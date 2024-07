Tech Talk LIVE: Evoluzione dell'Innovazione #2 - Diretta Streaming ore 12 Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE 12

GIOVEDI 11 LUGLIO 2024



Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione. In questa occasione l'evento è focalizzato su Innovazione e la sua evoluzione nel mercato Media. Questo evento offrirà una panoramica approfondita sulle tendenze emergenti e le tecnologie all'avanguardia che stanno plasmando il futuro del settore. Durante il Tech Talk, gli esperti discuteranno di vari argomenti cruciali, fornendo esempi pratici e soluzioni già disponibili sul mercato.

Queste innovazioni non sono semplicemente risposte alle sfide attuali, ma riflettono anche un impegno verso il futuro, promuovendo la crescita economica e la competitività del settore. L'adozione continua di nuove tecnologie e la collaborazione tra diversi attori dell'industria sono essenziali per anticipare e adattarsi ai cambiamenti in atto, creando così esperienze di contenuto sempre più sofisticate e interattive.

Il dibattito sulle innovazioni nel settore tecnologico e dei media rappresenta un'opportunità per esplorare le tendenze emergenti e le strategie di adattamento nel contesto di un ambiente mediatico in costante evoluzione. La capacità di integrare queste tecnologie avanzate non solo trasforma il modo in cui i contenuti sono creati e consumati, ma anche ridefinisce le possibilità di connessione e interazione globale attraverso il medium digitale. La prima puntata della nuova serie è già programmata il 29 Agosto 2024.

GLI OSPITI DI OGGI

Il dibattito vedrà protagonisti Alessandro Capitani (Video Progetti) e Luca De Bartolo (Tivùsat), offrendo una panoramica approfondita e variegata sulle sfide e opportunità del settore tecnologico e dei media.

Alessandro Capitani di Video Progetti aprirà la discussione sottolineando l'importanza della continua innovazione nel campo della produzione virtuale. Egli evidenzierà come l'uso di fondali dinamici 3D su Led wall, grazie allo studio On Air a Milano, stia ridefinendo gli standard dell'industria cinematografica e delle serie televisive, offrendo esperienze visive sempre più immersive e realistiche. Capitani illustrerà come queste tecnologie permettano di creare ambientazioni estremamente versatili e adatte a una vasta gamma di produzioni, dal cinema alle serie TV. Egli evidenzierà anche come l'integrazione di queste tecnologie richieda una stretta collaborazione tra i vari attori del settore, inclusi registi, tecnici e creativi, per sviluppare soluzioni integrate che rispondano alle esigenze sempre più complesse del mercato. Inoltre, Capitani parlerà delle opportunità che questi avanzamenti tecnologici offrono per la riduzione dei costi di produzione e l'aumento dell'efficienza, grazie alla possibilità di creare set virtuali che possono essere modificati rapidamente senza la necessità di costose ricostruzioni fisiche.

Luca De Bartolo di Tivùsat porterà il punto di vista del mondo delle telecomunicazioni, concentrandosi sul ruolo cruciale delle partnership distributive nella diffusione dei contenuti sportivi. De Bartolo discuterà delle recenti novità nella collaborazione tra DAZN e Tivùsat, che vedrà tutte e 10 le partite del massimo campionato italiano trasmesse da DAZN visibili anche sui canali satellitari dedicati (214 e 215) disponibili sulla piattaforma satellitare per la stagione 24/25. Egli evidenzierà come questa partnership rappresenti un passo significativo verso l'accessibilità dei contenuti sportivi di alta qualità per un pubblico più ampio. De Bartolo esplorerà inoltre le potenzialità del satellite nel supportare le nuove frontiere dello streaming sportivo, garantendo una distribuzione fluida e affidabile dei contenuti ad alta risoluzione. De Bartolo toccherà anche il tema delle strategie di Tivùsat per migliorare l'esperienza utente, attraverso l'adozione di tecnologie avanzate per la personalizzazione dei contenuti e l'interattività.

Il dibattito offrirà così un'ampia visione sulle innovazioni e sulle strategie emergenti nel settore, evidenziando come la collaborazione e l'integrazione di nuove tecnologie siano fondamentali per affrontare le sfide e cogliere le opportunità future. Capitani e De Bartolo concluderanno sottolineando l'importanza di una visione comune e di investimenti continui nell'innovazione tecnologica per sostenere la crescita e la competitività del settore dei media e delle telecomunicazioni. L'incontro si preannuncia ricco di spunti interessanti per professionisti del settore e appassionati di tecnologia, offrendo una finestra sulle tendenze e le evoluzioni che caratterizzeranno il futuro della produzione e distribuzione dei contenuti digitali.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)