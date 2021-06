TIM svela offerta TIMVISION con DAZN valida dal 1 Luglio 2021

Dal prossimo campionato, tutte le 10 partite di ogni turno della Seire A TIM saranno visibili in streaming su DAZN (di cui 7 partite in esclusiva), l'operatore che si è aggiudicato i diritti televisivi per le partite di Serie A per le stagioni 2021-2024. DAZN proseguirà la distribuzione delle partite solamente via internet e ha scelto TIM come suo partner strategico. Pertanto, TIM sarà l’operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di DAZN in Italia attraverso l'offerta Calcio di TIMVISION sottoscribile a partire dal 1 Luglio 2021.

OFFERTA COMMERCIALE A PARTIRE DAL 01/07/2021

Tutta la Serie A TIM su DAZN!

10 partite su 10 (di cui 7 in esclusiva) per ogni giornata di Serie A in streaming su DAZN, il grande calcio internazionale e tanto altro sport: motori, rugby, il meglio degli sport americani e da combattimento.





Con Eurosport Player incluso per 12 mesi con TIMVISION, vivi le emozioni di TUTTE le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di tanti altri eventi sportivi





Non solo calcio e sport. Guarda oltre 6000 titoli fra film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali. In più hai tutto l’intrattenimento di discovery+ e il meglio dei programmi Mediaset sempre a disposizione.





Passa dalle partite in diretta ai contenuti TIMVISION e a quelli delle tue app preferite come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e al mondo delle app Google Play grazie al sistema operativo Android TV. Esperienza di visione ottimale degli eventi sportivi in streaming grazie all’ottimizzazione della connettività. Usa la tua voce per trovare i tuoi contenuti preferiti, per il meteo e le news del giorno. E con il Google Cast puoi trasmettere i contenuti audio/video dai tuoi dispositivi direttamente sulla tua TV. Con il TIMVISION Box la tua TV è già pronta per la nuova TV digitale. Guarda i canali del digitale terrestre, accedi alla guida TV avanzata e naviga in modo intuitivo fra i programmi in onda e la TV on demand.





Ad un prezzo vantaggioso, tutti i contenuti e il TIMVISION Box inclusi in un'unica fattura.

OFFERTA COMMERCIALE TIMVISION DAL 1 LUGLIO 2021



TimVision più Dazn

Non paghi fino al 31 agosto

Dal 1 Settembre 19,99€ al mese per 12 mesi

Al Termine dei 12 mesi 34,99 al mese

TimVision più Dazn più Disney+:

Non paghi fino al 31 agosto

Dal 1 settembre: 24,99€ al mese per 12 mesi

Al termine dei 12 mesi 39,98€ al mese

TimVision più Dazn più Netfilx;

10€/mese fino al 31 agosto

Dal 1 settembre: 29,99€ al mese per 12 mesi

Al termine dei 12 mesi 44,98€ al mese

TimVision più Dazn più Netflix più Disney+:

10€/mese fino al 31 agosto

Dal 1 settembre: 34,99€ al mese per 12 mesi

Al termine dei 12 mesi 49,98€ al mese

L'offerta sarà attivabile dal 01/07/2021 al 28/07/2021. Se non hai un abbonamento TIMVISION già attivo, è previsto un costo di attivazione di 9,99€.