Telesystem Up T2 4K Android TV 12 DVB-T2 HEVC (Vers Sw 2025) | Decoder certificato Netflix

Con il nuovo aggiornamento software v.2025, il decoder digitale terrestre Android TV 4K supporta ufficialmente l’app di Netflix: ora puoi guardare film e serie TV anche in Ultra HD.

Note di versione

Certificazione Netflix .

. Patch di sicurezza Google aggiornate a Novembre 2023.

aggiornate a Novembre 2023. Fixing audio Bluetooth per l’app di visione del digitale terrestre “Canali TV”.

Come aggiornare il decoder?

Assicurati che il decoder sia connesso ad internet: UP T2 4K si aggiorna automaticamente tramite i servizi Google (GOTA). L’aggiornamento automatico del tuo dispositivo avverrà in uno dei giorni tra il 6 e l’8 Dicembre (rilascio graduale in base al numero di serie), ma puoi sempre lanciare l’aggiornamento manuale dal menu:

Impostazioni > Preferenze del dispositivo > Informazioni > Aggiornamento di sistema.

Se avevi già installato una versione precedente dell’app tramite apk, sarà necessario inserire nuovamente le credenziali del tuo utente Netflix al termine dell’installazione.

Per ulteriori informazioni ti invitiamo a consultare il manuale utente.

