Italia's Got Talent, disponibili su Disney+ le prime due puntate della nuova edizione

Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e arriverà dal 1° settembre sulla piattaforma streaming in Italia, con nuove puntate disponibili ogni settimana. Got Talent è tra i talent show di maggior successo al mondo e l’edizione italiana sarà la prima in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

Quest’anno al tavolo di Italia’s Got Talent siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha iniziato la sua carriera proprio in questo talent show come concorrente nel 2019.

In questa nuova edizione targata Disney+, Italia’s Got Talent ha viaggiato in tutta Italia alla ricerca dei talenti più significativi, partendo da Roma e proseguendo a sud con Napoli, Avellino e Catanzaro, per poi salire a Nord, a Vicenza, per concludere la gara al Teatro Arcimboldi di Milano.

Attraverso le nuove puntate suddivise tra sei Audition, due semifinali e l’attesissima finale il pubblico potrà appassionarsi ai nuovi conduttori ed emozionarsi con le esibizioni e le storie dei concorrenti. Quest’anno, infatti, la gara si farà ancora più avvincente con l’inserimento di due semifinali a cui accederanno i 16 concorrenti più forti in assoluto. A tenere gli spettatori con il fiato sospeso, al terine di ogni Audition, ci sarà infatti l’inedito momento del “Selection Time”: non tutti i concorrenti che avranno ottenuto almeno 3 sì passeranno automaticamente, saranno i giudici a decidere chi, tra di loro, avrà accesso alle semifinali. In questa nuova edizione il pubblico diventerà inoltre il quinto giudice: assegnerà i propri Golden Buzzer durante le semifinali e poi, nel corso della spettacolare finale, decreterà il vincitore che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro.

L’edizione 2023 di Italia’s Got Talent vedrà la partecipazione di tanti talenti diversi tra loro, alcuni di levatura internazionale, tutti con una propria peculiarità artistica, che porteranno sul palco discipline ed esibizioni inedite.

Adattato in 77 paesi, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 23 paesi. Anche in Italia Got Talent vanta una storia di successo: con ben dodici stagioni è, ad oggi, uno dei format di intrattenimento più riconoscibili e amati dal pubblico di ogni età. Nel corso degli anni sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco diItalia’s Got Talentmostrando il proprio talento inogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrareil proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Ed è proprio la capacità di raccontare storie al di là della competizione, la chiave del successo di Italia’s Got Talent.

Da sempre il programma ha dato spazio ad alcuni dei più grandi talenti del nostro Paese e di tutto il mondo portandoli così alla ribalta nazionale. Italia’s Got Talent ha contribuito a far conoscere comici ora affermati come Max Angioni, Aurora Leone (entrata poi nei The Jackal), Francesco Arienzo, Toni Bonji e Mary Sarnataro; ha dato visibilità alle crew giovanili come gli Urban Theory che, con 9 milioni di followers su TikTok si sono imposti nel panorama italiano e internazionale esibendosi al The Tonight Show di Jimmy Fallon e alla finale di Sanremo 2021; ha proposto discipline “mai viste” e sport considerati “minori” come la balestra e il biliardo; ha dato risalto a maghi e illusionisti come Andrea Paris, chiamato ad esibirsi in tutta Europa, e ha ospitatocompagnie teatrali di fama mondiale come La Fura dels Baus, che hanno accettato la sfida di comparire davanti alla giuria. Infine, Italia’s Got Talent ha raccontato, senza pregiudizi e luoghi comuni, realtà “diverse” come il carcere, la disabilità e la malattia mettendo in primo piano l’inconfutabile verità del talento.

Un successo confermato anche dallagrande popolarità sui social:Italia’s Got Talent può contare infatti su una community di 3.8 milioni di utentitra Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.

STRUTTURA DELL’EDIZIONE E NOVITÀ

Le Audition (6 puntate): Ogni puntata delle Audition si conclude con il Selection Time, in cui i giudici comunicano ai concorrenti che si sono aggiudicati almeno 3 sì per la propria esibizione, chi ha ottenuto accesso alla semifinale. Quest'anno una novità: i concorrenti che ricevono il Golden Buzzer da parte dei giudici accedono direttamente alle semifinali, anziché alla finale. Alla conclusione delle 6 puntate di Audition, ci saranno un totale di 16 concorrenti semifinalisti, tra i quali i 4 scelti tramite il Golden Buzzer. In questa edizione le Audition si sono svolte tra Avellino, Catanzaro e Vicenza.





Semifinali (2 puntate): Le semifinali ospitano 16 concorrenti (12 selezionati tramite il Selection Time e 4 tramite i Golden Buzzer dei giudici). In ognuna delle 2 semifinali, 8 concorrenti si esibiscono, suddivisi in 2 gruppi da 4. Alla fine delle esibizioni di ogni gruppo, i giudici selezionano 2 concorrenti da far avanzare in finale, per un totale di 4 finalisti a puntata al quale si aggiunge il Golden Buzzer del pubblico. È infatti il pubblico presente al Teatro Arcimboldi a votare, in ognuna delle due puntate, un quinto finalista tra quelli non scelti dalla giuria. Il concorrente con il maggior numero di voti dal pubblico si unirà ai 4 scelti dai giudici.





Finale (1 puntata): Alla finale partecipano 10 concorrenti (8 selezionati dai giudici e 2 scelti dal pubblico in sala tramite il Golden Buzzer delle semifinali). La sfida finale è divisa in due manche, con 5 concorrenti ciascuna. Al termine di ogni esibizione, ogni giudice assegna un voto segreto a ciascun concorrente definendo così una classifica. I due concorrenti con i punteggi più alti (uno per manche) si contendono il verdetto del pubblico. Infatti, sarà proprio il pubblico del Teatro Arcimboldi a decidere il vincitore del programma che andrà a chi otterrà il maggior numero di voti.

