di calcio di Germania (14 giugno – 14 luglio) e le Olimpiadi di Francia (24 luglio – 11 agosto) gli appassionati di sport avranno di che divertirsi. In modo particolare i possessori di uno schermo 4K connesso alla rete. Se da una parte gli Europei di calcio verranno prodotti ‘solo’ in formato HD 1080p HDR, dall’altra le Olimpiadi verranno prodotte invece anche in Ultra HD e sarà dunque possibile seguirne buona parte anche con la magnificenza del formato 4K. Protagonista assoluto sarà Eurosport che per l’occasione aumenterà la propria potenza di fuoco aprendo diversi nuovi canali per non perdere neanche un minuto dei Giochi. Oltre che su discovery+, la piattaforma ‘di casa’, sarà possibile seguire le Olimpiadi anche su Sky via satellite e su TimVision, grazie agli accordi conclusi nelle ultime settimane da Warner Bros. Discovery con le due piattaforme.

Per quanto riguarda TimVision, l’accordo prevede fra le altre cose la copertura di oltre 2.000 ore live e on demand fra i normali canali Eurosport 1 e 2, e altri otto nuovi canali Eurosport interamente dedicati all’evento (di cui uno in 4K disponibile su TimVision Box) più altri quattro canali Eurosport Extra: in tutto 14 canali. Tutti inclusi nel normale abbonamento.

Per quanto riguarda Sky, l’accordo prevede l’accensione sul bouquet satellitare di otto canali dedicati alle Olimpiadi, fra cui quello in 4K, che vanno ad aggiungersi ai consueti Eurosport 1 e 2, per un totale di oltre 1.000 ore di eventi in diretta, cui si aggiungono i contenuti on demand. I canali aggiuntivi in HD saranno disponibili anche su SkyGo, mentre il canale 4K sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Antipasto di lusso per i possessori di un tv 4K saranno invece gli Open di tennis di Francia (dal 26 maggio al 9 giugno): in occasione del Roland-Garros, infatti, Eurosport accenderà il canale 4K che sarà fruibile anche dagli abbonati TimVision e Sky.