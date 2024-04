Tech Talk, NAB Show 2024 #2 - Diretta streaming Youtube LIVE @ Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Tech Talk, Special NAB 2024 #2



Partecipa al nuovo TECH TALK, organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Un'occasione informativa disponibile anche in inglese e spagnolo, dedicata ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione. Durante il 21º Forum Europeo Digitale (FED) 2024, che si terrà il 6-7 Giugno 2024 a Lucca, saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.

Alle 12 in punto di Giovedi 18 Aprile 2024, vi invitiamo a sintonizzarvi IN DIRETTA al secondo appuntamento con SPECIAL NAB 2024 con interviste direttamente da Las Vegas, dove verranno presentate le ultime novità, i trend emergenti e le anticipazioni su AI (Intelligenza Artificiale), Fast (velocità) e Virtual Production (produzione virtuale). L'edizione numero 101 del NAB a Las Vegas rappresenta sempre un'importante occasione per l'industria dei media, offrendo un'opportunità unica per fare il punto sull'evoluzione del mercato e per esplorare le più recenti innovazioni e tendenze.

La National Association of Broadcasters (NAB) rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama delle emittenti statunitensi, promuovendo attivamente gli interessi della radio e della televisione in ambito legislativo, normativo e pubblico. Attraverso il suo impegno nel sostegno, nell'educazione e nell'innovazione, la NAB consente alle emittenti di adattarsi alle sfide dell'era digitale, migliorando i servizi offerti alle comunità, consolidando le proprie attività e cogliendo le nuove opportunità che si presentano.

Uno dei prodotti di punta della NAB è il NAB Show, una conferenza e fiera di primaria importanza che guida l'evoluzione del settore della trasmissione, dei media e dell'intrattenimento. L'evento, in programma dal 13 al 17 aprile 2024 a Las Vegas, rappresenta un punto di riferimento globale per le tecnologie di prossima generazione dedicate alla produzione, post-produzione e trasmissione di contenuti audio e video su diverse piattaforme, con particolare attenzione al cinema e alla televisione.

Il NAB Show 2024 si preannuncia particolarmente interessante, soprattutto per il settore della realtà virtuale (VR), che sta catturando sempre più l'attenzione dei produttori di contenuti. Tra le novità più attese vi è l'introduzione dei visori Apple Vision Pro, insieme a una serie di prodotti più leggeri e compatti che offrono un'esperienza ibrida tra realtà aumentata e home cinema personale.

Nel secondo speciale di oggi (qui il riassunto della prima parte), avremo l'opportunità di ascoltare le interviste con i professionisti e gli esperti di settore, che ci permetteranno di comprendere appieno le grandi novità in arrivo, anche per quanto riguarda il panorama europeo.

L'inizio è previsto per le ore 12:00, con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti, arricchita da video, domande e contributi riguardanti i temi più attuali.

Cristiano BENZI (Eutelsat)

(Eutelsat) Diana ARSENE (Chyron)

(Chyron) James FRASIER (Moments Lab)

(Moments Lab) Giorgio CASU (Digitalis Sym9)

Moderatore: Andrea MICHELOZZI (Comunicare Digitale)

Gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

