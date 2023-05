CNN lancia il nuovo canale gratuito «Fast» su Rakuten TV, LG Channels e Samsung TV Plus

Il celebre canale informativo CNN, parte del gruppo Warner Bros. Discovery, ha lanciato CNN Fast, il canale televisivo gratuito commerciale (FAST) che offre al pubblico un modo nuovo di guardare una serie di contenuti CNN di rilevanza internazionale.

CNN Fast, curato dalla redazione CNN, racconta attraverso brevi video storie internazionali relative a importanti eventi di cronaca, affari, intrattenimento, sport e ambiente. Lanciato oggi in diversi Paesi europei su Rakuten TV, il canale sarà disponibile dal 24 maggio su LG Channel e in giugno su Samsung TV Plus. Il mix di notizie e contenuti di lifestyle del canale integra le altre modalità di fruizione dei contenuti CNN, già disponibili attraverso le piattaforme digitali, lineari, audio e social media.



Con un palinsesto dinamico di video, il nuovo servizio è stato progettato per attrarre un pubblico più giovane, che preferisce contenuti più brevi ed essenziali, firmati dal canale all news più affidabile nel panorama informativo internazionale. Con storie raccontate in brevi clip di tre o sei minuti, il nuovo formato, veloce e facilmente fruibile, manterrà gli spettatori aggiornati e coinvolti. Oltre a raggiungere un nuovo pubblico, CNN Fast offre inoltre maggiori opportunità ai partner del brand grazie a nuovi formati pubblicitari e alle capacità di targeting.

Il lancio del nuovo canale si basa sul lavoro svolto dalla CNN nell’ambito della Connected TV (CTV) con Rakuten TV, LG Channels e Samsung TV Plus per diversificare le modalità di fruizione dei contenuti della CNN.



Humphrey Black, responsabile della strategia di distribuzione della CNN International Commercial, ha dichiarato:

«CNN Fast offre un’esperienza utente nuova e diversa rispetto al canale principale della CNN. Lavorando con i partner consolidati della piattaforma CTV, dove abbiamo già riscontrato un notevole successo per i contenuti della CNN, siamo ora in grado di connetterci con un maggior numero di spettatori e famiglie attraverso i dispositivi e i formati che già apprezzano. Si tratta di un approccio entusiasmante che offre al pubblico un nuovo modo di sperimentare il metodo giornalistico e di storytelling della CNN, rinomato in tutto il mondo».

I contenuti di CNN Fast sono gestiti dai giornalisti della CNN e curati appositamente per il canale utilizzando la tecnologia del provider di soluzioni di streaming cloud-based Amagi.

La produzione editoriale è supervisionata da Meara Erdozain, vicepresidente senior della programmazione di CNN International.

«Questa è una grande opportunità per mostrare alcuni dei migliori contenuti della CNN a un pubblico più ampio, offrendo storie di diverso genere presentate in uno stile rapido ed essenziale che si rivolge a un pubblico più giovane e numeroso»

CNN Fast è disponibile nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Nel corso del prossimo anno sarà disponibile in altri Paesi e piattaforme. Questa novità si aggiunge alle attuali offerte FAST negli Stati Uniti, disponibili oggi su Samsung TV Plus e Pluto TV.