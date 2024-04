Tendenze e novità dal NAB 2024 di Las Vegas con Alfa Networks, Sony e Small Pixels

Lo Speciale Tech Talk NAB Show 2024 organizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones e trasmesso in diretta streaming martedì 16 Aprile 2024 alle 12 dal suo media partner Digital-News.it ha visto come ospiti Giorgia DOLFINI (Alpha Networks), Benito MANLIO MARI (Sony | Professional Europe), Fabio CLABOT (Small Pixels). Un'occasione informativa in preparazione al 21º Forum Europeo Digitale (FED) 2024, che si terrà il 6-7 Giugno 2024 a Lucca, in cui saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.

Quest'anno al NAB 2024 si respira un'atmosfera carica e intensa, con l'aspettativa di accogliere circa 60.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Le tendenze principali di quest'anno ruotano attorno all'intelligenza artificiale, con una forte enfasi sul live streaming, specialmente nel mondo dello sport e dei podcast. C'è un grande interesse anche per la monetizzazione dei contenuti e per l'esperienza utente, con soluzioni ibride e flessibili che consentono una distribuzione ottimale dei contenuti. Il NAB quindi continua a essere il tempio della tecnologia e dell'innovazione nel settore dei media e delle trasmissioni, dove si possono cogliere le tendenze future e le nuove frontiere della produzione e distribuzione di contenuti.

Alfa Networks è un'azienda che sta emergendo nel panorama dell'industria della videodistribuzione, presentando soluzioni innovative nel campo del software come servizio (SaaS) e del platform as a service (PaaS). Con oltre 15 anni di esperienza nel settore, Alfa Networks si distingue per fornire strumenti e tecnologie che consentono a chiunque voglia lanciare, distribuire e monetizzare contenuti online di farlo in modo rapido ed efficiente. Tra i principali clienti di Alfa Networks vi sono operatori di rilievo come Bein, Vodafone, Telefonica, Telecentro e Canal Plus, il che testimonia la fiducia che grandi gruppi pongono nell'azienda e nelle sue soluzioni. Questi clienti hanno scelto Alfa Networks per la sua capacità di fornire soluzioni integrate per la distribuzione e la monetizzazione dei contenuti, garantendo un vantaggio competitivo nella sempre più complessa industria della videodistribuzione.

Le soluzioni offerte da Alfa Networks coprono un ampio spettro di servizi, tra cui il live streaming, la gestione degli annunci pubblicitari, i sistemi di pagamento e la distribuzione dei contenuti tramite content delivery network (CDN). Inoltre, l'azienda si distingue per la sua funzionalità di multi-tenancy, che consente ai clienti di gestire più tenancy all'interno di un'unica infrastruttura, offrendo flessibilità e scalabilità per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Alfa Networks è in continua espansione e ricerca costantemente nuove partnership e collaborazioni per migliorare le proprie soluzioni e ampliare la propria offerta. La presenza dell'azienda al NAB di Las Vegas rappresenta un'opportunità per presentare al pubblico le ultime innovazioni e stringere nuove alleanze nel settore della videodistribuzione.

Sony ha un ruolo centrale nel panorama del NAB di Las Vegas di quest'anno, presentando innovazioni significative che riflettono il suo impegno costante nell'incorporare tecnologie all'avanguardia nel settore broadcast e media. Tra le novità più rilevanti, spicca il focus sulla virtual production e gli effetti visivi (VFX), evidenziando l'impegno di Sony nel fornire soluzioni all'avanguardia per soddisfare le esigenze emergenti del settore.

Uno dei principali punti di interesse è rappresentato da Verona, uno schermo LED Wall di ultima generazione progettato per il Multicam Operation nell'ambito della Virtual Production. Questa soluzione innovativa consente l'integrazione di camere televisive con una complessità tecnica risolta in modo brillante da Sony. Verona offre molteplici configurazioni che spaziano dal mondo cinematografico a quello televisivo, dimostrando la versatilità e l'adattabilità delle tecnologie proposte dall'azienda. Inoltre, Sony sta portando avanti l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei suoi prodotti, con particolare attenzione ai sistemi di ripresa. Le nuove PTZ presentate incorporano funzionalità avanzate di autoframing basate sull'intelligenza artificiale, consentendo una ripresa automatizzata e di alta qualità che rivoluziona il processo di produzione video. Oltre a ciò, Sony sta introducendo nuovi codec, come l'HWC ultra low latency, progettati per ottimizzare l'utilizzo delle bande e supportare le esigenze della remote production. Questi codec permettono di trasferire segnali di alta qualità con latenze ridotte, contribuendo a rendere il processo di produzione video sempre più efficiente e accessibile.

Small Pixels ha un ruolo significativo nel panorama del NAB di Las Vegas di quest'anno, presentando soluzioni innovative che riflettono il loro impegno nel trasformare il mondo del video attraverso l'applicazione dell'intelligenza artificiale e il miglioramento continuo della qualità delle immagini e dei contenuti. Uno degli elementi distintivi di Small Pixels è la loro anticipazione e adozione precoce dell'intelligenza artificiale generativa fin dal 2018. Questo approccio innovativo ha permesso loro di sviluppare esperienze all'avanguardia nel settore, non solo migliorando la qualità delle immagini e dei contenuti, ma anche offrendo soluzioni personalizzate e automatiche per gli utenti.

