discovery+ da Giugno su Amazon Prime Video Channels in Italia

Discovery Italia annuncia che discovery+, il servizio streaming del gruppo Discovery, il solo e unico dedicato al real life entertaiment e ai contenuti “non-fiction”, sarà disponibile dal 1 giugno su Amazon Prime Video Channels in Italia. discovery+ è stato lanciato nel mondo lo scorso gennaio, incluso in Italia, e già dallo scorso aprile è disponibile anche su tutti i dispostivi Amazon Fire Tv e sulle smart tv Fire Tv edition.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia:

“Il lancio di discovery+ su Amazon Prime Video Channels in Italia, primo mercato fuori dagli Stati Uniti, è un'ulteriore dimostrazione di ciò che il Ceo mondiale di Discovery, David Zaslav, ha recentemente affermato sul business italiano in occasione della presentazione agli analisti dei conti del primo trimestre: una strategia di sviluppo di lungo termine che poggia su una solida e significativa presenza e conoscenza di mercato, contenuti originali appetibili, talent locali forti, management preparato ed una diffusione sempre più ampia dei nostri brand”.

discovery+ offre la più completa library di programmi di real life entertainment disponibile ovunque: da programmi di lifestyle e reality show, agli eventi sportivi live, ma anche true crime, scienza, avventura, natura e tecnologia. Tra i titoli più attesi e seguiti: Love Island Italia, l’edizione italiana del primo dating reality interattivo globale,disponibile dal 7 giugno sulla piattafoma, Matrimonio a prima vista Italia, l’iconico reality show in cui tre esperti selezionano tre coppie di perfetti sconosciuti pronti a sposarsi, Alta infedeltà, lo scripted reality che mette in scena le diverse sfaccettature dell’amore infedele e Citizen Penn,il documentario-evento, con la regia di Tom Hardy, che racconta gli sforzi umanitari di Sean Penn e di un team di volontari ad Haiti in seguito al disastroso terremoto del 2010. Inoltre, gli abbonati potranno godere della versione completa della WWE, con incontri in diretta e in contemporanea con gli Stati Uniti ogni settimana.

discovery+ dà inoltre la possibilità di accedere all'offerta sportiva unica di Eurosport, che include i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, tre tornei del Grande Slam di tennis – incluso il Roland Garros appena inaugurato a Parigi - ciclismo, sport invernali, basket e molto altro.

discovery+ è disponibile su Amazon Prime Video Channels a €3.99 al mese. Il pacchetto che include anche i contenuti Eurosport ha un prezzo di €7,99 al mese.

L'abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento.