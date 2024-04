Tendenze e novità dal NAB 2024 di Las Vegas con Eutelsat, Chyron, Moments Lab, Digitalis Sym9

Lo Speciale Tech Talk NAB Show 2024 organizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones e trasmesso in diretta streaming giovedi 18 Aprile 2024 alle 12 dal suo media partner Digital-News.it ha visto come ospiti Cristiano BENZI (Eutelsat), Diana ARSENE (Chyron), James FRASIER (Moments Lab), Giorgio CASU (Digitalis Sym9). Un'occasione informativa in preparazione al 21º Forum Europeo Digitale (FED) 2024, che si terrà il 6-7 Giugno 2024 a Lucca, in cui saranno esplorate le più recenti tendenze del settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.

Il National Association of Broadcasters Show del 2024 ha messo in luce le tendenze emergenti e le prospettive future nel campo dell'industria dei media e dell'intrattenimento. Le aziende stanno adottando tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, la produzione virtuale e il cloud computing per ridefinire i processi di produzione e distribuzione. Questo cambiamento sta creando esperienze innovative e coinvolgenti per un pubblico globale. Con un costante impegno per l'innovazione e la qualità, il settore dei media si presenta come un terreno fertile per collaborazioni strategiche e l'adozione di soluzioni avanzate. Questo approccio apre la strada a un futuro in cui la connettività globale diventa accessibile a tutti e le esperienze multimediali diventano sempre più coinvolgenti e personalizzate.

Eutelsat ha sempre abbracciato una visione audace per il futuro della connettività globale. Cristiano Benzi, rappresentante di Eutelsat, ha delineato una strategia ambiziosa volta a ridefinire il panorama delle comunicazioni satellitari tramite la fusione con OneWeb. Questa fusione rappresenta un passo significativo per Eutelsat, consentendo all'azienda di espandere la propria presenza nel settore delle costellazioni LEO (Low Earth Orbit) e di offrire una connettività satellitare più ampia e affidabile a livello globale. Questa mossa strategica è guidata dalla visione di creare un futuro in cui tutti possano essere connessi, indipendentemente dalla loro posizione geografica. L'adozione di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e le soluzioni basate sul cloud è al centro della strategia di Eutelsat per garantire una connettività efficiente e affidabile. Queste tecnologie consentono un maggiore controllo e ottimizzazione delle risorse satellitari, garantendo al contempo un'esperienza utente superiore. Inoltre, la partnership con OneWeb offre opportunità uniche per lo sviluppo di servizi e applicazioni innovative che vanno oltre la semplice connettività, come ad esempio l'Internet delle cose (IoT) e le soluzioni di comunicazione critica. Queste iniziative non solo migliorano la vita delle persone, ma contribuiscono anche a promuovere lo sviluppo economico e sociale in tutto il mondo.

Chyron, sinonimo di innovazione e qualità nella produzione multimediale, ha dimostrato di essere all'avanguardia nell'adozione di tecnologie innovative e nell'offerta di esperienze coinvolgenti per gli utenti di tutto il mondo durante il NAB 2024. Diana Arsene di Chyron ha condiviso la visione dell'azienda per il futuro della produzione multimediale, evidenziando l'importanza di innovare costantemente per rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione. Attraverso soluzioni avanzate come l'intelligenza artificiale e la virtual production, Chyron sta ridefinendo i processi di produzione e distribuzione dei media, consentendo una maggiore efficienza e flessibilità. La virtual production, in particolare, ha rivoluzionato il modo in cui vengono creati i contenuti multimediali, permettendo ai creatori di sfruttare al meglio le tecnologie digitali per creare esperienze coinvolgenti e immersive per gli spettatori. Questa tecnologia ha aperto nuove opportunità creative e ha reso possibile la realizzazione di contenuti di alta qualità in modo più efficiente ed economico. Inoltre, Chyron si impegna a mettere l'utente al centro di tutto ciò che fa, garantendo un'esperienza multimediale personalizzata e coinvolgente per ogni singolo utente. Attraverso l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di offrire contenuti su misura che rispondono alle esigenze e ai desideri degli utenti in tempo reale.

Moments Lab si è sempre dedicata a trasformare i momenti in esperienze indimenticabili, offrendo soluzioni avanzate che rivoluzionano il modo in cui interagiamo con i media. Durante il NAB 2024, James Fraser di Moments Lab ha raccontato la scelta dell'azienda per il futuro dell'esperienza multimediale, mettendo in luce l'importanza di integrare l'intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti per offrire esperienze coinvolgenti e personalizzate per gli utenti di tutto il mondo. Attraverso soluzioni innovative come Mediahub e Life Asset Manager, Moments Lab sta ridefinendo il modo in cui scopriamo e condividiamo i momenti più coinvolgenti nei contenuti multimediali. Queste tecnologie consentono agli utenti di accedere facilmente ai momenti più significativi nei media e di condividerli con amici e familiari in modo rapido e intuitivo. Inoltre, Moments Lab si impegna a mantenere la privacy e la sicurezza dei dati al centro di tutto ciò che fa, garantendo che gli utenti possano godere di un'esperienza multimediale senza preoccupazioni. L'azienda adotta le migliori pratiche in termini di protezione dei dati e riservatezza per garantire che le informazioni degli utenti siano sempre al sicuro e protette.

Digitalis Sym9 è all'avanguardia nell'adozione di tecnologie innovative nella post-produzione e durante il NAB 2024 ha sottolineato l'importanza di mantenere un occhio attento alle nuove tecnologie e di adottare un approccio proattivo verso l'innovazione per rimanere competitivi, offrendo soluzioni innovative che soddisfano le esigenze e i desideri dei creatori di media di tutto il mondo. Giorgio Casu di Digitalis Sym9 ha evidenziato l'importanza crescente del cloud nella post-produzione, sottolineando i numerosi vantaggi che questa tecnologia offre in termini di flessibilità, scalabilità e collaborazione. Attraverso l'adozione di soluzioni basate sul cloud, Giorgio e il suo team sono in grado di accedere facilmente ai file di lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, consentendo una maggiore efficienza e produttività. Inoltre, si è discusso dell'importanza di integrare l'intelligenza artificiale nella post-produzione, evidenziando il ruolo cruciale che questa tecnologia svolge nel migliorare i workflow di produzione e ottimizzare i processi creativi. Attraverso l'analisi automatizzata dei dati e la generazione di suggerimenti intelligenti, l'intelligenza artificiale consente ai creatori di media di lavorare in modo più efficiente ed efficace, producendo contenuti di alta qualità in meno tempo.