La capacità di generare automaticamente highlight durante le trasmissioni in diretta è solo uno degli esempi dell'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale nelle soluzioni proposte da Small Pixels. Inoltre, Small Pixels ha stretto importanti partnership con aziende di spicco, incluso un gigante della Silicon Valley, che confermano la validità delle loro soluzioni e la loro rilevanza nel mercato globale. Queste collaborazioni testimoniano l'efficacia delle soluzioni proposte da Small Pixels nel soddisfare le esigenze del mercato e la crescente domanda di tecnologie all'avanguardia nel settore del video e dei media. Il loro impegno nel fornire soluzioni innovative e all'avanguardia è evidente attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni che si adattano alle mutevoli esigenze del settore.

Trends and news from NAB 2024 in Las Vegas with Alfa Networks, Sony and Small Pixels

The Special Tech Talk NAB Show 2024 organized by Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones and streamed live on Tuesday, April 16, 2024 at 12 noon by its media partner Digital-News.it featured Giorgia DOLFINI (Alpha Networks), Benito MANLIO MARI (Sony | Professional Europe), Fabio CLABOT (Small Pixels) as guests. Aninformative opportunity in preparation for the 21st European Digital Forum (FED) 2024, to be held June 6-7, 2024 in Lucca, Italy, where the latest industry trends, technological innovations and emerging challenges will be explored.

There is a charged and intense atmosphere at NAB 2024 this year, with the expectation of welcoming some 60,000 visitors from around the world. The main trends this year revolve around artificial intelligence, with a strong emphasis on live streaming, especially in the world of sports and podcasts. There is also great interest in content monetization anduser experience, with hybrid and flexible solutions enabling optimal content distribution. NAB therefore continues to be the temple of technology and innovation in the media and broadcasting industry, where future trends and new frontiers in content production and distribution can be captured.

Alfa Networks is a company that is emerging in the video distribution industry landscape, presenting innovative solutions in the field of software as a service (SaaS) and platform as a service (PaaS). With more than 15 years of industry experience, Alfa Networks stands out for providing tools and technologies that enable anyone who wants to launch, distribute, and monetize online content to do so quickly and efficiently. Alfa Networks' major clients include major players such as Bein, Vodafone, Telefonica, Telecentro and Canal Plus, which is a testament to the trust that large groups place in the company and its solutions. These customers have chosen Alfa Networks because of its ability to provide integrated solutions for content distribution and monetization, ensuring a competitive advantage in the increasingly complex video distribution industry.

The solutions offered by Alfa Networks cover a broad spectrum of services, including live streaming, ad management, payment systems, and content distribution via content delivery networks (CDNs). In addition, the company is distinguished by its multi-tenancy capability, which allows customers to manage multiple tenancies within a single infrastructure, offering flexibility and scalability to meet the needs of an evolving market. Alfa Networks is continuously expanding and constantly seeking new partnerships and collaborations to enhance its solutions and expand its offerings. The company's presence at NAB in Las Vegas is an opportunity to present the latest innovations to the public and forge new alliances in the video distribution industry.

Sony takes center stage at this year's NAB Las Vegas, presenting significant innovations that reflect its ongoing commitment to incorporating cutting-edge technologies into the broadcast and media industry. Prominent among the new innovations is the focus on virtual production and visual effects (VFX), highlighting Sony's commitment to providing cutting-edge solutions to meet emerging industry needs.

One of the main points of interest is Verona, a state-of-the-art LED Wall screen designed for Multicam Operation in Virtual Production. This innovative solution enables the integration of television cameras with technical complexity brilliantly solved by Sony. Verona offers multiple configurations ranging from film to television, demonstrating the versatility and adaptability of the company's proposed technologies. In addition, Sony is advancing the integration ofartificial intelligence into its products, with a focus on camera systems. The newly unveiled PTZs incorporate advanced autoframing capabilities based onartificial intelligence, enabling high-quality, automated shooting that revolutionizes the video production process. In addition to this, Sony is introducing new codecs, such as theultra low latency HWC, designed to optimize bandwidth utilization and support the needs of remote production. These codecs allow high-quality signals to be transferred with low latencies, helping to make the video production process increasingly efficient and affordable.

Small Pixels has a significant role in the landscape at this year's NAB Las Vegas, presenting innovative solutions that reflect their commitment to transforming the world of video through the application ofartificial intelligence and the continuous improvement of image and content quality. One of Small Pixels' hallmarks is their anticipation and early adoption ofgenerative artificial intelligence since 2018. This innovative approach has enabled them to develop industry-leading experiences, not only improving the quality of images and content, but also offering personalized and automated solutions for users.

The ability to automatically generate highlights during live broadcasts is just one example of the practical application of artificial intelligence in the solutions offered by Small Pixels. In addition, Small Pixels has formed important partnerships with prominent companies, including a Silicon Valley giant, which confirm the validity of their solutions and their relevance in the global market. These partnerships testify to the effectiveness of Small Pixels' solutions in meeting market needs and the growing demand for cutting-edge technologies in the video and media industry. Their commitment to providing innovative and cutting-edge solutions is evident through the development of new products and solutions that adapt to the changing needs of the industry.