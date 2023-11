Successo per MAF e HDFI Annual Conference 2023 con nuovi Standard e tecnologie

Successo per “MAF – Milano Audiovisual Forum”, la nuova manifestazione internazionale sul settore dell’audiovisivo organizzata da Pentastudio in collaborazione con Fiera Milano, e per “HDFI Annual Conference 2023”, l’evento annuale di HD Forum Italia (HDFI), associazione di filiera che riunisce ventisette aziende leader nei settori del broadcasting, delle telecomunicazioni e delle tecnologie dei media audiovisivi. I due eventi, che si sono svolti congiuntamente nei giorni scorsi a Fiera Milano a Rho, hanno riunito i massimi esperti ed operatori del mercato italiano ed europeo in tali settori.

“Questa edizione è andata benissimo, confermando in pieno e superando quelle che erano le nostre aspettative, nonostante il contemporaneo sciopero nei trasporti”, afferma Tonio Di Stefano, presidente di HD Forum Italia e direttore Reti e Piattaforme della Rai. “La manifestazione ha avuto presenze e risonanza ben maggiori che nelle edizioni passate. Questo anche perché, oltre naturalmente ai temi trattati e all’interesse generato dagli oratori, la sinergia di HDFI Annual Conference con MAF e Fiera Milano ha consentito di ‘dare casa’ all’evento”.

Nel corso delle due giornate, numerosissimi sono stati gli argomenti affrontati dai relatori, con un focus particolare sul nuovo standard di trasmissione DVB-I (Digital Video Broadcasting over the Internet) destinato ad affiancare al digitale terrestre e al satellitare anche la connettività Internet per la ricezione di programmi di tv lineare con user experience conforme per le tre piattaforme, sul 5G Broadcast per la distribuzione di audiovisivi tramite tecnologia cellulare wireless, sulle teche per la conservazione e memoria dei contenuti digitali e anche sulla produzione audiovisiva a mezzo di studi virtuali.

“Questi temi hanno riempito due giornate veramente ricche”, sottolinea Di Stefano. “A breve tutti i contenuti saranno disponibili sul sito di HD Forum Italia, così tutte le persone interessate potranno ripercorrere gli argomenti trattati dai relatori”.

Durante la manifestazione, sono stati anche assegnati gli “HDFI Awards 2023”, premi all’innovazione tecnologica nel settore dei media, a cinque esperti per il loro importante contributo pluriennale nel settore: Diego Gibellino (TIM), Gino Alberico (RAI), Marco Pellegrinato (Mediaset), Sebastiano Trigila (già Fondazione Ugo Bordoni) e Giovanni Venuti (già Telecom Italia Lab).

L’evento è stato organizzato da HD Forum Italia e Pentastudio, in collaborazione con Fiera Milano, European Broadcasting Union (EBU) e International Trade Association for Broadcast and Media (IABM). Main Partner: Professional Show. Gold partner: EMG, Lutech, MainStreaming, Mediapower, Mediaset, One TV, TIM, TVU Networks e Videoprogetti. Silver partner: EI Towers, Eutelsat Group, Fastweb, Persidera, Sisvel e Tivùsat. Media partner: Business24, Connessioni, DDay, Newslinet e Smart Building Italia. L’appuntamento per la prossima edizione è per il prossimo anno.

“Stessa formula, stessa location, così magari coloro che non sono venuti saranno invogliati a partecipare nel 2024”, conclude Di Stefano. “L’evento si svolgerà in autunno, naturalmente evitando di sovrapporci con le grandi fiere internazionali di settore”.

Per ulteriori informazioni: www.audiovisual.forum o www.hdforumitalia.it.