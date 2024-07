Tech Talk LIVE: Evoluzione dell'Innovazione - Diretta Streaming ore 12 Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione. In questa occasione l'evento è focalizzato su Innovazione e la sua evoluzione nel mercato Media. Questo evento offrirà una panoramica approfondita sulle tendenze emergenti e le tecnologie all'avanguardia che stanno plasmando il futuro del settore. Durante il Tech Talk, gli esperti discuteranno di vari argomenti cruciali, fornendo esempi pratici e soluzioni già disponibili sul mercato.

Tra i temi trattati, vi sarà la Virtual Production, una tecnica rivoluzionaria che integra tecnologie digitali avanzate per migliorare la produzione cinematografica e televisiva. Questa tecnologia permette di creare ambienti virtuali realistici, riducendo costi e tempi di produzione, e aumentando la flessibilità creativa dei registi. Un altro punto focale sarà rappresentato dai Fast Channels, canali televisivi digitali che offrono contenuti in streaming continuo senza necessità di abbonamenti tradizionali. Questi canali stanno guadagnando popolarità grazie alla loro capacità di offrire contenuti tematici specifici, adattandosi rapidamente alle preferenze degli spettatori e migliorando l'esperienza di visione. L'evento esplorerà anche l'HbbTV di seconda generazione, una tecnologia che combina la televisione tradizionale con i servizi interattivi forniti via internet. Questa evoluzione di HbbTV offre nuove opportunità per l'interazione degli spettatori, permettendo loro di accedere a contenuti aggiuntivi, partecipare a sondaggi in diretta e molto altro, direttamente dallo schermo del televisore. Il dibattito si concentrerà inoltre sugli sviluppi nell'ambito OTT (Over-The-Top), che riguarda la distribuzione di contenuti video attraverso internet senza il coinvolgimento di operatori di rete tradizionali. Questa modalità sta rivoluzionando il modo in cui i contenuti vengono consumati, offrendo una maggiore flessibilità e una vasta gamma di opzioni per gli utenti. Infine, verrà trattata l'Ottimizzazione del Flusso Video, una componente fondamentale per garantire che i contenuti video siano trasmessi con la massima qualità e efficienza possibile. Le tecniche di ottimizzazione includono la compressione avanzata, la riduzione della latenza e l'adattamento della qualità del video in base alla velocità della connessione internet dell'utente, assicurando un'esperienza di visione fluida e senza interruzioni.

GLI OSPITI DI OGGI

Il dibattito che vedrà protagonisti Fabio Clabot (Small Pixels), Guido Fermetti (Persidera), Benito Manlio Mari (Sony Europe), Marco Bertini (Small Pixels) e Valerio Carnevale (Movie People) offrirà una panoramica approfondita e variegata sulle sfide e opportunità del settore tecnologico e dei media.

Fabio Clabot di Small Pixels aprirà la discussione sottolineando l'importanza della continua innovazione nel campo delle tecnologie digitali. Egli evidenzierà come le soluzioni avanzate di visualizzazione e le tecniche di rendering ridefiniranno gli standard dell'industria, offrendo esperienze visive sempre più immersive e realistiche. Clabot parlerà inoltre dell'importanza di mantenere una stretta collaborazione tra i vari attori del settore per sviluppare soluzioni integrate che risponderanno alle esigenze sempre più complesse del mercato.

Guido Fermetti di Persidera porterà il punto di vista del mondo delle telecomunicazioni, concentrandosi sul ruolo cruciale delle infrastrutture di rete nella distribuzione dei contenuti digitali. Fermetti discuterà delle sfide legate alla gestione del traffico dati in costante aumento e della necessità di investimenti in nuove tecnologie di rete per garantire una distribuzione fluida e affidabile dei contenuti ad alta risoluzione. Esplorerà inoltre le potenzialità del 5G e delle reti a banda larga nel supportare le nuove frontiere dello streaming e della realtà aumentata.

Benito Manlio Mari di Sony Europe sposterà l'attenzione sull'evoluzione dei dispositivi di consumo, sottolineando come l'integrazione di intelligenza artificiale e machine learning trasformerà l'esperienza utente. Mari illustrerà alcune delle innovazioni più recenti di Sony nel campo dei televisori e delle fotocamere, spiegando come queste tecnologie consentiranno una personalizzazione senza precedenti e una qualità d'immagine straordinaria. Toccherà anche il tema della sostenibilità, evidenziando gli sforzi di Sony per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti attraverso materiali eco-friendly e processi di produzione più efficienti.

Marco Bertini, anch'egli di Small Pixels, amplierà il discorso iniziato da Clabot, parlando delle applicazioni pratiche delle nuove tecnologie di visualizzazione nel settore del marketing e della pubblicità. Bertini presenterà alcuni casi studio in cui l'utilizzo di contenuti digitali avanzati porterà a un incremento significativo dell'engagement del pubblico e dei tassi di conversione. Discuterà delle sfide legate alla creazione di contenuti di alta qualità, sottolineando l'importanza di un approccio creativo e innovativo per distinguersi in un mercato sempre più competitivo.

Valerio Carnevale di Movie People concluderà il dibattito portando la prospettiva del mondo della produzione cinematografica. Carnevale discuterà delle trasformazioni che il digitale porterà nel processo di produzione, dalla pre-visualizzazione alle tecniche di post-produzione. Evidenzierà come l'accesso a strumenti di alta tecnologia democratizzerà il settore, permettendo anche ai piccoli studi di competere con le grandi produzioni grazie a effetti speciali e tecniche di montaggio avanzate. Carnevale parlerà anche delle opportunità offerte dalle piattaforme di streaming per la distribuzione dei contenuti, che permetteranno di raggiungere un pubblico globale senza le limitazioni della distribuzione tradizionale.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

